Confira a programação cultural deste fim de semana (14 e 15/01)

00:00 · 14.01.2017

Musical "As Aventuras de Dom Quixote"

O espetáculo musical "As Aventuras de Dom Quixote" é uma recriação teatral do Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza (Unifor) baseada na obra literária O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. A peça apresenta a história de um homem, Alonso Quijano, já de meia idade, vivendo na pacata aldeia de La Mancha, que, envolvido de tal maneira com a leitura de romances de cavalaria, imagina-se predestinado a tornar-se um cavaleiro andante. Para desespero de sua sobrinha e dos amigos, Alonso sai de cena e quem assume o protagonismo dessa história é o nobre, corajoso e leal cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, ombreado por um vizinho, tornado seu fiel escudeiro, Sancho Pança. Sábado e domingo, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3477.3033)

Dani Black

Domingo, às 17h30, no Foyer do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3101.2583)

O cantor Dani Black apresenta o show solo "Dilúvio", que leva o nome de seu álbum mais recente, de 2015, indicado ao Grammy Latino, na categoria melhor disco. Compositor, guitarrista e cantor, Dani Black é reconhecido hoje como um importante nome da nova geração da MPB. Ex-integrante do grupo 5 a Seco, ele foi vencedor de diversos festivais em que concorreu com suas composições. Com sua voz marcante, carisma e a performance vigorosa de um exímio guitarrista, Dani Black dá o recado para os fãs.

FIM DE SEMANA DIVERTIDO

Sábado, a partir das 18h, e domingo, a partir das 17h, no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota). Grátis. (3456.5500)

O Fim de Semana Divertido oferece atrações infantis, como espetáculos, oficinas interativas, contação de histórias e brincadeiras. No sábado, o grupo Cia. Mix da Alegria apresenta o espetáculo "Cúmplices de um Resgate", enquanto no domingo é a vez de "A Patrulha Canina".

Beto Barbosa

Sábado, às 22h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$30 (lista free feminina pelo instagram @countryhallfortaleza). (3273.6033)

O cantor Beto Barbosa vai comandar a "Adocica Fest", relembrando sucessos como "Preta", "Louca Magia", "Beijinho na Boca", "Dona", entre outros. Além do "Rei da Lambada", também se apresentam no evento o grupo Roda Sertaneja e o DJ Sandiego.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição aborda os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras de mestres consagrados da pintura.

Carla Visi

Sábado, às 23h, na DS Club (Rua Dragão do Mar, 308, Praia de Iracema). Ingresso: R$25 (pista até 1h), R$30 (pista após 1h) e R$70 (camarote open bar). (99766.4919)

A cantora de axé Carla Visi faz apresentação especial com repertório que marca sua carreira. A discotecagem fica por conta dos DJs Thiago Costta, Diego Baez, Mila Mian e outros.

Circo de todas as Artes

Sábado, das 9h às 18h30, no Poço da Draga (Rua dos Tabajaras, 110, Praia de Iracema). Grátis. (3444.6201)

Atrações do mundo circense, como palhaços, malabaristas, mágicos e trapezistas fazem a alegria do Poço da Draga neste sábado. Há 10 anos, o projeto Circo de Todas as Artes segue com a missão de democratizar o acesso à cultura, em especial, às artes circenses, em comunidades onde as oportunidades são mais limitadas.

Cinema

ESPECIAIS

A Academia das Musas

(ESP - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h (somente dia 15/01)

Drama - 10 anos - 92min. De José Luis Guerín. Com Emanuela Forgetta. Questionado por sua esposa sobre a abordagem pedagógica sobre a reforma do mundo pela poesia, um professor de filologia fala da mítica figura das musas que inspiram escritores.

As Caça-Fantasmas

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 17h20 (somente dia 15/01)

Comédia - 10 anos - 120min. De Paul Feig. Com Melissa McCarthy. Atualmente uma respeitada professora, Erin Gilbert escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com a colega Abby Yates. A obra, que nunca foi levada a sério, é descoberta por seus pares acadêmicos e Erin perde o emprego.

A Garota Desconhecida

(FRA/BEL - 2017)Cinema do Dragão 01: 20h (somente dia 15/01)

Drama - 12 anos - 106min. De Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne. Com Adèle Haenel. Jenny é uma médica dedicada, que há três meses passou a trabalhar na vaga deixada por um médico veterano. Ela fica abalada ao saber sobre o falecimento de uma jovem que procurou a clínica.

Animal Político

(BRA - 2017)Cinema do Dragão 02: 19h40 (somente dia 15/01)

Drama - 14 anos - 75min. De Tião. Com Elisa Heidrich. Uma vaca sempre levou uma vida tranquila: ela tem pais que a amam, boas condições financeiras, muitos amigos. Ela sempre sai, faz compras no shopping e passa o tempo na academia. Mesmo assim, existe uma sensação de vazio.

Batman Begins

(EUA - 2005)Cine São Luiz: 10h (somente dia 14/01)

Ação - 10 anos - 134min. De Christopher Nolan. Com Christian Bale. Marcado pelo assassinato de seus pais quando ainda era criança, o milionário Bruce Wayne decide viajar pelo mundo em busca de encontrar meios que lhe permitam combater a injustiça e provocar medo em seus adversários.

Batman - O Cavaleiro das Trevas

(EUA - 2008)Cine São Luiz: 13h30 (somente dia 14/01)

Ação - 12 anos - 147min. De Christopher Nolan. Com Christian Bale. Os criminosos de Gotham City têm muito o que temer. Com a ajuda do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman luta contra o crime organizado.

Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge

(EUA - 2012)Cine São Luiz: 16h30 (somente dia 14/01)

Ação - 12 anos - 164min. De Christopher Nolan. Com Christian Bale. Oito anos após a morte de Harvey Dent, a cidade de Gotham City está pacificada e não precisa mais do Batman. A situação faz com que Bruce Wayne se torne um homem recluso em sua mansão, convivendo apenas com o mordomo Alfred. Um dia, uma das garçonetes contratadas rouba um colar de grande valor sentimental.

Blow-Up - Depois Daquele Beijo

(RU/ITA/EUA - 1966)Cinema do Dragão 01: 16h (somente dia 15/01)

Drama - 14 anos - 111 min. De Michelangelo Antonioni. Com Vanessa Redgrave. O fotógrafo de moda Thomas passa por um parque e um casal lhe chama a atenção. Ele então tira algumas fotos dos dois. Tomas mais tarde percebe que nas fotos ele pode ter registrado um assassinato.

BR 716

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 18h (somente dia 15/01)

Drama - 14 anos - 100min. De Domingos Oliveira. Com Caio Blat. Na intensa boemia carioca nos anos 1960, o engenheiro e aspirante a escritor Felipe leva uma vida regada aos prazeres do álcool, em festas alucinantes realizadas num apartamento.

Carol

(RU/EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h10 (somente dia 14/01)

Drama - 14 anos - 118min. De Todd Haynes. Com Cate Blanchett. A jovem Therese Belivet tem um emprego entediante na seção de brinquedos de uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece a elegante Carol Aird, que está se divorciando de Harge e não está contente com a sua vida.

É Apenas o Fim do Mundo

(CA/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 20h (somente dia 14/01)

Drama - 14 anos - 100min. De Xavier Dolan. Com Gaspard Ulliel. Longe de casa há doze anos, o escritor Louis vai ao encontro da mãe, da irmã, do irmão e da cunhada para informá-los que irá morrer em breve, mas o roteiro da curta reunião sai do controle.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h (somente dia 14/01)

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

Julieta

(Julieta - ESP - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h30 (somente dia 14/01)

Drama - 14 anos - 100min. De Pedro Almodóvar. Com Emma Suárez. Julieta é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para acompanhar seu namorado Lorenzo. Entretanto, um encontro fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga de sua filha Antía, faz com que Julieta repentinamente desista da mudança.

Mãe Só Há Uma

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 16h (somente dia 14/01)

Comédia - 16 anos - 82min. De Anna Muylaert. Com Matheus Nachtergaele. Pierre descobre que sua família não é biológica quando a polícia prende sua mãe. Confuso, ele vai atrás de seus parentes verdadeiros, que o conhecem como Felipe, e a nova realidade faz com que o rapaz encontre finalmente sua real identidade.

Martírio

(BRA - 2017)Cinema do Dragão 02: 18h30 (somente dia 14/01)

Documentário - 14 anos - 160min. De Vincent Carelli. Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do centro-oeste brasileiro, entrando constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários.

Tangerina

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 01: 18h (somente dia 14/01)

Comédia - 16 anos - 88min. De Sean Baker. Com Kitana Kiki Rodriguez. Assim que sai da prisão, a prostituta transexual Sin-Dee descobre que o namorado está saindo com uma mulher cisgênero. Sin-Dee decide encontrar os dois e puni-los pela traição.

White God

( HUN/ALE - 2016)Cinema do Dragão 02: 15h (somente dia 15/01)

Drama - 14 anos - 121min. De Kornél Mundruczó. Com Zsófia Psotta. A pré-adolescente Lili mora com sua mãe, mas quando esta viaja a trabalho, ela passa a morar com o pai, com quem não tem muita afinidade. Para piorar a situação, a garota é obrigada a abrir mão de seu querido cachorro Hagen, proibido pela sociedade por ser mestiço.

Pré-estreia

La La Land - Cantando Estações

( EUA - 2017)RioMar 04 - VIP: 22h | RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35 | Iguatemi 02: 18h20 e 21h | Parangaba 04 - DUB: 21h e 23h40

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Estreia

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016) Aldeota 01: 18h40 e 21h | Aldeota 03 - 3D: 16h20 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 16h40, 19h e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 | Messejana 02 - DUB: 16h | Messejana 05 - 3D - DUB: 19h | Messejana 05 - 3D: 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 12h30 e 15h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 21h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul 05 - 3D: 21h30 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h | RioMar 01 - 4DX - 3D: 18h30 e 21h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 14h e 19h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h45 e 22h15 | RioMar 09: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h e 19h20 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 16h40 e 22h | North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h30 16h, 18h30, 21h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25, 21h15 e 23h40 (dia 14/01) | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50 | Iguatemi 12: 13h05 | Iguatemi 12 - DUB: 22h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25, 20h15 e 22h35 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h e 17h50 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30 | Maracanaú 04- DUB: 16h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h20, 18h30 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 18h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos marcantes da história.

Em cartaz

A Chegada

( EUA - 2016)Iguatemi 01: 23h45 (somente dia 14/01)

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Dominação

(EUA - 2016)Via Sul 04 - DUB: 14h10 e 16h15 | Iguatemi 04 - DUB: 22h | Iguatemi 04: 23h55 (somente dia 14/01)

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h40 e 16h30 | Messejana 02: 18h30 | Messejana 04: 13h, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | North Jóquei 02: 14h40, 17h, 19h40 e 22h20 | RioMar 03 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h20 | RioMar 10: 19h15 | RioMar Kennedy 03: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 01: 13h, 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | North Shopping 06: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 03: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 e 23h40 (somente dia 14/01) | Iguatemi 06: 13h10, 15h15, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 10: 20h20 e 22h40 (somente dia 14/01) | Parangaba 02: 13h25, 15h20, 17h15, 19h10, 21h05 e 23h (somente dia 14/01) | Parangaba 05: 16h e 20h20 | Maracanaú 03: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 01: 20h45 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 21h | Limoeiro do Norte 01: 21h | Quixadá 01: 21h | Sobral 01: 21h

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 02 - DUB: 14 e 16h20 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 19h e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h30 e 18h45 | Messejana 03 - DUB: 12h45, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 02 - DUB: 17h45 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30, 18h20 e 21h00 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 13h20, 16h e 19h | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13, 15h45, 18h30 e 21h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 6h15 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 14h05, 16h30, 18h55 e 21h20 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h35 | Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Parangaba 04 - DUB: 13h45, 16h10 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h e 17h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h30, 16h35 e 18h40 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10 | Aracati 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Quixadá 01: 14h30, 16h30 e 19h | Sobral 02 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Passageiros

( EUA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 18h40 e 21h | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 20h45 | Via Sul 06 :18h20 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 16h20, 19h e 21h40 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h, 18h e 21h | Rio Mar 07 - 3D: 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15, 17h e 22h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 20h | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 16h | Iguatemi 09 - 3D: 15h30, 20h10 e 22h30 (somente dia 14/01) | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h10 e 17h50 | Parangaba 05 - DUB: 13h40, 18h e 22h15 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h10 e 22h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 16h e 21h

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado.

Rogue one - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)

Iguatemi 11: 18h30, 21h15 e 23h55 (somente dia 14/01) | Iguatemi 11 - DUB: 13h e 15h45

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme encontra numa árvore uma forma de superar o sofrimento.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Del Paseo 01 - DUB: 14h | North Jóquei 04 - DUB: 13h40 | RioMar 09 - DUB: 14h30 e 17h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h25 | Iandê Caucaia 04 - DUB: 13h50

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Sobral 01 - DUB: 15h e 19h

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger, que ficou famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.