Confira a programação cultural deste fim de semana

Natal do Vila recebe o cantor baiano Saulo

O Samba do Vila inova na sua programação e neste sábado (16) realiza o Natal do Villa no Iate Clube. A atração principal da programação é o cantor baiano Saulo, que desembarca na Capital cearense com sua nova turnê, "O Azul e o Sol", resultado do álbum de textos e livro de música do artista. O terceiro disco de Saulo é um verdadeiro mergulho no mar do minimalismo e da poesia. Todas as novas canções deste CD foram compostas entre 6h30 e 7h da manhã, hora que o artista acorda e o restante da casa ainda está dormindo. Além das inéditas, Saulo toca clássicos. Nesta edição especial, o Natal do Vila ainda traz a banda Salva Simpatia e a banda São 2! A partir das 15h, no Iate Clube (Avenida Vicente de Castro, 4813, Cais do Porto). Ingresso: R$ 60 (frontstage - meia), R$ 80,00 (frontstage - inteira), R$ 150 (open bar - meia) e R$ 200 (open bar - inteira). (3264.8091)

Pé na Areia Funk Edition



Sábado (16), às 22h, na barraca Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3345, Praia do Futuro). Ingresso: R$40 (meia) e R$80 (inteira) - ambos com cobrança de taxa administrativa de R$2. (3879.5927)

A festa traz o conceito de colocar o pé na areia e deixar tênis e salto alto de lado. A "Pé na Areia" traz, para a sua terceira edição, uma noite focada no funk carioca. Entre as atrações, está Marcinho (foto), um expoente da música em Fortaleza, com um repertório que passeia entre pop, funk e forró. A banda Já a banda The Vibe prepara um show completamente voltado para o estilo funk. DJ Hudson e DJ Thiago Camargo completam o time da noite para ninguém ficar parado

Ensaio técnico cachorra

Sábado das 16h às 19h, na quadra do bloco Unidos da Cachorra (R. Dragão do Mar, 212, Praia de Iracema). Grátis. (98173.5138)

Os ritmistas que compõe as alas da harmonia, cuíca, agogô, tamborim, chocalho e caixa de guerra fazem ensaio aberto ao público para o pré-Carnaval 2018. Entres os estilos musicais, a diversidade que vai dos sambas-enredos das escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sambas tradicionais, rock, forró, pop rock, entre outros.

Espetáculo "D.Menina"

Sábado (16), às 15h, no Centro Cultural Banco do Nordeste/ Foraleza (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Grátis. (3209.3500)



A vida de D. Menina é cuidar das suas plantas e animais. Seu maior pesadelo é saber que pode perdê-los. O espetáculo é uma representação do palhaço Pipiu que transforma a realidade em sonho. O espetáculo pretende pesquisar experiências cênicas que reformulam os moldes, tecendo um diálogo sensível com pais e filhos

Coral da Luz na Praia de Iracema

Domingo (17), às 17 horas, no Estoril (Rua dos Tabajaras, 397, Praia de Iracema). Grátis

Parte dos integrantes do Coral da Luz, comporto por crianças e adolescentes, irá se apresentar no Estoril no domingo (17). Com clássicos de Natal, o evento conta ainda com o pianista Felipe Adjafre, com repertório alusivo a ocasião, e o tenor Franklin Dantas, além dos coralistas.

7º Bazar Moda do Bem

Sábado (16) e domingo (17), das 8h às 18h, no Maraponga Mart Moda (Rua Francisco Glicério, 590, Maraponga). Ingresso

Beneficente: R$ 5. (3495.2122)

O Bazar Moda do Bem reunirá os lojistas das mais de 250 marcas do shopping oferecendo peças de diversos tipos de vestuário (moda feminina, masculina, infantil, praia, esportivo, plus size, óculos, acessórios, calçados e bolsas) com descontos de até 80%

Quartinho 4 anos - Abdução

Sábado (16), às 23h, na Barraca Biruta (Av. Clóvis Arrais Maia, 4111, Antonio Diogo). Ingresso R$ 40 (inteira), R$ 30 ( promocional + 1 kilo de alimento) e R$20 (meia).

A última edição da festa Quartinho leva show da banda Push Pop para a barraca Biruta. Com o tema Abdução, a despedida do projeto, conta com mais de atrações entre elas o Dj Dago (SP) e Minha Luz é de Led (RJ). No setlist Britney Spears, Rouge, Beyonce, Felipe Dylon e outros

Cinema

Especial

A Bela da Tarde

(FRA/ITA - 1967)

Cinema do Dragão: 14h e 18h

Drama - 14 anos - 101 min. De Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve. Séverine é uma jovem casada e rica, mas muito frustrada. Seu marido não consegue lhe dar prazer e ela, então, encontra na prostituição a saída para realizar suas fantasias sexuais, passando a ter uma vida dupla.

Corpo Delito

(BRA - 2016)

Cinema do Dragão: 15h40 (somente dia 17/12) e 17h30 (somente dia 16/12) | Aracati: 14h30 e 20h30 | Limoeiro do Norte: 14h30 e 18h30 | Quixadá: 14h30 e 18h30

Documentário - 16 anos - 74 min. De Pedro Rocha. Com Ivan Silva. O prisioneiro Ivan ganha o direito de sair em liberdade. No entanto, a condição para isso é usar uma tornozeleira eletrônica. Ivan não se conforma com a situação, pois não se sente livre justamente por causa da tornozeleira.

O grande ditador

(EUA - 1940)

Cineteatro São Luiz: 16h (somente dia 16/12)

Comédia - 125 min. De Charles Chaplin. Com Charles Chaplin. Em seu primeiro filme falado, Chaplin interpreta dois papéis opostos - o de barbeiro judeu, enfrentando tropas de choque e perseguição religiosa, e o do Grande Ditador Hynkel, uma brilhante sátira de Adolph Hitler. O clímax clássico deste filme é o célebre discurso final, um libelo ao triunfo da razão sobre o militarismo.

Tempos modernos

(EUA- 1936)

Cineteatro São Luiz: 14h (somente dia 16/12)

Comédia - Livre - 87 min. De Charles Chaplin. Com Paulette Goddard. Um operário de uma linha de montagem, que testou uma máquina revolucionária para evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela monotonia frenética do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório ele fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado.

Verão 1993

(ESP - 2017) Cinema do Dragão: 15h30 (somente dia 16/12) e 17h10 (somente dia 17/12)

Drama - 12 anos - 97 min. De Carla Simón. Com Laia Artigas. A menina Frida perdeu a mãe. Agora ela tem de deixar Barcelona e ir morar no interior da Catalunha. Lá, a garota é criada pelos tios e precisa se adaptar a nova vida com as regras e limites de sua nova família.

Pré-estreia

As Aventuras de Tadeo 2

(ESP - 2017)

Via Sul (DUB): 13h45 | North Jóquei (DUB): 13h30 | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30 | Iguatemi (DUB): 13h35 | Parangaba (DUB): 13h50

Animação - Livre - 85 min. De Enrique Gato. Com Oscar Barberán. Tad tem espírito aventureiro e depois de ser confundido com um arqueólogo, ele tem levado isso super a sério, tanto que usa o nome Tadeo Jones, bem parecido com o do tal Indiana Jones. Ele parte numa nova aventura, agora para impedir que um caçador encontre o Livro Secreto.

Estreia

O poder e o Impossível

(EUA - 2017)

Iguatemi: 18h10 | Iguatemi (DUB): 13h

Drama - 14 anos - 98 min. De Scott Waugh. Com Josh Hartnett. Eric LeMarque vai em busca de aventura na região das montanhas para praticar snowboard. No entanto, ele acaba se perdendo e agora precisa lutar para sobreviver às condições extremas e começa a reavaliar tudo o que aconteceu em sua vida.

Star Wars: Os Últimos Jedi

(eua - 2017) Aldeota (3D): 15h, 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h30, 18h30 e 21h30 | Messejana (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 12h30, 15h30 e18h30 | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h e 21h | Benfica (3D - DUB): 14h e 17h | Benfica (3D): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h e 20h40 | North Jóquei (3D): 17h20 | North Jóquei (3D - DUB): 15h40, 19h e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 15h e 18h15 | RioMar (3D): 21h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 19h | RioMar (MACROXE - 3D): 15h45 e 22h15 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h45 | RioMar Kennedy (3D): 14h, 17h15 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h30 e 19h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h | Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40| Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40 | Iguatemi (3D): 15h10 e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h, 16h, 19h e 22h | Iguatemi (3D): 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h20 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h25, 19h30 e 22h35 | Parangaba (3D): 16h | Parangaba (3D - DUB): 13h, 19h e 22h | Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 15h20 e 20h40

Ficção científica - 12 anos - 150 min. De Rian Johnson. Com Daisy Ridley. A destemida Rey segue numa grande saga e passa por um treinamento conduzido por Luke Skywalker. Mas ele está muito pessimista e acredita que chegou a hora da ordem dos jedi acabar. Porém, Rey é otimista e acha que ainda é possível fazer o equilíbrio das forças.

Em cartaz

A Estrela de Belém

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 12h15 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 13h | RioMar (DUB): 14h e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 13h e 17h05 | Parangaba (DUB): 13h

Animação - Livre - 86 min. De Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues. Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar e, na fuga, se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

Boneco de Neve

(EUA -2 017) Via Sul: 16h15 | Iguatemi: 13h10

Suspense - 16 anos - 119 min. De Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender. Harry Hole (Michael Fassbender) é um policial reconhecido pelos casos resolvidos no passado, mas que sofre com problemas de alcoolismo. Após encontrar por acaso com a agente novata Katrine Braft (Rebecca Ferguson), ele passa a investigar o desaparecimento de uma série de mulheres. A peculiaridade é que o responsável enviou ao próprio Harry um cartão enigmático, com a imagem de um boneco de neve, que está sempre presente nos locais onde as vítimas são atacadas.

Extraordinário

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | Via Sul (DUB): 14h20, 16h45 e 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica (DUB): 13h10, 15h30 e 17h50 | Benfica: 20h10 | North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (DUB): 13h45 e 16h40 | RioMar: 19h40 e 22h30 | RioMar Kennedy (DUB): 13h50, 16h30, 19h15 e 22h | North Shopping (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 13h25, 15h50, 18h15 e 20h40 | Iguatemi: 14h45, 17h10, 19h35 e 22h | Parangaba: 14h50 | Parangaba (DUB): 17h20, 19h45 e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h15 e 19h | North Maracanaú (DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h05, 16h15, 18h25

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Jogos mortais: Jigsaw

(EUA -2017) Benfica (DUB): 19h40 | RioMar Kennedy (DUB): 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40 | Iguatemi: 21h40

Terror - 18 anos - 91 min. De Michael Spierig. Com Matt Passmore. Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. No entanto, à medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

Liga da Justiça

(EUA -2017) Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 13h45 e 18h45 | Messejana (3D - DUB): 16h15 e 21h15 | Via Sul (DUB): 18h45 e 21h15 | Benfica (DUB): 15h15 | North Jóquei (3D - DUB): 17h30 e 22h30 | RioMar (3D - DUB): 15h15 | RioMar (3D): 18h e 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h15 | North Shopping (DUB): 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | Iguatemi: 17h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h40 | Parangaba (DUB): 16h10 e 18h40 | North Maracanaú (DUB): 13h45 | Iandê Caucaia (DUB): 20h35 | Iandê Caucaia (DUB): 18h20

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Ben Aflleck. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash - poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Os Parças

(BRA - 2017) Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Benfica: 13h10, 15h20, 17h35 e 19h50 | North Jóquei: 15h e 20h10 | North Jóquei: 13h40, 16h20, 19h20 e 21h40 | RioMar: 13h30, 16h, 18h30 e 21h20 | RioMar: 14h20, 17h e 20h | RioMar Kennedy: 14h15, 16h45, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy: 17h30 e 20h |North Shopping: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 | North Shopping: 13h e 15h | Iguatemi: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Iguatemi: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 |Iguatemi: 14h50, 18h55 e 21h05 | Parangaba: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Parangaba: 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 | Maranguape: 16h45 e 21h30 | North Maracanaú: 12h30, 14h45, 17h15, 19h30 e 21h45 | Aracati: 16h15 e 18h30 | Limoeiro do Norte: 16h15 e 20h30 | Quixadá: 16h15 e 20h30 | Sobral: 15h e 20h30 | Iandê Caucaia: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante. Chantageados e enganados por um trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão que lidar com o maior contrabandista da famosa rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Pai em dose dupla 2

(EUA - 2017) Parangaba (DUB): 14h

Comédia - 12 anos - 102 min. De Sean Anders. Com Will Ferrell e Mark Wahlberg. Dusty teve de aceitar o fato de ver sua ex-mulher se casar com Brad. Agora, Dusty e Brad ficaram amigos. Mas essa amizade será testada quando eles decidem chamar seus pais para festejar o Natal com toda a família.

LUCKY

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 16h e 20h



Drama - 16 anos - 89 min. De John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton. Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, o velho ateu Lucky, de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se auto-explorar para enfim encontrar iluminação.

Assassinato no Expresso do Oriente

(EUA - 2017) Aldeota: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 (somente dia 16/12) e 14h00, 16h20, 18h40 e 21h (somente dia 17/12) | RioMar (VIP): 14h30, 17h45 e 21h | RioMar: 19h20 e 22h | Iguatemi: 15h30 (somente dia 17/12) e 20h40| Iguatemi (DUB): 18h15 | Parangaba (DUB): 21h10 | Sobral (DUB): 18h



Suspense - 10 anos - 114 min. De Kenneth Branagh. Com Michelle Pfeiffer. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente. Já a bordo, ele resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas para desvendar o crime cometido.