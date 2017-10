Confira a programação cultural deste fim de semana

00:00 · 14.10.2017

Agenda

Silva canta Marisa Monte

Silva faz show do mais recente álbum, "Silva canta Marisa". No disco, o cantor, produtor e multi-instrumentista apresenta novas roupagens para canções da obra de Marisa Monte, um dos maiores nomes da MPB, além da canção "Noturna", que conta com a participação de Marisa na composição. Para o show, além das 12 canções gravadas no álbum "Silva Canta Marisa" foram pinçadas músicas presentes em memoráveis repertórios de Marisa, como "Acontecimento", de Hyldon, "Crônicas e Declarações de Amor", "Chuva no Brejo", de Morais Moreira, presente em "Barulhinho Bom", "Sonhos" de Peninha, entre outras. Silva sobe ao palco ao lado de Rodolfo Simor (guitarra), Jackson Pinheiro (baixo) e Hugo Coutinho (bateria e programações). Domingo (15), às 19h30, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga). Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (3052.8000).

Fetiche com DJ Erik Vilar

Sábado (14), às 22h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia) na pista e R$80 no camarote. (3219.0744)

Um super set com uma pitada de mashups atuais e house, além de um line-up com dez DJs agitam a noite, em Fortaleza. O Clube, na Praia de Iracema, conta com a presença dos DJs Amabilis Ohanna, Emmanuel Costta, Erik Villar, Fabio Balack, Ferrucio Amorim, Italo Bergman, Lourran Carneiro, Ph Archibald, Rodrigo Sossa, Sergio Klisman. Erik Villar é de São Paulo e já tocou em vários festivais ao redor do mundo, como o H&H Cumbuco e Trancoso e no Milkshake, um dos famosos do México.

Como ele mentiu para o marido dela

Sábado (14), às 19h, no Teatro Morro do Ouro - TJA (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3101.2583).

A peça é a montagem de uma cena curta escrita pelo autor irlandês Bernard Shaw. Em atrito com este texto, que conta com uma estrutura dramática tradicional, a montagem opera com elementos característicos da pop art, assim como o exagero de emoções.

Nosso Forrózim

Sábado (14), às 22h, no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). Ingresso: R$10. (987347468).

No Nosso Forrózim serão duas bandas repletas de alegria com convidados tocando o autêntico forró. A noite começa com o projeto especial de forró do músico Cainã Cavalcante (foto) convidando o cantor Marcos Lessa e em seguida, toda a irreverência da banda Os Muringa convidando o passarinho Juruviara.

Baile Black com Nauí MOvni

Às 21h, no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$12. (3093.6014)

A festa Baile Black 2.0 traz como atração Naui Movni, do grupo MOVNI (diretamente de Brasília), além de Treze9Zero, Bocada lírica, A Sede Mob, Zica MC, VN Emici, Roni Flow, DJ Felipe BK e Batalha de MCs com os melhores do Ceará. Uma noite para curtir muito rap nacional.

Sunset vibes e tal

Domingo (15), às 16h30, no Hey Joe Food 'n' Bar (Rua Norvinda Pires, 32, Aldeota). Entrada Gratuita. (3039.0009)

O Sunset Hey Joe abre espaço para os mais variados estilos musicais. Proporcionando ao público uma opção para reunir os amigos em um fim de tarde. Neste domingo, a cantora Rayane Fortes apresenta um trabalho que mescla o intimismo da voz e violão com a performance em duetos e bandas.

Yoga Kids

Sábado (14), às 8h30, na Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, Aldeota). Entrada: Um quilo de alimento não-perecível ou brinquedos. (98834.0450)

Neste sábado, a Praça das Flores recebe a Yoga Kids e terá como atrações Peter Pan e as Fadinhas da Florestas. Os alimentos e brinquedos recebidos serão doados para o Orfanato Madre Paulina. Traga seu tapetinho ou canga e venha se divertir.

Cinema

Especial

A bela e a fera (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 16h10 | Via Sul (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 17h15 | São Luiz (3D - DUB): 10h e 15h (somente dia 15/10)

Fantasia - 10 anos - 123 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Bela vive num vilarejo com o pai, que é capturado pela Fera. Ela jovem se oferece para ser prisioneira da Fera no lugar do pai.

A gente (BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 14h e 18h

Documentário - 12 anos - 99 min. De Aly Muritiba. Documentário sobre a Equipe Alfa, que faz a guarda e a custódia de cerca de mil criminosos numa penitenciária.

Churchill (RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h e 16h | RioMar: 14h

Drama - 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. O primeiro-ministro inglês Winston Churchill luta para impor sua autoridade e seus ideais e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

De volta pra casa (EUA - 2015)

Iguatemi: 22h

Drama - 14 anos - 101 min. De Jonathan Demme. Com Meryl Streep. Na juventude, uma mulher deixou sua família para seguir o sonho de ser uma estrela do rock. Ela decide retornar para casa e tem a difícil tarefa de se reaproximar dos filhos.

Na Praia à Noite Sozinha (KOR - 2017)

Cinema do Dragão: 16h e 20h

Drama - 14 anos - 101 min. De Hong Sang-soo. Com Kim Min-Hee. A jovem Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida pessoal exposta após um caso com um homem casado.

Velozes e furiosos 8 (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 18h45 | Via Sul (DUB): 16h45 | North Maracanaú (DUB): 20h

Ação - 14 anos - 136 min. De F. Gary Gray. Com Vin Diesel. Dom Toretto e sua equipe continuam barbarizando em seus carros tunados. Mas a misteriosa Cipher convence Dom a voltar a vida de fora da lei. Agora, a equipe precisa acertar as contas com Dom, enquanto tenta descobrir os motivos dele ter traído a confiança de sua família.

Frozen - Uma aventura Congelante (EUA - 2014)

São Luiz (DUB): 14h (somente dia 14/10)

Animação - Livre - 102 min. De Chris Buck, Jennifer Lee. Com Kristen Bell. Quando uma profecia aprisiona um reino em um inverno eterno, Anna junta-se a Kristoff e seu parceiro, a rena Sven, para encontrar Elsa, a irmã de Anna, e acabar com seu feitiço.

Moana - Um Mar de

Aventuras (EUA - 2017)

São Luiz (3D - DUB): 16h30

Animação - Livre - 107 min. De John Musker, Ron Clements. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

Estreia

A Menina Índigo (BRA - 2017)

Iguatemi: 13h05

Drama - Livre - 99 min. De Wagner de Assis. Com Murilo Rosa. Diferente das outras crianças, Sofia descobre em meio as suas habilidades de pintar o dom de conseguir curar doenças. Para proteger a garota, seus pais separados precisam se unir.

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme (EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 13h, 15h, 17h e 19h | Via Sul (3D - DUB): 12h45, 14h45, 17h e 19h | Benfica (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20 e 17h40 | North Jóquei (3D - DUB): 15h20 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h e 15h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h15, 16h30 e 19h | RioMar Kennedy (DUB): 13h50 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 16h e 18h15 | RioMar Kennedy (DUB): 13h40 e 15h45 | North Shopping (DUB): 14h30 | North Shopping (DUB): 13h50 e 15h50 | Iguatemi (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | Parangaba (3D - DUB): 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h30, 16h30 e 18h30

Animação - Livre - 89 min. De David Soren. Com Kevin Hart. Duas crianças conseguem hipnotizar o diretor da escola. Depois ele é transformado num personagem de história em quadrinhos, Capitão Cueca, para que ele se torne um super-herói que ajuda os alunos que tanto despreza.

A Morte te Dá Parabéns (EUA - 2017)

Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana (DUB): 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul (DUB): 17h40 e 19h50| Via Sul: 22h | North Jóquei (DUB): 14h40, 17h20. 19h40 e 22h15 | RioMar (DUB): 13h20 e 15h40 | RioMar: 18h e 20h40| RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30 e 19h45| RioMar Kennedy: 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 18h, 20h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 13h50 e 15h55 | Parangaba: 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20 | Maranguape (DUB): 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 19h30 e 21h40 | North Maracanaú (DUB): 14h15 e 16h45 | Aracati: 15h30, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ): 15h30, 18h e 20h30| Quixadá: 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral): 15h30, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Terror - 14 anos - 96 min. De Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morreu. Desde então, ela está numa espécie de limbo em que revive o mesmo dia continuamente. Essa é a única forma dela encontrar as pistas que cheguem ao seu assassino e os motivos que o levaram a cometer o crime.

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (BRA - 2017)

Aldeota: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Via Sul: 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica: 13h20, 15h35, 17h50 e 20h10 | North Jóquei: 14h20, 16h40, 19h10 e 21h40 | RioMar: 13h40, 16h15, 18h40 e 21h | RioMar Kennedy:14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| North Shopping: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h | Iguatemi: 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h

Comédia - 14 anos - 103 min. De Fabrício Bittar. Com Bruno Munhoz. Bernardo e Pedro não têm uma vida nada fácil na escola, com uma agenda cheia de obrigações. Tudo piora quando o diretor Ademar que impor normas cada vez mais politicamente corretas na rotina dos estudantes.

Detroit em Rebelião (EUA - 2017)

Del Paseo: 18h20 e 21h |Cinema do Dragão:14h10, 17h e 19h40 | RioMar (VIP): 18h e 21h20 | Iguatemi: 18h25 e 21h20

Drama - 12 anos - 143 min. De Kathryn Bigelow. Com John Boyega. Em 25 de julho de 1967, a cidade de Detroit vive um dia tenso. Policiais invadem um bar clandestino e a ação foge do controle. Cidadãos se revoltam contra a situação e por cinco dias as pessoas fazem um motim nas ruas. O confronto entre policiais e a população causa mortes e destruição.

Entre Irmãs (BRA - 2017)

Pátio Dom Luís: 18h e 21h | Messejana: 14h45, 18h e 21h15| Via Sul: 14h15, 17h30 e 20h45 | RioMar: 15h, 18h20 e 21h40| Iguatemi: 15h10 e 18h25

Drama - 14 anos - 135 min. De Breno Silveira. Com Nanda Costa. As irmãs Emília e Luzia trabalham como costureiras, ofício ensinado pela tia. A primeira só quer saber de deixar aquele lugar. Já Luzia abandona tudo para acompanhar um grupo de cangaceiros.

Logan Lucky - Roubo em Família (EUA - 2017)

RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 15h30 e 22h

Comédia - 14 anos - 119 min. De Steven Soderbergh. Com Channing Tatum. Os irmãos Jimmy e Clyde não têm dinheiro algum e planejam um roubo audacioso. Eles dão um jeito do criminoso Joe Bang escapar da prisão para juntos pegarem o dinheiro arrecadado na corrida da competição de Nascar da fórmula Stock Car.

Em cartaz

Blade Runner 2049 (EUA - 2017)

Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 21h | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 17h e 20h40 | RioMar (4DX - 3D - DUB): 16h30 e 20h | RioMar (VIP - 3D): 17h e 20h40 | RioMar (MACROXE - 3D): 21h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h15 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h45 | Iguatemi (IMAX - 3D): 18h e 21h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h10 |Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h25 e 21h40 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Caucaia (DUB): 14h20, 17h20 e 20h20

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. Na trama futurista, o policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça o futuro d a humanidade.

Chocante (BRA - 2017)

Del Paseo: 14h 20 e 16h20| North Jóquei: 16h20 e 21h | RioMar: 14h40, 17h e 22h15 | RioMar Kennedy: 20h e 22h | North Shopping: 13h | Iguatemi: 13h05 e 21h40 | Parangaba: 16h e 20h | Iandê Caucaia: 16h

Comédia - 12 anos - 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 1990, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra para o funeral de um dos integrantes e resolvem fazer um show,

Divórcio (BRA - 2017)

Benfica: 14h50

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento.

Duas de mim (BRA - 2017)

Benfica: 13h | North Shopping: 15h | Parangaba: 14h e 18h05

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Emoji - O Filme (EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O emoji Gene queria ser normal, mas não consegue controlar suas expressões.

Feito na América (EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Kingsman: O Círculo Dourado

(EUA - 2017) Messejana (3D - DUB): 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 21h15 | Benfica (DUB): 17h | North Jóquei (3D - DUB): 22h | RioMar (3D): 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h20 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h40 | Iguatemi (3D): 22h | Iguatemi (3D - DUB): 16h20 e 19h10 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (DUB): 21h50 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 21h | Aracati (3D - DUB): 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ) (3D - DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 18h e 20h45

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e o agente Egsy precisa unir forças com a agência de inteligência americana Statesman para impedir a ação da malfeitora Poppy.

It - A Coisa (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h15 e 21h30 | Benfica (DUB): 19h50 | North Shopping (DUB): 15h10, 18h05 e 20h50 | Iguatemi: 20h45 | Iguatemi (DUB): 13h35 e 18h | Parangaba (DUB): 21h10 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura sobrenatural que costuma aparecer encarnando o Palhaço Dançarino, um assassino de crianças. Ele chega a cidade de Derry, no Maine, para atormentar um grupo de crianças, que desaparece misteriosamente e precisa enfrentar seus medos para escaparem da morte.

Lego Ninjago - O Filme (EUA - 2017)

Del Paseo (DUB): 16h | Messejana (DUB): 14h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 16h05 | Maranguape (DUB): 14h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. À noite, um grupo de adolescentes se transforma em ninjas que combatem todos males. Eles recebem a missão de defender a ilha onde vivem, Ninjago.

Mãe! (EUA - 2017)

Aldeota: 21h30 | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

My Little Pony - o Filme (EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h15 | Via Sul (DUB): 15h30 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 13h45 | North Maracanaú (DUB): 15h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem para salvar o mundo.

Pica-Pau: O Filme (EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h30 e 16h20 | Messejana (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30 | Via Sul (DUB): 13h15, 15h15 e 17h15 | Via Sul (DUB): 19h30 | Benfica (DUB): 13h, 16h40, 18h30 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 13h e 15h | North Jóquei (DUB): 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 14h30 | RioMar (DUB): 13h10, 15h20, 17h30 e 19h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 17h45 | North Shopping (DUB): 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 14h10, 16h05, 18h e 19h55 | Iguatemi (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h25,17h20 e 19h15 | Maranguape (DUB): 14h45 | Maranguape (DUB): 16h15 e 18h30 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Aracati (DUB): 15h e 18h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte)(DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Renato Aragão (Sobral): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa porque eles querem derrubar a árvore em que ele mora.

O que será de Nozes 2 (EUA - 2017)

Benfica (DUB): 14h45

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deter o malvado prefeito de Oakton.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos (BRA - 2017)

RioMar (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50 | Parangaba: 22h10

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção no Brasil.