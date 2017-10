Confira a programação cultural deste fim de semana (08 e 09/04)

00:00 · 08.04.2017

Agenda

Espetáculo "Enquanto Todos Dormem"

Espetáculo teatral produzido no Distrito Federal, "Enquanto Todos Dormem" mostra Pedro Andrade e Luíz Gustavo Silva, dois soldados do exército que são convocados para um treinamento em local distante de onde moram. Longe de suas famílias e confinados em um ambiente hostil, eles compartilham suas angústias e a expectativa de um combate eminente. Em contraponto à tensão, surge a cumplicidade, o respeito e a admiração entre os dois jovens, afeição que os leva a viverem aventuras camufladas dos demais. Segundo o ator, diretor e idealizador da peça, Thiago Cazado, a história foi deslocada para um período distante, pré-Segunda Guerra Mundial, em 1938, onde a relação entre os dois rapazes ficaria mais interessante. Sábado, às 19h30, e domingo, às 18h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3101.2583)

Jessier Quirino

Sábado e domingo, às 20h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (3231.9461)

O poeta paraibano Jessier Quirino apresenta o show "Vinte motes na cacunda". No roteiro do espetáculo, poemas, humor, causos e canções. Defendendo sua poesia a golpes de declamações por todo o Brasil em tons solenes e brincativos, Jessier apresenta um dos espetáculos mais autênticos da atualidade, num verdadeiro mergulho no universo da poesia. "A poesia me deixou um pouco mais solto, mas ainda hoje sou caseiro e reservado ou como diz o matuto: amoitado, feito carneiro que tomou bicho na capação", diz o poeta

K Fest - Festival de Cultura Coreana e Japonesa

Domingo, a partir das 15h, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga). Grátis. (3048.1300)

O festival é voltado para a cultura oriental e reúne diversas atividades como apresentações musicais, grupos de K-Pop, cosplay. Desafios com premiações e exclusivo Lounge K-Pop, com ambientação e decoração pensados para os kpoppers. A youtuber Yessiica Lima marcará presença.

Beer Fest Fortaleza

Sábado, das 12h às 20h, no estacionamento do Hey Ho Beer Pub (Rua Nunes Valente, 1247, Aldeota). Ingresso (1º lote): R$20. (3393.8760)

A segunda edição do Beer Fest Fortaleza, festival itinerante de cervejas artesanais, tem o objetivo de promover a cultura do chope artesanal, reunir os apreciadores de cerveja e fortalecer a cadeia produtiva desse mercado. Cerca de 20 torneiras servirão mais de 50 rótulos das principais cervejarias.

Páscoa Mundo Petit

Sábado, a partir das 17h, no Truckville Food Park (Av. Washington Soares, 2400, Edson Queiroz). Grátis.

Para entrar no clima de Páscoa, o food park realizará brincadeiras como "Caça aos Ovos", oficina de cup cakes, oficina de máscaras e pinturas de rosto. A Equipe Semear promoverá ação interativa com jogos, brincadeiras e dicas de saúde. A festa será embalada pelos Descoladinhos Mix.

Circuito Mulheres de Aço

Domingo, das 10h30 às 18h30, na praça de eventos do Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: entre R$10 e R$20. (3089.0900)

A quarta edição do evento reunirá o público fitness para uma maratona de exercícios, aulas de Jump, Step, Cross Circuit e Zumba, oficinas sobre beleza, moda e nutrição. Entre os convidados estão Mirella Santos.

Feira Mútua

Domingo, das 14h às 22h, no Salão das Ilusões (Rua Coronel Ferraz, 80, Centro). Grátis. (3252.4329)

O projeto reúne designers e estilistas que pesquisam e vivem Moda a partir de produção autoral, artesanal e de upcycling. O contexto da feira integra música, artes visuais e gastronomia, reunindo um público de grande abrangência e diferentes estilos. Participarão da edição 12 marcas cearenses de moda autoral.

Cinema

Especiais

A Tartaruga Vermelha

(FRA/JAP/BEL - 2016) Cinema do Dragão 01: 14h50 | Cinema do Dragão 02: 14h50

Animação - Livre - 80 min. De Michael Dudok de Wit. Após um acidente, um homem fica perdido numa ilha deserta. Aos poucos, ele tenta se adaptar à nova e solitária rotina. Ele constrói uma balsa para escapar de lá, mas sempre é impedido por uma tartaruga vermelha. Depois de um tempo, o homem entende o real motivo para isso acontecer.

Capitão Fantástico

(EUA - 2016) Cinépolis Rio Mar 10: 14h

Comédia - 14 anos - 118min. De Matt Ross. Com Viggo Mortensen e Frank Langella. Ben tem seis filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem.

Eu te Levo

(BRA - 2017) Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama - 12 anos - 70 min. De Marcelo Müller. Com Anderson Di Rizzi. Na trama, Rogério mora com a mãe e nunca se preocupou em ser um homem responsável. Com a morte inesperada do pai, ele se vê forçado a tomar decisões importantes para seguir com o negócio da família. No entanto, Rogério resolve ir atrás de um antigo sonho de ser bombeiro.

O Ornitólogo

(PT/FR/BR - 2017) Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 09/04),14h20 (somente dia 08/04), 16h10 (somente dia 09/04) e 16h30 (somente dia 08/04)

Drama - 16 anos - 117 min. De João Pedro Rodrigues. Com Paul Hamy. Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos na mata.

Pitanga

(BRA - 2017) Cinema do Dragão 01: 18h20 (somente dia 09/04) e 20h (somente dia 08/04)

Documentário - 12 anos - 110 min. De Beto Brant e Camila Pitanga. Com Antonio Pitanga. A vida, a obra, a trajetória e a carreira de Antônio Pitanga, um dos maiores atores do cinema nacional de todos os tempos, protagonista de momentos marcantes da cinematografia brasileira e estrela de filmes importantes dirigidos por nomes i como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Walter Lima Jr.

Todas as Cores da Noite

(BRA - 2017) Cinema do Dragão 01: 18h40 (somente dia 08/04) e 20h20 (somente dia 09/04)

Drama - 71 min - 12 anos. De Pedro Severien. Com Sabrina Greve. Iris acaba de dar uma grande festa em sua casa. Quando todos convidados vão embora, ela descobre um homem morto no local. Quem seria esta figura anônima? Junto da amiga Fernanda e da empregada Elga, tenta descobrir o que aconteceu.

T2 Trainspotting

(RU - 2017) Cinema do Dragão 02: 17h50 e 20h

Drama - 16 anos - 117 min. De Danny Boyle. Com Ewan McGregor, Ewen Bremner e Jonny Lee Miller. Renton retorna à cidade natal depois de vinte anos de ausência. Hoje, ele é um homem novo, com um emprego fixo e livre das drogas. Os amigos não tiveram a mesma sorte.

Estreia

A Cabana

(EUA - 2017) Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 16h e 18h45 | Messejana 04: 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 13h, 15h45 e 18h30 | Via Sul: 21h15 | North Jóquei 02 - DUB: 13h20, 16h20, 19h20 e 22h10 | North Jóquei 03 - DUB: 21h20 | RioMar 06: DUB: 12h45 e 15h30 | RioMar 06: 18h20 e 21h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h15, 16h15, 19h e 22h | North Shopping 01 - DUB: 15h10, 18h e 20h50 | Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h45, 18h30, 21h15 e 23h59 (somente dia 08/04) | Iguatemi 10: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Parangaba 02: 15h40 | Parangaba 02 - DUB: 13h, 18h20, 21h e 23h40 (somente dia 08/04) | Maracanaú 03 - DUB: 15h45, 18h30 e 21h15 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 20h30 | Caucaia 04 - DUB: 18h20 e 20h45 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Depois de sofrer uma tragédia familiar, Mack Phillips entra em uma profunda depressão, que o faz questionar suas crenças mais íntimas. Ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada no deserto de Oregon e encontra um enigmático grupo de estranhos. Por meio deste encontro, Mack encontra verdades significativas que irão transformar o seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua família e sua vida mudará para sempre.

Despedida em Grande Estilo

(EUA - 2017) RioMar 09 - DUB: 18h | RioMar 09: 22h30 | Iguatemi 04: 15h35, 19h45, 21h50 e 23h55 (somente dia 08/04) | Iguatemi 04 - DUB: 13h30 e 17h40

Comédia - 14 anos - 96 min. De Zach Braff. Com Morgan Freeman, Alan Arkin e Michael Caine. Willie, Joe e Albert são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto.

Os Smurfs e a Vila Perdida

(EUA - 2017) Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 15h50 e 17h40 | Del Paseo 02: 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 - DUB: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30 | Pátio Dom Luís 02: 21h20 | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 06 - DUB: 14h15 e 18h45 | North Jóquei 04 - DUB: 14h40 e 19h40 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h40, 15h40 e 18h | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 14h20 e 16h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 12h50, 15h, 17h30 e 19h45 | RioMar 09 - DUB: 13h30, 15h45 e 20h15 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 12h30, 14h45 e 17h | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h, 15h15, 17h45 e 20h | North Shopping 02 - DUB - 3D: 14h, 16h, 18h e 20h | North Shopping 03 - DUB: 14h30 e 19h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 11 - DUB: 13h | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h10, 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h45, 16h45 e 18h45 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 14h15, 16h15 e 18h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h30 e 18h45 | Caucaia 04 - DUB: 14h45 e 16h30

Animação - Livre - 90 min. De Kelly Asbury. Com Ivete Sangalo. A personagem Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas e conhece uma Floresta Encantada.

Em cartaz

A Bela e a Fera

(EUA - 2017) Aldeota 01: 21h20 | Del Paseo 01: 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 21h | Messejana 03 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D: 21h30 | Via Sul 04 - DUB: 14h30, 17h15 e 20h | Benfica 01 - 3D - DUB: 15h, 17h35 e 20h05 | Benfica 01 - DUB: 17h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 18h40 | RioMar 02 - VIP - 3D: 15h, 18h e 21h | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h, 16h e 19h | RioMar 07: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 14h15, 17h15 e 20h15 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 15h, 17h50 e 20h30 | North Shopping 06 - DUB: 20h40 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 21h30 | Iguatemi 06 - 3D: 13h, 15h40, 18h20, 21h e 23h40 (somente dia 08/04) | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Parangaba 03 - XPLUS - DUB: 18h40 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h20 e 21h20 | Parangaba 03 - XPLUS: 16h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 20h | Maracanaú 04 - DUB: 15h e 18h | Maranguape 02 - 3D - DUB: 20h30 | Caucaia 01 - DUB: 16h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h20 e 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h | Sobral 01 - DUB: 14h e 16h20

Romance - 10 anos - 129 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Versão da animação "A Bela e a Fera" em live action. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

(EUA - 2017) Aldeota 02: 19h e 21h10 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 21h | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h, 15h15 e 17h40 | Benfica 02 - 3D: 19h55 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 20h15 e 22h30 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 21H30 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 22h15 | | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 19h30 e 21h45 | North Shopping 03 - DUB: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 15h20, 20h e 22h40 (somente dia 08/04) | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h e 17h40 | Parangaba 05: 13h | Parangaba 05 - DUB: 15h15, 17h30 e 19h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h | Caucaia 02 - DUB: 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson. Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.

Fragmentado

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h, 16h40 e 19h | Benfica 04: 20h20 | Benfica 04 - DUB: 15h30 | RioMar Kennedy 05 - DUB: 21h30 | RioMar Kennedy 06: 22h10 | North Shopping 06 - DUB: 15h40 | Iguatemi 12: 16h10, 21h10 e 23h40 (somente dia 08/04) | Iguatemi 12 - DUB: 13h40 e 18h40 | Parangaba 05: 22h | Parangaba 06 - DUB: 23h10 (somente dia 08/04)

Suspense - 14 anos - 117 min. De M. Night Shyamalan. Com James McAvoy. Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento.

Logan

(EUA - 2017) Messejana 05 - DUB: 20h | RioMar 08: 21h | North Shopping 06 - DUB: 20h40 | Iguatemi 07: 21h e 23h45 (somente dia 08/04) | Iguatemi 07 - DUB: 18h15 | Parangaba 04: 23h45 (somente dia 08/04)

Ação - 16 anos - 136 min. De James Mangold. Com Hugh Jackman. Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela, uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23. Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce, interessado na menina.

O Espaço Entre Nós

(EUA - 2017) Benfica 03 - DUB: 14h | Benfica 03: 18h30 | Iguatemi 03: 23h50 (somente dia 08/04) | Iguatemi 04 - DUB: 13h | Iguatemi 07 - DUB: 13h | Parangaba 04 - DUB: 16h10

Romance - 12 anos - 121 min. De Peter Chelsom. Com Asa Butterfield. O adolescente Gardner Elliot é o primeiro humano nascido em solo marciano. Mas ele deseja fazer uma viagem à Terra para investigar o seu passado e conhecer a verdade sobre seu pai biológico, e sobre seu nascimento. Nesta jornada inesperada, ele tem o apoio de Tulsa.

Kong: A Ilha da Caveira

(EUA - 2017) Iguatemi 02 - 3D: 22h30 (somente dia 08/04)

Aventura - 12 anos - 118min. De Jordan Vogt-Roberts. Com Tom Hiddleston e Brie Larson. Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mítica Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar todas as doenças.

O Poderoso Chefinho

(EUA - 2017) Aldeota 02- DUB: 15h e 17h | Del Paseo 01 - DUB: 15h e 17h | Messejana 05 - 3D - DUB: 15h30 e 17h45 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h15 | Via Sul 06 - DUB: 12h e 16h15 | Benfica 01 - 3D - DUB: 13h | Benfica 03 - DUB: 16h25 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h40 e 18h20 | Rio Mar 08 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Rio Mar 10 - DUB: 17h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h30 e 15h50 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h, 16h45 e 19h15 | North Shopping 04 - DUB: 13h, 15h05, 17h10 e 19h15 | Iguatemi 03 - DUB: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Iguatemi 07 - DUB: 14h e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 17h45 | Caucaia 02 - DUB: 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo.

Power Rangers

(EUA - 2017) Via Sul 06 - DUB: 20h45 | Benfica 04 - DUB: 13h, 15h30 e 17h50 | North Jóquei 04 - DUB: 17h e 21h40 | RioMar 10 - DUB: 19h30 | RioMar 10: 22h10 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 18h15 e 20h45 | North Shopping 04 - DUB: 21h20 | North Shopping 06 - DUB: 13h10 e 18h10 | Iguatemi 11: 20h e 22h30 (somente dia 08/04) | Iguatemi 11 - DUB: 15h e 17h30 | Parangaba 04: 13h40 | Parangaba 04 - DUB: 18h45 e 21h15 | Maracanaú 04 - DUB: 20h45 | Caucaia 01 - DUB: 18h25 e 20h35 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 01 - DUB: 18h40 e 21h

Aventura - 10 anos - 124 min. De Dean Israelite. Com Dacre Montgomery. A jornada de cinco adolescentes que devem buscar algo extraordinário quando eles tomam consciência que a cidade Angel Grove e o mundo estão à beira de sofrer um ataque alienígena. Escolhidos pelo destino, eles irão descobrir que são os únicos que poderão salvar o planeta.