Confira a programação cultural deste fim de semana (07 e 08/01)

00:00 · 07.01.2017

Agenda

Garage Sounds No Dragão do Mar

Fortaleza protagoniza o primeiro grande evento do ano neste sábado (7), na Praça Verde do Dragão do Mar, com a primeira edição do Garage Sounds, um festival independente criado para fortalecer novos artistas. Serão mais de 12 horas de festa. Mais de 40 atrações se apresentam em quatro palcos diferentes. Além das bandas locais, que é maioria no evento, o festival recebe grupos de Sobral (banda Depois do Fim), Rio Grande do Norte (Born to Freedom) e Pernambuco (Porão GB, Auto3, Matakabra). De São Paulo, desembarcam Bullet Bane e Hateen (foto), que deve tocar no palco 1 à meia-noite. O palco 2 recebe bandas da capital como Minerva (14h20), Rocca (19h20) e Blackdrop Falls (21h20). No sábado, 14h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia), e meia social (entrega de livro). (99905.7219)

Felipe Adjafre

Domingo, às 17h, no foyer do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Quem levar 1 kg de alimento paga meia. (98899.3545)

Um final de tarde de domingo de música erudita no Theatro José de Alencar. Essa é a proposta do concerto do pianista Felipe Adjafre, que recebe como convidado o músico Sérgio Melo (baixista, guitarrista e violonista) para executar, durante uma hora, repertório de jazz e bossa-nova. Todo mês, Adjafre fará um duo com repertório variado. O projeto busca formar plateia para a música erudita e, com a arrecadação do ingresso social, ajudar instituições de caridade.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz é uma aula sobre os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Miró.

Espetáculo "O Grande Jogo"

Sábado, 17h, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Temporada: sábados e domingos de janeiro, sempre às 17h. Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (98783.7646).

Um garoto conectado, fã de games, HQs, heróis, animes e séries. Esse é Lucas, personagem de Lunardo Martins no espetáculo "O Grande Jogo", um olhar sobre a cultura digital e geek com apelo jovem, que estreia neste sábado.

Monólogo "A LISTA" na Caixa Cultural

Sábado (18h e 20h) e domingo (17h e 19h), na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3453-2770)

A atriz Clarice Niskier, que vive a perua da novela infantil "Carinha de Anjo" (SBT), está em Fortaleza para quatro apresentações do elogiado monólogo dramático "A Lista". O espetáculo emociona ao mostrar uma mulher perfeccionista que tenta controlar tudo anotando afazeres numa agenda, até que sua vizinha morre, provocando uma crise.

Marcos Lessa no Beach Park

Sábado, 17h, no Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Aquiraz). Grátis. (4012.300)

Marcos Lessa apresenta show "Estradas - Um Tributo a Gonzaguinha", neste sábado, no Porto das Dunas. O DJ Gustavo Fagundes também anima o espaço de entretenimento do Beach Park, na 1ª edição do ano do projeto "Pôr do Sol da Vila Azul do Mar".

Selvagens No Órbita Bar

Sábado, 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 40 (promocional). (3453.1421)

Após ampliar sua base de fãs pelo País, a banda cearense Selvagens à Procura de Lei faz seu primeiro show do ano, na Praia de Iracema, apresentando músicas do seu terceiro álbum, "Praieiro".

Cinema

Especiais

Batman vs Superman: A Origem da Justiça

( EUA - 2016)Cine São Luiz: 17h (somente sábado)

Ação - 12 anos - 151 min. De Zack Snyder. Com Henry Cavill. Clark Kent tenta levar uma vida tranquila como jornalista, mas é forçado a deixar o emprego para salvar o mundo como o Superman. No entanto, quando um grande evento acontece, Clark encontra-se com Bruce Wayne, mas esse encontro não será para selar uma amizade, mas um combate.

Belos Sonhos

(ITA - 2016)Cinema do Dragão 02: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo. Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Capitão América: O Primeiro Vingador

(EUA - 2011)Cine São Luiz: 10h (somente domingo)

Ação - 10 anos - 115 min. De Joe Johnston. Com Chris Evans. O filme se concentra no início do Universo Marvel quando Steve Rogers se oferece para participar de um programa experimental que o transforma no Super Soldado conhecido como Capitão América. Como Capitão América, Rogers une suas forças com Bucky Barnes e com Peggy Carter para declarar guerra à diabólica organização HYDRA, liderada pelo abominável Caveira Vermelha.

Capitão América 2: O Soldado Invernal

(EUA - 2014)Cine São Luiz: 13h (somente domingo)

Ação - 12 anos - 128 min. De Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans. Após os cataclísmicos eventos em Nova York com Os Vingadores, Capitão América 2: O Soldado Invernal encontra Steve Rogers, também conhecido como Capitão América, vivendo tranquilamente em Washington, DC e tentando se ajustar ao mundo moderno. Mas quando um colega da S.H.I.E.L.D. É atacado, Steve se vê preso em uma rede de intrigas que ameaça o mundo.

Capitão América 3: Guerra Civil

( EUA - 2016)Cine São Luiz: 15h40 (somente domingo)

Ação - 12 anos - 146 min. De Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans. Capitão América lidera a nova equipe dos Vingadores em seus esforços para manter a humanidade em segurança. Depois que outro incidente internacional envolvendo os Vingadores causa danos consideráveis, o aumento da pressão política resulta na implementação de um sistema de responsabilidade e um conselho governamental para determinar quando pedir ajudar.

Como Você É

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h20 (somente domingo)

Drama - 16 anos - 110min. De Miles Joris-Peyrafitte. Com Owen Campbell. Nos anos 90, três adolescentes vivem uma amizade, gerando conflitos entre outros jovens, que culmina numa agressão. A polícia investiga o caso.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h15 e 20h10

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

O Homem de Aço

(EUA/CAN/RU - 2013)Cine São Luiz: 14h (somente sábado)

Aventura - 10 anos - 148 min. De Zack Snyder. Com Henry Cavill, Amy Adams e Russel Crowe. Clark Kent/Kal-El é um jovem jornalista que se sente diferente por ter poderes além da imaginação de qualquer ser humano. Há anos enviado de Krypton, um avançado planeta alienígena, à Terra, Clark sofre com a derradeira questão: "Por que estou aqui?"

O Que Está Por Vir

(França - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h20 (somente sábado)

Drama - 14 anos - 100min. De Mia Hansen-Løve. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo e ela ainda perde o emprego.

Superman - O Filme

(EUA/RU - 1978)Cine São Luiz: 10h (somente sábado)

Ação - Livre - 143 min. De Richard Donner. Com Christopher Reeve. Jor-El, um renomado cientista, prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá crédito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes. Na Terra, ele utiliza o nome de Clark Kent e já adulto e trabalhando como repórter em um jornal, não demonstra ter superpoderes. Mas quando uma situação inesperada põe em risco a vida de Lois Lane, uma colega de trabalho, ele é obrigado a se revelar para o público, ficando conhecido popularmente como Superman.

Estreia

Dominação

(EUA - 2016)Messejana 05: 22h | Via Sul 02 - DUB: 16h15 | Via Sul 02: 21h | Rio Mar 09 - DUB: 18h15 | Rio Mar 09: 16h e 20h30 | Benfica 02 - DUB: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 11: 21h20 e 23h20 (somente sábado) | Iguatemi 11 - DUB: 15h15, 17h15 e 19h15

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Rio Mar 10: 14h | Iguatemi 05: 13h40 e 18h40

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. O garoto Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016)Iguatemi 01: 23h10 (somente sábado)

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Iguatemi 05: 21h e 23h40 (somente sábado) | Iguatemi 05 - DUB: 16h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)Via Sul 02 - DUB: 13h45 e 18h30 | North Jóquei 05 - DUB: 22h | Benfica 01 - DUB: 12h30 e 16h40 | RioMar 10 - DUB: 22h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 18h e 20h50 | North Shopping 06 - DUB: 13h35, 18h20 e 20h50 | Iguatemi 04 - DUB: 22h | Iguatemi 10 - DUB: 13h | Parangaba 05 - DUB: 17h05 e 23h35 (somente sábado) | Iandê Caucaia 01 - DUB: 16h10 e 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h15, 15h15, 17h30, 19h45 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | Benfica 01: 14h50, 19h e 20h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20 | North Jóquei 04: 21h30 | RioMar 03 - VIP: 13h50, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 14h30, 17h, 19h15 e 21h30 | RioMar 08: 15h, 17h40, 20h e 22h | RioMar Kennedy 03: 14h30, 16h50, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy 04: 13h30, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 13h30, 15h30, 17h30, 21h30 e 23h30 (somente sábado) | Iguatemi 06: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 e 22h30 (somente sábado) | Iguatemi 07: 14h, 16h, 18h, 20h e 00h00 (somente sábado) | Iguatemi 12: 13h, 21h15 e 23h10 (somente sábado) | Parangaba 01: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 e 23h30 (somente sábado) | Parangaba 05: 13h, 15h, 19h35 e 21h35 | Maracanaú 03: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Maracanaú 04: 21h15 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 19h e 21h | Limoeiro do Norte 01: 19h e 21h | Quixadá 01: 19h e 21h | Sobral 01: 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10 | Aracati 01: 15h e 17h | Limoeiro do Norte 01: 15h e 17h | Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Aldeota 01: 18h30 e 21h | Messejana 03 - DUB: 18h40 | Via Sul 06 - DUB: 18h20 | Benfica 04 - DUB: 15h15 e 20h10 | RioMar 07 - 3D: 21h50 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 21h50 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 21h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h | Parangaba 04: 21h15 | Parangaba 04 - DUB: 16h05 e 23h55 (somente sábado) | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h40 e 23h25 (somente sábado) | Maracanaú 04 - DUB: 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 18h25 | Sobral 01 - DUB: 15h

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde se junta para uma missão: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 01 - DUB: 13h20, 15h30 e 17h40 | Messejana 03 - DUB: 13h50 e 16h20 | Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 16h | Benfica 04 - DUB: 13h e 17h55 | North Jóquei 04 - DUB: 13h20, 16h20 e 19h RioMar 09 - DUB: 13h40 | RioMar 10 - DUB: 16h30 e 19h30 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h30 | North Shopping 01 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - DUB: 13h40 e 16h | Parangaba 06 - 3D - DUB: 18h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h05

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 01: 19h45 e 21h40 | Iguatemi 02: 23h40 (somente sábado) | Iguatemi 11: 13h10 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos. O piloto, porém, passa a ser investigado pelo acidente.