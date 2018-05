Confira a programação cultural deste fim de semana (05/05 e 06/05)

00:00 · 05.05.2018

Agenda

Show O Grande Encontro

Um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira, o Grande Encontro está de volta a Fortaleza. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença se reuniram novamente em 2016 para gravar um CD/DVD comemorativo de 20 anos, trabalho que lhes rendeu mais um disco de Ouro e uma tournée por todo o Brasil. O Grande Encontro apresenta novidades em sua atual edição. No repertório, entre trios, duetos e momentos solos em cena, os clássicos que todo mundo quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco” “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Canção da Despedida”, “Coração Bobo”. Sábado (05), às 21h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingresso: R$220 (inteira) e R$110 (meia) na cadeira premium; R$160 (inteira) e R$80 (meia) na cadeira ouro; R$120 (inteira) e R$60 (meia) na arena. (3195.0331)

Show do Bita “Nosso Mundo da Imaginação"

Domingo (6), às 14h30 e 17h30, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$90 (inteira) e R$45 (meia) na plateia baixa A; R$70 (inteira) e R$35 (meia) na plateia baixa B; R$50 (inteira) e R$25 (meia) na plateia alta. (4003.1212)

“Nosso Mundo da Imaginação” é o nome da nova temporada do Show do Bita. A Flora é a cantora oficial do espetáculo, enquanto a turminha formada por Lila, Dan, Tito e Bita embarcam nas aventuras musicais junto com a plateia. O repertório visita os cinco DVDs do Mundo Bita e apresenta 12 músicas. Diversão para toda a família com gostinho de estreia!

Espetáculo O Terceiro Sinal

Domingo (6), às 17h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3101.2583)

A peça apresenta ao espectador os bastidores do teatro e convida o público a mergulhar no universo de um jovem diretor e quatro atores veteranos nos minutos que antecedem a estreia. Assim nasce uma trama divertida sobre os encontros e desencontros possíveis da arte teatral.

Espetáculo Quatro passos

Sábado (5) e domingo (6), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600)

Um homem encontra uma mulher em um lugar distante de tudo e a convida para seguir. Ela se recusa a acompanhá-lo. Depois de uma conversa, ela quase se deixa levar. Assim, o que parecia um encontro casual entre marido e mulher nos revela um labirinto de sentimentos.

Punk-Me Por Favor

Sábado (5), às 21h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Centro). Couvert artístico: R$10. (3109.5390)

Punk-Me Por Favor é o novo projeto mensal no Café Couture. A cada edição vai apresenta uma banda tocando em duas partes. Para a primeira edição, uma das mais antigas bandas em atuação em Fortaleza. A Dago Red foi criada ainda nos anos 90 e tem o punk inglês como maior influência.

Kátia Freitas - Cantar Sozinho

Domingo (6), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138)

Marcando seu retorno ao Ceará, Kátia Freitas apresenta o espetáculo “Cantar Sozinho” de músicas inéditas, e revela o novo momento da cantora, com direito a direção do Grupo Bagaceira. Para a direção musical, Kátia renova a parceria com Cristiano Pinho.

O que não dizer - Willou e Watson

Sábado (5), às 19h, Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$60 (inteira) e R$30 (meia) na cadeira superior; R$80 (inteira) e R$40 (meia) na cadeira inferior. (3099.1290)

Os gêmeos Willou e Watson Alves trazem o humor de Rondônia para Fortaleza. Os gêmeos seguem fazendo sucesso com a turnê de shows pelo país, apresentando stand-ups paródias, piadas e outros.

Cinema

Especial

Arábia

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa, João Dumans. Com Aristides de Sousa. Em Ouro Preto, Minas Gerais, um jovem encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(RU/IRL - 2018) Cinépolis Rio Mar: 14h

Drama - 16 anos - 121 min. De Yórgos Lánthimos. Com Colin FarrellSteven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem dois filhos: Kim e Bob. Já há algum tempo ele mantém contato frequente com Martin, um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação, justamente quando era operado por Steven. Ele gosta bastante do garoto, tanto que lhe dá presentes e decide apresentá-lo à família. Entretanto, quando o jovem não recebe mais a atenção de antigamente, decide elaborar um plano de vingança.

Rogério Duarte, o Tropikaolista

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - 12 anos - 90 min.De José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil. Rogério Duarte é um dos nomes mais importantes da Tropicália, lendário movimento cultural brasileiro da década de 60. O artista plástico foi um dos primeiros a denunciar publicamente as torturas cometidas no regime militar. Durante a ditadura, sua atuação política e seus feitos culturais mobilizaram muitos artistas e inspiraram toda uma geração.

Severina

(BRA/URU - 2017) Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta todo dia para cometer furtos. Ele não reage, mas, mais interessado em puxar conversa do que recuperar o prejuízo, ele a encurrala. Ela passa então a pegar livros em outros estabelecimentos, porém ele não está disposto a se libertar da obsessão.

Ex-Pajé

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - Livre - 81 min. De Luiz Bolognesi. Com Perpera SuruíUm poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos que julgam sua religião como demoníaca. No entanto, a missão evangelizadora comandada por pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h e 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França. Dessa vez, ela deseja vivenciar um amor verdadeiro.

Estreia

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h40 e 22h20 | Rio Mar (VIP): 22h | Rio Mar (DUB): 13h e 15h30 | Rio Mar: 18h20 | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h15, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h10 e 20h50 | Iguatemi: 13h20, 17h40 (somente dia 06/05) e 22h20 | Iguatemi (DUB): 15h30 (somente dia 06/05) e 19h50 (somente dia 05/05)| Iguatemi: 16h30 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20 e 18h40 | Parangaba: 15h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h20 e 19h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey. Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a ser assombrado por uma presença sobrenatural.

Gringo - Vivo ou Morto

(EUA/AUS - 2018) Rio Mar (VIP): 13h30, 16h e 19h | Iguatemi: 21h45| Iguatemi: 14h | Parangaba: 13h05, 17h30 e 21h45

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago. Enfrentando problemas financeiros, ele descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão, que pode resultar em sua demissão. Quando Richard e sua sócia Elaine Markinson resolvem acompanhá-lo em uma viagem de trabalho corriqueira ao México, David vê a situação como a oportunidade ideal para fingir ter sido sequestrado e, desta forma, pedir um polpudo sequestro.

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018) Del Paseo (DUB): 14h20

Del Paseo: 16h30 e 18h40| Via Sul (DUB): 14h e 19h | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (DUB): 13h45, 16h20 e 19h | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30, 17h15, 20h e 22h20 | North Shopping (DUB): 18h30 | Iguatemi (DUB): 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba: 20h10 | Parangaba (DUB): 17h50 e 22h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(BRA - 2018) Rio Mar: 16h40 e 19h30 | Iguatemi: 15h15, 17h20 e 19h25

Drama - Livre - 94 min. De Paulo Nascimento. Com Edson Celulari. Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai em São Paulo, e é considerado famoso por oferecer a melhor pizza dos arredores. Vivendo uma vida feliz com a mulher Clarice e a filha Alícia, ele sente que superou todas as dificuldades da cegueira e que deu a volta por cima. Mas, ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório inicia um conflito consigo mesmo e precisa tomar uma grande decisão.

Em cartaz

Pantera Negra

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 15h45

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018) Iguatemi (DUB): 15h05

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Os Farofeiros

(BRA - 2017) Iguatemi: 13h

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido.

Pedro Coelho

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 13h

Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total

( EUA - 2018) Benfica (DUB): 20h05| Rio Mar Kennedy (DUB): 19h | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 e 15h40 | Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h e 18h

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson. Davis Okoye é um primatologista compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho.

Tudo que Quero

(EUA - 2018) Del Paseo: 21h | Iguatemi: 13h20

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 17h30| Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Messejana (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Messejana (DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h45 e 19h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Via Sul (DUB): 12h30, 15h30, 18h45 e 22h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 13h, 16h e 19h15| Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10 | Benfica (DUB): 13h05 e 16h10 |Benfica: 19h15 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30(somente dia 05/05) |Rio Mar (VIP):14h30, 18h e 21h30 | Rio Mar (MACROXE - 3D): 12h e 15h15 | Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15 | Rio Mar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h30, 18h e 21h30| Rio Mar: 21h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h | Rio Mar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 12h30, 15h45, 19h15 e 22h30 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h| North Shopping (DUB): 13h30, 16h30 e 19h30 | North Shopping (DUB): 13h, 16h e 19h | North Shopping (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iguatemi: 17h30 | Iguatemi (DUB): 14h30 e 20h30 | Iguatemi (3D): 18h e 21h | Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30 | Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 20h05 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05 | Iguatemi: 21h30| Iguatemi (DUB): 18h30 | Parangaba (DUB): 21h40 | Parangaba (3D): 16h e 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h e 19h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30, 16h30 e 22h30 | Parangaba (3D): 13h15 e 16h15| Parangaba (3D - DUB): 19h15 e 22h15| Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h15 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Aracati (DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h e 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 18h |Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h e 18h | Quixadá (3D): 21h | Sobral (DUB): 20h30| Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018) Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Iguatemi: 18h15 e 22h15 | Iguatemi (DUB): 16h15 e 20h15 | Parangaba (DUB): 19h45

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h35 | Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 21h30 | Iguatemi (DUB): 13h30 e 15h30 | Parangaba (DUB): 15h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos

(BRA - 2017) Benfica: 13h e 17h30| Rio Mar Kennedy: 13h e 16h | Iguatemi: 19h50 (somente dia 06/05)

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do homem que enfrentou momentos de turbulência.