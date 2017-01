Confira a programação cultural desta terça-feira (31/01)

00:00 · 31.01.2017

O Espaço Cultural Unifor abriga a exposição de mais de 200 obras de artistas nacionais e internacionais que compõem o acervo do Chanceler Airton Queiroz

AGENDA DE CINEMA

ESPECIAIS

A Morte de Luís XIV

(FR/ES - 2017)Cinema do Dragão 01: 19h45

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. Monarca Luís XIV começa a sentir dores e a ter sonos intranquilos, além de febre.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 15h30

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para obter um benefício.

O Homem que caiu na terra

(EUA/RU - 1976)Cinema do Dragão 01: 17h30

Ficção científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Alienígena se disfarça de homem de negócios e busca água para o seu planeta.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)RioMar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. Garoto teme a solidão, após doença terminal da mãe. Uma árvore o ajuda.

ESTREIA

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45| Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20|Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h|RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40|North Shopping 05 - DUB: 16h50|North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h|Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05|Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30|Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90 min. De Eric Summer, Eric Warin. Com Elle Fanning. Menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina.

Até o Último Homem

(EUA - 2017)North Jóquei 04 - DUB: 13h20 e 15h20|RioMar Kennedy 03: 20h40|Iguatemi 04: 18h40 e 21h30

Drama - 16 anos - 140 min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a 2ª Guerra Mundial, um médico do exército se recusa a matar pessoas.

Beleza Oculta

(EUA - 2017)Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h|Messejana 04 - DUB: 17h|Messejana 04: 22h|Via Sul 06: 19h30|Rio Mar 04 - VIP: 14h, 17h e 20h|Iguatemi 07: 19h30 e 21h35|Iguatemi 07 - DUB: 17h25|North Maracanaú 03 - DUB: 15h|North Maracanaú 04 - DUB: 20h30

Drama - 10 anos - 97 min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017)Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30|Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30|Messejana 03 - DUB: 15h50|Messejana 03: 20h45|Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45|North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 |RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30|RioMar Kennedy 03 -

DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 |Iguatemi 05: 17h25 e 21h45 |Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35|Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 19h20|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120 min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes, a fim de reencontrar seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017)Cinépolis RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10|Iguatemi 04 - DUB: 19h05 e 21h10|Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05|Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88 min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que descobre seus incríveis poderes quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017)Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10|Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h|Messejana 01 - 3D: 21h30|Messejana 03 - DUB: 13h30| Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h|Via Sul 05 - 3D: 21h30 |Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55|Benfica 02 - 3D: 20h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h|Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30|Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20|Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h|Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40|RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h|North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40|North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15|Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 |Iguatemi 12: 21h05|Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20|Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 |Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45 e 22h|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h|Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107 min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou e recruta velhos e novos amigos.

EM CARTAZ

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016)Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30|Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h|Via Sul 04 - DUB: 20h30|Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h|RioMar 02 - VIP - 3D: 22h|RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20|RioMar 09: 22h|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20|North Shopping 01 - DUB: 13h55|Iguatemi 09 - 3D: 16h10 e 21h|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 |Parangaba 06 - 3D: 21h30|Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 |North Maracanaú 04 - DUB: 18h|Caucaia 02 - DUB: 18h35 |Cine Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 16h30 e 20h50|Cine Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50|Cine Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115 min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum é um cara simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30|Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30|Messejana 04: 19h15|Via Sul 01 - DUB: 18h30|Via Sul 01: 21h15 |RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h|Cinépolis RioMar 10: 22h15 |RioMar Kennedy 06: 21h50 |Iguatemi 10: 18h50 e 21h30|Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10|Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128 min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling e Emma Stone. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante e sonhadora.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h30|Messejana 02: 19h40 e 21h45|Via Sul 02: 17h45 e 19h50|Benfica 04: 18h30|North Jóquei 02:13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30|RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50|RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h|North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 |Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45 e 21h40|Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 |Maracanaú 03: 19h30 e 21h45|Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia vira apresentadora de TV, mas tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana

(EUA - 2016)Del Paseo 01 - DUB: 14h10|Messejana 01 - 3D - DUB: 13h50| Messejana 02 - DUB: 12h30 e 15h|Messejana 03 - DUB: 18h|Via Sul 03 - 3D - DUB: 12h30 e 20h|Via Sul 04 - DUB: 18h|Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h45 e 16h30|Benfica 01 - DUB: 13h e 17h40|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h e 15h40|RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h|RioMar 08 - DUB: 13h45 e 16h20 |RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h20, 16h e 18h40|North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10 e 18h30|North Shopping 04 - DUB: 20h50|Iguatemi 01 - 3D - DUB:20h40|Iguatemi 02 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|Parangaba 01 - DUB: 13h05 e 17h35|Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 19h|Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30|Caucaia 01 - DUB: 14h20, 16h30 e 18h40|Cine Aracati 02 - 3D: 14h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D: 14h30|Cine Quixadá 02 - 3D: 14h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D: 14h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements. Com Auli'i Cravalho. Moana embarca em uma jornada épica repleta de espíritos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De: Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Os Penetras 2 - Quem dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 17h30|Via Sul 02: 15h20 e 22h|Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20|RioMar 10: 14h40 e 17h|North Shopping 03: 15h20|North Shopping 06: 21h20|Iguatemi 11: 15h50, 19h55 e 21h55|Parangaba 05: 15h30, 19h40 e 21h40|Maracanaú 03: 17h15|Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Em clínica psiquiátrica, Beto está desolado por causa de um malandro.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017)North Shopping 03: 13h10 |Iguatemi 11: 13h40|Parangaba 05: 13h20 e 17h30|Cine Aracati 01: 14h30 e 18h50|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 14h30 e 18h50|Cine Quixadá 01: 14h30 e 18h50|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. Didi e Karina, artistas de circo, decidem montar um novo número para salvar o local onde trabalham.

Passageiros

(EUA - 2016)Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45.

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Nave espacial segue rumo à colônia que abriga pessoas adormecidas. No trajeto, casal desperta antes do previsto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20|Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com: Scarlet Johansson. Coala cria competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Aldeota 02: 19h20 e 21h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 21h|Via Sul 01 - DUB: 16h|Via Sul 02 - DUB: 12h45|Via Sul 03 - 3D: 17h30|Benfica 03 - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35|Benfica 03: 19h50|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30|RioMar 02 - VIP - 3D: 19h|RioMar 08: 19h15 e 21h40|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h e 22h10|North Shopping 01 - DUB: 16h20, 18h50 e 21h10|Iguatemi 01 - 3D: 16h|Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20|Iguatemi 07 - DUB: 21h30|Parangaba 02 - 3D: 15h20|Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 17h40, 20h e 22h20|Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h30 e 21h30|Caucaia 02 - DUB: 16h35 e 20h45|Cine Aracati 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro consegue a arma indestrutível.

SEMANA CULTURAL

Especial

Expo Aqua

Até dia 9 de fevereiro no 3º Piso no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Funcionamento: e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h. Grátis. (3048.1300)

A Exposição de peixes ornamentais apresenta aos visitantes a arte de aquarismo e seus benefícios, com foco no universo dos peixes ornamentais de água doce e salgada, além de oferecer um seminário que explica as plantas ideias para seu aquário.

Feira Book Lovers Kids

Até 12 de fevereiro, na Praça de Evento (Piso 1) do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo), de segunda a sábado (10h às 22h), e domingos e feriados (14h às 20h). Grátis. (3404.3000)

A principal feira de literatura infanto-juvenil do país busca criar paixão por livros nas crianças e pré-adolescentes desde cedo, oferecendo mais de três mil obras infanto-juvenil, com títulos de atividades, clássicos e personagens contemporâneos Já a Turma Bicho do Livro mostra como a literatura pode levar a muitas brincadeiras. Os personagens, monstros loucos por livros, foram criados pelo ilustrador Dirceu Veiga.

Lemonade Experience

Até 9 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriadosd, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 (preço único). (3066.2000)

Inédito em Fortaleza, o projeto Lemonade Experience traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público, que vivencia novas sensações e tem a oportunidade de conhecer novidades da tecnologia. O evento reúne em um mesmo espaço diversão e informação com muita interatividade com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Exposição

Coleção Airton Queiroz

Até 19 de fevereiro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção Airton Queiroz reúne 263 obras de renomados artistas nacionais e internacionais, divididas em cinco ambientes temáticos: do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contempoâneos e Presença Estrangeira. O acervo do chanceler Airton Queiroz compreende obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonilson, Raimundo Cela e outros artistas.

Pererê do Brasil - Ziraldo

Até 5 de fevereiro, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema).De terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingo, das 12h às 19h. Grátis. (3453-2770)

As 43 capas da revista "Pererê" e as 10 capas da revista "A Turma do Pererê" foram restauradas e ampliadas, mostrando como Ziraldo apresentou o personagem Pererê. Em vitrines protegidas por vidro estão as revistas originais, além de pranchas com desenhos, também originais, livros, cartilhas e demais produtos e mídias das quais o Pererê e sua turma participaram. Um painel mostra aos visitantes um mosaico de fotos do autor, personalidades e amigos.

Humor

LC Galetto

Às 19h, na praça de alimentação do Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

Show de humor com LC Galetto terá participação especial de Thiago Nogueira. No cinema, LC Galetto filmou "O Shaolin do Sertão" e "Cine Holliúdy", grandes filmes do humor cearense.Thiago Nogueira tem um canal no Youtube, o Piadaródia, onde divulga vídeos com suas criações. A atração faz parte do projeto "Parangaba é Show".

Humor na Praça

Hoje, às 19h30, na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy, Piso L2 (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089-0900)

O palco do Humor na Praça recebe Oscabritto e o Mágico Éflen, que prometem arrancar muitas gargalhadas do público.

Show

Emicida

Às 23h, na Praça Almirante Sadanha, no Centro Cultural Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488-8600)

A Bienal da UNE, que começou no domingo, traz ao público apresentação do rapper Emicida. A festa, que vai até 2h, começa com o DJ Guga de Castro e o VJ Mx Leguiza. Também estão na programação Guetto Roots, Erivan e Preta Rara.