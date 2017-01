Confira a programação cultural desta terça-feira (24/01)

00:00 · 24.01.2017

O Espaço Cultural Unifor segue com a exposição de mais de 200 obras de artistas nacionais e internacionais que compõem o acervo do Chanceler Airton Queiroz

AGENDA DE CINEMA

Especiais

As Aventuras de Tintim

(EUA/BEL/NOVZEL - 2011)Cine São Luiz: 16h45

Aventura - Livre - 107 min. De Steven Spielberg. Com Daniel Craig. Um jovem repórter chamado Tintim e seu cachorro Milu viajam o mundo e partem em incontáveis aventuras.

Brasil S/A

(BRA - 2016) Cinema do Dragão 02: 15h

Drama - 10 anos - 71 min. De Marcelo Pedroso. Com Adeilton Nascimento. Edilson trabalha como cortador de cana. Mas ele tem sonhos mais ambiciosos e se torna astronauta, partindo para sua primeira missão.

Certo Agora, Errado Antes

(CORSUL - 2015) Cinema do Dragão 01: 15h

Drama - 12 anos - 121 min. De Hong Sang-soo. Com Gi Ju-bong. Um diretor de cinema viaja à cidade de Suwon para participar de um debate. Ele chega um dia antes e para matar o tempo visita um palácio, onde conhece uma artista. Os dois desfrutam da cidade e quando o cineasta revela ser casado, a artista fica decepcionada.

Guardiões da Galáxia

(EUA - 2014) Cine São Luiz: 19h

Aventura - 10 anos - 122 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Peter Quill se vê como alvo de uma caçada imparável depois de roubar uma esfera misteriosa desejada por Ronan, um poderoso vilão.

Martírio

(BRA - 2016) Cinema do Dragão 02:16h30

Documentário - 160 min - 14 anos. De Vincent Carelli e Ernesto de Carvalho. Com Celso Aoki. Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil.

Meu Malvado Favorito

(EUA - 2010) Cine São Luiz: 9h30

Animação - Livre - 92 min. De Chris Renaud e Pierre Coffin. Com Steve Carrell. Cercado por um pequeno exército de minions, encontramos Gru, planejando o maior roubo de toda a história mundial: a lua.

O Ornitólogo

(BRA/PORT/FRA - 2016) Cinema do Dragão 01: 17h20

Drama - 16 anos - 117 min. De João Pedro Rodrigues. Com Paul Harny. Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos.

Oito e Meio

( ITA/FRA - 1963) Cinema do Dragão 01: 19h40

Drama - 12 anos - 136 min. De Federico Fellini. Com Anouk Aimée. Mergulhado em uma crise existencial, cineasta se interna em uma estação de águas e passa a misturar o passado com o presente, ficção com realidade.

Zootopia - Essa Cidade É o Bicho

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 14h30

Animação - Livre - 108 min. De Byron Howard e Rich Moore. Com Jason Bateman. Na cidade de animais de Zootopia, uma raposa é condenada à morte por um crime que não cometeu e parte numa fuga.

PRÉ-ESTREIA

Max Steel

(EUA - 2017)Parangaba 06 - DUB: 13h15

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que está passando por um período de descobertas como ser dono de incríveis poderes.

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Messejana 04 - DUB: 16h|Via Sul 06 - DUB: 16h15|Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer. Menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina.

ESTREIA

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Messejana 04 - DUB: 13h e 21h|Messejana 04: 18h15|Via Sul 06 - DUB: 13h15 e 18h10|Via Sul 06: 21h|RioMar 03: 15h, 18h e 21h|RioMar 10: 22h|RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h10 e 18h40|RioMar Kennedy 04: 15h50 e 21h30|Iguatemi 10: 18h50 e 21h30|Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10|Parangaba 05 - DUB: 15h e 21h30

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Um pianista de jazz acaba se apaixonando por uma atriz aspirante e sonhadora.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 21h45|Messejana 05: 18h45|Via Sul 02: 15h15, 19h45 e 22h|Benfica 04: 13h20, 15h10, 17h45 e 19h50|North Jóquei 02: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h40|RioMar Kennedy 03: 14h30, 17h, 19h15 e 22h20|North Shopping 03? 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|Iguatemi 03: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h|Iguatemi 11: 19h10 e 21h10|Parangaba 01: 17h35|Parangaba 02: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h|North Maracanaú 03: 15h|North Maracanaú 04: 17h e 21h30|Caucaia 01: 17h10, 19h e 20h50

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo.

Os Saltimbancos

Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Messejana 03: 14h15 e 16h45|Via Sul 02: 12h45 e 17h30|RioMar 10: 14h30 e 17h|North Shopping 01: 17h10|North Shopping 05: 15h50|Iguatemi 07: 13h, 15h10 e 17h20|Parangaba 04: 13h10, 15h20 e 17h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 17h e 20h50

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em crise. Didi e Karina decidem montar um novo número para atrair o público.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30|Messejana 03 - DUB: 19h e 21h30|Via Sul 01 - DUB: 19h20|Via Sul 01: 21h45|Via Sul 03 - 3D: 16h|Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55|Benfica 02 - 3D: 20h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h|Cinépolis RioMar 01 - 3D - DUB: 16h30|Cinépolis RioMar 01 - 3D: 22h15|RioMar 02 - VIP - 3D: 19h|RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 18h30|RioMar 05 - MACROXE - 3D: 15h30 e 21h20|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h50 e 19h30|RioMar Kennedy 01 - 3D: 22h|North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10|North Shopping 05 - 3D - DUB: 18h e 20h30|Iguatemi 06: 19h30|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50|Parangaba 03 - 3D: 15h25|Parangaba 03 - 3D - DUB: 13h, 17h50, 20h15 e 22h35|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30|North Maracanaú 04 - DUB: 19h|Caucaia 03 - 3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40|Cine Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora".

EM CARTAZ

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h|Messejana 05 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15|Via Sul 01 - DUB: 17h|Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45|Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h e 18h|Benfica 01 - DUB: 13h10 e 17h35|Benfica 01: 20h|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 19h30|RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10 e 19h|RioMar 07 - 3D: 16h e 21h40|RioMar Kennedy 02 - 3D: 20h50|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h|RioMar Kennedy 05 - 3D: 21h50|North Shopping 06 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h|Iguatemi 02 - 3D: 16h15 e 21h05|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h50 e 18h40|UCI Ribeiro Parangaba 01 - 3D: 19h50 e 22h15|Parangaba 01 - 3D - DUB: 13h|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h e 18h|Caucaia 04 - DUB: 16h25, 18h35 e 20h45|Cine Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 18h e 20h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Dominação

(EUA - 2016)Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele conhece um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 02: 21h|Messejana 02: 17h30|Via Sul 04 - DUB: 12h30 e 16h45|North Jóquei 04: 15h20|RioMar 08: 17h40|RioMar Kennedy 06: 12h50|North Shopping 05: 13h40|Iguatemi 11: 13h e 15h05|Parangaba 04: 19h40, 21h45 e 23h50|Caucaia 02: 15h40 e 19h05|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 15h e 19h

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e conquistar uma garota.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h50, 19h40 e 21h30|Messejana 01: 22h|Messejana 02 - DUB: 13h30, 15h30 e 19h45|Via Sul 04 - DUB: 14h45, 19h e 21h15|North Jóquei 04: 13h20, 17h40, 20h e 22h10|RioMar 04 - VIP: 14h e 17h|RioMar 08: 13h20, 15h20, 20h10 e 22h20|RioMar Kennedy 06: 15h, 17h30, 20h e 22h10|North Shopping 01: 13h10, 15h10, 19h20 e 21h20|Iguatemi 05: 22h05|Iguatemi 11: 17h10|Parangaba 05: 13h05, 17h40 e 19h35|Parangaba 06: 15h25 e 22h10|North Maracanaú 03 - DUB: 17h15, 19h30 e 21h45|Caucaia 02: 14h, 17h25 e 20h55

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia virou apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. O problema é que ela não se sente preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois só se importa com os filhos.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20|Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40|Messejana 01 - 3D - DUB: 17h e 19h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 13h30|Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h30|Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30|Benfica 03 - DUB: 13h, 17h30 e 19h50|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h20|RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h|RioMar 09 - DUB: 14h, 16h40 e 19h30|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h15|Kinoplex North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50|UCI Kinoplex Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h35, 16h, 18h25 e 20h50|UCI Kinoplex Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50|Parangaba 06 - DUB: 17h20|Parangaba 06 - 3D - DUB: 19h45|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30|

North Maracanaú 04 - DUB: 14h30|Caucaia 01 - DUB: 15h05|Caucaia 04 - DUB: 14h15|Cine Aracati 01 - DUB: 15h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 15h|Cine Quixadá 01 - DUB: 15h|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 15h|

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Quando sua família precisa de ajuda, Moana terá de ter coragem e embarcar em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Dom Luís 01: 13h30 e 15h40|Via Sul 03 - 3D - DUB: 18h20|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 21h|RioMar 02 - VIP - 3D: 22h|RioMar 04 - VIP: 20h|Iguatemi 09 - 3D: 16h e 20h40|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. No trajeto, um casal acorda antes do tempo.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Um grupo rebelde de combatentes se junta para roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Cinema Benfica 03 - DUB: 15h15|Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster decide revitalizar seu teatro e cria uma divertida competição de canto.

SEMANA CULTURAL

Especial

Expo Aqua

Até dia 9 de fevereiro no 3º Piso no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Funcionamento: e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h. Grátis. (3048.1300)

A Exposição de peixes ornamentais apresenta aos visitantes a arte de aquarismo e seus benefícios, com foco no universo dos peixes ornamentais de água doce e salgada, além de oferecer um seminário que explica as plantas ideias para o aquário.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Lemonade Experience

Até 9 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriadosd, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 (preço único). (3066.2000)

Inédito em Fortaleza, o projeto Lemonade Experience traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público, que vivencia novas sensações e tem a oportunidade de conhecer várias novidades tecnológicas. O evento reúne em um mesmo espaço diversão e informação com muita interatividade com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Exposição

Coleção Airton Queiroz

Até 19 de fevereiro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção Airton Queiroz reúne 263 obras de artistas nacionais e internacionais, divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contempoâneos e Presença Estrangeira. O acervo do chanceler Airton Queiroz compreende obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonilson, Raimundo Cela e outros artistas.

Humor

Alex Nogueira

Às 19h, na praça de alimentação do Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

No show, que segue o modelo "stand up", o humorista faz imitações de personalidades, como cantores nacionais e internacionais, conta piadas e casos vividos no cotidiano.