Confira a programação cultural desta terça-feira (19/12)

00:00 · 19.12.2017

Semana Cultural

Teatro

Xeque-mate e o Corsário - Escola de Ballet Janne Ruth

Às 18h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3101.2583)

A Escola de Ballet Janne Ruthe apresenta os espetáculos "Xeque-Mate e O Corsário". "Xeque-Mate": mesmo antes de nascer já entramos em um jogo onde o risco de vida é eminente. A luta começa a ser travada consigo mesmo diante das evoluções que nos são impostas. Mas espera. Não era um jogo? "O Corsário": O ballet é contado em 3 atos, com prólogo e epílogo, e começa em alto mar, onde o navio de Conrado, líder dos corsários, enfrenta uma tempestade.

Sólito

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3488.8600)

Do dicionário: aquilo que é comum, corriqueiro. Figuras desenham o espaço, rabiscam fluxos, desfiam tensões. Portas, cordas, tesouras. Ir ou ficar. Manter ou deixar. Uma partitura cênica entre corpo e imagem que investiga a partir de universos aparentemente insólitos, aquilo que é humano, sólito. No lugar onde a fragilidade é força.

Especial

Mostra de Cinema Harun Farocki - O trabalho com as imagens

Às 19h, no Cena 15 do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Harun Farocki foi um dos mais respeitados e prolíficos realizadores da Alemanha, responsável por uma obra que reúne mais 120 filmes e instalações. Tratou frequentemente de questões ligadas à produção e a percepção de imagens, constituindo-se numa profunda autorreflexão sobre a cultura audiovisual e a tecnologia, a proliferação de mídias, a explosão de consumo e a produção da informação - assuntos de indiscutível relevância na sociedade contemporânea. Tendo como fio condutor o modo como o artista exerce seu trabalho ao mesmo tempo em que conduz a um recorte modulado pela categoria trabalho em sua obra, a mostra apresenta doze filmes e duas instalações.

Parque do Noel

De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h30 às 20h30, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$18 para 15 minutos. (3308.3590)

O Shopping Parangaba oferece o "Parque do Noel". O espaço, dedicado especialmente para as crianças, é composto por escorregador, piscina de bolinha, pula-pula, tobogã e ala para pinturas em gessos. A atração recebe crianças de 10 meses a 14 anos. Menores de três anos devem estar acompanhadas dos pais.

Humor

Especial de Natal - Humor na Praça

Às 19h30, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Entrada: uma lata de leite em pó. (3089.0909)

Neste final de ano, o Humor na Praça do RioMar Kennedy promove uma edição especial para arrecadação de leite em pó em prol das crianças assistidas pelo Instituto da Primeira Infância (Iprede). Para animar a noite, subirão ao palco nomes conhecidos pelo público cearense, como Ciro Santos, Aurineide Camurupim, Otília e Zuleica.

Exposição

Exposição Preamar

Até dia 19 de dezembro, de 8h às 22h, no Hall do Café do Porto de Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Grátis. (3219.5865)

O Preamar de Artes Visuais este ano apresentará uma mostra dos projetos dos alunos do Percursos Formativos em Fotografia e Artes Gráficas. Com o título Utopias da Imagem a mostra pretende apresentar fotografias, colagens, desenhos e pinturas. Os alunos passam por orientações de Lia de Paula e do Júnior Pimenta, que acompanham os alunos da apresentação de referências ao processo de produção e exibição dos trabalhos.

Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo

Até 28 de janeiro, de terça a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Bairro Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

Com curadoria de Ivo Mesquita, a exposição reúne obras Nesta edição, a exposição reúne obras de artistas cearenses ou residentes no Ceará e outros artistas do Nordeste. Também estarão presentes na exposição obras de Sérvulo Esmeraldo.

Show

Jazz Session #8 Willis 4tet

Às 20h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Centro). Grátis. (3109.5390)

Venha curtir um show de jazz nas férias que mistura a interpretação estilo Broadway com a arte da improvisação com o grupo Willis 4tet, que tem no núcleo do seu repertório os standards de jazz, assim como canções dos musicais clássicos e do blues. Todas essas músicas, porém, são interpretadas da maneira própria desenvolvida pelo grupo que, sempre atento às suas raízes brasileiras, elaboram arranjos modernos.

Agenda de Cinema

Especial

A Bela da Tarde

(FRA/ITA - 1967)Cinema do Dragão: 14h e 18h

Drama - 14 anos - 101 min. De Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve. Séverine é uma jovem casada e rica, mas muito frustrada. Seu marido não consegue lhe dar prazer e ela, então, encontra na prostituição a saída para realizar suas fantasias sexuais, passando a ter uma vida dupla.

Lucky

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 16h e20h

Drama - 16 anos - 89 min. De John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton. Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, o velho ateu Lucky, de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se auto-explorar para enfim encontrar iluminação.

Com Amor, Van Gogh

(RU/POL - 2017)RioMar: 19h30

Drama - 12 anos - 95 min. De Dorota Kobiela. Com Douglas Booth. Cinebiografia conta a história do pintor holandês Vincent Van Gogh por meio e suas obras de arte. O fim de sua vida é cercado de mistério. Ele morreu aos 37 anos após se suicidar com tiros na barriga. Mas muitos questionam se de fato Van Gogh se matou.

Corpo Delito

(BRA - 2016) Cinema do Dragão: 17h30 | Aracati: 14h30 e 20h30 | Limoeiro do Norte: 14h30 e 18h30 | Quixadá: 14h30 e 18h30

Documentário - 16 anos - 74 min. De Pedro Rocha. Com Ivan Silva. O prisioneiro Ivan ganha o direito de sair em liberdade. No entanto, a condição para isso é usar uma tornozeleira eletrônica. Ivan não se conforma com essa situação, pois não se sente livre justamente por causa da tornozeleira.

Verão 1993

(ESP - 2017) Cinema do Dragão: 15h30

Drama - 12 anos - 97 min. De Carla Simón. Com Laia Artigas. A menina Frida perdeu a mãe. Agora ela tem de deixar Barcelona e ir morar no interior da Catalunha. Lá, a garota é criada pelos tios e precisa se adaptar a nova vida com as regras e limites de sua nova família.

Estreia

O poder e o Impossível

(EUA - 2017) Iguatemi: 18h10 | Iguatemi (DUB): 13h

Drama - 14 anos - 98 min. De Scott Waugh. Com Josh Hartnett. Eric LeMarque vai em busca de aventura na região das montanhas para praticar snowboard. No entanto, ele acaba se perdendo e agora precisa lutar para sobreviver às condições extremas e começa a reavaliar tudo o que aconteceu em sua vida.

Star Wars: Os Últimos Jedi

(EUA - 2017) Aldeota (3D): 15h, 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h30, 18h30 e 21h30 | Messejana (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 12h30, 15h30 e 18h30 | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h e 21h | Benfica (3D - DUB): 14h e 17h | Benfica (3D): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h e 20h40 | North Jóquei (3D): 17h20 | North Jóquei (3D - DUB): 15h40, 19h e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 15h e 18h15 | RioMar (3D): 21h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 19h | RioMar (MACROXE - 3D): 15h45 e 22h15 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h45 | RioMar Kennedy (3D): 14h, 17h15 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h30 e 19h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h | Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40| Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40 | Iguatemi (3D): 15h10 e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h, 16h, 19h e 22h | Iguatemi (3D): 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h20 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h25, 19h30 e 22h35 | Parangaba (3D): 16h | Parangaba (3D - DUB): 13h, 19h e 22h | Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 15h20 e 20h40

Ficção científica - 12 anos - 150 min. De Rian Johnson. Com Daisy Ridley. A destemida Rey segue numa saga e passa por um treinamento conduzido por Luke Skywalker. Mas ele está muito pessimista e acredita que chegou a hora da ordem dos jedi acabar. Porém, Rey é otimista e acha que ainda é possível fazer o equilíbrio das forças.

Em cartaz

A estrela de Belém

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 12h15 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 13h | RioMar (DUB): 14h e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 13h e 17h05 | Parangaba (DUB): 13h

Animação - Livre - 86 min. De Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues. Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar e, na fuga, se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

Boneco de Neve

(EUA - 2017) Via Sul: 16h15 | Iguatemi: 13h10

Suspense - 16 anos - 119 min. De Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender. Harry Hole é um policial reconhecido pelos casos resolvidos no passado, mas que sofre com problemas de alcoolismo. Após encontrar por acaso com a agente novata Katrine Braft, ele passa a investigar o desaparecimento de uma série de mulheres. A peculiaridade é que o responsável enviou ao próprio Harry um cartão enigmático, com a imagem de um boneco de neve, que está sempre presente nos locais onde as vítimas são atacadas.

Jogos Mortais: Jigsaw

(EUA -2017) Benfica (DUB): 19h40 | RioMar Kennedy (DUB): 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40 | Iguatemi: 21h40

Terror - 18 anos - 91 min. De Michael Spierig. Com Matt Passmore. Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. No entanto, à medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

Liga da Justiça

(EUA -2017) Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 13h45 e 18h45 | Messejana (3D - DUB): 16h15 e 21h15 | Via Sul (DUB): 13h45, 18h45 e 21h15 | Benfica (DUB): 15h15 | North Jóquei (3D - DUB): 17h30 e 22h30 | RioMar (3D - DUB): 15h15 | RioMar (3D): 18h e 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h15 | North Shopping (DUB): 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | Iguatemi: 17h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h40 | Parangaba (DUB): 16h10 e 18h40 | North Maracanaú (DUB): 13h45 | Iandê Caucaia (DUB): 20h35 | Iandê Caucaia (DUB): 18h20

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Ben Aflleck. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash - poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Assassinato no Expresso do Oriente

(EUA - 2017) Aldeota: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | RioMar (VIP): 14h30, 17h45 e 21h | RioMar: 22h | Iguatemi: 15h30 e 20h40| Iguatemi (DUB): 13h05 e 18h15 | Parangaba (DUB): 21h10 | Sobral (DUB): 18h

Suspense - 10 anos - 114 min. De Kenneth Branagh. Com Michelle Pfeiffer. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente. Já a bordo, ele resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas para desvendar o crime.

Os Parças

(BRA - 2017) Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Benfica: 13h10, 15h20, 17h35 e 19h50 | North Jóquei: 15h e 20h10 | North Jóquei: 13h40, 16h20, 19h20 e 21h40 | RioMar: 13h30, 16h, 18h30 e 21h20 | RioMar: 14h20, 17h e 20h | RioMar Kennedy: 14h15, 16h45, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy: 17h30 e 20h |North Shopping: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 | North Shopping: 13h e 15h | Iguatemi: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Iguatemi: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 |Iguatemi: 14h50, 18h55 e 21h05 | Parangaba: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Parangaba: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 | Maranguape: 16h45 e 21h30 | North Maracanaú: 12h30, 14h45, 17h15, 19h30 e 21h45 | Aracati: 16h15 e 18h30 | Limoeiro do Norte: 16h15 e 20h30 | Quixadá: 16h15 e 20h30 | Sobral: 15h e 20h30 | Iandê Caucaia: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40 Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão que lidar com o maior contrabandista da famosa rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Pai em dose dupla 2

(EUA - 2017) Parangaba (DUB): 14h

Comédia - 12 anos - 102 min. De Sean Anders. Com Will Ferrell. Dusty teve de aceitar o fato de ver sua ex-mulher se casar com Brad. Agora, Dusty e Brad ficaram amigos. Mas essa amizade será testada quando eles decidem chamar seus pais para festejar o Natal com a família.

Extraordinário

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | Via Sul (DUB): 14h20, 16h45 e 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica (DUB): 13h10, 15h30 e 17h50 | Benfica: 20h10 | North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (DUB): 13h45 e 16h40 | RioMar: 19h40 e 22h30 | RioMar Kennedy (DUB): 13h50, 16h30, 19h15 e 22h | North Shopping (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 13h25, 15h50, 18h15 e 20h40 | Iguatemi: 14h45, 17h10, 19h35 e 22h | Parangaba: 14h50 | Parangaba (DUB): 17h20, 19h45 e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h15 e 19h | North Maracanaú (DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h05, 16h15, 18h25

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.