Confira a programação cultural desta terça-feira (18/09)

Na edição comemorativa de 20 anos da Casa Cor Ceará, os ambientes de paisagismo ganham destaque com a valorização da cultura, da arte cearense e da relação entre ambiente, natureza e pessoas

Agenda cultural

Especial

CasaCor Ceará

Até dia 23 de setembro. De terça a sábado, das 17h às 22h e domingos, das 16h às 21h, na Rua Visconde de Mauá, 950, Aldeota. (3261.3533)

A versão local da maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas revela os detalhes da sua edição comemorativa de 20 anos. Neste ano de comemoração o foco estará na valorização da cultura, da arte cearense, do morar, das experiências, em relacionar o ambiente, a natureza e as pessoas. Outra novidade da Casa Cor em 2018 é o tema, denominado Casa Viva, que vai estar presente em todos os 18 estados brasileiros onde a mostra ocorre.

12ª Primavera dos Museus

Até dia 23 de setembro. Hoje, às 14h, no Miniauditório do Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Os museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realizam uma série de oficinas, debates e palestras abertas ao público durante a 12ª Primavera dos Museus, promovida nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Com o tema "Celebrando a Educação em Museus", propõe uma reflexão sobre uma das principais funções do museu: educar e contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural musealizado. Hoje, haverá a apresentação de "Vídeo Arte e dispositivos de mediação" com Jorge Silvestre e Rachel Bittencourt.

Exposição

Mostra Mundo Giramundo

Até dia 20 de outubro. De terça a sábado, das 10h às 20h, domingo, das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 297, Praia de Iracema). Grátis. (3453.2770)

A "Mostra Mundo Giramundo", uma coleção de peças de conteúdo lúdico e educativo que busca revelar o modo de trabalho e o processo criativo do grupo, nacionalmente conhecido por atuar com o universo do teatro de bonecos. O principal objetivo da "Mostra Mundo Giramundo" é a formação de plateia e criação de um espaço de reflexão crítica sobre o teatro de bonecos através de atividades multidisciplinares.

Mostra das Obras de Maiara Capistrano

Até dia 31 de outubro. De terça a sábado, das 10h às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560, Centro, Fortaleza). Grátis. (3209.3500)

As obras de Maiara Capistrano são pinturas surrealistas, feitas a partir de uma técnica mista. Elas são marcadas por movimentos estéticos e revelam a maneira pela qual o artista percebe o mundo no hemisfério da expressão do inconsciente. Maiara está em busca de experiências pitorescas que lhe permitem descobrir o poder e a inventividade do espírito exuberante e criativo, livre de todos os obstáculos. A diversidade de cores e formas criativas nos oferece uma descrição dos pensamentos ocultos da artista. Seu principal objetivo é plasmar, nas telas, os personagens que povoam seus sonhos e desejos. Cada obra finalizada revela parte de sua identidade, em comunhão com o universo da criação. Nesta exposição, a artista apresenta telas no estilo surrealista contemporâneo e inspira os visitantes a uma viagem ao inconsciente. Mais do que um movimento estético, é uma maneira de enxergar o mundo dando asas ao inconsciente onde tudo acontece livremente.

Humor

Humor na Praça

Às 19h30, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909)

O palco do Humor na Praça tem novidades e recebe os comediantes Titela do Ceará, Jardeson Cavalcante e Oscar Brito, com apresentação do humorista Ciro Santos.

Parangaba é Show - Humor

Às 19h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

Ery Soares sobe ao palco do Parangaba é Show nesta terça-feira (18). O comediante irá contar casos do seu personagem de maior sucesso, o Tizi do programa "Nas Garras da Patrulha".

Agenda de cinema

Especial

A Destruição de Bernardet

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 12 anos - 72 min. De Claudia Priscilla, Pedro Marques. Com Jean-Claude. No documentário, o próprio Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por suas incursões como ator e revela suas perspectivas de vida, ao mesmo tempo em que precisa lidar com o fato de ser portador do vírus HIV.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h30

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita é presa, Chela precisa se virar e se torna motorista.

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018)

RioMar: 19h30

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Benzinho

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos.

Camocim

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h30 e 20h

Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes. A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018)

RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora e recebe uma proposta de fazer um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima.

O Banquete

(BRA - 2018)

Del Paseo: 19h30 e 21h10 | Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Fim da década de 80. Apesar de ter retornado à democracia, o Brasil ainda vive uma época de instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

Yonlu

(BRA - 2018)

Del Paseo: 14h10 e 16h

Drama - 14 anos - 90 min. De Hique Montanari. Com Thalles Cabral. Vinícius Gageiro, mais conhecido como Yonlu, é um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Interlúdio

(EUA - 1946)

Cineteatro São Luiz: 16h

Policial - 14 anos - 102 min. De Alfred Hitchcock. Com Cary Grant. Após seu pai alemão ser condenado como espião, uma jovem mulher passa a se refugiar em bebida e homens. É assim que se aproxima de um agente do governo, que pergunta se ela concorda em ser uma espiã americana no Rio de Janeiro, onde nazistas amigos do pai dela estão operando. Ela acaba se casando com um espião nazista, mas se apaixona pelo seu contato no governo americano.

Janela Indiscreta

(EUA - 1955)

Cineteatro São Luiz: 19h

Policial - 14 anos - 110 min. De Alfred Hitchcock. Com James Stewart. Em Nova York, L.B. Jeffries, um fotógrafo profissional, está confinado em seu apartamento por ter quebrado a perna enquanto trabalhava. Como não tem muitas opções de lazer, vasculha a vida dos seus vizinhos com um binóculo, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018)

RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 13h, 17h30 e 22h

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

O Predador

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 16h20, 18h40 e 21h | Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 22h30| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30 | Maranguape (3D - DUB): 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 15h| Aldeota: 17h, 19h e 21h | Del Paseo: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 16h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 16h50, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Uma freira presa num convento comete suicídio. Um padre e uma noviça prestes a virar freira vão investigar.

A Outra Mulher

(FRA - 2018) ,

Del Paseo: 17h45

Romance - 12 anos - 86 min. De Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil. Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Alfa

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 19h e 21h | Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018)

Iguatemi: 19h25 | Iguatemi (DUB): 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando ele era uma criança divertida.

Crô em Família

(BRA - 2018)

Aldeota: 15h20 e 17h10 | Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 14h, 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50,18h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018)

Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 14h, 17h e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Protetor 2

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 17h05| Iguatemi: 21h40|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, um dia ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 15h15| North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Megatubarão

(EUA - 2018)

Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 15h05 e 19h35 | Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica gigante que tem mais de 20 metros.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h30 | Del Paseo (DUB): 15h | Messejana (DUB): 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20e 17h20| North Maracanaú (DUB): 18h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço nas telinhas.