Confira a programação cultural desta terça-feira (17/07)

00:00 · 17.07.2018

O Festival Eleazar de Carvalho terá 14 dias de programação destinada ao ensino da música com renomados nomes

Semana cultural

Especial

Gente arteira

Até 22 de julho, das 14h às 18h, na CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A Caixa Cultural Fortaleza entra no clima de férias escolares e, por meio do Programa Educativo Gente Arteira, traz uma série de atividades para crianças e adultos. A programação visa difundir técnicas, desenvolvendo, em conjunto com os participantes, materiais e objetos de seu interesse, proporcionando a todos uma vivência lúdica em meio à Arte e à Cultura.

Benfica Game Show

Até 5 de agosto, das 10h às 22h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Gratuito. (3243.1000)

O shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 – Benfica, piso térreo), apresenta o Benfica Game Show, evento de game para toda família reviver a magia dos anos 80,90 e começo dos anos 2000. A programação será interativa, aberta para os torneios na plataforma Super Nintendo, PlayStation 2 e outras.

XX Festival Eleazar de Carvalho

Às 20h, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3000)

A capital cearense será mais uma vez palco da música erudita com o Festival Eleazar de Carvalho. São 14 dias destinados ao ensino da música, oferecendo aperfeiçoamento com renomados mestres da música nacional e internacional. O Festival Eleazar de Carvalho é realizado pela Fundação Eleazar de Carvalho e pela Fundação Edson Queiroz. Os concertos são sempre gratuitos e acontecem no Teatro Celina Queiroz, com a apresentação de encerramento na Praça Central do campus da Unifor.

Mostra os trapalhões

Até 28 de julho, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

A abertura oficial é no dia 04 de agosto, mas o 28º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema já deu início à programação com a mostra Os Trapalhões, que realiza no Cineteatro São Luiz, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). Com acesso gratuito, a mostra começou no dia 04 de julho e se estende até o dia 27, com exibições de filmes que marcaram a trajetória do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, responsável por algumas das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro.

Vila encantada

Até 3 de agosto, das 10h às 22h, no Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana). Gratuito. (3923-1385)

Uma das atrações das férias, que já está em funcionamento no Grand Shopping, é a Vila Encantada, um parque temático com brinquedos, tobogãs, túnel de obstáculos, camas elásticas e piscinas de bolinhas. A atração atende crianças de 2 a 14 anos e está instalada no térreo.

Exposição

Da Terra Brasilis à Aldeia Global

Até dia 24 de março de 2019. De terça a sexta-feira, de 9h às 19h e aos sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

Em comemoração aos 45 anos da Unifor, a Fundação Edson Queiroz realiza a exposição “Da Terra Brasilis à Aldeia Global”, reunindo obras dos principais artistas brasileiros e de estrangeiros que retrataram o Brasil, abrangendo arco temporal que se estende do século XVI ao século XXI, iniciando com o livro America Tertia Pars, publicado na Europa em 1592, e finalizando com obras contemporâneas.

Design por Mulheres

Até 17 de agosto, no MAUC - Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição, coordenada pela professora Tania Vasconcelos, nasce de uma ação de extensão da Universidade Federal do Ceará, que almeja essencialmente dar visibilidade à mulher designer. O desejo coletivo de investigar e desbravar a produção feminina em contrafluxo à história do Design partiu da pesquisa realizada por estudantes do curso de graduação em Design e agora ganha forma em contexto expositivo, tendo nessa mostra sua primeira edição.

Imensurável

Até 12 de agosto, das 10h às 20h, na CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A exposição é um panorama abrangente da jovem e prolífica produção do artista carioca Felippe Moraes, um dos expoentes da mais recente arte contemporânea brasileira e internacional. A exposição, com entrada franca, patrocinada pela CAIXA e Governo Federal, traz aproximadamente 40 obras que se utilizam da engenharia, da matemática, da química, da geometria e da alquimia para discutir questões poéticas.

Agenda de cinema

Especial

Custódia

(FRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 14 anos - 93 min. De Xavier Legrand. Com Denis Ménochet. O casal Miriam e Antoine Besson acabar de se divorciar. E para garantir a proteção de seu filho do pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a custódia exclusiva. O juiz, no entanto, acaba concedendo custódia compartilhada aos dois. Tomado quase como um refém entre seus pais, Julien fará tudo para evitar o pior.

Hannah

(FRA/BEL/ITA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 12 anos - 95 min. De Andrea Pallaoro. Com Charlotte Rampling, André Wilms e Stéphanie Van Vyve. Hannah é uma mulher de terceira idade que divide-se entre as aulas de teatro, a natação e o trabalho como empregada doméstica. Quando o marido vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão e tenta refazer laços perdidos com descendentes, mas há um segredo na família que dificulta seu relacionamento.

O Amante Duplo

(FRA/BEL - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 18 anos - 107 min. De François Ozon. Com Marine Vacth. Jérémie Renier. Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que, constantemente, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de Paul, um psicólogo.

Liga da Justiça

(EUA - 2017)

Cineteatro São Luiz (DUB): 13h30

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Henry Cavill. Bruce Wayne/Batman ainda tem fé na humanidade e se inspira no altruísmo de Superman. Ele quer restaurar a paz e monta uma equipe de meta-humanos para combater os inimigos.

O Cangaceiro Trapalhão

(BRA - 1983)

Cineteatro São Luiz: 16h30

Comédia - Livre - 90 min. De Daniel Filho. Com Nelson Xavier, Tarcísio Meira. Severino do Quixadá, um pastor de cabras, salva Capitão e seu bando de cangaceiros de uma emboscada do tenente Bezerra. Na confusão, os amigos Mussum e Zacarias fogem da cadeia.

Jumanji: Bem-Vindo À Selva

(EUA - 2017)

Cineteatro São Luiz: 19h

Aventura - 12 anos - 119 min. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson. Quatro estudantes ficam de castigo e têm como tarefa limpar o porão do colégio. Eles encontram um jogo chamado Jumanji e cada um escolhe um personagem. No entanto, os adolescentes acabam sendo transportados para uma selva e precisam enfrentar grandes perigos para conseguirem voltar ao mundo real.

Oh Lucy!

(JAP/EUA - 2017)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Comédia - 16 anos - 95 min. De Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima. Setsuko Kawashima é uma mulher solitária que trabalha em um monótono escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês, e a partir daí, sua vida nunca mais é a mesma.

Os Trapalhões na Terra dos Monstros

(BRA - 1989)

Cineteatro São Luiz: 16h30

Comédia - Livre - 91 min. De Flávio Migliaccio. Com Renato Aragão. Em um programa de televisão, Angélica, a filha de um empresário que aspira ser cantora, acaba ganhando o seu "sonho maluco", que é gravar um videoclipe no alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, com o Grupo Dominó.

Vingança

(FRA - 2018)

RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz, Kevin Janssens e Vincent Colombe. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos, eles terão que lidar com as consequências.

Estreia

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h | Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45| Messejana (DUB): 12h30 e 17h30| Messejana (DUB): 18h30| Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15| Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (3D): 21h45| Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50| Benfica: 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 21h30| RioMar: 22h20| RioMar: 15h30 | RioMar (DUB): 13h e 18h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45| North Shopping (DUB): 21h15| North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20| Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h| Parangaba (3XPLUS): 18h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15| Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30 | Maranguape (DUB): 19h | Maranguape (3D - DUB): 21h30|North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 13h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Iandê Caucaia (DUB): 18h20| Iandê Caucaia (DUB): 20h40|Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10|Limoeiro do Norte (3D - DUB): 19h e 21h10|Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10| Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 102 min. De Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson. Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas.

Todo Dia

(EUA - 2018)

RioMar: 22h | Iguatemi: 21h40

Drama - Livre - 98 min. De Michael Sucsy. Com Angourie Rice. A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05| Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20| Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30| Messejana (DUB): 16h | Messejana (DUB): 20h45| Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15| Via Sul (DUB): 14h e 16h15| Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h | Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30| North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20| North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h | RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h | RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h | RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45| North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50| North Shopping (3D - DUB): 15h40| North Shopping (DUB): 13h40| Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h | Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40| Parangaba (3D - DUB): 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h50 e 17h | Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20| North Maracanaú (3D - DUB): 16h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30| North Maracanaú (DUB): 15h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35

Animação - Livre - 98 min. De Genndy Tartakovsky. Com Alexandre Moreno. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro.

Em cartaz

Hereditário

(EUA - 2018)

Iguatemi: 22h20

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Del Paseo: 19h e 21h20| Messejana (DUB): 13h e 15h45| Messejana (3D - DUB): 19h e 21h30| Via Sul (DUB): 13h30, 16h, 18h45 e 21h30| Benfica (DUB): 13h, 15h20, 17h45 e 20h10|North Jóquei (3D - DUB): 13h40, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 22h | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h15 e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h45 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 22h| RioMar Kennedy: 21h30 | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | North Shopping (3D - DUB): 17h50| Iguatemi: 14h50| Iguatemi (DUB): 17h20, 19h50 e 22h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba: 17h10| Parangaba (DUB): 14h40 | Maranguape (DUB): 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h50| Iandê Caucaia (DUB): 14h e 18h40| Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após ter ajudado o Capitão Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Então, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 21h | Via Sul (DUB): 18h20 e 21h | Benfica (DUB): 15h15| North Jóquei (3D - DUB): 17h20 e 20h20| RioMar: 22h20| RioMar (DUB): 13h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 21h15| North Shopping (DUB): 15h50, 18h30 e 21h10| Iguatemi (3D): 16h30 e 21h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h10|Parangaba (DUB): 21h50| North Maracanaú (DUB): 21h15| Iandê Caucaia (DUB): 20h30| Sobral (DUB): 20h30

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018)

RioMar Kennedy: 22h10 | Iguatemi: 22h10

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu, Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian, Leandra sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família e Sônia está cansada da rotina doméstica.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018)

Iguatemi: 15h20 e 20h| Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h40 e 16h10| Del Paseo (DUB): 14h e 16h30| Messejana (3D - DUB): 12h15| Messejana (DUB): 14h45 e 20h| Messejana (DUB): 13h15 e 18h15| Messejana (3D - DUB): 16h20| Via Sul (DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30| Via Sul (3D - DUB): 14h15 e 19h | Benfica (DUB): 13h e 17h50| Benfica (3D - DUB): 15h25 e 20h20| North Jóquei (DUB): 14h15 e 17h | North Jóquei (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 21h50| RioMar (4DX - 3D - DUB): 18h30| RioMar (VIP - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (3D - DUB): 14h30, 17h20 e 20h30| RioMar (DUB): 13h, 15h45 e 19h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| RioMar Kennedy (DUB): 13h, 15h45 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 13h, 15h35, 18h10 e 20h45| North Shopping (DUB): 13h30, 16h05 e 18h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 14h e 16h40| Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40| Parangaba (DUB): 13h50, 16h30 e 19h10| Parangaba (3D): 13h20| Parangaba (3D - DUB): 16h, 18h40 e 21h20| Maranguape (DUB): 12h15| Maranguape (3D - DUB): 14h e 16h40| North Maracanaú (3D - DUB): 18h45| North Maracanaú (3D - DUB): 14h40 | North Maracanaú (DUB): 20h30| North Maracanaú (DUB): 13h15 e 16h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h10 e 18h25| Iandê Caucaia (DUB): 16h15 e 20h55| Aracati (3D - DUB): 14h e 16h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 14h e 16h30| Quixadá (3D - DUB): 14h e 16h30| Sobral (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.