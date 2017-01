Confira a programação cultural desta terça-feira (17/01)

00:00 · 17.01.2017

O "Auto do Rei Leal", espetáculo do Coletivo Rei Leal, será exibido, nesta terça-feira, na área de convivência da unidade do Sesc, a partir das 12h30

AGENDA DE CINEMA

ESPECIAIS

Aquarius

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 19h30

Drama - 16 anos - 145min. De Kleber Mendonça Filho. Com Sonia Braga. Clara vive sozinha num apartamento à beira-mar do prédio Aquarius, mas está sofrendo com a construtora que planeja destruir o edifício.

As Montanhas se Separam

(CH/FR/JP - 2016)Cinema do Dragão 02: 17h

Drama - 12 anos - 126min. De Zhang-ke Jia. Com Zhao Tao. Uma história em três partes que se inicia no fim da década de 1990 e acompanha Tao, jovem dividida entre dois pretendentes e seus s amigos de infância.

Boi Neon

(BR/UR - 2016)Cinema do Dragão 02: 15h

Drama - 16 anos - 101min. De Gabriel Mascaro. Com Juliano Cazarré. Iremar é um vaqueiro que viaja pelo Nordeste. Por onde passa, ele recolhe revistas, panos e restos de manequins, já que seu sonho é ser estilista.

Cinema Novo

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h

Documentário - 12 anos - 90min. De Eryk Rocha. Com Nelson Pereira dos Santos. Um ensaio poético sobre o Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema mundial.

Eles Não Usam Black-Tie

(BRA - 1981)Cinema do Dragão 01: 16h

Drama - 14 anos - 134min. De Leon Hirszman. Com: Fernanda Montenegro. Em 1980, jovem operário e sua namorada decidem casar-se, quando eclode um movimento grevista.

Frozen - Uma Aventura Congelante

(EUA - 2014)Cine São Luiz: 9h30

Animação - Livre - 102min. De Chris Buck e Jennifer Lee. Com Kristen Bell. A caçula Anna adora a irmã Elsa. Após a morte dos pais, as duas cresceram isoladas no castelo, até o dia em que Elsa deveria assumir o reinado.

Guardiões da Galáxia

(EUA - 2014)Cine São Luiz: 18h30

Aventura - 10 anos - 122 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. O aventureiro Peter Quill se vê como alvo de uma caçada após roubar uma esfera desejada por Ronan, um vilão que ameaça o universo.

Mogli, o menino lobo

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 14h30

Aventura - 10 anos - 105min. De Jon Favreau. Com Neel Sethi. O filme acompanha Mogli, menino criado por lobos.

São Bernardo

(BRA - 1973)Cinema do Dragão 01: 19h30

Drama - 10 anos - 114min. De Leon Hirszman. Com Rodolfo Arena. Paulo Honório é um sertanejo que se torna dono de uma decadente fazenda.

Snoopy & Charlie Brown - O Filme

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 16h30

Animação - Livre - 88min. De Steve Martino. Com Noah Schnapp. A vida de Charlie Brown e sua turma sofre uma mudança com a chegada de uma garotinha da cabelo vermelho. Brown logo se encanta e tenta lutar contra timidez para falar com ela.

PRÉ-ESTREIA

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)RioMar 04 - VIP: 22h

RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35|Iguatemi 02: 18h20 e 21h|Parangaba 04 - DUB: 21h

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante e sonhadora. Mas esse amor passa por provações.

ESTREIA

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h|Aldeota 03 - 3D: 16h20|Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h|Pátio Dom Luís 02 - 3D: 16h40, 19h e 21h20|Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20|Messejana 02 - DUB: 16h|Messejana 05 - 3D - DUB: 19h|Messejana 05 - 3D: 21h30|Via Sul 02 - DUB: 12h30 e 15h|Via Sul 03 - 3D - DUB: 21h|Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h|Via Sul 05 - 3D: 21h30|RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h|RioMar 01 - 4DX - 3D: 18h30 e 21h30|RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 14h e 19h30|RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h45 e 22h15|RioMar 09: 20h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h e 19h20|RioMar Kennedy 01 - 3D: 16h40 e 22h|North Shopping 02 - 3D - DUB: 16h, 18h30 e 21h|North Shopping 02 - DUB: 13h30|Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25 e 21h15|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50|Iguatemi 12: 13h05|Iguatemi 12 - DUB: 22h|Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25, 20h15 e 22h35|Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h e 17h50|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30|North Maracanaú 04- DUB: 16h20|Cinesercla Iandê Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h20, 18h30 e 20h40|Cine Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 18h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia, ele revive memórias, voltando a períodos da história.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 01: 16h10, 18h, 19h50 e 21h40|Messejana 02: 13h45 e 21h|Messejana 03: 18h|Via Sul 01: 13h45, 18h45 e 21h15|Via Sul 04: 15h20|RioMar 08: 13h45, 16h, 18h20 e 20h40|RioMar 10: 17h e 22h|RioMar Kennedy 04: 15h, 17h30, 19h40 e 21h50|North Jóquei 04: 13h20, 15h50, 18h, 20h20 e 22h30|North Shopping 03: 13h10, 15h10, 17h15, 19h20 e 21h20|Iguatemi 05: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h|Iguatemi 07: 13h20, 15h20, 17h20, 19h20 e 21h20|Parangaba 01: 13h10, 15h15, 17h20, 19h25 e 21h30|North Maracanaú 04: 14h15, 18h45 e 21h15|Cinesercla Iandê Caucaia 04: 15h50, 17h35, 19h20 e 21h05|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 17h e 20h50

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian tem o sonho de ser famoso. Ele quer também conquistar uma garota. Seus amigos tentam ajudar, mas no fim, ele sempre se dá mal.

EM CARTAZ

Dominação

(EUA - 2016)Via Sul 04 - DUB: 14h10 e 16h15|Iguatemi 04 - DUB: 22h

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um desafio quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20|Dom Luís 01: 14h40 e 16h30|Messejana 02: 18h30|Messejana 04: 13h, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|Via Sul 06: 21h15|North Jóquei 02: 14h40, 17h, 19h40 e 22h20|RioMar 03 - VIP: 14h, 17h e 20h|RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h20|RioMar 10: 14h40|RioMar Kennedy 03: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30|North Shopping 01: 13h, 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50|North Shopping 06: 13h30 e 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|Iguatemi 03: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40|Iguatemi 06: 13h10, 15h15, 17h10, 19h10 e 21h10|Iguatemi 10: 20h20|Parangaba 02: 13h25, 15h20, 17h15, 19h10 e 21h05|Parangaba 05: 16h e 20h20|North Maracanaú 03: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|Cinesercla Iandê Caucaia 01: 20h45|Cinesercla Iandê Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45|Cine Aracati 01: 21h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 21h|Cine Quixadá 01: 21h|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 21h

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso como apresentadora de TV. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos. O problema é que ela não se sente preparada, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana

(EUA - 2016)Aldeota 02 - DUB: 14 e 16h20|Aldeota 03 - 3D - DUB: 19h e 21h20|Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40|Messejana 01 - 3D - DUB: 13h30 e 18h45|Messejana 03 - DUB: 12h45, 15h30 e 20h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30|Via Sul 02 - DUB: 17h45 e 20h30|Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30, 18h20 e 21h00|Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40|Rio Mar 04 - VIP - DUB: 13h20, 16h e 19h|Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h40|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13, 15h45, 18h30 e 21h10|RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h30 e 16h15|North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10|Iguatemi 01 - 3D - DUB: 14h05, 16h30, 18h55 e 21h20|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h35|Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25 e 17h50|Parangaba 04 - DUB: 13h45, 16h10 e 18h35|Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h e 17h45|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30|Caucaia 01 - DUB: 14h30, 16h35 e 18h40|Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10|Cine Aracati 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h|Cine Quixadá 01: 14h30, 16h30 e 19h|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h

Animação - Livre - 113min. De: Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson e Rachel House. Moana é uma entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Dom Luís 01: 18h40 e 21h|Messejana 01 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15|Via Sul 03 - 3D - DUB: 16h|Via Sul 06 - DUB: 20h45|Via Sul 06: 18h20|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 16h20, 19h e 21h40|Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h, 18h e 21h|Rio Mar 07 - 3D: 21h40|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15, 17h e 22h30|RioMar Kennedy 05 - 3D: 20h|North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 16h|Iguatemi 09 - 3D: 15h30 e 20h10|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h10 e 17h50|Parangaba 05 - DUB: 13h40, 18h e 22h15|Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h10 e 22h30|Maracanaú 02 - 3D - DUB: 16h e 21h

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue rumo a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos desperta antes do previsto e acorda outra passageira, com quem se envolve.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 11: 18h30 e 21h15|Iguatemi 11 - DUB: 13h e 15h45

Ficção científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando combatentes se juntam para roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Rio Mar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. O garoto Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Del Paseo 01 - DUB: 14h|North Jóquei 04 - DUB: 13h40|RioMar 09 - DUB: 14h30 e 17h20|Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h25|Caucaia 04 - DUB: 13h50

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com: Scarlet Johansson. O coala Buster tem medo de fechar as portas de seu teatro. Decidido a revitalizar o lugar, Buster recorre à música.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 21h|Cine Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 15h e 19h

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley "Sully" Sullenberger, famoso por seu heroísmo. Após problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

SEMANA CULTURAL

Teatro

O Auto do Rei Leal

Às 12h30, na área de convivência do Sesc (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Grátis. (3452.9090)

Na montagem do Coletivo Rei Leal, situações cômicas e trágicas se desenvolvem a partir da divisão do reino do cego Rei Leal. As mais velhas, Goneril e Zuleide, ganham propriedades ao bajularem o pai e a mais nova, Cordélia, é deserdada por criticar a divisão.

Especial

Casa 106

Até 31 de janeiro. Das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais.

Mar de Bolinhas

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h30, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3308.3590)

É um espaço para aventuras com mais de 200 mil bolas coloridas, com uma sonorização temática e uma aromatização com cheiro de protetor solar infantil, para garantir a sensação de estar na praia.

Lemonade Experience

Até 9 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriadosd, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 (preço único). (3066.2000)

Inédito em Fortaleza, o projeto Lemonade Experience traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público. O evento reúne diversão e informação com muita interatividade com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Exposição Caminho das Abelhas

Até o dia 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 15h às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A sensibilidade dos fotógrafos Iana Soares, Markos Montenegro, Paulo Gutemberg, Sérgio Carvalho, Silas de Paula, Vanessa Andion está disposta em 48 imagens. A exposição traz documentações visuais da região do Sertão de Irauçuba. Os fotógrafos retratam a força e a resistência do sertanejo frente à seca.

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Avenida Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

A exposição Labirinto Selvagem é uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas, réplicas de Velociraptors, Triceraptors, um crânio de Tiranossauro Rex, além de uma cabeça de King Kong com 1,70m de altura. A proposta do Labirinto Selvagem é que o público entre em um labirinto, cheio de mistério e suspense, uma experiência que mistura medo e curiosidade, causando ainda mais emoção aos curiosos que visitam o espaço.