Confira a programação cultural desta terça-feira (10.10)

00:00 · 10.10.2017

Cena do documentário “A Parte do Mundo Que me Pertence” dirigido pelo cineasta mineiro Marcos Pimentel que será exibido na Mostra Cinema e Resistência, no Cinema do Dragão

Semana cultural

Especial

Semana do Audiovisual Cearense

A partir de 16h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252-4138).

A programação da Semana do Audiovisual Cearense, que acontece entre os dias 10 a 13 de outubro, será composta pelo lançamento de dois filmes, exibição de videoclipes de artistas cearenses e uma homenagem ao cineasta Hermano Penna, com exibição de quatro filmes dele. Nesta terça, haverá uma mostra de videoclipes cearenses e o lançamento do longa-metragem “O Meliante” do diretor João Mateus.

Sacro em cena - Residência de teatro ritual

Terças e quintas de outubro, a partir das 9h, na Sala de Música Jaques Klein do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Grátis. (3101.2562)

Nesta residência corpo, movimento, voz e energia serão exploradas tendo como ponto de partida a função ritual do teatro na perspectiva de Antonin Artaud. Será um espaço para jovens atores-bailarinos- performers se dedicarem ao seu treinamento pessoal e a criação tendo o ritual como ponto de partida.

Feira de livros infantis Fada Madrinha

Até 30 de outubro. De segunda-feira a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909)

São mais de 3 mil títulos infantis à venda em um espaço de 70m. A entrada é gratuita e os exemplares custam a partir de R$10,00.

Mostra cinema e resistência

Às 19h30, na Sala 2 do Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

A Mostra Cinema e Resistência pede passagem e aterrissa em Fortaleza como um grito por transformação. Levanta asas a cineastas que criam na busca de um mundo mais justo e livre. Na programação desta terça, haverá a exibição do documentário “A Parte do Mundo Que me Pertence” e o longa de ficção “Os Cuidados Que se Tem Com o Cuidado Que os Outros Devem Ter Consigo Mesmos”.

Residência Artística - Escola de Iniciação à Palhaçaria

Terças e quintas de outubro, a partir das 14h, na Sala de Música Jaques Klein do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Grátis. (3101.2652)

A residência acontece até 21 de dezembro e conta com a participação de 29 alunos. Ao término será apresentada uma mostra com os trabalhos de conclusão.

Show

Rotas de criação

Às 19h, na Sala de Música do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Grátis. (3219.5865).

O rotas de criação desta terça-feira traz os projetos “Ode ao Mar Atlântico” e “Sila CRVS A.O.A”, com os convidados André Mehmari, Rodrigo GOrky e Chico Dub. Ambos os projetos são do Laboratório de Música do Porto.

Terça Jazz and blues

Às 20h, no Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788, Aldeota). Couvert artístico: R$5. (3224.3351).

Terça-feira é dia de jazz and blues no Floresta com o baterista Marcelo 2Hum que apresentará uma hora de tributo a Stevie Ray Vaughan e uma hora de blues com Felipe Cazaux. Com um cardápio variado e em um ambiente climatizado, confortável e intimista.

Humor

Humor na praça com Skema

Às 19h30, na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909).

Quem quiser dar boas gargalhadas na terça-feira pode contar com a programação do Humor na Praça, que traz ao RioMar Kennedy o comediante Skema, ‘O Xaninho do Humor’.

Exposição

Antonio Bandeira: um abstracionista amigo da vida

Até 12 de dezembro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição reúne um conjunto de 91 obras que abarca diferentes momentos da produção artística do pintor, desenhista e gravador cearense Antonio Bandeira, das primeiras pinturas figurativas, de caráter social, às grandes telas com densas tramas, tão comuns em seus últimos anos. Em seus trabalhos, traços, cores, tramas, manchas e respingos, todos aparentemente abstratos, na verdade estampam o mundo interior que o artista abrigava dentro de si. Por meio deles, Bandeira sugere a seu espectador uma infinidade de lembranças e emoções.

Agenda de cinema

Especial

As duas Irenes

(BRA - 2017)

Dragão: 14h

Drama - 14 anos - 90min. De Fabio Meira. Com Priscila Bittencourt. Irene tem 13 anos e uma família muito conservadora, por isso, fica muito surpresa quando descobre que seu pai teve um relacionamento fora do casamento e que ele tem outra filha, também chamada Irene e com 13 anos.

Churchill

(RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h40 e 19h10 | RioMar: 14h

Drama – 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. Winston Churchill luta para impor sua autoridade e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

Na Praia à Noite Sozinha

(KOR - 2017) Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 14 anos - 101 min. De Hong Sang-soo. Com Kim Min-Hee. Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida pessoal exposta após um caso com um homem casado.

Exodus - De Onde Eu

Vim Não Existe Mais

(BRA/ALE - 2017) Dragão: 16h10

Documentário - Livre - 165 min. De Hank Levine. Com Wagner Moura. Acompanha as jornadas de seis refugiados, observando o estado do mundo.

O Fantasma da Sicília

(ITA/FRA - 2017)

Dragão: 17h10

Drama - 14 anos - 120 min. De Fabio Grassadonia. Com Julia Jedlikowska. Giuseppe faz aulas de hipismo e desaparece na floresta, deixando sua amiga, Luna, preocupada.

O melhor professor da minha vida

(FRA - 2017)

Pátio Dom Luís: 17h e 21h20

Drama – 106 min. De Olivier Ayache-Vidal. Com Denis Podalydès. O professor François Foucault é transferido de colégio e tem muita dificuldade em lidar com o novo trabalho.

Pendular

(BRA - 2017)Dragão: 15h

Drama - 18 anos - 110 min. De Júlia Murat. Com Raquel Karro. Um artista plástico e uma bailarina namoram e decidem morar juntos em um galpão.

Logan

(EUA - 2017 - Messejana (DUB): 19h10 | Via Sul (DUB): 18h45 | Maranguape (DUB): 18h | North Maracanaú (DUB): 18h15

Ação - 16 anos - 135 min. De James Mangold. Com Hugh Jackman. Logan está aposentado, mas precisa lutar quando encontra uma jovem mutante e é perseguido por mercenários.

Estreia

BLADE RUNNER 2049

(EUA - 2017) [CONC_OTIMO][/CONC_OTIMO] Aldeota (3D): 15h, 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 14h15, 17h45 e 21h | Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | RioMar (3D - DUB): 17h | RioMar (3D): 20h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h e 21h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h30 | RioMar (MACROXE - 3D): 18h e 21h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h30, 18h e 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 13h20, 16h40 e 20h | Iguatemi (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 17h25 e 20h40 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h10 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 14h45 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h e 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h15, 17h30 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h30 e 17h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h30

Ficção científica – 14 anos – 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. Rick Deckard vive na obscuridade, querendo distância de problemas. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade, então, eles são perseguidos.

Chocante

(BRA - 2017) Del Paseo: 16h, 17h50, 19h40 e 21h30 | Messejana: 20h e 22h | Via Sul: 15h, 17h10, 19h15 e 21h15 | North Jóquei: 15h40, 17h50, 200h e 22h15 | RioMar: 15h30, 18h10 e 20h15 | RioMar: 16h50 e 22h | RioMar Kennedy: 13h55, 16h15, 18h30 e 20h45 | North Shopping: 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 13h20, 15h25, 17h30, 19h35 e 21h40 | Iguatemi: 14h, 16h05, 18h10, 20h15 e 22h20 | Parangaba: 15h45, 20h e 22h05 | Parangaba: 13h05 e 17h25 | Maranguape: 19h e 21h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 18h20 e 20h20

Comédia – 12 anos – 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 90, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra e resolvem fazer um show para relembrar os velhos tempos.

My Little Pony - o Filme

(EUA - 2017) Aldeota (DUB): 14h30 e 16h40 | Messejana (DUB): 14h45 e 17h | Via Sul (DUB): 14h15 e 16h30 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h e 19h20 | RioMar (DUB): 14h15, 17h e 19h40 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h30 e 19h15 | North Shopping (DUB): 13h25 e 15h40 | Iguatemi (DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h45 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20

Animação – Livre – 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem para salvar sua amada casa.

Pica-Pau: O Filme

(EUA - 2017) Aldeota (DUB): 14h, 15h50, 17h40 e 19h30 | Messejana (DUB): 14h30 e 16h30 | Messejana (DUB): 18h | Via Sul (DUB): 14h, 16h e 18h | Benfica (DUB): 13h, 14h45, 16h30, 18h20 e 20h10 | North Jóquei (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 15h e 17h30 | RioMar (DUB): 16h, 18h15 e 20h20 | RioMar Kennedy (DUB): 15h, 17h e 19h | North Shopping (DUB): 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 13h, 14h55, 16h50, 18h45 e 20h40 | Iguatemi (DUB): 13h35, 15h30 e 17h25 | Parangaba (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Maranguape (DUB): 15h e 17h | Maranguape (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 16h30 e 18h30 | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Quixadá (DUB): 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação – Livre – 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau vive numa floresta tranquila. Mas ele fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa, Vanessa.

Em cartaz

Divórcio

(BRA - 2017)Messejana: 21h45 |Benfica: 13h30 e 17h30 | North Shopping: 18h40 | Iguatemi: 19h20 | Parangaba: 15h10 e 19h30 | Renato Aragão (Sobral): 20h30 | Iandê Caucaia: 15h55

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado e Murilo Benício. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso nos supermercados. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento.

Duas de mim

(BRA - 2017) Via Sul: 21h45 | Benfica: 13h15, 15h40 e 19h40 | RioMar: 14h | North Shopping: 16h40 e 21h | Parangaba: 13h50 e 17h50

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Em defesa de Cristo

(EUA - 2017) RioMar Kennedy (DUB): 22h

Drama - 12 anos - 112 min. De Jon Gunn. Com Mike Vogel. O jornalista Lee Strobel é ateu e seu casamento entra em provação quando sua esposa começa a seguir a religião católica.

Emoji - O Filme

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 14h | Via Sul (DUB): 14h45 e 16h45 | Iguatemi (DUB): 15h15 | Iguatemi (DUB): 13h05 | Maranguape (DUB): 16h |North Maracanaú (DUB): 14h

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O que o emoji Gene mais queria é ser normal, pois ele tem um pequeno problema: não controla suas expressões.

It - A Coisa

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 18h30 e 21h30 | Via Sul (DUB): 19h | Via Sul (DUB): 21h30 | Benfica (DUB): 15h, 17h40 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 21h50 | RioMar: 22h30 | RioMar (DUB): 22h | RioMar Kennedy (DUB): 21h | RioMar Kennedy (DUB): 20h | North Shopping (DUB): 15h, 17h50 e 20h40 | Iguatemi: 16h30 e 22h | Iguatemi (DUB): 13h45 e 19h15 | Parangaba (DUB): 21h | North Maracanaú (DUB): 21h15 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura que costuma aparecer encarnando o Palhaço Dançarino, um assassino de crianças.

Feito na América

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 17h45 | RioMar (VIP): 19h

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas para o mítico cartel de Medellín e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Kingsman: O Círculo Dourado

(EUA - 2017)

Aldeota: 21h20 | Messejana (3D - DUB): 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 17h30 | Via Sul (3D): 20h30 | Benfica (3D - DUB): 15h05 e 20h05 | North Jóquei (3D - DUB): 20h40| North Jóquei (3D - DUB): 18h20 e 21h30 | RioMar (VIP): 20h | RioMar (3D): 19h15 e 22h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h15 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h55 e 20h45 | Iguatemi (3D): 13h20, 16h10, 19h e 21h50 | Iguatemi (3D - DUB): 19h25 e 22h15 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (3D - DUB): 21h30 | Maranguape (3D - DUB): 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Iandê Caucaia (DUB): 17h50 e 20h35

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e Egsy precisa unir forças com a agência de inteligência americana Statesman para impedir a ação da malfeitora Poppy.

Lego Ninjago - O Filme

(EUA - 2017)

Del Paseo (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h45 | Messejana (3D - DUB): 16h | Via Sul (3D - DUB): 15h15 | North Jóquei (3D - DUB): 16h | RioMar (3D - DUB): 14h, 14h30 e 16h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h30 e 17h45 | North Shopping (DUB): 14h20 | Iguatemi (3D - DUB): 13h e 17h10 | Parangaba (3D - DUB): 14h e 19h10 | North Maracanaú (DUB): 16h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h30 e 18h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. Os adolescentes Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane e Nya levam uma vida normal durante o dia. Mas à noite, eles se transformam em ninjas. Os jovens recebem a missão de defender a ilha onde vivem, Ninjago.

Mãe!

(EUA - 2017) Aldeota: 19h e 21h20 | RioMar (VIP): 18h | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35 | Parangaba: 22h10

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

O assassino: O primeiro alvo

(EUA - 2017) Iguatemi (DUB): 22h

Ação - 16 anos - 105 min. De Michael Cuesta. Com Dylan O'Brien. Stan Hurley, veterano da Guerra Fria, recebe uma complexa tarefa enquanto agente de treinamento da CIA de treinar um ex-soldado das forças especiais.

O que será de Nozes 2

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 13h

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly Squirrel é louco por nozes e adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deter o malvado prefeito de Oakton.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos

(BRA - 2017) RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20| Parangaba: 21h45

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção no Brasil. O filme é baseado em fatos reais, da operação ainda em andamento.