Confira a programação cultural desta terça-feira (10/07)

00:00 · 10.07.2018

A peça "Pra Frente o Pior" será apresentada hoje (10), às 20h, no Teatro Dragão do Mar, na Praia de Iracema. A montagem conta com interlocução de Marcelo Evelin e Thereza Rocha

Semana Cultural

Exposição

Imensurável - Felippe Moraes

Até dia 12 de agosto. De terça-feira a sábado, das 10h às 20h, domingo, das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Grátis. (3453.2770)

A exposição é um recorte sobre um aspecto relevante da obra de Felippe Moraes, em que discute a materialidade na qual habitamos e todos os trabalhos pretendem dialogar com tais questões citadas, de maneira que a própria compreensão sobre processos lógicos seja questionada. A mostra tem curadoria de Alexandre Sá, atuante e aclamado crítico da nova geração, com coordenação de produção de Anderson Eleotério da Adupla.

XIMENES 50 anos: uma estética cearense

Até dia 29 de julho. De terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h (com acesso até as 18h30), e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h (acesso até as 20h30), no Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

A exposição reúne vinte xilogravuras percorrendo uma trajetória cinquentenária de um artista que revela em suas incisões e impressões o povo e a cultura cearense. Possibilita resgatar, homenagear e reapresentar uma estética cearense. Suas obras retratam a particularidade desse povo. Em sua maioria, elas foram gravadas em um momento político em que os brasileiros sofriam repressões violentas. O artista inicia sua trajetória representando prédios que configuram uma relação de poder e resistência. Vem se destacando no cenário local e nacional desde a década de 1960.

Espetáculo Pra Frente o Pior

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3488.8600)

"Pra Frente o Pior" é o fluxo de um processo criativo sem uma figura central na criação - ou seja, sem um encenador, diretor, dramaturgo ou coreógrafo. Conta com a interlocução de Marcelo Evelin e Thereza Rocha, desenvolvido no Laboratório de Teatro da Escola Porto Iracema das Artes. Pessoas cavando seu próprio fim serão como pessoas cavando o fim. Passo a passo, um coletivo arranha um percurso adiante. Sempre adiante, desorientam pactos de convivência e, ainda assim, permanecem como grupo, comunidade, tribo, sociedade. Criar, lutar, adiante, sem esperança. Adiante sem acreditar. Adiante como imperativo ético. Um corpo que já não aguenta mais e se mantém, enfim. Adiante. Em fim.

Especial XX Festival Eleazar de Carvalho

Até dia 22 de julho. Hoje (10), a partir de 20h, no Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3033)

A Capital cearense será mais uma vez palco da música erudita, no mês de julho, no Teatro Celina Queiroz, e contará com a apresentação da Big Band e da Camerata Unifor. Ao todo, são 14 dias destinados ao ensino da música, oferecendo aperfeiçoamento com renomados mestres da música nacional e internacional. Os participantes têm a oportunidade de assistir aulas de regência orquestral, regência coral, prática de orquestra e banda, coral, instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto, piano e violão clássico. Nesta terça, o Concerto dos Artistas Cearenses e a Camerata Unifor se apresentam.

Humor

Parangaba é Show

Às 19h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

Todas as terças-feiras de julho o melhor do humor cearense será apresentado no Shopping Parangaba. Os humoristas irão se apresentar na praça de alimentação. Nessa terça, a diversão fica por conta de Zé Ninguém.

Humor na Praça

Às 19h30, na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909)

Durante todo o mês das férias, o palco do Humor na Praça recebe grandes humoristas cearenses. Hoje (10), é a vez de Anderson Justus subir ao palco.

Agenda de Cinema

Especial

As Boas Maneiras

(BRA/FRA - 2018) Cinema do Dragão: 15h30

Fantasia - 14 anos - 136 min. De Juliana Rojas, Marco Dutra. Com Isabél Zuaa. Ana contrata Clara, uma enfermeira, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros hábitos noturnos que afetam diretamente Clara.

Baronesa

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 73 min. De Juliana Antunes. Com Andreia Pereira de Sousa. Andreia e Leidiane são grandes amigas que moram em casas vizinhas. Elas trocam confidências, guardam sofrimentos e compartilham laços, mas quando uma guerra entre traficantes deixa o clima tenso, Andreia passa a cogitar ir embora da região.

Comboio de Sal e Açúcar

(BRA/FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 14 anos - 93 min. De Licinio Azevedo. Com Thiago Justino. Moçambique, 1988. Em meio à guerra civil, militares escoltam um trem de carga lotado de mercadorias e pessoas que buscam uma vida melhor.

Custódia

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Suspense - 14 anos - 93 min . De Xavier Legrand. Com Denis Ménochet. O casal Miriam e Antoine Besson acabaram de se divorciar. E para garantir a proteção de seu filho do pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a custódia exclusiva.

O Amante Duplo

(FRA/BEL - 2018) Cinema do Dragão: 18h10 e 20h05

Suspense - 18 anos - 107 min. De François Ozon. Com Marine Vacth. Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que, constantemente, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de Paul, um psicólogo.

O Nó do Diabo

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 15h50

Suspense - 16 anos - 128 min. De Ramon Porto Mota, Gabriel Martins. Com Fernando Teixeira. Há dois séculos, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local.

Vingança

(FRA - 2018) RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer, eles terão que lidar com as consequências.

Estreia

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h30 | Aldeota: 16h |Aldeota (3D): 18h30 e 21h | Aldeota (3D - DUB): 13h30 e 16h | Del Paseo (DUB): 14h20 | Del Paseo: 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h, 21h45 e 0h05 | Messejana (DUB): 20h | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h45 | Via Sul (DUB): 12h45, 15h30 e 20h30 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 20h40 | North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 15h30, 18h30 e 21h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15 | RioMar Kennedy: 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h|North Shopping (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05, 19h35 e 22h05 | Iguatemi (3D): 14h35 | Iguatemi: 14h | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h30, 18h e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h30 | Parangaba (3D - DUB): 14h50, 19h50 e 22h20 | Parangaba (3D): 17h20 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h40, 16h10 e 18h40 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 21h10 | Maranguape (3D - DUB): 18h45 e 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h20 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h05, 16h20, 18h35 e 20h50 |Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018) RioMar: 16h30 e 22h | RioMar Kennedy: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h15 | North Shopping: 15h50| North Shopping: 14h10 e 21h30 | Iguatemi: 13h50, 15h55, 18h, 20h05 e 22h10 | Parangaba: 14h, 16h, 18h e 20h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu; Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian; Leandra sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família; e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira.

Em cartaz

Eu Só Posso Imaginar

(EUA - 2018)Benfica (DUB): 17h50

Drama - 12 anos - 110 min. De Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid. Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai.

Hereditário

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 14h, 17h e 19h50 | Iguatemi: 22h

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida, ela permanece como se fosse um sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela tinha uma fascinação não usual.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)Aldeota: 18h30 e 21h | Del Paseo: 21h30 | Messejana (DUB): 12h45, 15h30, 18h15 e 21h | Via Sul (DUB): 13h, 15h45, 18h30 e 21h15| Benfica (DUB): 14h20 e 17h05 | Benfica (3D - DUB): 19h40 | North Jóquei (DUB): 13h20, 16h20, 19h20 e 22h15 | RioMar (VIP): 15h, 18h e 21h | RioMar (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | North Shopping (DUB): 13h10, 15h50, 18h30 e 21h10 | Iguatemi: 13h50| Iguatemi (DUB): 16h30 e 19h10 | Iguatemi (3D): 15h55 e 21h15 |Iguatemi (3D - DUB): 13h15 e 18h35 | Parangaba: 16h40 e 22h| Parangaba (DUB): 13h50 e 19h20 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 14h20, 17h15 e 20h | Iandê Caucaia (DUB): 18h10 e 20h40 | Aracati (DUB): 20h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 | Quixadá (DUB): 20h30 | Sobral (DUB): 18h

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Não Se Aceitam Devoluções

(BRA - 2018) North Shopping: 13h30

Comédia - 12 anos - 99 min. De André Moraes. Com Leandro Hassum. Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Mas tudo muda quando uma ex-namorada larga um bebê com ele.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h | Benfica (DUB): 20h10 | Iguatemi: 15h20, 20h e 22h20 | Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Del Paseo (DUB): 14h, 16h30 e 19h | Messejana (DUB): 13h15, 16h e 18h45 | Messejana (DUB): 14h30 e 17h15 | Messejana (3D - DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30 | Via Sul (DUB): 12h30, 15h15, 18h15 e 21h | Via Sul (3D - DUB): 13h15, 16h e 17h45 | Via Sul (DUB): 12h, 14h45, 17h30 e 20h15 | Benfica (3D - DUB): 13h, 17h40 e 20h | Benfica (DUB): 15h20 | North Jóquei (DUB): 15h40, 18h30 e 21h20 | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h, 16h e19h | RioMar (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | RioMar (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (DUB): 15h40, 18h30 e 21h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 16h15 e 19h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h10 e 18h50 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 16h40 e 19h20 | Iguatemi (DUB): 17h05 e 19h45 | Iguatemi (DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40 | Parangaba (DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Parangaba (3D): 13h40 | Parangaba (3D - DUB): 16h20, 19h e 21h40 | Maranguape (DUB): 14h30 e 17h30 | Maranguape (3D - DUB): 13h15 e 16h | North Maracanaú (3D - DUB): 12h15, 15h, 17h45e 20h30 | North Maracanaú (DUB): 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h30, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h e 18h35 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé.

Sexy Por Acidente

(EUA/CHI - 2018) RioMar Kennedy (DUB): 22h10 | Iguatemi: 22h25 | Iguatemi (DUB): 14h40 | Sobral (DUB): 15h e 20h30

Comédia - 12 anos - 110 min. De Abby Kohn, Marc Silverstein. Com Amy Schumer. Renee luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher mais capaz e bonita do mundo. E com isso Renee começa a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas.

Sicario: Dia do Soldado

(EUA - 2018) RioMar (VIP): 22h | RioMar: 13h| Iguatemi: 21h50 | Parangaba: 22h10

Suspense - 16 anos - 122 min. De Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro e Josh Brolin.Alejandro Gillick e o oficial da CIA, Matt Graver, trabalham juntos em uma ação secreta.

Talvez Uma História de Amor

(BRA - 2018) Benfica: 13h30 e 15h40

Romance - 12 anos - 103 min. De Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano. Quando chega em casa, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara.