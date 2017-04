Confira a programação cultural desta terça-feira (10/01)

00:00 · 10.01.2017 / atualizado às 00:41

A Coleção Airton Queiroz continua em cartaz no Espaço Cultural Unifor, com vasto material artístico assinado por nomes consagrados mundialmente

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Rio Mar 10: 19h30|Iguatemi 05: 13h40 e 18h40

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Sigourney Weaver. Conor possui uma forte ligação com a mãe, que contraiu uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Belos Sonhos

(ITA - 2016)Cinema do Dragão 02: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Aos nove anos de idade, Massimo sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Neruda

(CHI - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama - 14 anos - 107min.De Pablo Larrain. Com Gael García Bernal. No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.

Meu Malvado Favorito

(EUA - 2010)Cine São Luiz: 16h30

Animação - Livre - 92 min. De Chris Renaud e Pierre Coffin. Com Leandro Hassum. Cercado por um pequeno exército de minions, Gru planeja o maior roubo de toda a história mundial.

Meu Malvado Favorito 2

(EUA - 2013)Cine São Luiz: 16h30

Animação - Livre - 98 min. De Chris Renaud e Pierre Coffin. Com Leandro Hassum. Gru mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h15 e 20h10

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito.

Superman - O Filme

(EUA/RU - 1978)Cine São Luiz: 18h30

Ação - Livre - 143 min. De Richard Donner. Com Christopher Reeve. Um renomado cientista prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não acredita. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes.

Dominação

(EUA - 2016)Messejana 05: 22h|Via Sul 02 - DUB: 16h15|Via Sul 02: 21h|Rio Mar 09 - DUB: 18h15|Rio Mar 09: 16h e 20h30|Benfica 02 - DUB: 14h, 16h, 18h e 20h|Iguatemi 11: 21h20|Iguatemi 11 - DUB: 15h15, 17h15 e 19h15

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado.

Moana

(EUA - 2016)Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20, 16h40, 19h e 21h20|Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 20h30|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h|North Maracanaú 04 - DUB: 13h30 e 16h|Messejana 04 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 12h, 14h30, 17h e 19h30|Via Sul 01 - DUB: 14h e 16h30|Via Sul 03 - DUB: 13h e 18h|Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h, 14h45 e 20h|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40, 18h30 e 21h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40 e 19h20|Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 14h e 16h45|Rio Mar 04 - VIP - DUB: 14h40, 17h20 e 20h|Rio Mar 05 - MACROXE - DUB: 13h e 18h30|Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h30, 16h15 e 19h|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h20|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15|Benfica 03 - DUB: 13h, 15h10, 17h25 e 19h40|North Shopping 01 - DUB: 20h40|North Shopping 02 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10|North Shopping 06 - DUB: 16h|Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 15h55, 18h20 e 20h45|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 14h, 16h25 e 21h15|Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25, 17h50, 20h15 e 22h40|Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20|Parangaba 04 - DUB: 13h35 e 18h50|Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h25 e 18h40|Caucaia 04 - DUB: 16h20 e 20h35|Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo oceano. Mas quando sua família precisa de sua ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Passageiros

(EUA - 2016)Dom Luís 02 - 3D: 14h20, 16h40, 19h e 21h20|Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h|Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h30|Messejana 01 - 3D - DUB: 14h, 19h e 21h30|Messejana 01 - 3D: 16h30|Messejana 04 - DUB: 18h|Via Sul 01 - DUB: 18h|Via Sul 01: 21h30|Via Sul 03 - DUB: 20h30|Via Sul 03 - 3D: 15h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 17h30|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h40 e 22h10|Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h30 e 22h15|Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h20, 18h e 20h40|Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h45 e 21h15|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15 e 19h40|RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h e 22h20|North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h35, 19h e 21h20|Iguatemi 09 - 3D: 16h35 e 21h25|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 14h10 e 19h|Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25|Parangaba 03 - DUB: 13h05, 17h45, 20h05 e 22h25|Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h35 e 20h50|Caucaia 04 - DUB: 14h15 e 18h30

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas, e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do tempo previsto.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Iguatemi 05: 21h| Iguatemi 05 - DUB: 16h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega fantásticos animais do mundo da magia.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10|Aracati 01: 15h e 17h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h e 17h|Cine Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min.De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA-2016)Del Paseo 01: 19h45 e 21h40|Iguatemi 11: 13h10|Cine Renato Aragão (Sobral) 02-DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Liney. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20|Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20|Messejana 02: 13h15, 15h15, 17h30, 19h45 e 21h45|Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|Via Sul 06: 21h15|Benfica 01: 14h50, 19h e 20h50|North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20|North Jóquei 04: 21h30|RioMar 03 - VIP: 13h50, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 06: 14h30, 17h, 19h15 e 21h30|RioMar 08: 15h, 17h40, 20h e 22h|RioMar Kennedy 03: 14h30, 16h50, 19h e 21h30|RioMar Kennedy 04: 13h30, 16h, 18h10 e 20h30|North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|North Shopping 04: 13h, 14h30, 15h, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 20h30 e 21h|Iguatemi 03: 13h30, 15h30, 17h30 e 21h30|Iguatemi 06: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30|Iguatemi 07: 14h, 16h, 18h e 20h|Iguatemi 12: 13h e 21h15|Parangaba 01: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|Parangaba 05: 13h, 15h, 19h35 e 21h35|North Maracanaú 03: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|North Maracanaú 04: 21h15|Cinesercla Iandê Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45|Cine Aracati 01: 19h e 21h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 19h e 21h|Cine Quixadá 01: 19h e 21h|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Invasão Zumbi

(CORSUL-2016)Via Sul 02 - DUB: 13h45 e 18h30|North Jóquei 05 - DUB: 22h|Benfica 01 - DUB: 12h30 e 16h40|RioMar 10 - DUB: 22h10|RioMar Kennedy 06 - DUB: 18h e 20h50|North Shopping 06 - DUB: 13h35, 18h20 e 20h50|Iguatemi 04 - DUB: 22h|Iguatemi 10 - DUB: 13h|Parangaba 05 - DUB: 17h05|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 16h10 e 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA-2016)Aldeota 01: 18h30 e 21h|Messejana 03 - DUB: 18h40|Via Sul 06 - DUB: 18h20|Benfica 04 - DUB: 15h15 e 20h10|RioMar 07 - 3D: 21h50|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 21h50|Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 21h45|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h|Parangaba 04: 21h15|Parangaba 04 - DUB: 16h05|Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h40|North Maracanaú 04 - DUB: 18h30|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 18h25|Cine Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 15h

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones, Forest Whitaker e Mads Mikkelsen. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se desenvolve depois da fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA-2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20|Del Paseo 01 - DUB: 13h20, 15h30 e 17h40|Messejana 03 - DUB: 13h50 e 16h20|Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 16h|Benfica 04 - DUB: 13h e 17h55|North Jóquei 04 - DUB: 13h20, 16h20 e 19h|RioMar 09 - DUB: 13h40|RioMar 10 - DUB: 16h30|RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h30|North Shopping 01 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h20|Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|Parangaba 06 - DUB: 13h40 e 16h|Parangaba 06 - 3D - DUB: 18h20|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 14h05

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson, Reese Witherspoon e Matthew McConaughey. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Casa 106

Até 31 de janeiro. Das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais. A experiência é recomendada a todos os fãs de histórias de suspense.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Troca-troca de Livros

Até 15 de janeiro, das 12h às 21h, no Shopping Del Paseo (Av. Santos dumont, 3131, Aldeota). Grátis. (3456.5500)

O Troca-troca de Livros Usados Del Paseo é um espaço para troca, compra e venda de livros didáticos e paradidáticos. Durante o Troca-Troca, é possível encontrar com outras pessoas interessadas em livros ou preencher uma ficha de cadastro informando os livros que você possui ou quer, para que outros possam ver e marcar encontro para negociar.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz é uma aula sobre os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras internacionais de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Miró.

Biba

Às 19h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

O palco do "Parangaba é Show" recebe o comediante Amadeu Maya, autor da personagem Biba. A apresentação faz parte da programação do projeto que oferece opções de lazer e entretenimento para toda a família.

O Nascimento de Severino

Às 12h30, na área de convivência do Sesc (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Grátis. (3452.9090)

O projeto Terça EnCena apresenta o espetáculo do grupo Ânima Teatro de Bonecos. "O Nascimento de Severino" é um auto de natal inspirado livremente na obra "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto. A montagem conta a história do nascimento do menino Jesus, Severino de Jesus, que simboliza a esperança de dias melhores. O espetáculo dialoga com elementos da história e da cultura cearense, e reflete sobre a seca, o afeto e a esperança.