Confira a programação cultural desta terça-feira (08/05)

O humorista Marmita se apresenta nesta terça-feira, no Shopping RIoMar Kennedy na programação do projeto Humor na Praça

Semana cultural

Humor

Humor na Praça

Às 19h30, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909)

Toda semana, o palco do Humor na Praça recebe grandes humoristas cearenses. Os espetáculos são gratuitos e acontecem todas às terças-feiras. Nesta terça-feira, a diversão fica por conta dos humoristas Oscabrito e Marmita para uma apresentação cheia de improviso.

Elas cansam Roberto

Às 19h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3555)

O Shopping Parangaba apresenta nesta terça-feira, a comédia musical "Elas cansam Roberto". A paródia é inspirada no especial de TV "Elas cantam Roberto", onde Roberto Carlos realizou duetos com diversas cantoras brasileiras. Os humoristas SuperEdson e Ranuito, que interpretam os personagens, ainda vão interagir com a plateia e garantem boas gargalhadas. A apresentação faz parte do projeto do "Parangaba é Show", que traz opções de entretenimento.

Especial

Escape 60

De terça a domingo, a partir das 13h, na Av. Desembargador Moreira, 530. Dionísio Torres. Ingressos: de R$69,90. Verificar quantidade mínima de participantes de cada sala. (3032.0014)

Primeiro estabelecimento destinado a jogos indoor de fuga no Nordeste. O desafio dos participantes é desvendar os mistérios, procurando pistas, e sair de salas, em 60 minutos, que têm como temas prisão, quatro de hotel, sala de jantar e Vila do Chaves. Trata-se de uma experiência única de espírito de equipe, com instinto de investigação e capacidade de resolução de problemas.

El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar

A partir de 14h30, na CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$4 (inteira) e R$2 (meia). (3453.2770)

De 08 a 13 de maio de 2018, a CAIXA Cultural apresenta a retrospectiva El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar, que contempla a cinematografia do prestigiado cineasta espanhol. Om curadoria assinada pela especialista na obra de Almodóvar, Silvia Oroz, e pelo jornalista Breno Lira Gomes, a mostra exibirá 22 filmes, incluindo todos os longas-metragens do diretor, e dois documentários que dão conta de sua vida e obra. Às 19h15, haverá um debate sobre o cinema do cineasta com Silvia Oroz, Breno Lira Gomes, Janaína Marques e Denis Lacerda.

Point do Patins

De segunda a sexta, das 14h às 22h; e aos sábados, domingos e feriados das 15h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$10 (30 minutos). (3089.0909)

O Point do Patins agita a garotada! O espaço conta com presença de instrutores e entrada gratuita para quem trouxer seu patins e materiais de proteção (capacetes, joelheiras e cotoveleiras). No local, também há o serviço de aluguel de patins. Cada meia hora da locação tem o valor de R$10,00.

Exposição

Exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global

Até dia 24 de março de 2019. De terça a sexta-feira, de 9h às 19h e aos sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

Em comemoração aos 45 anos da Unifor, a Fundação Edson Queiroz realiza a exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", reunindo obras dos principais artistas brasileiros e de estrangeiros que retrataram o Brasil, abrangendo arco temporal que se estende do século XVI ao século XXI, iniciando com o livro America Tertia Pars, publicado na Europa em 1592, e finalizando com obras contemporâneas.

Os 8 de Maio - SCAP 74 anos de arte

Até dia 03 de junho. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h 30 às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (32431000)

Há 12 anos, a Galeria BenficArte realiza exposição celebrativa pelo Dia do Artista Plástico. Neste ano, o evento irá homenagear um dos principais movimentos artísticos do estado, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP e apresentará a exposição "Os 8 de Maio - SCAP 74 anos de arte". A mostra coletiva reunirá telas de artistas renomados: Aldemir Martins, Heloísa Juaçaba, Zenon Barreto, Murilo Teixeira, Nice Firmeza, Estrigas, Sérvulo Esmeraldo, Afonso Lopes. Em exibição, o público terá a oportunidade de conhecer a história, artistas participantes e os objetivos da Sociedade, importante equipamento para afirmação da arte moderna no Ceará.

Vaqueiros

De terça a domingo, das 9h às 19h (acesso até as 18h30) e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h (acesso até as 20h30), no Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Exposição lúdica e didática, percorre o universo do vaqueiro a partir da ocupação do território cearense pela pecuária até a atualidade. Utiliza cenografia, imagens e objetos ligados ao cotidiano do vaqueiro.

Agenda de cinema

Especial

Aconteceu em Woodstock

(EUA - 2009)

Cineteatro São Luiz: 16h

Comédia - 16 anos - 120 min. De Ang Lee. Com Emile Hirsch. Em 1969, o jovem Elliot Tiber abandona sua carreira em Nova York para ajudar os pais a administrar o pequeno hotel da família no interior. Ao ouvir boatos de que um festival de música hippie teve sua licença cassada numa cidade vizinha, Elliot decide oferecer a propriedade aos produtores, para salvar os negócios da família.

Across The Universe

(EUA - 2007)

Cineteatro São Luiz: 19h

Comédia - 14 anos - 134 min. De Julie Taymor. Com Evan Rachel Wood. Década de 60. Jude e Lucy estão perdidamente apaixonados. Juntamente com um grupo de amigos e músicos eles se envolvem nos movimentos da contracultura de sua época.

Arábia

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa, João Dumans. Com Aristides de Sousa, Renata Cabral, Murilo Caliari. Em Ouro Preto, um jovem encontra o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e embarca numa jornada.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h e 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(RU/IRL - 2018) Cinépolis Rio Mar: 19h30

Drama - 16 anos - 121 min. De Yórgos Lánthimos. Com Colin Farrell, Barry Keoghan. Steven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem dois filhos: Kim e Bob. Já há algum tempo ele mantém contato com Martin.

Ex-Pajé

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - Livre - 81 min. De Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí, Kabena Cinta Larga, Ubiratan Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos que julgam sua religião.

Rogério Duarte, o Tropikaolista

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - 12 anos - 90 min.De José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Rogério Duarte é um dos nomes mais importantes da Tropicália, lendário movimento cultural brasileiro da década de 60.

Severina

(BRA/URU - 2017)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas, Carla Quevedo, Alfredo Castro. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos.

Estreia

Gringo - Vivo ou Morto

(EUA/AUS - 2018)

Rio Mar (VIP): 13h30, 16h e 19h | Iguatemi: 15h, 19h30 e 21h45| Iguatemi: 14h | Parangaba: 13h05, 17h30 e 21h45

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago.

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018)

Del Paseo (DUB): 14h20

Del Paseo: 16h30 e 18h40| Via Sul (DUB): 14h e 19h | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (DUB): 13h45, 16h20 e 19h | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30, 17h15, 20h e 22h20 | North Shopping (DUB): 13h50, 18h30, 16h10 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba: 20h10 | Parangaba (DUB): 17h50 e 22h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Olivier Martinez. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(BRA - 2018)

Rio Mar: 16h40 e 14h | Iguatemi: 13h10, 15h15, 17h20 e 19h25 | Iguatemi: 17h20 e 13h10

Drama - Livre - 94 min. De Paulo Nascimento. Com Edson Celulari, Soledad Villamil, Leonardo Machado. Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bixiga.

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h40 e 22h20 | Rio Mar (VIP): 22h | Rio Mar (DUB): 13h e 15h30 | Rio Mar: 18h20 | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h15, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h10, 19h20 e 21h30 | North Shopping (DUB): 16h10 | Iguatemi: 13h29 e 22h20, 17h40 | Iguatemi (DUB): 15h30 e 19h50 | Iguatemi: 16h30 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20 e 18h40 | Parangaba: 15h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h20 e 19h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a assombrado por uma presença sobrenatural.

Em cartaz

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h35 | Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 21h30 | North Shopping (DUB): 14h30 | Iguatemi (DUB): 13h30 e 15h30 | Parangaba (DUB): 15h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo.

Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos

(BRA - 2017)

Benfica: 13h e 17h30| Rio Mar Kennedy: 13h e 16h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018)

Iguatemi (DUB): 15h05

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque, Maisie Williams. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a terra, um homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze.

Os Farofeiros

(BRA - 2017)

North Shopping: 15h20 | Iguatemi: 21h30

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia, mas descobrem que se meteram numa roubada.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

North Shopping (DUB): 19h15 | Iguatemi (DUB): 15h45

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores e se torna o Pantera Negra.

Pedro Coelho

(EUA - 2018)

Iguatemi (DUB): 13h Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas na casa do Mr. McGregor para obter o carinho de Bea.

Rampage - Destruição Total

( EUA - 2018)

Benfica (DUB): 20h05| Rio Mar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (DUB): 16h50 | North Shopping (DUB): 17h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 e 15h40 | Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h e 18h

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman . Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George.

Tudo que Quero

(EUA - 2018) Del Paseo: 21h | Iguatemi: 13h20

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 17h30| Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h |Centerplex Messejana (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Messejana (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Messejana (DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h45 e 19h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Via Sul (DUB): 12h30, 15h30, 18h45 e 22h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 13h, 16h e 19h15| Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10 | Benfica (DUB): 13h05 e 16h10 |Benfica: 19h15 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30 e 20h |Rio Mar (VIP): 18h e 21h30 | Rio Mar (MACROXE - 3D): 15h15 | Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15 |Rio Mar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h30, 18h e 21h30| Rio Mar: 21h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h | Rio Mar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 12h30, 15h45, 19h15 e 22h30 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h| Iguatemi (3D): 18h e 21h | Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30 | Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 20h05 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05 | Iguatemi: 21h30| Iguatemi (DUB): 18h30 | Parangaba (DUB): 21h40 | Parangaba (3D): 16h e 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h e 19h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30, 16h30 e 22h30 | Parangaba (3D): 13h15 e 16h15| Parangaba (3D - DUB): 19h15 e 22h15| Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h15 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Aracati (DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h e 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 18h |Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h e 18h | Quixadá (3D): 21h | Sobral (DUB): 20h30| Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Pratt. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018)

Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | North Shopping (DUB): 20h (exceto dias 05, 06 e 07/05) | Iguatemi: 18h15 e 22h15 | Iguatemi (DUB): 16h15 e 20h15 | Parangaba (DUB): 19h45

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora.