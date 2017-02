Confira a programação cultural desta terça (7)

00:00 · 07.02.2017

Cinema - Especiais

Animais Noturnos (EUA - 2016)

Cinépolis RioMar 10: 19h30

Drama - 16 anos - 117 min. De Tom Ford. Com Amy Adams e Armie Hammer. Susan recebe do ex-marido o esboço de um livro que está escrevendo. A obra é sobre um pai de família, cujas férias terminam de forma violenta e vira caso de polícia.

A Espera (ITA/FRA - 2015)

Cinema do Dragão 01: 18h10 e 20h

Drama - 14 anos - 100 min. De Piero Messina. Com Juliette Binoche. Anna está em sua casa na Itália, esperando o seu filho. Na companhia de Anna está a namorada dele, Jeanne, e a convivência entre as duas nessa espera vai despertando um intenso e proibido desejo.

A Morte de Luís XIV (FR/ES - 2017)

Cinema do Dragão 01: 14h e 16h10

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. No ano de 1715, mais especificamente no mês de agosto, o monarca Luís XIV começa a sentir dores na perna. Ele continua a exercer suas funções nos dias seguintes, mas passa a ter sonos intranquilos, além de problemas com alimentação e febre.

Eu, Daniel Blake (RU/FRA - 2016)

Cinema do Dragão 01: 14h10 e 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito.

O Homem que Caiu na Terra (EUA/RU - 1976)

Cinema do Dragão 01: 16h10

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Um alienígena vem a Terra e adota o disfarce de um homem de negócios chamado Thomas Jerome Newton. A sua missão é encontrar água para o seu planeta que está morrendo. Ele utiliza a tecnologia avançada que traz consigo para ganhar bilhões de dólares, que serão necessários para construir a espaçonave que irá levá-lo de volta para casa junto com a água.

Estreia

A Qualquer Custo (EUA - 2016)

Iguatemi 04: 16h20 e 20h45

Drama - 14 anos - 102 min. De David Mackenzie. Com Chris Pine. Quando perdem a fazenda da família, dois irmãos, um ex-presidiário e um pai divorciado com dois filhos, decidem assaltar um banco, mas cruzam com um delegado que fará de tudo para impedi-los.

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois (BRA - 2017)

Via Sul 06: 18h30 | Benfica 04: 13h e 18h35

Drama - 16 anos - 85 min. De Petrus Cariry. Com Sabrina Greve. Clarisse vai visitar o pai, que está muito doente. Com o passar do tempo, na convivência entre eles, segredos sobre aqueles que já se foram vêm à tona. O ressentimento é inevitável e estranhos acontecimentos só pioram a situação.

Estrelas Além do Tempo (EUA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 05 - DUB: 14h20 e 19h15 | Via Sul 02 - DUB: 14h20 | Via Sul 02: 19h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h e 18h45 | RioMar Kennedy 04: 16h e 21h30 | Iguatemi 07: 13h, 18h20 e 21h | Iguatemi 07 - DUB: 15h40 | Parangaba 05: 13h35, 18h50 e 21h25

Drama - Livre - 127 min. De Theodore Melfi. Com Taraji P. Henson. Três mulheres negras se destacam no trabalho matemático. Elas são contratadas pela Nasa (agência espacial) durante a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. A missão delas é criar um programa tecnológico para fazer do astronauta John Glenn ser o primeiro a entrar em órbita.

O Chamado 3 (EUA - 2017)

Aldeota 03 - DUB: 14h40 | Aldeota 03: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 02 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Messejana 02: 21h45 | Centerplex Via Sul 04 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Via Sul 04: 21h45 | Benfica 01 - DUB: 13h40, 15h45 e 17h55 |Benfica 01: 20h10 | North Jóquei 05 - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 01 - 4DX - DUB: 16h30 e 22h15 | RioMar 06 - DUB: 13h30 e 19h | RioMar 06: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - DUB: 14h30, 17h, 19h30 e 22h | North Shopping 01 - DUB: 19h | North Shopping 02 - DUB: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 | Iguatemi 09: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 09 - DUB: 14h e 18h30 | Parangaba 03 - XPLUS: 15h10 e 19h30 | Parangaba 03 - XPLUS - DUB: 13h, 17h20 e 21h40 | North Maracanaú 04 - DUB: 16h30, 19h e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | Aracati 02: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02: 18h e 20h30 | Quixadá 02: 18h e 20h30 | Sobral 03: 18h e 20h30

Terror - 14 anos - 102 min. De F. Javier Gutiérrez. Com Johnny Galecki. Julia fica preocupada quando seu namorado, Holt, começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes.

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (RU/EUA - 2016)

UCI Kinoplex Iguatemi 11: 20h

Documentário - Livre - 137 min. De Ron Howard. A produção retrata a trajetória entre os anos de 1962 e 1966, quando os integrantes da banda The Beatles (John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Star) fizeram 250 shows.

TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva (BRA - 2016)

Messejana 03: 16h, 18h30 e 21h | Via Sul 01: 12h, 14h15, 18h50 e 21h15 | Benfica 03: 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei 04: 13h40, 16h, 18h30 e 21h | RioMar 09: 13h20, 15h45, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 06: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | North Shopping 06: 14h20, 16h35, 18h50 e 21h05 | Iguatemi 05: 14h20, 16h35, 18h50 e 21h05| Parangaba 02: 13h05, 15h20, 17h35, 19h50 e 22h05 | Caucaia 01: 14h30, 16h30 e 18h30

Comédia - 14 anos - 96 min. De Paulinho Caruso e Teo Poppovic. Com Tatá Werneck. Kika K é uma atriz famosa que está em novelas, campanhas publicitárias e é idolatrada por milhões de fãs. Mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional, enquanto precisa lidar com as limitações de seu Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).

Em cartaz

A Bailarina (FR/CA - 2017)

Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 04 - DUB: 14h15 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10, 15h20 e 17h30 | North Shopping 01 - DUB: 14h30 | Iguatemi 11 - DUB: 15h35 | Parangaba 01 - DUB: 13h | Maracanaú 03 - DUB: 15h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina.

Assassin's Creed (EUA/RU - 2016)

Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h | Benfica 04 - DUB: 20h20 | RioMar 07 - 3D: 19h40 | Iguatemi 11 - DUB: 17h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. O simples Callum Lynch descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Até o Último Homem (EUA - 2017)

RioMar 04 - VIP: 21h45 | RioMar Kennedy 03: 20h | Iguatemi 12: 15h10, 18h e 20h50

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, um médico do exército se recusa a matar pessoas durante batalha.

Beleza Oculta (EUA - 2017)

Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | RioMar 04 - VIP: 13h, 16h e 19h | Iguatemi 06: 15h20, 19h40 e 21h50 | Iguatemi 06 - DUB: 13h10 e 17h30 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, preocupando os amigos.

La La Land - Cantando Estações (EUA - 2017)

Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 20h40 | Via Sul 06 - DUB: 20h30 | RioMar 02 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar Kennedy 05: 20h45 | Iguatemi 10: 18h40 e 21h20 | Iguatemi 10 - DUB: 13h20 e 16h | Parangaba 05 - DUB: 16h10 | Maracanaú 03 - DUB: 17h45

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, pianista de jazz se apaixona por uma atriz aspirante e sonhadora.

Max Steel (EUA - 2017)

Parangaba 01 - DUB: 15h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que descobre incríveis poderes quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Minha Mãe é uma Peça 2 (BRA - 2016)

Messejana 05 - DUB: 17h e 22h | Via Sul 02 - DUB: 17h e 22h | North Jóquei 02: 19h40 e 22h | RioMar 10: 14h20, 16h40 e 22h | RioMar Kennedy 03: 15h30 e 18h | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 13h50, 15h45, 17h40, 19h35 e 21h30| Parangaba 04: 18h e 22h | Maracanaú 03 - DUB: 20h45 | Caucaia 04: 18h40 e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia vira apresentadora de TV, mas não se sente muito preparada para um namoro e só se preocupa com Marcelina e Juliano.

Moana: Um Mar de Aventuras (EUA - 2016)

Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 16h40 | RioMar 08 - DUB: 13h40 e 16h10 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h15 e 15h45 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - DUB: 13h45, 16h10, 18h35 e 21h | Parangaba 01 - DUB: 19h25 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 18h30| Caucaia 04 - DUB: 14h30 e 16h35

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana ama viagens pelo mar e terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais? (BRA - 2017)

Benfica 04: 14h35 | Iguatemi 12: 13h10 | Parangaba 04: 16h

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood (BRA - 2017 - 99min)

Parangaba 04: 13h50 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 15h

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra vive uma crise financeira. Didi e Karina montam novo número para atraír público.

Quatro Vidas de um Cachorro (EUA - 2017)

Aldeota 02: 17h30, 19h25 e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 18h30 | Via Sul 01 - DUB: 16h40 | North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h20 | RioMar 08: 18h40 e 21h20 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h20 | North Shopping 01 - DUB: 16h30 | Iguatemi 01: 19h50 e 22h | Iguatemi 01 - DUB: 15h20 | Parangaba 04 - DUB: 19h50 | Sobral 01 - DUB: 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. O filme acompanha um cachorro que morre e reencarna várias vezes, atrás do seu primeiro dono.

Resident Evil 6: O Capítulo Final (EUA - 2017)

Aldeota 01: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 16h15 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h e 21h30 |Via Sul 06 - DUB: 13h45 e 16h15 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 02 - 3D: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h50 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 19h30 | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 13h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 15h30, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h20 | North Shopping 05 - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10 e 18h50 | Parangaba 06 - DUB: 15h15 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 17h30 e 22h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 17h30 e 20h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h10, 18h10 e 20h10

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou para um último confronto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (EUA - 2016)

Iguatemi 11 - DUB: 13h15

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. Para salvar um teatro em decadência, um coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado (EUA - 2017)

Aldeota 01: 14h40 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 04 - DUB: 16h25 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 19h20 e 21h40 | RioMar 07 - 3D: 22h20 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 18h30 | North Shopping 01 - DUB: 21h15 | North Shopping 03 - DUB: 13h10 | Iguatemi 01 - 3D: 17h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h | Parangaba 01 - DUB: 17h05 e 21h50 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h | Caucaia 01 - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a "Caixa de Pandora".

Semana Cultural

Especial

Aulão de Zumba

Todas as terças e quintas, das 19h às 19h50, no estacionamento L5 do Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

Direcionada a todos os públicos, a aula mistura diversão e atividade física.

Expo Aqua

Até dia 9 de fevereiro no 3º Piso no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Funcionamento: e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h. Grátis. (3048.1300)

A exposição de peixes ornamentais apresenta a arte de aquarismo, com foco no universo dos peixes ornamentais de água doce e salgada, além de oferecer um seminário que explica as plantas ideias para o aquário.

Feira Book Lovers Kids

Até o dia 12 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h, na praça de eventos do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Grátis. (3404.3000)

A nova edição da Feira Book Lovers Kids busca criar paixão por livros nas crianças e pré-adolescentes, com a oferta de mais de três mil títulos de obras infanto-juvenis. Para estimular os pequenos, a Turma Bicho do Livro mostra como a literatura pode levar a muitas brincadeiras. Os personagens, monstros loucos por livros, demonstram, de forma lúdica, a fome de leitura.

Trampolim Park

Até 28 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (por 15 minutos). (3066.2000)

Brinquedo que já é sucesso em vários países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, o Trampolim Park conta com mais de 180 metros quadrados, áreas livres com camas elásticas instaladas no chão e nas paredes, além de uma piscina de espuma.

Exposição

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Avenida Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

A exposição é uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas. A proposta é que o público entre tenha uma experiência que mistura medo e curiosidade.

Bordando a música sobre o Ceará

Até 20 de fevereiro, na Galeria BenficArte, no 1º piso do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Dde segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 11h 30 às 21h. Grátis. (3243.1000)

A mostra apresenta o projeto "Bordando a Música sobre o Ceará", coordenado por professoras bordadeiras da UFC, com o patrocínio da ADUFC (Associação dos Docentes da UFC). O público poderá contemplar 23 músicas que cantam o Ceará, de uma forma inovadora, transportas em outra linguagem artística: o bordado à mão. Um vídeo é exibido mostrando o processo de produção dos bordados.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro. De terça a sexta, das 9h às 19h; sábados, das 12h às 18h, e domingos, das 12h às 188h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição traça um panorama das artes plásticas com obras de nomes consagrados, como Monet e Renoir. São 263 obras, entre telas, esculturas e instalações, que mostram os frutos da criatividade artística.

Humor

Humor nos bairros

Às 12h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3231.9461)

O projeto promove a cultura de paz através do humor. Todas as semanas, um conjunto de atividades voltadas para a promoção da cidadania, cultura e lazer leva shows de humor, música e contação de histórias.