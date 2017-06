Confira a programação cultural desta sexta-feira (9)

00:00 · 09.06.2017

Cinema - Especiais

A Viagem de Fanny (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 14h

Aventura - Livre - 94 min. De Lola Doillon. Com Cécile de France. Com seus 12 anos, Fanny é cabeça dura! Mas é, sobretudo, uma jovem corajosa. Fanny se coloca à frente de um grupo de 8 crianças e inicia uma perigosa viagem através da França ocupada para chegar à fronteira suíça.

A Vida de Uma Mulher (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 15h45

Drama - 12 anos - 119 min. De Stéphane Brizé. Com Judith Chemla. Jeanne volta para casa após completar os estudos e passa a ajudar os pais nas tarefas do campo. Certo dia, o visconde Julien de Lamare aparece e logo conquista o coração da jovem.

Animal Político (BRA - 2017)

Cinema do Dragão 01: 18h

Drama - 14 anos - 75min. De Tião. Com Elisa Heidrich. Uma vaca sempre levou uma vida tranquila: ela tem pais que a amam, boas condições financeiras, muitos amigos. Ela sempre sai, se diverte, faz compras no shopping e passa o tempo na academia. Mesmo assim, existe uma sensação de vazio. A vaca tenta estudar e se tornar culta, mas isso também não alivia as angústias.

Frantz (FRA - 2017)

RioMar 10: 21h30 | Cineteatro São Luiz: 16h

Drama - 12 anos - 113 min. De François Ozon. Com Pierre Niney. Em uma pequena cidade alemã após a Primeira Guerra Mundial, Anna visita diariamente o túmulo de seu noivo Frantz, morto em batalha na França. Um dia, um jovem francês, Adrien, também deixa flores no túmulo.

O Filho Uruguaio (FRA - 2017)

Cineteatro São Luiz: 14h

Drama - 12 anos - 96 min. De Olivier Peyon. Com Isabelle Carré. É no Uruguai que Sylvie encontra a pista sobre o paradeiro de seu filho, sequestrado há quatro anos pelo ex marido. Com a ajuda de Mehdi, ela vai recuperá-lo.

Perdidos em Paris (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 14h | RioMar 10: 19h

Comédia - 12 anos - 83 min. De Fiona Gordon e Dominique Abel. Com Fiona Gordon. Fiona recebe uma angustiada carta de sua tia Marta, uma senhora de 93 anos, que vive sozinha em Paris. Fiona embarca no primeiro avião para descobrir que ela desapareceu.

Rock'n Roll - Por trás da Fama (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 20h

Comédia - 14 anos - 123 min. De Guillaume Canet. Com Guillaume Canet. Guillaume Canet, 43 anos é realizado na vida. Numa filmagem, uma linda atriz de 20 anos vai cortar seu entusiasmo ao dizer a ele que não é mais tão "Rock". Guillaume entende que é urgente mudar tudo.

Rodin (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 17h45

Drama - 12 anos - 119 min. De Jacques Doillon. Com Vincent Lindon. Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. Enquanto trabalha, apaixona-se pela aluna Camille Claudel.

Uma Família de Dois (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 20h25

Comédia - ND - 115 min. De Hugo Gélin. Com Omar Sy. Samuel nunca foi de ter muitas responsabilidades. Vê tudo mudar com a chegada inesperada de um bebê de poucos meses, Glória, sua filha.

Um Instante de Amor (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 18h05 | Cineteatro São Luiz: 19h

Drama - 14 anos - 116 min. De Nicole Garcia. Com Marion Cotillard. Infeliz e incapaz de engravidar, Gabrielle viaja em busca de cura em águas termais e se envolve com um militar casado.

Um Perfil Para Dois (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 15h50

Comédia Romântica - ND - 99 min. De Stéphane Robelin. Com Pierre Richard. Pierre, viúvo e aposentado, não sai de casa há dois anos. Ele descobre as alegrias da internet graças a Alex, um jovem contratado por sua filha para lhe ensinar informática.

Z - A Cidade Perdida (EUA - 2017)

Cinema do Dragão 01: 15h e 19h30

Aventura - 14 anos - 141 min. De James Gray. Com Robert Pattinson. Nos anos 1920, o lendário explorador britânico Percy Fawcett parte numa viagem até a selva amazônica em busca de uma cidade que ele acredita existir: Z.

Estreia

A Múmia (EUA - 2017)

Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 19h e 21h30 | Del Paseo 01: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 06: 18h40 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Benfica 02 - 3D: 20h15 | North Jóquei 02 - DUB: 19h45 e 22h20 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20, 18h45 e 21h15 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30, 18h20 e 22h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h e 20h | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h e 22h | RioMar 06 - DUB: 13h40 | RioMar 06: 19h45 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy 03: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy 06 - DUB: 17h30 e 20h | North Shopping 02 - DUB: 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping 03 - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi 01 - 3D: 13h40 e 18h20 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 16h, 20h40 e 23h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30, 21h10 e 23h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10 e 18h50 | Iguatemi 10: 19h30 e 21h50 | Iguatemi 10 - DUB: 14h50 e 17h10 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 14h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 04 - DUB: 15h45 | Caucaia 01 - DUB: 16h30, 18h40 e 20h50 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h15, 16h20 e 18h25 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 110 min. De Alex Kurtzman. Com Tom Cruise. Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi injustamente tirado está mumificada, mas ela desperta.

Paris Pode Esperar (EUA - 2017)

Iguatemi 04: 17h05, 19h10, 21h15 e 23h20

Romance - 12 anos - 93 min. De Eleanor Coppola. Com Diane Lane. Anne está casada com o produtor de cinema Michael. Ele a ama muito, mas não tem tempo para dedicar à esposa. No trajeto de Cannes até Paris, Anne é acompanhada pelo sócio de seu marido.

Em cartaz

Rei Arthur - A Lenda da Espada (EUA/RU - 2017)

Aldeota 02: 21h20 | RioMar 04 - VIP: 15h e 18h | Iguatemi 07 - DUB: 17h40| Sobral 01 - DUB: 18h

Aventura - 14 anos - 126 min. De Guy Ritchie. Com Charlie Hunnam. O jovem Arthur desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur.

A Cabana (EUA - 2017)

Iguatemi 03: 21h10 | Iguatemi 03 - DUB: 15h50 e 18h30

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado.

Amor.Com (BRA - 2017)

Messejana 03: 19h | Via Sul 06: 21h | Benfica 03: 15h35 e 20h05 | North Jóquei 04: 14h e 16h30 | RioMar 10: 14h30 e 16h45 | RioMar Kennedy 03: 14h e 16h15 | North Shopping 06: 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 12: 13h, 20h40 e 22h40 | Parangaba 04: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h40 | Maracanaú 04: 18h45 | Caucaia 01: 14h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Anita Barbosa. Com Isis Valverde. A vlogueira de moda Katrina é uma das queridinhas da internet. Já o vlogueiro de game Fernando ainda não alcançou o sucesso. Os dois se conhecem, se apaixonam e o romance deles vira sensação.

As Aventuras de Ozzy (ESP - 2017)

North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h15 | RioMar 09 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h15 | North Shopping 06 - DUB: 16h10 | Iguatemi 04 - DUB: 13h05 e 15h05 | Parangaba 05 - DUB: 16h

Animação - Livre - 90 min. De Alberto Rodríguez e Nacho la Casa. Com Guillermo Romero. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa especial para cães.

Corra! (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 20h20 e 22h35

Terror - 14 anos - 104 min. De Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. O comportamento amoroso dos pais dela pode esconde algo muito mais perturbador.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (EUA - 2017)

North Shopping 06 - DUB: 18h10

Ação - 12 anos - 133 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida.

Mulher-Maravilha (EUA - 2017)

Aldeota 01: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Del Paseo 02: 16h10 e 18h50 e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Messejana 03 - DUB: 16h | Via Sul 02: 17h40 | Via Sul 04 - DUB: 19h50 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h20, 18h30 e 21h20 | Via Sul 06 - DUB: 15h50 | Benfica 01 - 3D - DUB: 14h25, 17h10 e 19h55 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h30, 17h45 e 20h50 | North Jóquei 03 - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h30 e 19h30 | RioMar 03 - 3D: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 06 - DUB: 16h30 | RioMar 06: 22h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h e 20h | RioMar 07 - 3D: 17h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 12h50, 15h45, 18h45 e 21h45 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h45 e 20h45 | North Shopping 04 - DUB: 14h, 17h e 20h | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h40, 17h40 e 20h40 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi 05: 13h30 e 19h10 | Iguatemi 05 - DUB: 16h20 e 22h | Iguatemi 09 - 3D: 14h30, 17h20, 20h10 e 23h | Iguatemi 12: 17h50 | Iguatemi 12 - DUB: 15h | Parangaba 01 - DUB: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 16h20 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h30, 19h10 e 22h | Maranguape 01 - DUB: 15h, 18h e 21h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h20 | Maracanaú 04 - DUB: 20h45 | Caucaia 02 - DUB: 15h10, 17h50 e 20h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h40

Ação - 10 anos - 141 min. De Patty Jenkins. Com Gal Gadot e Chris Pine. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia, Diana descobre que uma guerra está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar para impedir o conflito.

Neve Negra (ARG/ESP - 2017)

Pátio Dom Luís 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Iguatemi 11: 17h15, 22h e 23h55

Drama - 12 anos - 92 min. De Martin Hodara. Com Ricardo Darín. Salvador vive isolado do mundo nas colinas geladas da Patagônia. Sozinho há décadas, ele recebe a inesperada visita do irmão Marcos e da cunhada Laura.

O Poderoso Chefinho (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 13h20 e 15h30

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante une forças com seu irmão para impedir que um CEO acabe com o amor.

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar (EUA - 2017)

Aldeota 02: 13h40, 16h10 e 18h40 | Del Paseo 02: 13h40 | Pátio Dom Luís | Messejana 03 - DUB: 21h15 | Messejana 04 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 01 - DUB: 15h50, 18h45 e 21h45 | Via Sul 04 - DUB: 13h30 | Via Sul 04: 16h15 | Benfica 03 - DUB: 13h e 17h30 | North Jóquei 04 - DUB: 18h30 e 21h30 | RioMar 04 - VIP: 21h | RioMar 08 - DUB: 12h50 e 15h40 | RioMar 08: 18h30 e 21h40 | RioMar 09 - DUB: 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 15h, 18h e 21h15 | North Shopping 01 - DUB: 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi 06 - 3D: 16h05 e 21h25 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h25 e 18h45 | Iguatemi 11: 19h20 | Iguatemi 11 - DUB: 14h35 | Parangaba 05: 20h40 | Parangaba 05 - DUB: 13h20 e 18h | Maracanaú 03 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Caucaia 04 - DUB: 15h25, 17:50 e 20h40 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 01 - DUB: 15h e 20h30

Aventura - 12 anos - 129 min. De Joachim Rønning, Espen Sandberg. Com Johnny Depp. O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do atrapalhado capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas da Terra.

Agenda

Show de Lorena Nunes no Curta O Gênero

Com ampla programação até o dia 11 de junho no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e na Caixa Cultural Fortaleza, o Curta o Gênero 2017, que afirma o seu caráter plural e comprometido politicamente com a equidade de gênero e afirmação das sexualidades com inspiração notadamente feminista, recebe na programação musical de hoje a cantora cearense Lorena Nunes. Um dos nomes mais promissores da cena independente local, Lorena apresenta as canções do álbum "Ouvi Dizer que Lá Faz Sol", lançado em 2014, além de outras surpresas. O evento reúne uma vasta programação que envolve mesas temáticas, teatro, exposições, apresentação de trabalhos, minicursos, oficinas, teatro, música, exposições de gravuras e fotografias, lançamento de livros e feira criativa de produtos e serviços. A partir das 21h30, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis.

O Jardim de Humberto Porto

Às 18h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D´Eu, 580. Centro). Grátis. (3209.3500)

Produzido em Salvador (BA), o espetáculo "O Jardim de Humberto Porto" celebra a vida e obra de um dos grandes nomes da história da música brasileira, autor de sucessos como "Este samba foi feito pra você", "Lamento Negro" e a marchinha carnavalesca "A Jardineira", uma pérola do cancioneiro popular, escrita em parceria com Benedito Lacerda. Resultado de vasta pesquisa historiográfica sobre a produção artística e a biografia do compositor, o resultado foi um documentário cênico musical com direção de Thiago Pondé, sobrinho-neto do artista homenageado.

Exposição Boi Babaçu

Até 2 de julho. Visitação de segunda a sábado, das10h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h, na Galeria BenficArte do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A exposição "Boi Babaçu , o Boi do Brasil" é composta por adereços próprios, troféus e o Boi usado nas apresentações, feito pelo mestre da Cultura Zé Pio. O acervo é exclusivo e pertence à maior campeã cearense de quadrilhas em 2016, a Junina Babaçu.

Fábio Júnior

Às 21h, no La Maison Coliseu (Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555, Papicu). Ingresso: R$50 (inteira) na pista; R$110 (inteira) na mesa bronze; R$135 (inteira) na mesa prata e R$200 (inteira) (meia) na mesa ouro. (3052.9900)

Para comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo, o cantor Fábio Júnior traz a turnê romântica "O Que Importa é a Gente Ser Feliz" a Fortaleza, reunindo antigos sucessos da carreira, além de novas canções.

Festival de Jericoacoara

A partir das 10h, no Polo de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Jericoacoara. Grátis.

As atividades do Festival de Jericoacoara Cinema Digital começa às 10h com o seminário "Terra em Transe: 50 Anos". Às 14h a comunidade participará da Mostra de Filmes Infantis e da Oficina de Cinema Digital. A noite se encerra com a exibição de seis filmes que compõem a Mostra Competitiva de Curtas-metragens desse ano.

Tati Zaqui

A partir das 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$25 (pista individual), R$40 (pista clonado) e R$90 (camarote). (3219.0744)

Funk, pop, performances e um line-up com 12 DJs agitam a noite, que também contará com o show de Mc Tati Zaqui, cantora brasileira de reggaeton conhecida nacionalmente pelos hits "Parará Tibum" e "Água na Boca".

Espaço Cultural Unifor

Até 9 de julho. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h; e sábados e domingos, das 10h às 18h. No Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

Duas grandes exposições artísticas ocupam o Espaço Cultural Unifor: A "Coleção Airton Queiroz", com cerca de 260 obras de artistas como Miró, Dali e Renoir, e "Leonilson: Arquivo e Memória Vivos" (foto), com 120 trabalhos do artista cearense.