Confira a programação cultural desta sexta-feira (30/12)

00:00 · 30.12.2016

Agenda

Casa 106

Para os fãs de histórias de terror, a Casa 106 oferece uma experiência assustadora. O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais. Há boatos de membros da família e fantasmas circulando no local, mas, para confirmar, os visitantes têm que ter coragem para entrar no imóvel e sorte para sair. A visita é recomendada para crianças a partir de 10 anos até adultos de 50 anos. Todos os instrutores da Casa 106 são treinados e preparados para atender crianças, jovens e adultos. Famílias inteiras e grupos de amigos se divertem percorrendo a casa misteriosa que tem corredores e labirintos deixando um clima assustador de suspense durante a visita. Diariamente, das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washigton Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

Luis Marcelo e Gabriel

A partir das 22h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$30 (antecipado). Lista free feminina no Instagram. (99658.7620)

A última festa do ano no badalado Country Hall fecha 2016 com o melhor do sertanejo para comemorar o ano novo que se aproxima. As principais estrelas do pré-réveillon do Country são Luís Marcelo e Gabriel, dupla cearense que conquistou o público local pelo carisma e repertório diversificado. Os dois cantarão seus sucessos na balada e prometem fazer todo mundo dançar. Além de Luís Marcelo e Gabriel, também marcam presença na noite o cantor Paulo Calado e o DJ Sandiego.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A imperdível Coleção Airton Queiroz reúne obras de grandes mestres das artes plásticas inéditos na capital cearense. São trabalhos de nomes conhecidos mundialmente, tais quais Monet, Renoir, Dalí e Miró.

Frozen Febre Congelante

Às 19h, na Praça de Eventos do Shopping Riomar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0900)

A Blitz Intervenções apresenta o espetáculo "Frozen Febre Congelante" no palco da Pracinha RioMar Kennedy. Famosos pelo filme da Disney, as irmãs Elsa e Anna e o divertido bonequinho de neve Olaf prometem encanto, magia e muita diversão para toda a família na última sexta-feira do ano.

Melanina Carioca

Às 13h, no Cafe de La Musique Cumbuco (Rua das Rosas S/N, Cumbuco, Caucaia). Ingresso: R$170 (feminino) e R$240 (masculino). (99692.5599)

O grupo Melanina Carioca é a principal atração do pré-réveillon "Lagostada do Cafe", no Cafe de La Musique, com o melhor do funk e do soul. A programação ainda contará com o samba de roda de Sandamí (ex-integrante da banda Sambô), a batida eletrônica dos DJs Marco Hanna e Andre Guerreiro, além do projeto Sax in the House. A festa leva requinte e sofisticação aos ares de praia do Cumbuco para celebrar o ano novo que está chegando.

Pré-Reveillon Level

A partir das 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (com nome na lista até 1h), R$20 (sem nome na lista) e R$50 (camarote). (3219.0744)

Em clima de pré-reveillon, a Boate Level, no Dragão do Mar, prepara discotecagem que mistura brasilidades, funk, pop e house. O line up é formado pelos DJs Lucas Praciano, Thales Sales, Luiz Neto, Maurício Maximíllyanno, Di Soarez e Thalles Ronne.

Humor Todo Dia

Às 20h30, no Beira-mar Grill (Av. Beira Mar, 3221, Praia de Iracema). Ingresso: R$35 (adultos) e R$10 (crianças de até 10 anos). (3242.7413)

Agitando as noites de música e humor da capital, o restaurante traz show com os comediantes cearenses Aurineide, Manguaça e Aluísio Júnior, que compartilham histórias hilárias com o público. A programação busca valorizar os talentos do Ceará reconhecidos nacionalmente.

Cinema

Especiais

Belos Sonhos

(ITA - 2016) Dragão 01: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Como Você É

(EUA - 2016) Dragão 01: 16h10, 18h e 20h

Drama - 16 anos - 110min. De Miles Joris-Peyrafitte. Com Owen Campbell. Nos anos 90, três adolescentes vivem uma intensa amizade, gerando conflitos entre outros jovens, que culmina numa agressão. A polícia investiga o caso e na fase de depoimentos é recontada a história dessa amizade.

Neruda

(Chile - 2016) Dragão 02: 16h e 20h

Drama - 14 anos - 107min. De Pablo Larraín. Com Gael García Bernal. No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta chileno Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.

O Plano de Maggie

(EUA - 2015) RioMar 10: 19h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Rebecca Miller. Com Greta Gerwig. Maggie ainda não encontrou o amor de sua vida e por isso decide ter um filho por meio de inseminação artificial. Nesse meio tempo, ela conhece o professor de antropologia e escritor John, casado com a professora Georgette. Os dois acabam se apaixonando gerando uma série de incerteza em Maggie.

O Que Está Por Vir

(Fra - 2016) Dragão 02: 14h e 18h

Drama - 14 anos - 100min. De Mia Hansen-Løve. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo e ela ainda perde o emprego. Agora, ela precisa superar todos os problemas para começar uma nova vida.

Pré-estreia

Passageiros

(EUA - 2016) RioMar 7 - 3D: 21h30 | RioMar Kennedy 02 - 3D: 21h30 | Iguatemi 01 - 3D: 20h50 | Parangaba 03 - 3D - DUB: 18h30 e 23h35

Ficção Científica - 12 anos - 116min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do previsto. Ele começa a se desesperar com o fato de envelhecer e morrer sozinho e acorda outra passageira, Aurora, para lhe fazer companhia, despertando sentimentos entre eles.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016) Iguatemi 07: 13h40 e 18h10

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016) North Shopping 01 - DUB: 15h20 e 18h10 | Iguatemi 05: 20h45 e 23h25 | Iguatemi 05 - DUB: 15h25 e 18h05

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayn. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016) Via Sul 01 - DUB: 21h | Benfica 03 - DUB: 15h35 | North Shopping 01 - DUB: 13h20 e 21h10

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James, Kate Beckinsale e Bradley James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Todos os que A vampira Selene amava, foram caçados e mortos. Agora, os Lycans têm um novo líder, Marius, que quer o sangue de Selene para reinar de vez.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(BEL/FRA - 2016)Parangaba 05: 14h

Animação - Livre - 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday sonha em conhecer o mundo e isso pode se realizar quando, na ilha onde mora, aparece o jovem aventureiro Robinson Crusoe, que por sua vez vê nos animais do lugar os guias para ajudá-lo para sobreviver.

Doutor Estranho

(EUA - 2016)Iguatemi 03: 22h50

Aventura - 12 anos - 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. O neurocirurgião Stephen Strange sofre um acidente e como sequela ele perde a habilidade com as mãos. Desesperado para voltar a ser um médico de prestígio, Stephen vai ao Himalaia em busca de cura e lá se torna aprendiz de um mestre, que o ajuda a se tornar o grande mago.

Elis

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 21h40

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história da cantora Elis Regina, que nasceu em 17 de março de 1945, em Porto Alegre. Ela começou a cantar ainda na infância e deixou o Rio Grande Sul para galgar passos mais largos na carreira.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016)Iguatemi 05: 13h40 | Parangaba 04h14 | Renato Aragão (Sobral) 01h15

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 14h, 15h50, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02:12h45,15h,17h15, 19h30 e 21h45 | Messejana 05: 13h30, 15h45 e 21h | Via Sul 02: 12h, 14h15, 16h30, 18h45 e 21h15 | Via Sul 04: 12h30, 14h45, 17h, 19h30 e 21h45 | Benfica 01: 14h10, 16h05, 18h e 19h55 | North Jóquei 02: 13h40, 15h40, 17h30, 20h e 22h | North Jóquei 05: 14h30, 16h40, 18h50 e 21h20 | RioMar 03 - VIP: 14h30, 16h40, 19h20 e 21h45 | RioMar 06: 14h, 16h, 18h20 e 20h40 | RioMar 08: 15h30, 17h40, 20h e 22h10 | RioMar Kennedy 01: 13h10, 15h10, 17h10, 19h20 e 21h20 | RioMar Kennedy 03: 14h, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20 | North Shopping 04: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | North Shopping 05: 13h, 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 02: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 00h00 | Iguatemi 04: 13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10 e 23h10 | Iguatemi 06: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 e 23h40 | Iguatemi 09: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 e 22h30 | Parangaba 01: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 23h55 | Parangaba 02: 13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h15 e 23h15 | North Maracanaú 02: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | North Maracanaú 03: 18h | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h05 e 20h45 | Caucaia 04: 18h45 e 20h35 | Aracati 01: 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 01: 15h, 18h e 20h30| Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos Juliano e Marcelina.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) RioMar Kennedy 04: 20h e 22h10 | Iguatemi 11: 13h20, 15h25, 17h30 e 19h35 | Aracati 02: 16h30 e 21h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02: 16h30 e 21h | Quixadá 02: 16h30 e 21h | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016) Aldeota 01: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 16h30 , 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 16h10, 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 20h | Messejana 05 - 3D - DUB: 18h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h30 e 20h45 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Via Sul 05 - DUB: 17h | Benfica 03 - DUB: 13h e 17h30 | Benfica 03: 20h10 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h20, 16h20,

19h20 e 22h10 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 19h e 22h | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h20 e 20h20 | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h e 21h15 | North Shopping 03 - DUB: 15h, 17h50 e 20h40 | Iguatemi 01 - 3D: 15h20, 18h05 e 23h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15e 23h55 | Iguatemi 12 - DUB: 13h30,16h15, 19h e 21h45 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h45 e 20h50 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h | Parangaba 05: 23h55 | Parangaba 05 - DUB: 18h25 e 21h10 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h05 e 20h40 | Caucaia 04 - DUB: 14h10 | Aracati 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Aldeota 01 - DUB: 19h e 21h10 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Del Paseo 01 - DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h, 14h20 e 16h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 12h30, 15h15 e 17h45 | Centerplex Messejana 03 - DUB: 14h, 16h30 e 19h| Via Sul 01 - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h15, 14h40 e 20h | Benfica 02 - DUB: 17h30 e 19h45 | Benfica 03 - 3D - DUB: 13h e 15h15 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 15h20 e 18h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 16h20 e 19h | RioMar 10 - DUB: 14h30, 17h e 19h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 14h30 e 17h30 | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h20 ) e 20h50 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h | Iguatemi 03 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e

20h30 | Parangaba 05 - DUB: 13h45 e 16h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | North Maracanaú 03 - DUB: 13h e 15h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h e 18h35 | Caucaia 04 - DUB: 16h40

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O filme conta a história do coala Buster Moon, que está prestes a ver seu teatro ir à falência e, por isso, decide criar um concurso musical com o intuito de alavancar as vendas. Entre os participantes do concurso estão personagens hilários: um rato, uma elefanta com pânico de palco, uma mãe que cuida de uma ninhada de 25 leitões, um gorila gângster e um porco-espinho fêmea que curte punk-rock. A trilha sonora é composta por 65 hits de artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Frank Sinatra, e Limp Bizkit.