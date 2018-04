Confira a programação cultural desta sexta-feira (27/04)

00:00 · 27.04.2018

Maloca Dragão

Governo do Estado do Ceará realiza a 5ª edição da Maloca Dragão, o maior festival de artes do Brasil, com programação totalmente gratuita no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e em outros 20 pontos da Praia de Iracema e Centro de Fortaleza. Com o tema “As barricadas abriram caminho: 50 anos de maio de 68”, o festival convida o público a fazer uma reflexão sobre esse momento histórico e os seus desdobramentos nos dias atuais. Além de uma série de oficinas, apresentações de teatro, dança e outras, a programação musical é intensa nesta sexta (27). Maracatu UinuErê, Maracatu Raízes de Pai Adão, Luxo da Aldeia, Daniel Groove e Selvagens à Procura de Lei, que gravam DVD ao vivo, se apresentam nos palcos Praça Verde e Draga Dragão. A partir das 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Espetáculo “Ogroleto”

Às 15h, no Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4, Centro). Gratuito. (3105.1146)

Para comemorar o aniversário de 13 anos, o grupo teatral Pavilhão da Magnólia realiza a “Mostra Pavilhão da Magnólia”, em Fortaleza, entre os dias 23 e 28 de abril. Com uma série de espetáculos, apresentações, eventos e palestras gratuitas, a mostra acontece em diversos locais da cidade, como o Cena Casarão, sede do Pavilhão, a Praça José Bonifácio no Centro de Fortaleza, o Cuca Mondubim e o Teatro Antonieta Noronha. As ações da mostra contam com os espetáculos do repertório do grupo e parcerias. Nesta sexta-feira (27), um dos espaços conta com o espetáculo “Ogroleto”.

TRIBUTO THE BEATLES E PINK FLOYD

Às 21, no Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788, Aldeota). Ingresso: R$ 12. (3224.3351)

No início da noite, logo às 21h, começa um tributo ao The Beatles com a banda Filhos de Blue tocando os maiores hits da lendária banda Inglesa que conquistou o mundo. Logo depois, a partir das 23h, tem a banda Caco de Vidro fazendo um tributo a uma das mais importantes bandas do Rock Progressivo: Pink Floyd.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País. Além disso, o Museu vem realizando uma série de ações no local para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.

Festival de Dança

Das 14h às 20h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 , Presidente Kennedy). (3089.0909)

Todos os ritmos voltam ao RioMar Kennedy na segunda edição do Festival de Dança promovido pelo Shopping. Até o dia 28 de abril, grupos e escolas de dança da cidade se apresentam no shopping. A programação ainda conta com oficinas e workshops de diferentes estilos de dança.

CURTA MAIS TEATRO: "Devoração"

Às 19, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

A principal questão abordada no trabalho é: O que é próprio do resistir? Qual a potência do corpo? A montagem se propõe a não querer esquecer que suportar o desassossego tem a ver com superar a indiferença, a anestesia de um mundo de excessos vazios e a paralisia dos corpos dóceis.

Espetáculo “AUÊ”

Às 20h, na CAIXA Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Do grupo Barca de Corações Partidos, apresenta 21 canções autorais e inéditas em uma peça que mescla teatro, dança, performance e música. Criada em processo coletivo com a diretora Duda Maia, a encenação utiliza letras como dramaturgia e os atores/cantores ainda são responsáveis por tocar os instrumentos ao vivo nesta verdadeira farra teatral.

Cinema

Especial

A Noiva do Deserto

(ARG/CHI - 2017) Cinema do Dragão: 18h

Drama - 12 anos - 78 min. De Cecilia Atán, Valeria Pivato. Com Paulina García. Teresa é uma senhora que, por 20 anos, trabalhou sempre na mesma casa, como empregada doméstica. Quando a família decide vender a casa, ela perde o emprego. Chamada para ajudar na preparação de um casamento em uma cidade do interior, ela inicia viagem mas, no caminho, esquece a bolsa dentro do trailer de Gringo, um vendedor ambulante.

Arábia

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa. Com Aristides de Sousa. Em Ouro Preto, um jovem encontra o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

Deixe A Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França. Dessa vez, ela deseja vivenciar um amor verdadeiro.

Severina

(BRA/URU - 2017) Cinema do Dragão: 20h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos. Inicialmente ele não reage, mas numa das vezes, mais interessado em puxar conversa do que recuperar o prejuízo, ele a encurrala. Ela passa então a pegar livros em outros estabelecimentos, porém ele não está disposto a se libertar da misteriosa obsessão.

O Dia Depois (KOR - 2017)

Cinema do Dragão: 15h30

Drama - 12 anos - 92 min. De Sang-Soo Hong. Com Min-Hee Kim. Areum está pronta para o seu primeiro dia de trabalho em uma pequena editora, onde ela precisa lidar com seu chefe Bongwan e sua vida amorosa complicada. Após uma crise no casamento, no entanto, a esposa de Bongwan encontra um bilhete amoroso na mesa dele e acaba por envolver Areum nesta situação delicada.

Estreia

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018)

Aldeota: 14h30, 17h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | Messejana (DUB): 19h30| Messejana (DUB): 15h15 e 18h30| Messejana (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | Via Sul (DUB): 18h30| Via Sul (3D - DUB): 14h, 17h30e 21h | Via Sul (DUB): 13h, 16h15 e 19h30|Via Sul (3D): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h e 17h05| Benfica (3D): 20h10 | Benfica (DUB): 15h35 e 19h10| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h e 20h | North Jóquei : 16h20 | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | RioMar(4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | RioMar (4DX - 3D): 21h | RioMar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30 | RioMar(VIP): 14h30, 18h e 21h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 12h, 15h15, 18h45 e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h | RioMar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | North Shopping (DUB): 13h30, 16h40 e 19h50| North Shopping (3D - DUB): 11h30, 14h40, 17h50 e 21h| North Shopping (DUB): 13h50, 17h e 20h10 | North Shopping (3D - DUB): 14h10, 17h20 e 20h30| Iguatemi (3D): 14h, 17h10 e 20h20| Iguatemi (3D): 12h30| Iguatemi (3D - DUB): 15h40, 18h50 e 22h | Iguatemi (3D): 15h, 18h10 e 21h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h10, 19h20 e 22h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h| Iguatemi (3D): 19h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 16h40| Iguatemi: 20h40 | Parangaba: 13h20| Parangaba (DUB): 16h25, 19h30 e 22h35| Parangaba (3D): 18h e 21h10| Parangaba (3XPLUS - 3D): 22h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h, 16h05 e 19h10| Parangaba (3D - DUB): 17h10 e 20h20| Maranguape (DUB): 13h30 e 20h | Maranguape (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 13h30 e 16h45| North Maracanaú (3D - DUB): 20h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 18h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 17h45 e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 17h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h

Ação - 156 min. De Joe Russo. Com Robert Downey Jr. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso (EUA - 2018)



Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana (DUB): 17h15| Messejana (DUB): 21h30| Via Sul (DUB): 17h15 e 21h45| North Jóquei (DUB): 13h50 e 22h10 | RioMar: 14h20, 16h40, 19h15 e 21h30 | RioMar Kennedy (DUB): 17h, 19h15 e 21h30 | North Shopping (DUB): 17h35 e 21h35| Iguatemi: 13h30 | Iguatemi (DUB): 15h30| Iguatemi: 15h50, 19h50 e 21h50| Iguatemi (DUB): 13h50 e 17h50 | Parangaba: 19h40 | Parangaba (DUB): 15h40 | North Maracanaú (DUB): 21h45| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (DUB): 18h35

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Tudo que Quero

(EUA - 2018)

Del Paseo: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30| RioMar: (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 19h30 e 21h55

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Em cartaz

7 Dias em Entebbe

(RU - 2018)

Del Paseo: 21h20| RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 13h20 e 17h40

Suspense - 12 anos - 107 min. De José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Benfica (DUB): 13h

| Benfica (DUB): 18h | North Jóquei (DUB): 19h30 e 21h40 | RioMar (DUB): 14h e 16h30 | RioMar: 19h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h45 e 21h | North Shopping (DUB): 15h35 e 19h35| Iguatemi: 20h | Iguatemi (DUB): 15h40| Parangaba: 21h50 | Parangaba (DUB): 13h40 e 17h40

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Jogador Nº1

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h15| Iguatemi: 21h40| Iguatemi (DUB): 16h30| Parangaba (DUB): 14h

Ficção científica - 10 anos - 140 min. De Steven Spielberg. Com Tye Sheridan. Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Nada a Perder

(BRA - 2017)

Messejana: 14h40, 17h20 e 20h

| Via Sul: 14h30| Benfica: 13h| Benfica: 14h55, 17h30 e 20h05 | North Jóquei: 16h e 19h | RioMar: 15h, 18h e 21h15 |RioMar Kennedy: 13h45, 16h30 e 19h30 North Shopping: 13h | North Shopping: 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Iguatemi: 14h, 16h30 e 19h | Iguatemi: 13h, 15h30, 18h e 20h30 | Parangaba: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| Maranguape: 17h20 | North Maracanaú: 15h | Cine Aracati: 21h | Limoeiro do Norte: 21h | Quixadá: 18h |Sobral: 15h e 18h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfretou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 17h e 20h | Iguatemi (DUB): 21h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Os Farofeiros

(BRA - 2017)

Iguatemi: 14h45 e 17h05 | Iguatemi: 22h | Iandê Caucaia: 14h20

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Pedro Coelho

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 13h30| Via Sul (DUB): 15h | Benfica (DUB): 13h15| RioMar (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 15h30 | Aracati (DUB): 13h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 13h30| Quixadá (DUB): 13h30

Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 14h30| Via Sul (DUB): 19h15| Via Sul (DUB): 16h e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 18h | Benfica (DUB): 19h55| North Jóquei (DUB): 14h20 e 17h |RioMar (DUB): 15h45 | RioMar: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 14h30 | RioMar Kennedy(DUB): 13h15 e 18h | Iguatemi: 19h20 | Iguatemi (DUB): 14h10| Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30| North Maracanaú (DUB): 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 16h20 e 20h40| Aracati (DUB): 15h30 e 18h | Limoeiro do Norte) (DUB): 15h30 e 18h | Quixadá (DUB): 15h30 e 20h30| Sobral (DUB): 15h. 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris. Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.