Confira a programação cultural desta sexta-feira (27/01)

00:00 · 27.01.2017

Agenda

Show de Juruviara & Trio Manzape

Os ritmos populares estão em alta nessa temporada de pré-carnaval. Para quem gosta de forró de raiz, o Mambembe traz a edição do projeto Forrozim, com o encontro de Juruviara (foto) e do Trio Manzape, composto por Freitas Filho (sanfona), Marcelo 21 (zabumba) e Davi Ramos (triângulo), que surgiu do interesse em comum dos músicos pelo estudo e disseminação do forró de raiz. O repertório passeia por grandes sucessos de Luiz Gonzaga a grupos contemporâneos de forró, além de apresentar um trabalho de composição elaborado. A execução conta com improvisos e uma interpretação concisa da banda, proporcionando uma noite imperdível para os fãs do ritmo. A partir das 22h, no Mambembe - Comida e Outras Artes (Rua dos Tabajaras, 368, Praia de Iracema). Ingresso: R$10. (3048.6060)

Bloco Baqueta

A partir das 19h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

Um dos principais símbolos do carnaval cearense, o Bloco Baqueta se apresenta hoje no estacionamento do Shopping RioMar para levar folia e animação para o público. Surgido como uma escola de percussão, o Baqueta atualmente enaltece a cultura do Samba no Ceará. O repertório é formado por clássicos do samba, sambas-enredos de escolas de samba do carnaval carioca e músicas adaptadas para o ritmo, de diversos cantores. Os ritmistas integram a programação inédita do shopping, que também oferece programação aos domingos de pré-carnaval.

Coleção Airton Queiroz

Até 19 de fevereiro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção reúne 263 obras divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contemporâneos e Presença Estrangeira. O acervo compreende obras de Monet, Renoir e outros.

Cinderela em Sobral

A partir das 19h, na praça de alimentação do North Shopping Sobral (Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 300, Dom Expedito, Sobral). Grátis. (88 3614.3031)

Encerrando a programação especial das "Férias Encantadas", o grupo Karavana Kids apresenta o espetáculo "Cinderela", que conta a história de uma bela jovem que, após perder o seu pai, deve conviver com sua madrasta e meias-irmãs malvadas e que a tratam como uma empregada.

Lírica Negra em Cena

Às 20h, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3452.9090)

O espetáculo parte de pesquisa da obra literária de García Lorca. A peça caminha com uma fusão de pensamentos, poemas e ideais com a encenação que traz à tona a cultura da religiosidade afro-brasileira, a abolição da escravatura, e os batuques dos tambores.

Festa Garagem

Às 20h, no Bar The Lights (Rua Instituto do Ceará, 04, Benfica). Grátis. (98695.0541)

Para abrir o fim de semana em alto astral, o Bar The Lights oferece discotecagem especial que vai misturar o melhor do rock, indie e pop. Os DJs Marcorelio e Marcel, ambos do projeto Noise 3D, e Vegas comandam o repertório diversificado. A noite também contará com a participação do DJ convidado Jonjohn.

Prometemos Não Chorar

Às 20h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Bóris, 90C, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.3435)

As últimas apresentações do espetáculo musical autoral do Grupo Ás de Teatro serão em clima de Carnaval. A história passeia pelo universo brega, apresentando à plateia os sucessos e a estética do gênero. A trilha sonora cantada ao vivo reúne sucessos do gênero em um clima de muito humor e descontração.

Cinema

ESPECIAIS

A Morte de Luís XIV

( FR/ES - 2017) Cinema do Dragão 02: 17h30 Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. No ano de 1715, mais especificamente no mês de agosto, o monarca Luís XIV começa a sentir dores na perna. Ele continua a exercer suas funções nos dias seguintes, mas passa a ter sonos intranquilos, além de problemas com alimentação e febre.

O Homem que caiu na terra

( EUA/RU - 1976) Cinema do Dragão 02: 15h10 e 19h45

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Um alienígena vem a Terra e adota o disfarce de um homem de negócios chamado Thomas Jerome Newton. A sua missão é encontrar água para o seu planeta que está morrendo. Ele utiliza a tecnologia avançada que traz consigo para ganhar bilhões de dólares, que serão necessários para construir a espaçonave que irá levá-lo de volta para casa junto com a água.

Chico Science: Caranguejo Elétrico

(BRA - 2016) Cinema do Dragão 01: 16h e 18h

Documentário - 12 anos - 90min. De José Eduardo Miglioli Junior. Francisco de Assis França, mais conhecido como Chico Science, é um dos nomes mais importantes da música nacional. Em menos de três anos, ele gravou dois discos e chegou a fazer duas turnês mundiais. Hoje o artista é conhecido como um dos precursores do Manguebeat, movimento realizado em Recife, que misturava aspectos da cultura regional de Pernambuco, como o pop, rock e hip-hop.

Procurando Dory

(EUA - 2016) Cine São Luiz: 10h

Animação - Livre - 103min. De Andrew Stanton e Angus MacLane. Com Ellen DeGeneres. Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e na desenfreada busca esbarra com amigos do passado e vai parar nas mãos de humanos.

Os Vingadores

(EUA - 2012)Cine São Luiz: 13h

Ação - 12 anos - 143min. De Joss Whedon. Com Robert Downey Jr. Loki retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o cubo cósmico dentro da S.H.I.E.L.D. E, com isso, adquire grandes poderes. Loki os usa para controlar o dr. Erik Selvig e Clint Barton/Gavião Arqueiro, que passam a trabalhar para ele.

Os Vingadores: Era de Ultron

(EUA - 2015)Cine São Luiz: 15h45

Ação - 12 anos - 141min. De Joss Whedon. Com Robert Downey Jr. Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro Os Vingadores, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artifical que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron.

Estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser bailarina.

Beleza Oculta

(EUA - 2017) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 04 - DUB: 17h | Messejana 04: 22h | Via Sul 06: 19h30 | Rio Mar 04 - VIP: 14h, 17h e 20h | Iguatemi 07: 19h30, 21h35 e 23h40| Iguatemi 07 - DUB: 17h25 | Maracanaú 03 - DUB: 15h | Maracanaú 04 - DUB: 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017) Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30

| Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 15h50 | Messejana 03: 20h45 | Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45 | North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 | North Shopping 06 - DUB: 17h, 19h10 e 21h20 | Iguatemi 05: 17h25, 21h45 e 23h55 | Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35 | Parangaba 04 - DUB: 15h10, 19h20 e 23h35 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017) RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10 | North Shopping 05 - DUB: 14h50 e 16h50 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05, 21h10 e 23h15 | Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h | Messejana 01 - 3D: 21h30 | Messejana 03 - DUB: 13h30 | Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul - 3D: 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40 | North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Iguatemi 12: 21h05 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45, 22h e 23h59 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse.

Em cartaz

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 04 - DUB: 20h30 | Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20 | RioMar 09: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20 | North Shopping 01 - DUB: 13h55 | North Shopping 04 - DUB: 20h50 | Iguatemi 09 - 3D: 16h10, 21h e 23h25 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D: 21h30 e 23h55 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 | Maracanaú 04 - DUB: 18h | Caucaia 02 - DUB: 18h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Sobral 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos da história mundial.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017) Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04: 19h15 | Via Sul 01 - DUB: 18h30 | Via Sul 01: 21h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h15 | RioMar Kennedy 06: 21h50 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra que se apaixona por uma atriz aspirante, Mia. Mas esse amor passa por provações, já que começam a se dedicar ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 17h30 | Messejana 02: 19h40 e 21h45 | Via Sul 02: 17h45 e 19h50 | Benfica 04: 18h30 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30 | RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50 | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h | North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45, 21h40 e 23h35 | Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 | Maracanaú 03: 19h30 e 21h45 | Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Sucesso como apresentadora de um programa de TV, Dona Hermínia resolve tentar novos relacionamentos, deixando para trás o pedido de Carlos Alberto para que reatem. O problema é que cada possível namoro empaca justamente devido à preocupação dela com os filhos Marcelina e Juliano.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Os Penetras 2 - Quem dá mais?

(BRA - 2017) Messejana 02: 17h30 | Via Sul 02: 15h20 e 22h | Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20 | RioMar 10: 14h40 e 17h | North Shopping 03: 15h20 | Iguatemi 11: 15h50, 19h55, 21h55 e 23h55 | Parangaba 05: 15h30, 19h40, 21h40 e 23h40| Maracanaú 03: 17h15 | Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo. Até que um dia ele recebe uma notícia que muda os rumos da sua vida e de seus parceiros.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 ) North Shopping 03: 13h10 | Iguatemi 11: 13h40 | Parangaba 05: 13h20 e 17h30 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos. É aí que Didi decide montar um novo espetáculo para o público.

Passageiros

(EUA - 2016) Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Uma nave segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. Mas, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos desperta 90 anos antes do previsto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20 | Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017) Aldeota 02: 19h20 e 21h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 21h | Via Sul 01 - DUB: 16h | Via Sul 02 - DUB: 12h45 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 03 - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 03: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 08: 19h15 e 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h e 22h10 | North Shopping 01 - DUB: 16h20, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h40, 18h20 e 23h | Iguatemi 07 - DUB: 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 15h20 | |Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 17h40, 20h e 22h20 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h30 e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 16h35 e 20h45 | Aracati 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Sobral 03 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Na sequência da franquia de ação, Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos.