Confira a programação cultural desta sexta-feira (20/01)

00:00 · 20.01.2017

Agenda do dia

Felipe Cazaux no Teatro Carlos Câmara

O cantor, guitarrista e compositor Felipe Cazaux se apresenta no Teatro Carlos Câmara nesta sexta-feira. Vencedor do Prêmio de Música Petrúcio Maia 2015, ele apresentará seu show "Never go Down", acompanhado por Hamilton de Castro e Ricardo Pinheiro numa noite de rock e blues. Com três álbuns lançados, "Help the Dog!"(2007), "Good Days Have Come" (2010) e "Never go down" (2013), ele toca profissionalmente há mais de 10 anos e já participou de vários festivais pelo Brasil, levando sua música também para fora do País ao participar de eventos nos Estados Unidos e Argentina. Investindo num hard rock blues, cantado em inglês por ele mesmo, Cazaux segue um repertório autoral com canções como "Believe in Yourself", "Got The Devil" e "Groove Man". Hoje, às 18h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (99914.4681).

Batekoo

Às 22h, no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Centro). Ingressos: R$15 (até 0h) | R$20 (após 0h e até 1h) | R$25 (após 1h). (98899.7189)

Uma produção independente que promete fazer todos os presentes dançarem muito ao som de ritmos black como hip hop, rap, funk carioca, trap, twerk, bahia bass, ragga, dancehall, kuduro e suas vertentes. A proposta é que seja uma festa democrática, livre de preconceitos e que una todos os ritmos negros pra todo mundo se divertir muito e quebrar até o chão, até as pernas dizerem "chega"! A festa existe desde 2014 e atualmente acontece em três capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Agora em Fortaleza.

COLEÇÃO AIRTON QUEIROZ

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

O público tem acesso ao acervo do chanceler Airton Queiroz, compreendendo obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonílson, Raimundo Cela e muitos outros artistas.

Bloquinho da Paquero

Às 22h, no Paquero Quero (Av. 13 de Maio, 2835, Benfica). Ingresso: R$ 300. (99682.0322)

O cantor Marcinho (foto) é uma das atrações do lançamento do "Bloquinho da Paquero", que chega, em sua primeira edição, para contagiar o pré-carnaval de Fortaleza, na noite desta sexta-feira. Além de Marcinho, Wallas Arrais e Pedrinho Ordep também fazem parte da programação levando uma mistura de swing para garantir a diversão do público.

Mundial Art Edição Férias

Do dia 20 a 31 de janeiro, das 15h às 22h, no Centro de Negócios do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777). Ingresso: R$ 8 e R$ 4 (meia). (99645.2244)

Abre hoje a edição de férias da Mundial Art (Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração). É a nona edição do evento em Fortaleza. Os estandes árabes, como o de tapetes persas do Irã, Egito e Nepal e o estande da Turquia, com louças e peças de vidro com fios dourados, são destaques desta edição com mais de 10 mil itens em 56 estantes. A feira terá ainda móveis vindos da Europa, Egito e Índia; doces caseiros; frutas cristalizadas; castanhas; queijos, salames e vinhos do Rio Grande do Sul; e bijuterias feitas a partir de folhas, pedras, pérolas e outros elementos naturais do Brasil. Outra novidade para esta edição serão as utilidades para o lar como porcelanas e utensílios japonês, além de produtos terapêuticos feitos com raízes e plantas da Amazônia. A previsão de público para esta edição de férias é de 20 mil visitantes.

CINEMA

Especiais

A Asssassina

(TAI/CHI/FRA - 2015)Cinema do Dragão 02: 14h40

Ação - 12 anos - 107 min. De Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi. Durante a Dinastia Tang, Nie foi raptada e é treinada para ser uma assassina. Sua missão é relembrar feridas do passado quando é incumbida de matar seu primo, líder da força militar da China. Mas ela sente dúvidas em executá-lo, pois na verdade é apaixonada por ele.

Creepy

(JAP - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h20

Suspense - 14 anos - 130 min. De Kiyoshi Kurosawa. Com Hidetoshi Nishijima. Um psicólogo criminal é chamado para investigar o desaparecimento de uma família. Apenas uma das filhas foi deixada para trás e agora ele precisa desvendar o mistério. Enquanto isso, ele fica intrigado com os novos vizinhos e suspeita deles.

Gritos e Sussurros

(SUE - 1972)Cinema do Dragão 01: 18h

Drama - 14 anos - 91 min. De Ingmar Bergman. Com Liv Ullmann. Numa casa de campo, Agnes recebe, à beira da morte, os cuidados de suas duas irmãs e de uma dedicada empregada da família. Neste ambiente claustrofóbico, acompanhamos as imaginações, lembranças e frustrações destas quatro mulheres.

Na Vertical

(FRA - 2016) Cinema do Dragão 01: 20h

Drama - 16 anos - 100 min. De Alain Guiraudie. Com Christian Bouillette. Léo vaga pelo interior da França e conhece a pastora de ovelhas Marie. Os dois começam um relacionamento e ela acaba engravidando. Os conflitos surgem pelo fato de Léo estar sempre viajando e não dando satisfação. Sofrendo, Marie abandona o bebê e Léo é obrigado a cumprir suas responsabilidades de pai.

O Lamento

(EUA/CORSUL - 2016) Cinema do Dragão 02: 16h40

Drama - 16 anos - 156 min. De Na Hong-jin. Com Hwang Jung-min. A tranquilidade de uma aldeia chega ao fim com a chegada de um homem misterioso. Tudo porque com a aparição dele, uma série de mortes começa a acontecer. Ele então começa a investigar o que está por trás das mortes, ligada a uma doença.

Rifle

(BRA - 2016) Cinema do Dragão 02: 19h30

Drama - 14 anos - 88 min. De Davi Pretto. Com Evaristo Pimentel. O jovem solitário Francis vive numa região rural com sua família. No verão, o lugar é tomado por turistas que fazem muita arruaça. Francis fica muito incomodado com a situação e começa a andar com um rifle para afastar qualquer invasor de sua propriedade.

Pré-estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Messejana 04 - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 16h15 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017)Iguatemi 06: 17h20 |

Parangaba 01 - DUB: 15h20

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, seu maior amigo.

Max Steel

(EUA - 2017)Iguatemi 04: 22h |

Parangaba 06 - DUB: 13h15

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Estreia

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 21h45 | Messejana 05: 18h45 | Via Sul 02: 15h15, 19h45 e 22h | Benfica 04: 13h20, 15h10, 17h45 e 19h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 03: 14h30, 17h, 19h15 e 22h20 | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 23h55 | Iguatemi 11: 19h10, 21h10 e 23h10 | Parangaba 01: 17h35 | Parangaba 02: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 23h55 | Maracanaú 03: 15h | Maracanaú 04: 17h e 21h30 | Caucaia 01: 17h10, 19h e 20h50

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro na pele de amigo.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30 | Messejana 03 - DUB: 19h e 21h30 | Via Sul 01 - DUB: 19h20 | Via Sul 01: 21h45 | Via Sul 03 - 3D: 16h | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar 01 - 3D - DUB: 16h30 | RioMar 01 - 3D: 22h15 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 18h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 15h30 e 21h20 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h50 e 19h30 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 22h | North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Iguatemi 06: 19h30 | Iguatemi 07 - DUB: 21h35 e 23h55 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h, 18h50 e 23h40 | Parangaba 03 - 3D: 15h25 | Parangaba 03 - 3D - DUB: 13h, 17h50, 20h15 e 22h35 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Maracanaú 04 - DUB: 19h | Caucaia 03 - 3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a caixa de Pandora. Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016) Iguatemi 01: 23h15

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista (Amy Adams), que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h | Messejana 05 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 01 - DUB: 17h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h e 18h | Benfica 01 - DUB: 13h10 e 17h35 | Benfica 01: 20h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 19h30 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10 e 19h | RioMar 07 - 3D: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D: 20h50 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h | RioMar Kennedy 05 - 3D: 21h50 | North Shopping 06 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h | Iguatemi 02 - 3D: 16h15, 21h05 e 23h30 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h50 e 18h40 | Parangaba 01 - 3D: 19h50 e 22h15 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h e 18h | Caucaia 04 - DUB: 16h25, 18h35 e 20h45 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 - DUB: 18h e 20h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Dominação

(IEUA - 2016)Cinema Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele tem um desafio quando conhece um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Messejana 02: 17h30 | Via Sul 04 - DUB: 12h30 e 16h45 | North Jóquei 04: 15h20 | RioMar 08: 17h40 | RioMar Kennedy 06: 12h50 | North Shopping 05: 13h40 | Iguatemi 11: 13h e 15h05 | Parangaba 04: 19h40, 21h45 e 23h50 | Caucaia 02: 15h40 e 19h05 | Sobral 01: 15h e 19h

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e quer conquistar uma garota, mas no fim, ele se dá mal.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h50, 19h40 e 21h30 | Messejana 01: 22h | Messejana 02 - DUB: 13h30, 15h30 e 19h45 | Via Sul 04 - DUB: 14h45, 19h e 21h15 | North Jóquei 04: 13h20, 17h40, 20h e 22h10 | RioMar 04 - VIP: 14h e 17h | RioMar 08: 13h20, 15h20, 20h10 e 22h20 | RioMar Kennedy 06: 15h, 17h30, 20h e 22h10 | North Shopping 01: 13h10, 15h10, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 22h05 | Iguatemi 11: 17h10 | Parangaba 05: 13h05, 17h40, 19h35 e 00h | Parangaba 06: 15h25 e 22h10 | Maracanaú 03 - DUB: 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 02: 14h, 17h25 e 20h55

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia vira apresentadora de TV. Ela não se sente preparada para namorar, pois só se importa com os filhos.

Moana - um mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 17h e 19h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Benfica 03 - DUB: 13h, 17h30 e 19h50 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h20 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 09 - DUB: 14h, 16h40 e 19h30 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h15 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h35, 16h, 18h25 e 20h50 | Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50 | Parangaba 06 - DUB: 13h e 17h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 19h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 01 - DUB: 15h05 | Caucaia 04 - DUB: 14h15 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 02 - DUB: 15h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana adora viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela embarcará em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 13h30 e 15h40 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 18h20 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 04 - VIP: 20h | Iguatemi 09 - 3D: 16h, 20h40 e 23h | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, um casal acorda antes do tempo programado e acaba se envolvendo emocionalmente.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para uma difícil missão: roubar umos planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Benfica 03 - DUB: 15h15 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 01 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Com ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.