Confira a programação cultural desta sexta-feira (14/09)

00:00 · 14.09.2018

Agenda cultural

Banda Reite 10 anos

Para comemorar os 10 anos, a banda Reite, que iniciou a história como “banda Retroativa”, fará um show especial no Theatro Via Sul. A apresentação contará com um setlist especial de grandes sucessos executados pela banda durante o tempo de existência, novas releituras das faixas do primeiro disco, o “Ciclo”, o atual single “Contramão”, canções inéditas, além de participações especiais. Já tendo dividido palco com artistas renomados, como Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Nando Reis, Jota Quest, Humberto Gessinger, Barão Vermelho, Jay Vaquer, Roberta Sá, Zé Ramalho, Blitz, Ivete Sangalo, entre outros, a banda mostra toda sua experiência em grandes palcos num show completamente diferente do que já apresentou ao seu público. Às 19h30, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingresso: R$ 30 e R$ 60. (3099.1290).

Neon Party com MC WN

Às 23h, no Complexo Armazém (Av. Almirante Barroso, 444, Centro). Ingresso: R$ 20 a R$ 120. (3219.4322)

Completando três anos de existência, a Neon Party traz uma edição especial nesta sexta-feira (14). Sucesso absoluto nas plataformas de streamings, o artista se mantêm como um dosmais tocado nos rankings Brasil e Global, desbancando nomes como Justin Bieber, por exemplo. Com hits como “Rabetania”, “Qual bumbum mais bate”, “Sua amiga vou pegar”, “Grave faz Bum” e “Fuleragem”, o interprete é um dos artistas mais consolidados do funk atual, conquistando diversos números expressivos nas redes sociais. O cantor promete envolver o público com um repertório especial.

Menu Musical

Das 12h30 às 14h30, no Shopping RioMar Fortaleza (Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito. (3066.2000)

Para curtir uma boa música com a família e com os amigos, o RioMar Fortaleza traz o Menu Musical toda sexta-feira, com o melhor da música e com grandes vozes de artistas da Capital. Todas as apresentações ocorrem no Boulevard de Restaurantes, Piso L3, das 20h às 22h. A apresentação é aberta ao público.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada gratuita. (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.

Eu Vou Tirar Você Deste Lugar

Às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$ 10 e R$ 20. (3252.4138)

O espetáculo ‘Eu vou tirar você deste lugar – As canções de Odair José’ costura vinte músicas do cantor goiano em uma narrativa não biográfica com roteiro inédito e ficcional, que é assinado pelo baiano Sérgio Maggio. Odair José faz a supervisão musical.

Mundial Art

Até 16 de setembro, no Centro de Negócios do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777). Segunda-feira a sábado, 15h às 22h e aos domingos, 15h às 21h. (99645.2244)

O público poderá conhecer mais da arte e da cultura de vários países e estados brasileiros através dos mais de 10 mil itens distribuídos em 56 estandes em 1.700m² de área de feira. As principais novidades deste ano são os estandes árabes.

Batalha do Dragão

Às 18h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A Batalha do Dragão é um projeto mensal do Centro Dragão do Mar em parceria com o rapper Erivan Produtos do Morro. Na Batalha, MCs de várias comunidades de Fortaleza e Região Metropolitana se encontram para duelar através de rimas de improviso. Aquele que demonstrar mais intimidade com as palavras é consagrado o vencedor.

Agenda de Cinema

Especial

A Destruição de Bernardet

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 12 anos - 72 min. De Claudia Priscilla, Pedro Marques. Com Jean-Claude. No documentário, o próprio Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por suas incursões como ator e revela suas perspectivas de vida, ao mesmo tempo em que precisa lidar com o fato de ser portador do vírus HIV.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h30

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita é presa, Chela precisa se virar e se torna motorista.

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018) RioMar: 19h30

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Camocim

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h30 e 18h Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes. A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018) RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora em busca e emprego e recebe uma proposta de fazer um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima.

O Banquete

(BRA - 2018) Del Paseo: 19h30 e 21h10 | Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Fim da década de 80, Brasil. Apesar de ter retornado à democracia, o país ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

Yonlu

(BRA - 2018) Del Paseo: 14h10 e 16h

Drama - 14 anos - 90 min. De Hique Montanari. Com Thalles Cabral. Vinícius Gageiro, mais conhecido como Yonlu, é um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Pré-estreia

Buscando...

(EUA - 2018) RioMar (VIP): 21h | Iguatemi: 22h

Suspense - 14 anos - 102 min. De Aneesh Chaganty. Com John Cho. Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018) RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 13h, 17h30 e 22h

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

Benzinho

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h



Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h30 | Del Paseo (DUB): 15h | Messejana (DUB): 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20 e 17h20| North Maracanaú (DUB): 18h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.

O Predador

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 16h20, 18h40 e 21h | Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 22h30| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30 | Maranguape (3D - DUB): 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 15h| Aldeota: 17h, 19h e 21h | Del Paseo: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 16h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 16h50, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Uma freira comete suicídio. Um padre e uma noviça prestes a virar freira vão investigar.

A Outra Mulher

(FRA - 2018)

Del Paseo: 17h45

Romance - 12 anos - 86 min. De Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil. Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Alfa

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 19h e 21h | Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018)

Iguatemi: 19h25 | Iguatemi (DUB): 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando era criança.

Crô em Família

(BRA - 2018) Aldeota: 15h20 e 17h10 | Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50,18h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018) Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 14h, 17h e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Protetor 2

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 17h05| Iguatemi: 21h40|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, um dia ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 15h15| North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Megatubarão

(EUA - 2018) Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 15h05 e 19h35 | Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica.

Uma Quase Dupla

(BRA - 2018) North Shopping: 14h40

Comédia - 12 anos - 90 min. De Marcus Baldini. Com Tatá Werneck. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.