Confira a programação cultural desta sexta-feira (13/10)

Lidia Maria apresenta show gratuito no CCBNB

Acompanhada de Alex Ramon, na guitarra e no violão, e Jefferson Portela, na percussão e programações, a cantora Lidia Maria vai mostrar para o público o show "Por inteiro", com músicas que mostram os diferentes pedaços da sua trajetória artística. Seja no pop ou no samba, no forró ou no carnaval, elo é a própria cantora e a maneira natural como ela passeia por todos eles. Entre composições novas e faixas do primeiro CD "Alma Leve", o repertório também faz um passeio por interpretações do Pessoal do Ceará, geração de artistas como Fagner, Ednardo e Belchior, que influenciam diretamente o seu trabalho. Além disso, a apresentação é um olhar mais profundo da cantora sobre si mesma, mais festivo, mas sem deixar de ser melodioso. Violão e bandolim não poderiam ficar de fora. A partir das 12h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro). Grátis. (3209.3500)

Aurineide, Manguaça e Lailtinho

A partir das 20h30, no Beira-mar Grill (Av. Beira Mar, 3221, Meireles). Couvert artístico: R$35. (3242.7413)



A personagem Aurineide Camurupim (foto), interpretada por Luís Antônio Costa dos Santos, é uma caricatura de uma personalidade que veio para Fortaleza sonhando em ser cantora de forró. Fã incondicional da cantora Gretchen, ela aspira adquirir um pouco da sensualidade de sua "ídola". Já o comediante Adrian Lima, que interpreta o personagem Manguaça, conta piadas de fatos do cotidiano. Completa o show o humorista Lailtinho, um dos mais tradicionais da comédia local, garantindo boas piadas e apresentações musicais para toda a família.

Baladinha Kids

A partir das 19h, no Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2355, Dionísio Torres). Grátis.

Dando continuidade à programação voltada para as crianças, o complexo gastronômico promove a Baladinha Kids, com música e diversão para toda a família. Todas as atividades são gratuitas, incluindo o passeio no Trem da Alegria, que promete circular por diversas ruas da cidade com brincadeiras e descontração.

Samyra Show

A partir das 21h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso (1º lote): R$40 (antecipado). (3273.6033)



Dona de uma voz inconfundível, a cantora Samyra Show volta a se apresentar na capital cearense neste fim de semana. O show será formado por grandes sucessos dos 20 anos de carreira da artista, além das canções inéditas do seu novo CD/DVD, intitulado "Samyra Exclusive no Paraíso".

Autópsia

Às 20h, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3452.9090)

A história de Augusto dos Anjos, o "poeta da morte", é contada no espetáculo. Os versos ganham vida e movimento, acompanhado do som da viola erudita de Marcílio Brito e dentro de um cemitério de metal que remete aos versos, família e história do poeta.

Escola de Rock

A partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

A festa temática Escola de Rock comemora o Dia da Criança com muita nostalgia para os adultos. Os DJs convidados passeiam pelas músicas que fizeram sucesso nos anos 1990 e a banda 1406 realiza um tributo especial à banda Mamonas Assassinas, que marcou a infância do público.

Antonio Bandeira: um abstracionista amigo da vida

Até 10 de dezembro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição reúne um conjunto de 91 obras que abarca diferentes momentos da produção artística do pintor, desenhista e gravador cearense Antonio Bandeira, das primeiras pinturas figurativas, de caráter social, às grandes telas com densas tramas.

Cinema

Na Praia à Noite Sozinha

(KOR - 2017) Cinema do Dragão: 14h e 18h



Drama - 14 anos - 101 min. De Hong Sang-soo. Com Kim Min-Hee. Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida pessoal exposta após um caso com um homem casado. Ela acaba então decidindo deixar sua cidade e passar um tempo em Hamburgo, na Alemanha, e dar uma pausa na carreira. E, ao retornar à Coréia, Younghee reencontra os velhos amigos e começa a refletir sobre suas possibilidades de futuro. Em noites regadas a álcool, ela se libera e diz o que realmente sente, gerando conflitos bem complexos com eles.

Especial

A bela e a fera

(EUA - 2017)Messejana (DUB): 16h10 | Via Sul (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 17h15

Fantasia - 10 anos - 123 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Bela vive num vilarejo com o pai, que é capturado pela Fera. Ela jovem se oferece para ser prisioneira da Fera no lugar do pai.

A gente

(BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 16h e 20h

Documentário - 12 anos - 99 min. De Aly Muritiba. Documentário sobre a Equipe Alfa, que faz a guarda e a custódia de cerca de mil criminosos numa penitenciária.

Churchill

(RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h e 16h | RioMar: 19h30

Drama - 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. Faltam alguns dias para o início da Batalha da Normandia. Nesse cenário, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill luta para impor sua autoridade e seus ideais e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

De volta pra casa

(EUA - 2015)

Iguatemi: 22h

Drama - 14 anos - 101 min. De Jonathan Demme. Com Meryl Streep. Na juventude, uma mulher deixou sua família para seguir o sonho de ser uma estrela do rock. Ela decide retornar para casa e tem a difícil tarefa de se reaproximar dos filhos.

It - A Coisa

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h15 e 21h30 | Benfica (DUB): 19h50 | North Shopping (DUB): 15h10, 18h05 e 20h50 | Iguatemi: 20h45 | Iguatemi (DUB): 13h35 e 18h | Parangaba (DUB): 21h10 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40



Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura sobrenatural que costuma aparecer encarnando o Palhaço Dançarino, um assassino de crianças. Ele chega a cidade de Derry, no Maine, para atormentar um grupo de crianças, que desaparece misteriosamente e precisa enfrentar seus medos para escaparem da morte.

Velozes e furiosos 8

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 18h45 | Via Sul (DUB): 16h45 | North Maracanaú (DUB): 20h

Ação - 14 anos - 136 min. De F. Gary Gray. Com Vin Diesel. Dom Toretto e sua equipe continuam barbarizando em seus carros tunados. Mas a misteriosa Cipher convence Dom a voltar a vida de fora da lei. Agora, a equipe precisa acertar as contas com Dom, enquanto tenta descobrir os motivos dele ter traído a confiança de sua família.

Estreia

A Menina Índigo

(BRA - 2017)

Iguatemi: 13h05

Drama - Livre - 99 min. De Wagner de Assis. Com Murilo Rosa. Diferente das outras crianças, Sofia descobre em meio as suas habilidades de pintar o dom de conseguir curar doenças. A notícia acaba se espalhando e chega nas mãos de uma jornalista sensacionalista. Os pais separados da garota agora precisam se unir.

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme

(EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 13h, 15h, 17h e 19h | Via Sul (3D - DUB): 12h45, 14h45, 17h e 19h | Benfica (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20 e 17h40 | North Jóquei (3D - DUB): 15h20 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h e 15h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h15, 16h30 e 19h | RioMar Kennedy (DUB): 13h50 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 16h e 18h15 | RioMar Kennedy (DUB): 13h40 e 15h45 | North Shopping (DUB): 14h30 | North Shopping (DUB): 13h50 e 15h50 | Iguatemi (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | Parangaba (3D - DUB): 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h30, 16h30 e 18h30

Animação - Livre - 89 min. De David Soren. Com Kevin Hart. Duas crianças conseguem hipnotizar o diretor da escola. Depois ele é transformado num personagem de história em quadrinhos, Capitão Cueca, para que ele se torne um super-herói que ajuda os alunos que tanto despreza.

A Morte te Dá Parabéns

(EUA - 2017)

Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana (DUB): 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul (DUB): 17h40 e 19h50| Via Sul: 22h | North Jóquei (DUB): 14h40, 17h20. 19h40 e 22h15 | RioMar (DUB): 13h20 e 15h40 | RioMar: 18h e 20h40| RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30 e 19h45| RioMar Kennedy: 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 18h, 20h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 13h50 e 15h55 | Parangaba: 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20 | Maranguape (DUB): 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 19h30 e 21h40 | North Maracanaú (DUB): 14h15 e 16h45 | Aracati: 15h30, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ): 15h30, 18h e 20h30| Quixadá: 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral): 15h30, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Terror - 14 anos - 96 min. De Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morreu. Desde então, ela está numa espécie de limbo em que revive o mesmo dia continuamente. Essa é a única forma dela encontrar as pistas que cheguem ao seu assassino e os motivos que o levaram a cometer o crime.

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

(BRA - 2017)

Aldeota: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Via Sul: 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica: 13h20, 15h35, 17h50 e 20h10 | North Jóquei: 14h20, 16h40, 19h10 e 21h40 | RioMar: 13h40, 16h15, 18h40 e 21h | RioMar Kennedy:14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| North Shopping: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h | Iguatemi: 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h

Comédia - 14 anos - 103 min. De Fabrício Bittar. Com Bruno Munhoz. Bernardo e Pedro não têm uma vida nada fácil na escola, com uma agenda cheia de obrigações. Tudo piora quando o diretor Ademar que impor normas cada vez mais politicamente corretas na rotina dos estudantes.

Detroit em Rebelião

(EUA - 2017)

Del Paseo: 18h20 e 21h |Cinema do Dragão:14h10, 17h e 19h40 | RioMar (VIP): 18h e 21h20 | Iguatemi: 18h25 e 21h20

Drama - 12 anos - 143 min. De Kathryn Bigelow. Com John Boyega. Em 25 de julho de 1967, a cidade de Detroit vive um dia tenso. Policiais invadem um bar clandestino e a ação foge do controle. Cidadãos se revoltam contra a situação e por cinco dias as pessoas fazem um motim nas ruas. O confronto entre policiais e a população causa mortes e destruição.

Entre Irmãs

(BRA - 2017)

Pátio Dom Luís: 18h e 21h | Messejana: 14h45, 18h e 21h15| Via Sul: 14h15, 17h30 e 20h45 | RioMar: 15h, 18h20 e 21h40| Iguatemi: 15h10 e 18h25

Drama - 14 anos - 135 min. De Breno Silveira. Com Nanda Costa. As irmãs Emília e Luzia trabalham como costureiras, ofício ensinado pela tia. A primeira só quer saber de deixar aquele lugar. Já Luzia abandona tudo para acompanhar um grupo de cangaceiros.

Logan Lucky - Roubo em Família

(EUA - 2017)

RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 15h30 e 22h

Comédia - 14 anos - 119 min. De Steven Soderbergh. Com Channing Tatum. Os irmãos Jimmy e Clyde não têm dinheiro algum e planejam um roubo audacioso.

Em cartaz

Blade Runner 2049

(EUA - 2017)

Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 21h | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 17h e 20h40 | RioMar (4DX - 3D - DUB): 16h30 e 20h | RioMar (VIP - 3D): 17h e 20h40 | RioMar (MACROXE - 3D): 21h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h15 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h45 | Iguatemi (IMAX - 3D): 18h e 21h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h10 |Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h25 e 21h40 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Caucaia (DUB): 14h20, 17h20 e 20h20

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade.

Chocante

(BRA - 2017)

Del Paseo: 14h 20 e 16h20| North Jóquei: 16h20 e 21h | RioMar: 14h40, 17h e 22h15 | RioMar Kennedy: 20h e 22h | North Shopping: 13h | Iguatemi: 13h05 e 21h40 | Parangaba: 16h e 20h | Iandê Caucaia: 16h

Comédia - 12 anos - 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 1990, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra para o funeral de um dos integrantes.

Divórcio

(BRA - 2017) Benfica: 14h50

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento.

Duas de mim

(BRA - 2017) Benfica: 13h | North Shopping: 15h | Parangaba: 14h e 18h05

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Emoji - O Filme

(EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O emoji Gene queria ser normal, mas não consegue controlar suas expressões.

Feito na América

(EUA - 2017) Iguatemi (DUB): 13h30

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Kingsman: O Círculo Dourado

(EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 21h15 | Benfica (DUB): 17h | North Jóquei (3D - DUB): 22h | RioMar (3D): 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h20 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h40 | Iguatemi (3D): 22h | Iguatemi (3D - DUB): 16h20 e 19h10 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (DUB): 21h50 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 21h | Aracati (3D - DUB): 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ) (3D - DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 18h e 20h45

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e o agente Egsy precisa unir forças com a agência de inteligência americana Statesman para impedir a ação da malfeitora Poppy.

Lego Ninjago - O Filme

(EUA - 2017)

Del Paseo (DUB): 16h | Messejana (DUB): 14h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 16h05 | Maranguape (DUB): 14h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. À noite, um grupo de adolescentes se transforma em ninjas. Eles recebem a missão de defender a ilha onde vivem, Ninjago.

Mãe!

(EUA - 2017)

Aldeota: 21h30 | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

My Little Pony - o Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h15 | Via Sul (DUB): 15h30 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 13h45 | North Maracanaú (DUB): 15h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem para salvar o mundo.

Pica-Pau: O Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h30 e 16h20 | Messejana (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30 | Via Sul (DUB): 13h15, 15h15 e 17h15 | Via Sul (DUB): 19h30 | Benfica (DUB): 13h, 16h40, 18h30 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 13h e 15h | North Jóquei (DUB): 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 14h30 | RioMar (DUB): 13h10, 15h20, 17h30 e 19h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 17h45 | North Shopping (DUB): 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 14h10, 16h05, 18h e 19h55 | Iguatemi (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h25,17h20 e 19h15 | Maranguape (DUB): 14h45 | Maranguape (DUB): 16h15 e 18h30 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Aracati (DUB): 15h e 18h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte)(DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Renato Aragão (Sobral): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa porque eles querem derrubar a árvore em que ele mora.

O Que Será de Nozes 2

(EUA - 2017)

Benfica (DUB): 14h45

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deter o malvado prefeito de Oakton.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos

(BRA - 2017)

RioMar (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50 | Parangaba: 22h10

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção no Brasil.