Confira a programação cultural desta sexta-feira (13/07)

00:00 · 13.07.2018

XX Festival Eleazar de Carvalho Na programação do Festival, hoje, sobe ao palco a viúva do maestro cearense, Sonia Muniz, que ao piano acompanhará a apresentação de canto do professor Marcelo Okay. Na sequência do concerto, acontecem o solo de violoncelo com Leonardo Semensatto e o Recital de Violão com João Luiz Rezende e convidados. O evento é uma realização da Fundação Eleazar de Carvalho e da Fundação Edson Queiroz e já faz parte do calendário artístico internacional, nacional e do Estado do Ceará. Inicialmente lançado em Campos do Jordão-SP, foi levado também para Itu-SP, Gramado-RS, João Pessoa-PB e finalmente para Fortaleza. O evento chega à 20ª edição difundindo a música erudita na terra alencariana, como sempre sonhou o maestro.

Até dia 22 de julho. Hoje, a partir de 20h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3000)

Espetáculo Gibi



Hoje, às 17h, sábado (14), às 16h e às 18h e domingo (15), às 17h, no Teatro Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3453.2770)

A Caixa Cultural Fortaleza e a Lamira Artes Cênicas apresentam o espetáculo "Gibi". Inédito na cidade, o projeto traz o fantástico mundo das histórias em quadrinhos de forma emocionante, criativa e lúdica, envolvendo teatro, dança, expressão corporal e circo. A Lamira, um grupo de artes cênicas de Palmas (TO), criada em 2010, a completará oito anos de existência e busca na fisicalidade o ponto de interseção entre as linguagens da dança, teatro e arte circense.

Espetáculo Caixa em Forma de Coração

Hoje e amanhã (14), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Música ao vivo, rock'n roll, palhaçaria e performance são as referências que compõem o espetáculo, novo trabalho do Coletivo Paralelo. Utilizando da comicidade e de um teor político e filosófico, a peça se apropria da acidez satírica do teatro do absurdo.

Forrozão das Antigas

Às 21h30, no Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). Ingresso: R$15. (98886.2856)



O saudosismo invade a Moto Libre nesta sexta-feira com o lançamento do projeto Forrozão das Antigas, em uma festa que reunirá mais de duas décadas de sucessos do ritmo interpretados pela ex-vocalista da banda Noda de Caju, Iara Pamella. O repertório conta com canções que ficaram marcadas na memória.

Hidden Life Style

Às 22h, no Terminal Marítimo dos Passageiros (Avenida Vicente de Castro, 2658, Cais do Porto). Ingresso: R$160 (inteira) e R$80 (meia). (3266.8828)

Agora é a vez de Gabriel Boni e o fenômeno Groove Delight comandarem o palco da Hidden Life Style. Quando amantes da música eletrônica se juntam para fazer música eletrônica, o resultado é uma explosão de bons sentimentos, euforia e muita dança.

Sexta-feira 13 - Dia do Rock

Às 19h, no Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788, Aldeota). Couvert artístico: R$12. (3224.3351)

O dia 13 de julho é o dia mundial do rock e o Floresta comemora a história desse famoso gênero musical com Fets Domino com alguns dos grandes clássicos do rock anos 70, 80, 90 e 2000 e Mr. Joe Black Aquino tocando rock dos anos 50, 60. Para começar a noite, o DJ Marquinhos comandando o som com um setlist animado.

Largo Musical Especial Férias

A partir das 20h, na margem esquerda do Rio Acaraú, em Sobral. Grátis. (88. 3611.3324)



Uma mescla de sonoridades latinas vai tomar conta da noite no Largo Musical Especial Férias, em Sobral. Os mexicano-brasileiros do "Francisco, El Hombre" serão a atração principal do evento. O Largo Musical Especial Férias faz parte da programação "Férias que Ecoam", que oferece programas de Ação Cultural e Cidadania.

Cinema

Especial

Custódia

(FRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 14 anos - 93 min. De Xavier Legrand. Com Denis Ménochet. O casal Miriam e Antoine Besson acabar de se divorciar. E para garantir a proteção de seu filho do pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a custódia exclusiva. O juiz, no entanto, acaba concedendo custódia compartilhada aos dois. Tomado quase como um refém entre seus pais, Julien fará tudo para evitar o pior.

Hannah

(FRA/BEL/ITA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 12 anos - 95 min. De Andrea Pallaoro. Com Charlotte Rampling, André Wilms e Stéphanie Van Vyve. Hannah é uma mulher de terceira idade que divide-se entre as aulas de teatro, a natação e o trabalho como empregada doméstica. Quando o marido vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão e tenta refazer laços perdidos com descendentes, mas há um segredo na família que dificulta seu relacionamento.

O Amante Duplo

(FRA/BEL - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 18 anos - 107 min. De François Ozon. Com Marine Vacth. Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que, constantemente, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de Paul, um psicólogo. Só que, com o andar as sessões de terapia, eles acabam se apaixonando. Diante da situação, Paul encerra a terapia e indica uma colega para tratar a esposa. Entretanto, ela resolve se consultar com outro psicólogo, o irmão gêmeo de Paul, que ela nunca tinha ouvido falar até então.

O Cangaceiro Trapalhão

(BRA - 1983)

Cineteatro São Luiz: 16h30

Comédia - Livre - 90 min. De Daniel Filho. Com Nelson Xavier. Severino do Quixadá, um pastor de cabras, salva Capitão e seu bando de cangaceiros de uma emboscada do tenente Bezerra. Na confusão, os amigos Mussum e Zacarias fogem da cadeia e todos se encontram no esconderijo dos cangaceiros, onde Gavião é homem de confiança do chefe. Observando sua semelhança com Severino, Capitão lhe dá uma missão, que acaba revelando-se uma emboscada. Com a ajuda de Aninha, sobrinha do prefeito, conseguem fugir e, no caminho, encontram uma misteriosa bruxa-fada.

Oh Lucy!

(JAP/EUA - 2017)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Comédia - 16 anos - 95 min. De Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima. Setsuko Kawashima é uma mulher solitária que trabalha em um monótomo escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês, e a partir daí, sua vida nunca mais é a mesma. Durante as aulas Setsuko descobre sua outra identidade, o alter ego "Lucy". Enquanto experimenta desejos e situações antes impensáveis, ela precisa lidar com o desaparecimento do seu instrutor John.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

Cineteatro São Luiz (DUB): 13h30 | Cineteatro São Luiz: 19h

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e, ainda, os sentidos apurados.

Vingança

(FRA - 2018)

RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz, Kevin Janssens e Vincent Colombe. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos, eles terão que lidar com as consequências de uma mulher que busca vingança.

Estreia

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h | Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45| Messejana (DUB): 12h30 e 17h30| Messejana (DUB): 18h30| Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15| Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (3D): 21h45| Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50| Benfica: 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 21h30| RioMar: 22h20| RioMar: 15h30 e 20h30 | RioMar (DUB): 13h e 18h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45| North Shopping (DUB): 21h15| North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20| Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h| Parangaba (3XPLUS): 18h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15| Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30 | Maranguape (DUB): 19h | Maranguape (3D - DUB): 21h30|North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 13h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Iandê Caucaia (DUB): 18h20| Iandê Caucaia (DUB): 20h40|Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10|Limoeiro do Norte (3D - DUB): 19h e 21h10|Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10| Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 102 min. De Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson. Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05| Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20| Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30| Messejana (DUB): 16h | Messejana (DUB): 20h45| Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15| Via Sul (DUB): 14h e 16h15| Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h | Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30| North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20| North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h | RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h | RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h | RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45| North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50| North Shopping (3D - DUB): 15h40| North Shopping (DUB): 13h40| Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h | Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40| Parangaba (3D - DUB): 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h50 e 17h | Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20| North Maracanaú (3D - DUB): 16h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30| North Maracanaú (DUB): 15h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35

Animação - Livre - 98 min. De Genndy Tartakovsky. Com Alexandre Moreno, Fernanda Baronne, Marcio Dondi. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Em cartaz

Hereditário

(EUA - 2018)

Iguatemi: 22h20

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018)

Aldeota: 18h40 e 21h | Del Paseo: 19h e 21h20| Messejana (DUB): 13h e 15h45| Messejana (3D - DUB): 19h e 21h30| Via Sul (DUB): 13h30, 16h, 18h45 e 21h30| Benfica (DUB): 13h, 15h20, 17h45 e 20h10|North Jóquei (3D - DUB): 13h40, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 22h | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h15 e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h45 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 22h| RioMar Kennedy: 21h30 | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | North Shopping (3D - DUB): 17h50| Iguatemi: 14h50| Iguatemi (DUB): 17h20, 19h50 e 22h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba: 17h10| Parangaba (DUB): 14h40, 19h40 e 22h10 | Maranguape (DUB): 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h50| Iandê Caucaia (DUB): 14h e 18h40| Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd e Alex Wolff. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 21h | Via Sul (DUB): 18h20 e 21h | Benfica (DUB): 15h15| North Jóquei (3D - DUB): 17h20 e 20h20| RioMar: 22h20| RioMar (DUB): 13h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 21h15| North Shopping (DUB): 15h50, 18h30 e 21h10| Iguatemi (3D): 16h30 e 21h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h10|Parangaba (DUB): 21h50| North Maracanaú (DUB): 21h15| Iandê Caucaia (DUB): 20h30| Sobral (DUB): 20h30

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Rafe Spall. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018)

RioMar Kennedy: 22h10 |

Iguatemi: 22h10

Comédia - 12 anos - 95 min.

De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco, Alessandra Negrini e Monica Iozzi. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares. A Keka enfrenta uma crise no seu casamento com Dudu. Já Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian. E tem ainda a Leandra que sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família. E para completar tem a Sônia que está cansada da rotina doméstica que tem e sonha com a época em que ainda era solteira.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018)

Iguatemi: 15h20 e 20h| Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h40 e 16h10| Del Paseo (DUB): 14h e 16h30| Messejana (3D - DUB): 12h15| Messejana (DUB): 14h45 e 20h| Messejana (DUB): 13h15 e 18h15| Messejana (3D - DUB): 16h20| Via Sul (DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30| Via Sul (3D - DUB): 14h15 e 19h | Benfica (DUB): 13h e 17h50| Benfica (3D - DUB): 15h25 e 20h20| North Jóquei (DUB): 14h15 e 17h | North Jóquei (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 21h50| RioMar (4DX - 3D - DUB): 18h30| RioMar (VIP - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (3D - DUB): 14h30, 17h20 e 20h30| RioMar (DUB): 13h, 15h45 e 19h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| RioMar Kennedy (DUB): 13h, 15h45 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 13h, 15h35, 18h10 e 20h45| North Shopping (DUB): 13h30, 16h05 e 18h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 14h, 16h40 e 19h20 | Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40| Parangaba (DUB): 13h50, 16h30 e 19h10| Parangaba (3D): 13h20| Parangaba (3D - DUB): 16h, 18h40 e 21h20| Maranguape (DUB): 12h15| Maranguape (3D - DUB): 14h e 16h40| North Maracanaú (3D - DUB): 18h45| North Maracanaú (3D - DUB): 14h40 | North Maracanaú (DUB): 20h30| North Maracanaú (DUB): 13h15 e 16h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h10 e 18h25| Iandê Caucaia (DUB): 16h15 e 20h55| Aracati (3D - DUB): 14h e 16h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 14h e 16h30| Quixadá (3D - DUB): 14h e 16h30| Sobral (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter e Brad Bird . Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Pica-Pau: O Filme

(EUA - 2017) Cineteatro São Luiz (DUB): 10h



Animação - Livre - 84 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson, Thaila Ayala, Graham Verchere. O travesso Pica-Pau está metido em mais uma de suas insanas brigas para demarcar o seu território. Os inimigos dessa vez são os vigaristas Lance Walters e sua namorada Vanessa. Precisando de dinheiro, eles estão determinados a construir uma extravagante mansão na floresta e, posteriormente, lucrar com sua venda, mas Pica-Pau também mora no terreno e não pretende deixá-los em paz.

Todo Dia

(EUA - 2018) RioMar: 22h | Iguatemi: 21h40



Drama - Livre - 98 min. De Michael Sucsy. Com Angourie Rice. A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.