Confira a programação cultural desta sexta-feira (13/01)

Prometemos Não Chorar

O espetáculo "Prometemos Não Chorar - Um Musical de Classe" é um dos maiores sucessos do Grupo Às de Teatro. A comédia aborda o universo brega, fazendo um levantamento desde a década de 60 até os dias de hoje. A trama se passa na década de 1950 e acompanha a trajetória das irmãs: Perfídia, Carol e Diana. As três moças perdem o pai misteriosamente e têm sua fortuna roubada pela madrasta Lady Laura e sua lha Sandra Rosa. Enquanto o crime é investigado pelo Detetive Falcão, as jovens se veem obrigadas a trabalhar em um bar local, submetendo-se aos maus tratos do dono do estabelecimento, Charlie Brown, que assumiu, recentemente, a guarda de seu sobrinho órfão Fernando. No palco, os maiores clássicos da música brega, tocados e cantados ao vivo, com cenários e figurinos que remetem ao antigo teatro de revista de Walter Clark. Às 20h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Bóris, 90C , Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

Estreia hoje a exposição Labirinto Selvagem, uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas, réplicas de Velociraptors, Triceraptors, um crânio de Tiranossauro Rex, além de uma cabeça de King Kong com 1,70m de altura. A proposta é que o público entre em um labirinto, cheio de mistério e suspense, uma experiência que mistura medo e curiosidade, causando ainda mais emoção a quem visita.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição é uma aula sobre os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras internacionais de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Miró, entre outros.

Italo e Renno e Toca do Vale

Às 22h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$30 (lista free feminina pelo instagram @countryhallfortaleza). (3273.6033)

Para os apaixonados por forró, a casa traz na programação o "Rei do Forró" Toca do Vale e a dupla Ítalo e Renno, que prometem fazer todo mundo dançar até o dia amanhecer. A noite também contará com o cantor Paulo Calado e a batida funk do DJ Sandiego.

Cat Dealers

Às 22h, no Palace Bistrô (Rua Major Facundo, 30, Centro). Ingresso: disponível nas redes sociais da loja Squid (@sejasquid). (98921.2282)

Pela primeira vez na capital cearense, os DJs e produtores cariocas Cat Dealers se apresentam mesclando o melhor do deep house, indie dance e nu disco no aniversário de um ano da grife cearense Squid. Completam a agenda musical do evento Sávio Machado, André Guerreiro, Pedro Demetrio e Lucas Coelho.

Caminho das Abelhas

Até 31 de janeiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 15h às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

Seis fotógrafos reúnem 48 imagens com documentações visuais em torno do Sertão de Irauçuba, retratando o cotidiano, a força e a resistência do sertanejo.

Castelo Mágico

A partir das 16h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

Programação de férias que traz contação de histórias, teatro de fantoches e shows infantis. Hoje é dia do clássico das histórias infantis "Cachinhos Dourados" e do espetáculo "Branca de Neve".

A Bruxa

(EUA/CA - 2016)Cinema do Dragão 01: 20h20

Terror - 16 anos - 90min. De Robert Eggers. Com Anya Taylor-Joy. O casal William e Katherine leva uma vida cristã, até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. A família passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece.

Cemitério do Esplendor

(THAI/RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 15h10

Drama - 12 anos - 114min. De Apichatpong Weerasethakul. Com Jenjira Pongpas. Numa pequena cidade da Tailândia, vinte e sete soldados são vítimas de uma estranha doença do sono. Para tratá-los, uma escola abandonada serve como abrigo. Uma mulher tailandesa de meia-idade, casada com um soldado americano aposentado, trabalha como voluntária no tratamento dos pacientes.

Deadpool

( EUA/CA - 2016)Cine São Luiz: 19h

Ação - 16 anos - 108min. De Tim Miller. Com Ryan Reynolds. O mercenário Wade Wilson é um anti-herói do universo Marvel, conhecido como Deadpool. Depois de ser submetido a um experimento para ganhar fator de cura, o mercenário tagarela vai atrás do homem que quase destruiu sua vida.

Elle

(FRA/ALE/BEL - 2016) Cinema do Dragão 01: 18h

Drama - 16 anos - 130 min. De Paul Verhoeven. Com Isabelle Huppert. Michèle tem um cargo alto numa empresa de videogames e é conhecida pela precisão em seu trabalho. Certo dia, ela deixa seu gato entrar em casa e um homem mascarado aproveita a distração para invadir a residência.

Mogli, o menino lobo

( EUA - 2016) Cine São Luiz: 10h

Aventura - 10 anos - 105min. De Jon Favreau. Com Neel Sethi. O filme acompanha a aventura de Mogli, um menino criado por uma família de lobos. Mas Mogli sente que a floresta não é seu lugar quando o tigre Shere Khan promete acabar com o garoto. Forçado a deixar seu lar, Mogli embarca numa jornada, acompanhado pela pantera e mentora Bagheera e pelo divertido urso Baloo.

Nosferatu

(ALE - 1922)Cinema do Dragão 02: 17h30

Terror - 12 anos - 94min. De Friedrich Wilhelm Murnau. Com Max Schreck. Hutter, agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando o terror na região.

O Silêncio do Céu

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 16h

Drama - 16 anos - 102min. De Marco Dutra. Com Leonardo Sbaraglia. Diana carrega consigo um grande trauma: ela foi vítima de um estupro dentro de sua própria residência. Entretanto, ele prefere esconder o caso e não contar para ninguém. Mario, seu marido, também tem seus segredos.

O Último Tango

(ARG/ALE - 2016)Cinema do Dragão 02: 19h30

Documentário - 14 anos - 90min. De German Kral. Com María Nieves Rego. Uma história de amor entre dois dançarinos famosos de tango da história e sua paixão pela dança. María Nieves e Juan Carlos Copes se conhecem quando tem 14 e 17 anos, respectivamente, e dançam juntos durante 50 anos. Durante todos esses anos eles se amaram e se odiaram, passando por dolorosas separações, mas sempre se reconciliaram.

Para Minha Amada Morta

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h

Drama - 14 anos - 105min. De Aly Muritiba. Com Fernando Alves Pinto. Após a morte de sua esposa, o fotógrafo Fernando torna-se um homem calado e introspectivo. Ele vive cercado de objetos pessoais da falecida até descobrir, em uma fita VHS, uma surpresa que coloca em dúvida o amor da esposa por ele, o que rende uma vida obsessiva.

Thor

(EUA - 2011)Cine São Luiz: 14h

Ação - 10 anos - 130min. De Kenneth Branagh. Com Chris Hemsworth. Thor estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece as ordens do rei e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos.

Thor - O Mundo Sombrio

(EUA - 2013)Cine São Luiz: 16h30

De: Alan Taylor. Com Chris Hemsworth. Enquanto Thor liderava as últimas batalhas para conquistar a paz entre os Nove Reinos, o maldito elfo negro Malekith acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna.

Pré-estreia

La La Land - Cantando Estações

( EUA - 2017)RioMar 04 - VIP: 22h | RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35 | Iguatemi 02: 18h20 e 21h | Parangaba 04 - DUB: 21h e 23h40

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Estreia

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 01: 16h10, 18h, 19h50 e 21h40 | Messejana 02: 13h45 e 21h | Messejana 03: 18h | Via Sul 01: 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul 04: 15h20 | RioMar 08: 13h45, 16h, 18h20 e 20h40 | RioMar 10: 17h e 22h | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h30, 19h40 e 21h50 | North Jóquei 04: 13h20, 15h50, 18h, 20h20 e 22h30 | North Shopping 03: 13h10, 15h10, 17h15, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 23h59 | Iguatemi 07: 13h20, 15h20, 17h20, 19h20, 21h20 e 23h20 | Parangaba 01: 13h10, 15h15, 17h20, 19h25, 21h30 e 23h35 | Maracanaú 04: 14h15, 18h45 e 21h15 | Caucaia 04: 15h50, 17h35, 19h20 e 21h05 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Desde criança, Christian teve o sonho de ser famoso. Ele ainda quer muito conquistar uma linda garota. Seus amigos de escola tentam dar uma força, mas no fim, Christian sempre se dá mal.

Em cartaz

A Chegada

( EUA - 2016)Iguatemi 01: 23h45

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Dominação

(EUA - 2016)Via Sul 04 - DUB: 14h10 e 16h15 | Iguatemi 04 - DUB: 22h | Iguatemi 04: 23h55

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h40 e 16h30 | Messejana 02: 18h30 | Messejana 04: 13h, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | North Jóquei 02: 14h40, 17h, 19h40 e 22h20 | RioMar 03 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h20 | RioMar 10: 14h40 | RioMar Kennedy 03: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 01: 13h, 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | North Shopping 06: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 03: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40 | Iguatemi 06: 13h10, 15h15, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 10: 20h20 e 22h40 | Parangaba 02: 13h25, 15h20, 17h15, 19h10, 21h05 e 23h | Parangaba 05: 16h e 20h20 | Maracanaú 03: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 01: 20h45 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 21h | Limoeiro do Norte 01: 21h | Quixadá 01: 21h | Sobral 01: 21h

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 02 - DUB: 14 e 16h20 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 19h e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h30 e 18h45 | Messejana 03 - DUB: 12h45, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 02 - DUB: 17h45 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30, 18h20 e 21h00 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 13h20, 16h e 19h | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13, 15h45, 18h30 e 21h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h30 e 16h15 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 14h05, 16h30, 18h55 e 21h20 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h35 | Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Parangaba 04 - DUB: 13h45, 16h10 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h e 17h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h30, 16h35 e 18h40 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10 | Aracati 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Quixadá 01: 14h30, 16h30 e 19h | Sobral 02 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Sobral 01 - DUB: 15h e 19h

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger, que ficou famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.

Passageiros

( EUA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 18h40 e 21h | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 20h45 | Via Sul 06 :18h20 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 16h20, 19h e 21h40 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h, 18h e 21h | Rio Mar 07 - 3D: 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15, 17h e 22h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 20h | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 16h | Iguatemi 09 - 3D: 15h30, 20h10 e 22h30 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h10 e 17h50 | Parangaba 05 - DUB: 13h40, 18h e 22h15 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h10 e 22h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 16h e 21h

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme encontra numa árvore uma forma de superar o sofrimento.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Del Paseo 01 - DUB: 14h | North Jóquei 04 - DUB: 13h40 | RioMar 09 - DUB: 14h30 e 17h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h25 | Iandê Caucaia 04 - DUB: 13h50

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.