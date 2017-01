Confira a programação cultural desta sexta-feira (06/01)

00:00 · 06.01.2017

Agenda do dia

Flauta e piano noTeatro Carlos Câmara

O flautista Heriberto Porto e o pianista Thiago Almeida fazem, na noite desta sexta-feira (dia 6), um passeio pela bossa nova de Luiz Eça, pelo maracatu Egberto Gismonti, pelo choro de Hermeto Pascoal até as baladas do pianista belga de jazz Charles Loos, entre outras sonoridades. Desde 2013, o duo vem se apresentando em festivas e salas de concertos do Ceará, como a última edição do Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga. Mas a parceria dos dois começou nos tempos do quarteto cearense Marimbada, em 2008, composto por Luizinho Duarte (bateria) e Miqueias dos Santos (baixo). Composições próprias de Thiago Almeida também estão no repertório do espetáculo. Com duração prevista de 60 minutos, o show "Fé" contará ainda com a participação especial do clarinetista Jônatas Gaudêncio. Hoje, às 18h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254 5542)

MPB e POP no Bolacha Mágica

Às 21h, no Bolacha Mágica Bar (Rua Barão do Rio Branco, 2926, Benfica). Couvert artístico: R$ 7.

(98888.1028)

A cantora e compositora Liliany Sá faz, na noite desta sexta-feira, um show de voz e violão no Bolacha Mágica, no Benfica. Ela se apresenta acompanhada do violonista Claudio Escudero. O repertório eclético da artista está repleto de canções de divas da MPB, como Marisa Monte e Nara Leão, e de hits clássicos da música pop nacional e internacional, com destaque para nomes como Madonna e Boy George. Há espaço ainda para homenagens a referências do cancioneiro nordestino, como Moraes Moreira e Elba Ramalho.

SEXTA IN LOVE

Às 23h, no Reggae Club (Rua José Avelino, 508, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15. (98734.7468)

O amor está no amor na noite desta sexta-feira, no Reggae Club. A festa "Sexta In Love" promete distribuir flores para que os rapazes entreguem às moças, durante o baile. A DJ She Loves é uma das atrações convidadas. Tocam ainda os DJs Coka Vibration, Marcelo Selektar, Betty Silvério e Leo of Zion. Haverá rodada de tequila para elas e cachaça para eles.

Forró com tapioca

Às 18h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 20. Grátis até 19h. Lista feminina por WhatsApp (999944646). (4011.6161)

Mestre na sanfona de oito baixos, Luizinho Calixto, que tocou com grandes nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Sivuca e Dominguinhos, se apresenta, nesta sexta, na Forró com Tapioca, festa tradicional do Pirata Bar. O Trio Tapioca e o Forró É o Novo tocam também nesta noite.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz apresenta a evolução das artes plásticas no Brasil e no mundo. O visitante tem a oportunidade de apreciar 254 obras (entre telas, esculturas e instalações) de nomes consagrados da pintura, como Monet, Miró e Dalí.

Tributo ao seriado Glee

Às 23h, na boate Level (R. Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 20. (3219.0744)

A boate Level faz, nesta sexta-feira, um tributo ao seriado musical "Glee". O clube também terá uma pista exclusiva para house e outra pista para funk. O DJ Rafael Dutra, de Pernambuco, é outra atração.

Noda de Caju e Líbanos

Às 22h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (antecipado) (3273.6033)

Sucessos do forró nos anos 1990, as bandas Noda de Caju e Líbanos embalam os corações apaixonados, nesta noite, no Country Hall, com repertório bem romântico.

CINEMA

Especiais

Belos Sonhos

(ITA - 2016)Cinema do Dragão 02: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo. Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h15 e 20h10

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

Estreia

Dominação

Dominação

(EUA - 2016)

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado.

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado.

Moana - Um Mar de Aventuras

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Passageiros

Passageiros

(EUA - 2016)

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do previsto. Ele começa a se desesperar com o fato de envelhecer e morrer sozinho e acorda outra passageira, Aurora, para lhe fazer companhia, despertando sentimentos entre eles.

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do previsto. Ele começa a se desesperar com o fato de envelhecer e morrer sozinho e acorda outra passageira, Aurora, para lhe fazer companhia, despertando sentimentos entre eles.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Rio Mar 10: 19h30 | Iguatemi 05: 13h40 e 18h40

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. O garoto Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento de sua vida. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Em cartaz

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Iguatemi 05: 21h e 23h40 | Iguatemi 05 - DUB: 16h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York. Ele traz, em sua misteriosa maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que ele coletou durante as suas viagens.

Invasão Zumbi

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Minha Mãe é uma Peça 2

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa na vida são os filhos.

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa na vida são os filhos.

Rogue One - Uma História Star Wars

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10 | Aracati 01: 15h e 17h | Limoeiro do Norte 01: 15h e 17h | Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 01: 19h45 e 21h40 | Iguatemi 02: 23h40 | Iguatemi 11: 13h10 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião com lotação máxima no Rio Hudson, em NY, e todos escapam ilesos.