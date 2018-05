Confira a programação cultural desta sexta-feira (04/05)

00:00 · 04.05.2018

Agenda cultural

Lançamento do CD "My Way Home" de Cláudio Oliveira

Um dos nomes de referência da cena blues do Ceará, o cantor, compositor e guitarrista cearense, Cláudio Oliveira comemora 25 anos de carreira e lança seu primeiro CD autoral, intitulado "My Way Home". Em "My Way Home", Cláudio Oliveira assina todas as composições e arranjos, traz as participações do baixista Victor Fontenele e Cléber Viveiros na bateria. O show comemorativo e de lançamento de "My Way Home", acontece nesta sexta-feira, no Palco Mestre Boca Rica do TJA e contará com a participação especial do trio cearense, Gumbo Blues, formado pelos músicos, Roberto Lessa (voz e guitarra), Gabriel Yang (voz e guitarra) e Marcelo Holanda (bateria). Às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Vicente Nery e você



Às 21h, no Bar do Cebolinha da Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 711, Maraponga). Ingresso: R$15 no piso superior. (99765.8079)

O cantor Vicente Nery, um dos nomes mais respeitados no mercado musical, é também um dos principais artistas cearenses que representa o nosso estado mundo a fora. Cantor, compositor e instrumentista, Vicente carrega na bagagem uma vasta experiência impulsionada pelo seu talento, profissionalismo e muito amor pelo que faz. O cantor vai estar nesta sexta-feira com seu show no Bar do Cebolinha Maraponga, juntamente com Gleydson Gavião. Nas músicas, ele canta sobre um amor não correspondido ou uma decepção amorosa.

Marlene - Dissecação do Corpo do Espetáculo

Às 18h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Grátis. (3209.3500)

Histórias de dominação sobre a subjetividade. Questões em torno da figura do artista. Teatros constituídos como convenções. Um universo de invocação dos mitos transmutado a uma profanação que aciona e narra as crises do fazer teatral no ocidente, produzindo na cena o termo Espetáculo como um corpo a ser dissecado.

Humor com Niquita



Às 19h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3099.1290)

O humorista cearense Niquita, um descolado e divertido personagem, vai contar situações hilárias de sua vida em apresentação única. O personagem, criado e encarnado por Tony Régio, faz sucesso há mais de 20 anos, tendo participações em diversas emissoras locais, como a TV Diário.

Drop The Pop - Tributo a Bruno Mars

Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira), R$30 (promoção) e R$20 (meia). (3453.1421)

Nessa sexta tem Jeff Pereira com sua performance e maravilhosa voz fazendo um tributo a Bruno Mars. A noite conta ainda com Rafa Vital(IndieNation) Lucas BMR (Bateu) fazendo o melhor set de indie, pop, rock.

Pancadão na Level

Às 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$15 e R$10 (com nome na lista do Facebook). (3219.0744)

Estilos como Funk, Brasilidades, Pop, House em um line-up com seis DJs agitam a noite. Durante a noite, sets especiais com os melhores hits e mixagens das pistas do mundo inteiro. DJs Luiz Neto, Fabio Balack, Emmanuel Costta, Carina França, Di Soarez.

Clássicos na Lagoa com Orquestra Jacques Klein



Às 17h, na Lagoa do Porangabuçu (Rua Porfírio Sampaio, s/n, Rodolfo Teófilo). Grátis. (3268.2132)

O projeto Clássicos na Lagoa inicia uma série de concertos sobre a era Barroca, considerada uma das épocas mais importantes da música ocidental. A Orquestra Jacques Klein sobe ao palco montado às margens da Lagoa do Porangabuçu para interpretar compositores como Antônio Vivaldi, Johann Pachelbel e Arcangelo Corelli.

Cinema

Especial

Arábia

(BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa, João Dumans. Com Aristides de Sousa, Renata Cabral, Murilo Caliari. Em Ouro Preto, Minas Gerais, um jovem encontra o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e embarca numa jornada.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica.

Ex-Pajé

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - Livre - 81 min. De Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí, Kabena Cinta Larga, Ubiratan Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos que julgam sua religião.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(RU/IRL - 2018)

Cinépolis Rio Mar: 19h30

Drama - 16 anos - 121 min. De Yórgos Lánthimos. Com Colin Farrell, Barry Keoghan. Steven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem dois filhos: Kim e Bob. Já há algum tempo ele mantém contato com Martin.

Rogério Duarte, o Tropikaolista

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - 12 anos - 90 min.De José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Rogério Duarte é um dos nomes mais importantes da Tropicália, lendário movimento cultural brasileiro da década de 60.

Severina

(BRA/URU - 2017)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas, Carla Quevedo, Alfredo Castro. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos.

Estreia

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018)

Del Paseo (DUB): 14h20

Del Paseo: 16h30 e 18h40| Via Sul (DUB): 14h e 19h | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (DUB): 13h45, 16h20 e 19h | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30, 17h15, 20h e 22h20 | North Shopping (DUB): 13h50, 18h30, 16h10 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba: 20h10 | Parangaba (DUB): 17h50 e 22h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Olivier Martinez. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(BRA - 2018) Rio Mar: 16h40 e 14h | Iguatemi: 13h10, 15h15, 17h20 e 19h25 | Iguatemi: 17h20 e 13h10

Drama - Livre - 94 min. De Paulo Nascimento. Com Edson Celulari, Soledad Villamil, Leonardo Machado. Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo.

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h40 e 22h20 | Rio Mar (VIP): 22h | Rio Mar (DUB): 13h e 15h30 | Rio Mar: 18h20 | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h15, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h10, 19h20 e 21h30 | North Shopping (DUB): 16h10 | Iguatemi: 13h29 e 22h20, 17h40 | Iguatemi (DUB): 15h30 e 19h50 | Iguatemi: 16h30 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20 e 18h40 | Parangaba: 15h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h20 e 19h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. Um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a assombrado pelo sobrenatural.

Em cartaz

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h35 | Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 21h30 | North Shopping (DUB): 14h30 | Iguatemi (DUB): 13h30 e 15h30 | Parangaba (DUB): 15h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo.

Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos

(BRA - 2017)

Benfica: 13h e 17h30| Rio Mar Kennedy: 13h e 16h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018)

Iguatemi (DUB): 15h05

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque, Maisie Williams. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a terra, um homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso.

Os Farofeiros

(BRA - 2017)

North Shopping: 15h20 | Iguatemi: 21h30

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

North Shopping (DUB): 19h15 | Iguatemi (DUB): 15h45

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores.

Pedro Coelho

(EUA - 2018)

Iguatemi (DUB): 13h Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor.

Rampage - Destruição Total

( EUA - 2018) Benfica (DUB): 20h05| Rio Mar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (DUB): 16h50 | North Shopping (DUB): 17h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 e 15h40 | Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h e 18h

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman . Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George.

Tudo que Quero

(EUA - 2018) Del Paseo: 21h | Iguatemi: 13h20

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 17h30| Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h |Centerplex Messejana (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Messejana (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Messejana (DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h45 e 19h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Via Sul (DUB): 12h30, 15h30, 18h45 e 22h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 13h, 16h e 19h15| Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10 | Benfica (DUB): 13h05 e 16h10 |Benfica: 19h15 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30|Rio Mar (VIP): 18h e 21h30 / 14h30 | Rio Mar (MACROXE - 3D): 15h15 | Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15 |Rio Mar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h30, 18h e 21h30| Rio Mar: 21h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h | Rio Mar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 12h30, 15h45, 19h15 e 22h30 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h| Iguatemi (3D): 18h e 21h | Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30 | Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 20h05 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05 | Iguatemi: 21h30| Iguatemi (DUB): 18h30 | Parangaba (DUB): 21h40 | Parangaba (3D): 16h e 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h e 19h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30, 16h30 e 22h30 | Parangaba (3D): 13h15 e 16h15| Parangaba (3D - DUB): 19h15 e 22h15| Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h15 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Aracati (DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h e 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 18h |Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h e 18h | Quixadá (3D): 21h | Sobral (DUB): 20h30| Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Pratt. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso



(EUA - 2018) Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | North Shopping (DUB): 20h (exceto dias 05, 06 e 07/05) | Iguatemi: 18h15 e 22h15 | Iguatemi (DUB): 16h15 e 20h15 | Parangaba (DUB): 19h45

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora.

Gringo - Vivo ou Morto



(EUA/AUS - 2018) Rio Mar (VIP): 13h30, 16h e 19h | Iguatemi: 15h, 19h30 e 21h45| Iguatemi: 14h | Parangaba: 13h05, 17h30 e 21h45

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago.