Confira a programação cultural desta semana

00:00 · 16.10.2017

Semana Cultural

Exposição

Memórias do futuro em ruínas

Até 16 de novembro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até às 18h30) e sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h (acesso até às 20h30), no Piso Superior do Museu da Cultura Cearense do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

A mostra é uma investigação sobre a Praia do Futuro em Fortaleza, a partir das contradições entre um sonho utópico de um futuro hoje falido e as forças naturais que trazem como resistência seus processos corrosivos. Quais são as perspectivas de futuro num mundo em que as esperanças de crescimento e melhoria de condições de vida se esvaem? O projeto é resultado da pesquisa em andamento no mestrado de Artes Visuais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Dissemine o amor

Até 17 de outubro, na Galeria BenficArte do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A coletiva do Fotografia da Solidariedade, projeto colaborativo criado em novembro de 2015 que arrecada doações para instituições filantrópicas da cidade (crianças, idosos e animais) e contempla os doadores com fotos deles, feitas por profissionais. No local, o público poderá fazer doações, que serão entregues ao Lar Tintin, que cuida de animais doentes, abandonados e vítimas de violência. O acervo tem 60 fotografias.

Show

Batalha do Karaokê

Às 21h, no The Lights (Rua Instituto do Ceará, 04, Benfica). Entrada gratuita. (98695.0541).

Segunda dia de bad? No The Lights não! Aqui o público faz performances, canta, dança e ainda concorre a vários prêmios na batalha do karaokê.

Especial

8º Alucine 2017

Às 14h, no Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (Av. Luciano Carneiro, 345, Bairro de Fátima). Grátis. (3101.2030).

Nesta oitava edição, terá a exibição do filme "Arca russa", que faz parte da programação especial de 100 anos da Revolução Russa, em outubro de 1917. Além de uma grandiosa experiência, o filme será utilizado como gancho para a segunda sessão propriamente dita sobre a Revolução de Outubro. A condução da discussão pós-filme ficará a cargo do integrante do projeto e estudante do curso de Filosofia na UECE, Felipe Castro.

Hoverplay

De segunda a sábado, de 10h às 22h e aos domingos e feriados, de 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (por 15 minutos) e R$30 (por 30 minutos). (3066.2000).

Com design inovador e futurista, o Hoverboard é um tipo de skate elétrico que conquistou a garotada. Controlado através de movimentos do corpo, por meio de um sistema de tração inteligente, o brinquedo realiza movimentos em 360 graus.

Go Bigger Brasil

Até 31 de outubro. Visitação das 15h às 21h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$30 (individual) e R$20 (grupo família). (3477.3560).

Em Fortaleza por tempo limitado, o Go Bigger é um brinquedo gigante inflável que possui 200 metros de extensão e mais de 1000m2 de área com piscina de bolinhas gigante, cama elásticas, tobogãs, túneis e muitos obstáculos. Pode ser frequentado por adultos, jovens e crianças a partir de quatro anos de idade.

Bienal internacional da dança do ceará

Até 20 de outubro, das 13h às 18h, na Sala de Teatro do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Grátis. (3219.5865).

Na programação desta segunda-feira da Bienal Internacional da Dança do Ceará haverá a residência artística "Poética da Diferença: criar e conduzir uma oficina de movimento e voz com pessoas autistas". Tendo como base a temática do autismo, a professora e pesquisadora mineira Anamaria Fernandes, com o apoio dos graduandos em dança da UFC e da Associação TEAmo é a palestrante. A Bienal em sua 11ª edição, tem em sua programação a Plataforma de Acessibilidade, que busca aproximar a dança de pessoas que tenham alguma deficiência. Com dois principais eixos, difusão e formação, a acessibilidade em perspectiva contempla a realização em formatos acessíveis como libras e troca de saberes.

Piquenique na Floresta

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3089.0900).

O RioMar Kennedy recebe a atração 'Piquenique na Floresta', espaço com arvorismo, atividades de desenho, amarelinha e brinquedos infláveis.

Cinema

Especial

A bela e a fera (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 16h10 | Via Sul (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 17h15

Fantasia - 10 anos - 123 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Bela se oferece para ser prisioneira da Fera no lugar do pai.

Churchill(RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h e 16h | RioMar: 19h30

Drama - 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. Winston Churchill luta para impor sua autoridade e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

De volta pra casa (EUA - 2015)

Iguatemi: 22h

Drama - 14 anos - 101 min. De Jonathan Demme. Com Meryl Streep. Na juventude, uma mulher deixou sua família para seguir o sonho de ser rockeira.

Velozes e furiosos 8 (EUA - 2017)Messejana

(DUB): 18h45 | Via Sul (DUB): 16h45 | North Maracanaú (DUB): 20h

Ação - 14 anos - 136 min. De F. Gary Gray. Com Vin Diesel. Dom e sua equipe continuam barbarizando em seus carros tunados.

Estreia

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme (EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 15h, 17h e 19h | Via Sul (3D - DUB): 14h45, 17h e 19h | Benfica (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei (DUB): 17h40 | North Jóquei (3D - DUB): 15h20 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h e 15h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h15, 16h30 e 19h | RioMar Kennedy (DUB): 13h50 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 16h e 18h15 | RioMar Kennedy (DUB): 13h40 e 15h45 | North Shopping (DUB): 14h30 | North Shopping (DUB): 13h50 e 15h50 | Iguatemi (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | Parangaba (3D - DUB): 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h30, 16h30 e 18h30

Animação - Livre - 89 min. De David Soren. Com Kevin Hart. Duas crianças conseguem hipnotizar o diretor da escola que se transforma em um personagem de HQ.

A Menina Índigo (BRA - 2017)

Iguatemi: 13h05

Drama - Livre - 99 min. De Wagner de Assis. Com Murilo Rosa. Sofia descobre em meio as suas habilidades de pintar o dom de conseguir curar doenças.

Entre Irmãs (BRA - 2017)

Pátio Dom Luís: 18h e 21h | Messejana: 14h45, 18h e 21h15| Via Sul: 14h15, 17h30 e 20h45 | RioMar: 15h, 18h20 e 21h40| Iguatemi: 15h10 e 18h25

Drama - 14 anos - 135 min. De Breno Silveira. Com Nanda Costa. As irmãs Emília e Luzia trabalham como costureiras, ofício ensinado pela tia. A primeira só quer saber de deixar aquele lugar. Já Luzia abandona tudo para acompanhar um grupo de cangaceiros.

A Morte te Dá Parabéns (EUA - 2017)

Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana (DUB): 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul (DUB): 17h40 e 19h50| Via Sul: 22h | North Jóquei (DUB): 14h40, 17h20. 19h40 e 22h15 | RioMar (DUB): 13h20 e 15h40 | RioMar: 18h e 20h40| RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30 e 19h45| RioMar Kennedy: 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 18h, 20h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 13h50 e 15h55 | Parangaba: 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20 | Maranguape (DUB): 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 19h30 e 21h40 | North Maracanaú (DUB): 14h15 e 16h45 | Aracati: 15h30, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ): 15h30, 18h e 20h30| Quixadá: 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral): 15h30, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Terror - 14 anos - 96 min. De Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morreu. Desde então, ela está numa espécie de limbo em que revive o mesmo dia continuamente.

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (BRA - 2017)

Aldeota: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Via Sul: 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica: 13h20, 15h35, 17h50 e 20h10 | North Jóquei: 14h20, 16h40, 19h10 e 21h40 | RioMar: 13h40, 16h15, 18h40 e 21h | RioMar Kennedy:14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| North Shopping: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h | Iguatemi: 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h

Comédia - 14 anos - 103 min. De Fabrício Bittar. Com Bruno Munhoz. Bernardo e Pedro não têm uma vida fácil na escola, com uma agenda cheia de obrigações.

Detroit em Rebelião (EUA - 2017)

Del Paseo: 18h20 e 21h | RioMar (VIP): 18h e 21h20 | Iguatemi: 18h25 e 21h20

Drama - 12 anos - 143 min. De Kathryn Bigelow. Com John Boyega. Em 25 de julho de 1967, a cidade de Detroit vive um dia tenso. Policiais invadem um bar clandestino e a ação foge do controle.

Logan Lucky - Roubo em Família (EUA - 2017)

RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 15h30 e 22h

Comédia - 14 anos - 119 min. De Steven Soderbergh. Com Channing Tatum. Os irmãos Jimmy e Clyde não têm dinheiro algum e planejam um roubo audacioso.

Em cartaz

Blade Runner 2049 (EUA - 2017)

Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 21h | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 17h e 20h40 | RioMar (4DX - 3D - DUB): 16h30 e 20h | RioMar (VIP - 3D): 17h e 20h40 | RioMar (MACROXE - 3D): 21h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h15 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h45 | Iguatemi (IMAX - 3D): 18h e 21h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h10 |Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h25 e 21h40 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Caucaia (DUB): 14h20, 17h20 e 20h20

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade.

Chocante (BRA - 2017)

Del Paseo: 14h 20 e 16h20| North Jóquei: 16h20 e 21h | RioMar: 14h40, 17h e 22h15 | RioMar Kennedy: 20h e 22h | North Shopping: 13h | Iguatemi: 13h05 e 21h40 | Parangaba: 16h e 20h | Iandê Caucaia: 16h

Comédia - 12 anos - 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 90, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra para o funeral de um dos integrantes.

Divórcio (BRA - 2017)

Benfica: 14h50

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento dos dois.

Duas de mim (BRA - 2017)

Benfica: 13h | North Shopping: 15h | Parangaba: 14h e 18h05

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Emoji - O Filme (EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O emoji Gene queria ser normal, mas não consegue controlar suas expressões.

Kingsman: O Círculo Dourado (EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 21h15 | Benfica (DUB): 17h | North Jóquei (3D - DUB): 22h | RioMar (3D): 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h20 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h40 | Iguatemi (3D): 22h | Iguatemi (3D - DUB): 16h20 e 19h10 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (DUB): 21h50 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 21h | Aracati (3D - DUB): 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (3D - DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 18h e 20h45

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e o agente Egsy precisa unir forças para impedir a ação da malfeitora Poppy.

It - A Coisa (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h15 e 21h30 | Benfica (DUB): 19h50 | North Shopping (DUB): 15h10, 18h05 e 20h50 | Iguatemi: 20h45 | Iguatemi (DUB): 13h35 e 18h | Parangaba (DUB): 21h10 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura que costuma aparecer encarnando um assassino de crianças.

Feito na América (EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Lego Ninjago - O Filme (EUA - 2017)

Del Paseo (DUB): 16h | Messejana (DUB): 14h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 16h05 | Maranguape (DUB): 14h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. À noite, um grupo de adolescentes se transforma em ninjas.

Mãe! (EUA - 2017)

Aldeota: 21h30 | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

My Little Pony - o Filme (EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h15 | Via Sul (DUB): 15h30 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 13h45 | North Maracanaú (DUB): 15h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pôneis embarcam em uma viagem para salvar a casa deles.

Pica-Pau: O Filme (EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h30 e 16h20 | Messejana (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30 | Via Sul (DUB): 15h15 e 17h15 | Via Sul (DUB): 19h30 | Benfica (DUB): 13h, 16h40, 18h30 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 13h e 15h | North Jóquei (DUB): 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 14h30 | RioMar (DUB): 13h10, 15h20, 17h30 e 19h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 17h45 | North Shopping (DUB): 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 14h10, 16h05, 18h e 19h55 | Iguatemi (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h25,17h20 e 19h15 | Maranguape (DUB): 14h45 | Maranguape (DUB): 16h15 e 18h30 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Aracati (DUB): 15h e 18h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte)(DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Renato Aragão (Sobral): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa porque eles querem derrubar a árvore em que ele mora.

O que será de Nozes 2 (EUA - 2017)

Benfica (DUB): 14h45

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly adora aprontar todas ao lado dos amigos.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos (BRA - 2017)

RioMar (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50 | Parangaba: 22h10

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção.