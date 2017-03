Confira a programação cultural desta segunda-feira (26/12)

00:00 · 26.12.2016

Agenda de cinema

Especial

O Plano de Maggie

(EUA - 2015)Rio Mar 10: 19h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Rebecca Miller. Com Greta Gerwig. Maggie ainda não encontrou o amor de sua vida e por isso decide ter um filho via inseminação artificial. Nesse meio tempo, ela conhece o professor de antropologia e escritor John, casado com a professora Georgette. Os dois acabam se apaixonando gerando incertezas em Maggie.

Pré-estreia

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)Messejana 04 - DUB: 21h | Via Sul 04 - DUB: 21h30 |North Shopping 01 - DUB: 21h10|Iguatemi 02 - DUB: 20h10| North Maracanaú 02 - DUB: 21h15 | Caucaia 02 - DUB: 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo o terrível problema de saúde pública, quando uma das pessoas a bordo está infectada com o vírus zumbi.

Estreias

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h, 15h15, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 01: 13h, 16h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Rio Mar 04 - VIP: 14h30, 16h40, 19h20 e 21h45 | Rio Mar 06 - 14h, 16h, 18h20 e 20h40 | Rio Mar 08 - DUB: 13h30, 15h30, 17h40, 20h e 22h | Rio Mar Kennedy 03: 13h30, 15h30, 18h, 20h10 e 22h20 | Rio Mar Kennedy 04:14h50, 16h50, 19h20 e 21h20 | North Jóquei 02: 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | North Jóquei 04: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | North Shopping 03: 13h20, 15h20, 17h20, 19h20 e 21h20 | North Shopping 04: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 04: 13h05, 15h05, 17h05, 19h05 e 21h05 | Iguatemi 05: 20h35 e 22h45 | Iguatemi 06: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Iguatemi 09: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Parangaba 01: 14h20, 16h15, 18h10, 20h05 e 22h| Parangaba 02: 13h20, 15h15, 17h10, 19h05 e 21h | North Maracanaú 03: 14h45, 17h, 19h15 e 21h30|Caucaia 04: 14h05, 15h45, 17h25, 19h05 e 20h45 |Aracati 01: 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 01: 15h, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos, mas Carlos Alberto quer reatar o casamento. Mas Hermínia não se sente muito preparada para isso, pois tudo o que lhe importa são os filhos Juliano e Marcelina.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 19h e 21h10 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Arcoplex Del Paseo 01 - DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Messejana 04 - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Via Sul 04 - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Via Sul 06 - DUB: 21h | Rio Mar 03 - VIP - DUB: 15h20 e 18h20 | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h45, 16h20, 19h e 21h30 | Rio Mar 09 - DUB: 14h30, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 02 - 3D - DUB: 14h10, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h50 | North Jóquei 01 - DUB: 15h, 18h e 20h40 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h30 e 16h | Caucaia 02 - DUB: 16h25 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h e 18h35 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | Iguatemi 03 - DUB: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40 | Parangaba 05 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40 e 20h| Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h45, 16h15 e 18h45 | North Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que vai mal das pernas e fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016)Iguatemi 07: 14h35 e 19h10

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou não.

A Última Ressaca do Ano

(EUA - 2016)Iguatemi 11: 13h10 | Caucaia 01 - DUB: 16h45 e 20h45

Comédia - 16 anos - 105 min. De Josh Gordon e Will Speck. Com Jennifer Aniston. O Natal está chegando, e a tradicional festa da empresa vai acontecer. Existem algumas pessoas que não suportam a data, mas muitos funcionários aguardam a celebração ansiosamente para enfiar o pé na jaca, e no dia da festa tudo dá errado.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Via Sul 06 - DUB: 14h20 | Rio Mar 10: 15h45 | North Shopping 01 - DUB: 15h30 e 18h25 | Iguatemi 10: 20h35 | Iguatemi 10 - DUB: 15h05 e 17h50

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York levando sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016)Messejana 03 - DUB: 20h e 22h| Via Sul 06 - DUB: 17h e 19h15 | North Shopping 06 - DUB: 14h20, 16h30 e 18h40 | Parangaba 06 - DUB: 22h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h45 e 18h45

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Todos os que a vampira Selene amava, foram caçados e mortos. Agora, os Lycans contam com um novo líder, chamado de Marius, que quer o sangue de Selene.

Doutor Estranho

(EUA - 2016)Iguatemi 05 - DUB: 16h05

Aventura - 12 anos - 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. Stephen Strange, um neurocirurgião, sofre um acidente e como sequela ele perde a habilidade com as mãos. Desesperado para voltar a ser um médico de prestígio, Stephen vai ao Himalaia em busca de cura e lá se torna aprendiz de um mestre, que o ajuda a se tornar o grande mago.

Elis

(BRA - 2016)Iguatemi 04: 13h10 e 18h05 | Iguatemi 05: 13h40

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história da cantora Elis Regina, que nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela começou a cantar ainda na infância e deixou o Rio Grande Sul para galgar passos mais largos na carreira. Apelidada de Pimentinha, por causa do gênio forte, a estrela lançou clássicos da música popular brasileira, como "Alô Alô Marciano", "Fascinação" e "Como Nossos Pais". Ela morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, vítima de uma overdose de cocaína e álcool.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016)North Shopping 02: 13h | Iguatemi 10: 13h20 | Renato Aragão (Sobral) 01: 15h

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da menina.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Messejana 03 - DUB: 14h45 | Via Sul 02 - DUB: 12h40 e 17h45 | Via Sul 06 - DUB: 21h15 | Rio Mar 10: 13h40 e 18h40 | Rio Mar Kennedy 06: 18h30 e 21h | Iguatemi 11: 15h25, 17h30, 19h35, 21h40 e 23h45 | North Maracanaú 04 - DUB: 17h50 | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Rogue One - Uma História de Star Wars

(EUA - 2016)Aldeota 01: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30 e 20h30 | Messejana 01 - 3D: 17h30 | Messejana 03 - DUB: 17h | Via Sul 02 - DUB: 14h45 e 20h| Via Sul 03 - 3D - DUB: 12h30 e 17h30 | Via Sul 03 - 3D: 20h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 21h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 18h40 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20 e 19h20 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h e 22h | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h20 e 20h20 | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h e 21h15 | Rio Mar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h e 19h | Rio Mar Kennedy 01 - 3D: 16h e 22h | Rio Mar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping 02 - 3D - DUB: 14h40, 17h30 e 20h20 | North Shopping 06 - DUB: 21h | Iguatemi 01 - 3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Iguatemi 12 - DUB: 14h30, 17h15 e 20h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Parangaba 04: 18h | Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 20h45 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | North Maracanaú 04 - DUB: 20h | Caucaia 02 - DUB: 14h e 18h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h05 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para realizar uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 05 - DUB: 21h30 | Via Sul 03 - DUB: 15h20 | Rio Mar 03 - VIP: 21h | Rio Mar 09: 22h15 | North Shopping 01 - DUB: 13h25 | Iguatemi 05: 18h30 | Iguatemi 07: 21h40 | Iguatemi 07 - DUB: 17h05 | Parangaba 04 - DUB: 13h05

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Linney. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando protagonizou um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Depois de enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião com lotação máxima no Rio Hudson, em Nova York, e todos conseguem escapar ilesos.

Espetáculo infantil "Frozen Fever" reproduz a história do filme de sucesso sobre a princesa Elsa, Anna e o boneco de neve Olaf, no palco da pracinha do Shopping RioMar Kennedy, às 19h, com apresentação gratuita também prevista para amanhã

Semana cultural

Especial

Frozen Fever

Hoje, às 19h, na Praça de Eventos, Piso L2 do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy), próximo à Área de Conveniência e Serviços. Grátis. (3089-0900)

O palco da pracinha do Shopping RioMar Kennedy recebe o encanto da linda história da princesa Elsa, Anna e o divertido bonequinho de neve Olaf, sucesso entre a criançada com filme de sucesso, com o espetáculo "Frozen Fever". O espetáculo também será apresentado amanhã (dia 27), também às 19h.

Picadeiro do Papai Noel

Até 31 de janeiro, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3403.7042)

O "Picadeiro do Papai Noel" oferece uma piscina de bolinhas coloridas que convida crianças e adultos a se soltar e brincar a valer. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos. Para menores de 04 anos, é obrigatória a presença de um adulto acompanhante grátis. Já para maiores de 04 anos, adultos que queiram acompanhar terão custo de ingresso normal.

Casa 106

Diariamente, das 13h às 22h, no 2º piso da expansão do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz), ao lado do Itaú. Ingresso: R$ 15 (3477.3560).

A nova atração do shopping Iguatemi é inspirada nos sucessos cinematográficos clássicos e contemporâneos de terror e suspense. O passeio é recomendado para crianças a partir de 10 anos até adultos de 50 anos. Famílias inteiras e grupos de amigos se divertem percorrendo a casa misteriosa, que tem corredores, labirintos, cômodos escuros e cheios de efeitos especiais, como fantasmas circulando no local.

Invasão Alien

Até 8 de janeiro. De segunda a sexta, das 12h às 22h; sábados, domingos e feriados das 14h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$10. (3089.0900)

O labirinto é dirigido para a diversão do público infanto-juvenil e oferece um cenário de arrepiar. Na atração é permitida a entrada de até cinco pessoas por vez, e o grupo pode escolher entre cinco modalidades de jogos. A idade mínima para participar é de sete anos.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 21h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Exposição

Museu Egípcio Itinerante

Até 31 de dezembro. Visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3066.2000)

Com o intuito de promover a história do Egito Antigo e todas as suas belezas, o Museu Egípcio Itinerante tem a curadoria do renomado artista plástico egípcio Essam Elbattal e apresenta uma visão da terra dos faraós em um acervo com cerca de 200 esculturas. O acervo busca contar a história de mais de três milênios de civilização em sua rica união de réplicas fieis dos museus do Cairo, Alexandria, Luxor, Louvre, Londres, Berlim e Vaticano.

Show

Segunda-Feira Mais Louca

Às 19h30, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). R$ 50 (inteira). (4011-6161)

O Pirata Bar anima com forró pé de serra e quadrilha junina. Para encerrar a festa às 3h, a Banda do Pirata mistura ritmos.