Confira a programação cultural desta segunda-feira (26/02)

Semana Cultural

Especial

III Encontro Internacional de Imagem Contemporânea

Até dia 1º de março. Hoje (26), às 19h, no Sem Título Arte (Rua João Carvalho, 66, Aldeota). Grátis. (3037.0008)

O III Encontro Internacional de Imagem Contemporânea reunirá pesquisadores de universidades do Brasil, Itália, França e Argentina para debater e apresentar trabalhos que tratem sobre o estado e o estatuto das imagens contemporâneas, com especial atenção às novas formas e práticas do cinema e da fotografia com as tecnologias digitais. Nesta segunda, a abertura contará com exposição do artista Francisco de Almeida, o homenageado do evento.

Corrida de kart

Diariamente, das 14h às 22h, no subsolo do North Shopping Jóquei (Avenida Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: de segunda a sexta, oito voltas por R$30 e 20 voltas por R$50. Aos finais de semana, 30 minutos por R$79,99, 20 minutos por R$64,99 e 15 minutos por R$54,99. (3403.7042)

Viva a emoção de pilotar um kart em um circuito preparado especialmente para a sua diversão. Aberto para crianças acima de 1,27m de altura, adolescentes e adultos.

Os Piratinhas e o Fundo do Mar

Até dia 27 de março. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h30 às 22h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$15 para 15 minutos. (3089.0909)

Um oceano de bolinhas chegou ao Shopping RioMar Kennedy para garantir a alegria dos pequenos. A atração de lazer "Os Piratinhas e o Fundo do Mar" traz um espaço temático com brinquedos e várias possibilidades de diversão para a criançada, com tobogãs, escorregadores, pula-pula, rede de escalada, João Teimoso, canhões de atirar bolinhas, tirolesa, além de outras atrações.

Arqueiros

De segunda a sexta, das 14h às 22h; e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$10 (segunda a sexta) e R$12 (aos sábados, domingos e feriados). (3089.0909)

O Arqueiros éum espaço de diversão para a prática de arco e flecha do Shopping RioMar Kennedy tem acompanhamento de monitores com todos os equipamentos exigidos para segurança do esporte.

Racepoint

De segunda a sábado, de 10h às 22h e aos domingos, de 12h às 22h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$20 no treino livre com equipamento do local por 10min; R$15 no treino livre com equipamento do cliente por 10 min e R$60 no grande prêmio por 32 min. (3477.3560)

A pista do Race Point é de Autorama Profissional, com traçado Oficial Internacional de 32m lineares reais de pista para até oito carros simultaneamente, em sequência de cores internacional. Tudo é controlado por um software profissional de telemetria, contagem das voltas, qualificação e grande prêmio.

Arvorismo Indoor

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h, no Via Sul Shopping (Avenida Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$20 por uma volta no circuito (combo extreme). (3048.1300)

Um circuito radical que vai desafiar crianças e adultos a completar todo o caminho. É o Arvorismo Indoor, que oferece ao público tirolesa, parede de escalada e arvorismo em um só lugar. O brinquedo é recomendado para idade a partir de 3 anos e peso de até 100kg. Crianças menores de 14 anos devem ser acompanhadas por um responsável.

Feira internacional de Artesanato e decoração - Feira das Nações

Até 28 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h, na Praça da pirâmide do Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

Fortaleza recebe a mostra internacional Nações & Artes, que reúne em só local moda, cultura, decoração e gastronomia de diversas partes do mundo. A exposição acontece no shopping Iguatemi. Quem for à feira, poderá conferir o modo de vida, os costumes, produtos e as tradições de países como Turquia, Índia, França, Peru e Egito.

Agenda de Cinema

Estreia

A Grande Jogada

(EUA/CHI - 2017) Via Sul: 15h, 18h e 21h | RioMar: 22h30 | Iguatemi: 15h45, 18h35 e 21h25 | Parangaba: 17h40 e 20h30

Drama - 14 anos - 140 min. De Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles.

Pequena Grande Vida

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar: 14h, 17h20 e 20h20| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 17h30 | RioMar Kennedy: 20h30 | Iguatemi (DUB): 16h30, 19h15 e 22h | Parangaba: 16h20 | Parangaba (DUB): 13h45, 19h15 e 22h

Comédia - 14 anos - 136 min. De Alexander Payne. Com Matt Damon. Em Omaha, as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão minúscula, a fim de terem menos gastos vivendo em pequenas comunidades que se espalham pelo mundo. Encantado após ter contato com amigos que passaram pelo processo, um homem decide convencer sua esposa a adotar o curioso novo estilo econômico de vida.

Trama Fantasma

(EUA - 2017) Aldeota: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar (VIP): 13h30, 16h45 e 20h | Iguatemi: 16h30, 19h10 e 21h50

Drama - 12 anos - 131 min. De Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que, constantemente, entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante.

Em cartaz

A Forma da Água

(EUA - 2017) Del Paseo: 19h e 21h30 | Messejana (DUB): 18h15 e 21h | Benfica (DUB): 17h50 e 20h15 | RioMar: 16h45 | Iguatemi: 19h30 e 21h55 | Iguatemi (DUB): 17h05 | Parangaba (DUB): 21h10 | North Maracanaú (DUB): 17h45 e 20h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Fantasia - 16 anos - 123 min. De Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins. Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cinquenta Tons de Liberdade

(EUA - 2018) Aldeota: 15h e 17h | Del Paseo: 14h30 e 16h40 | Messejana (DUB): 14h45, 17h, 19h15 e 21h45 | Messejana (DUB): 16h | Via Sul (DUB): 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul (DUB): 18h15 | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h30 e 22h10 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 21h45 | RioMar (DUB): 14h20 e 19h40 | RioMar: 17h e 22h20 | RioMar (DUB): 13h30, 16h e 18h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h15, 19h45 e 22h10 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h15 e 21h15 | RioMar Kennedy: 18h45 | North Shopping (DUB): 18h50 e 21h10 | North Shopping (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | North Shopping (DUB): 15h30, 17h50 e 20h10 | Iguatemi (DUB): 13h30, 15h45, 18h, 20h15 e 22h30 | Iguatemi: 14h50, 17h05, 19h20 e 21h35 | Parangaba: 22h30 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h45, 18h e 20h15 | Maranguape (DUB): 18h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h30, 16h45, 19h e 21h30 | Aracati (DUB): 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 19h e 21h | Quixadá (DUB): 19h e 21h | Sobral (DUB): 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 16h25 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Romance - 16 anos - 106 min. De James Foley. Com Dakota Johnson. Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Eu, Tonya

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 14h e 19h50 | RioMar: 19h30 | Iguatemi: 13h

Drama - 14 anos - 120 min. De Craig Gillespie. Com Margot Robbie. Desde muito pequena exibindo talento para patinação artística no gelo, Tonya Harding cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe. Entre altos e baixos na carreira e idas e vindas num relacionamento abusivo com Jeff Gillooly, a atleta acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

Extraordinário

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 19h40 | North Shopping (DUB): 15h10 | Iguatemi (DUB): 17h10 e 19h35 | Parangaba (DUB): 16h15

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Fala sério, mãe!

(BRA - 2017) North Shopping: 14h10 e 16h | Iguatemi: 13h10

Comédia - 10 anos - 95 min. De Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela. Ângela Cristina não imaginava que sua vida se transformaria quando teve a primeira filha, Malu.

Jumanji: Bem Vindo À Selva

(EUA - 2017) North Jóquei (DUB): 21h50 | RioMar Kennedy (DUB): 18h15 | Parangaba (DUB): 18h40

Aventura - 12 anos - 119 min. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson. Quatro estudantes são transportados para o universo de um jogo e enfrentam grandes perigos para conseguirem voltar ao mundo real.

Lady Bird: A Hora de Voar

(EUA - 2017) Aldeota: 19h e 21h | RioMar: 13h e 18h | Iguatemi: 14h20

Drama - 153 min. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan. Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe.

Maze Runner: A Cura Mortal

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h05 | North Jóquei (DUB): 18h40 | | RioMar Kennedy (DUB): 20h45 | North Shopping (DUB): 20h10 | Iguatemi (3D): 22h | Aracati (DUB): 14h | | Limoeiro do Norte (DUB): 14h | Quixadá (DUB): 14h | Iandê Caucaia (DUB): 18h25

Aventura - 12 anos - 141 min. De Wes Ball. Com Dylan O'Brien. Thomas descobre um terrível plano elaborado pela organização CRUEL, que poderá trazer consequências desastrosas para a humanidade.

Meu Amigo Vampiro

(ALE/HOL - 2017) Parangaba (DUB): 13h25

Animação - Livre - 80 min. De Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter. Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades.

O Touro Ferdinando

(EUA - 2017) Via Sul (3D - DUB): 16h |Benfica (DUB): 13h e 17h25 | North Jóquei (DUB): 13h40 e 16h20 | RioMar (DUB): 14h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30 e 15h45 |Iguatemi (DUB): 14h10 | Parangaba (DUB): 15h20 | North Maracanaú (DUB): 15h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20

Animação - Livre - 108 min. De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto e animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Os Parças

(BRA - 2017) North Shopping: 13h20 e 21h20 | Iguatemi: 15h

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes.Um grupo de amigos trambiqueiros monta uma empresa de organização de casamentos.

Paddington 2

(RU/FRA - 2017) Benfica (DUB): 13h | Parangaba (DUB): 14h

Animação - Livre - 103 min. De Paul King. Com Bruno Gagliasso. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber.

Pantera Negra

(EUA - 2018) Aldeota (3D - DUB): 13h30 | Aldeota (3D): 16h, 18h30 e 21h | Messejana (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Messejana (DUB): 20h | Messejana (3D - DUB): 15h30, 18h30 e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 15h30 e 18h30| Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h, 17h10 e 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 21h10| North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h30 e 17h45| RioMar (4DX - 3D): 21h| RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15, 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 15h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h20 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h e 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h | North Shopping (DUB): 15h40 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 17h50 e 20h40| Iguatemi (3D - DUB): 13h50, 16h40, 19h30 e 22h20| Iguatemi (3D): 15h30, 18h20 e 21h10| Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h20, 16h10, 19h e 21h50| Parangaba: 21h50| Parangaba (DUB): 13h20, 16h10 e 19h | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h50| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h40, 19h30 e 22h20| Maranguape (DUB): 15h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 15h20, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 15h40, 18h10 e 20h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Sobrenatural: A Última Chave

(EUA - 2017) North Shopping (DUB): 17h40 | Aracati (DUB): 17h | Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h

Terror - 14 anos - 103 min. De Adam Robitel. Com Lin Shaye. A doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

The Post - A Guerra Secreta

(EUA - 2018) Iguatemi: 13h20| RioMar: 21h20

Drama - 12 anos - 115 min. De Steven Spielberg. Com Meryl Streep. Nos anos 70, o editor do jornal The Washington Post conta com o apoio de outra editora para divulgar documento sigiloso do governo americano sobre a Guerra do Vietnã.

Todo o Dinheiro do Mundo

(EUA - 2017) Sobral (DUB): 15h

Suspense - 16 anos - 133 min. De Ridley Scott. Com Michelle Williams. O sequestro de John Paul Getty III coloca a sua mãe em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho.

Três Anúncios Para um Crime

(RU/EUA - 2017) RioMar: 15h20 e 20h40 | Iguatemi: 17h30, 19h55 e 22h20 | Iguatemi: 14h40

Drama - 16 anos - 116 min. De Martin McDonagh. Com Frances McDormand. Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado da morte de sua filha alugando três outdoors em uma estrada raramente usada.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h e 17h45 | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 15h15 | Iguatemi (DUB): 13h e 15h15

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez. O menino Miguel é apaixonado por música, apesar de sua família ser contra a música. Certo dia, ele toca uma canção e ele e seu cachorrinho vão parar na terra dos mortos.