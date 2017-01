Confira a programação cultural desta segunda-feira (23/01)

00:00 · 23.01.2017

Feira de Livros Infantis Giroler começa hoje, no Shopping Benfica, com oferta de mais de 1.000 títulos com preços promocionais, a fim de incentivar a leitura

AGENDA DE CINEMA

Especiais

A Chegada

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 17h30

Drama - 10 anos - 116 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra. Quem pode fazer a intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou não.

As Caça-Fantasmas

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 01: 18h20

Ação - 10 anos - 116 min. De Paul Feig. Com Chris Hemsworth. Grupo de estudantes de física realiza experiências sobre as dimensões da existência. Mas quando os testes dão errado, um grupo de caça-fantasmas precisa solucionar este caso.

Elle

(FRA/ALE/BEL - 2016)Cinema do Dragão 01: 15h55

Drama - 16 anos - 130 min. De Paul Verhoeven. Com Isabelle Huppert. Michèle tem um cargo alto numa empresa de videogames. Certo dia, ela é atacada brutalmente e começa a se sentir ameaçada o tempo todo.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h

Drama - 12 anos - 101 min. De Ken Loach. Com Dave Johns, Colin Coombs e Harriet Ghost. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito.

Fitzcarraldo

(ALE/PERU - 1982)Cinema do Dragão 02: 14h30

Aventura - 12 anos - 155 min. De Werner Herzog. Com Kalus Kinski. Brian Sweeney Fitzgerald, mais conhecido como Fitzcarraldo, é um homem determinado que possui a louca ideia de construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica.

O Futebol

(BRA/ESP - 2014)Cinema do Dragão 01: 20h40

Documentário - 10 anos - 79 min. De Sergio Oksman. O cineasta Sergio Oskman vive na Espanha e nos últimos 20 anos ficou sem falar com seu pai. O diretor decide voltar ao Brasil e se reencontra com ele na Copa do Mundo de Futebol 2014.

O Homem que caiu na terra

(EUA/RU - 1976)Cinema do Dragão 02: 19h40

Ficção científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Alienígena adota o disfarce de homem de negócios a fim de encontrar água para seu planeta que está morrendo.

PRÉ-ESTREIA

Max Steel

(EUA - 2017)Parangaba 06 - DUB: 13h15

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que está passando por um período de descobertas como ser dono de incríveis poderes.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017)Iguatemi 06: 17h20|Parangaba 01 - DUB: 15h20

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes, mas e mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono.

ESTREIA

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Messejana 04 - DUB: 16h|Via Sul 06 - DUB: 16h15|Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer. Menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Messejana 04 - DUB: 13h e 21h|Messejana 04: 18h15|Via Sul 06 - DUB: 13h15 e 18h10|Via Sul 06: 21h|RioMar 03: 15h, 18h e 21h|RioMar 10: 22h|RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h10 e 18h40|RioMar Kennedy 04: 15h50 e 21h30|Iguatemi 10: 18h50 e 21h30|Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10|Parangaba 05 - DUB: 15h e 21h30

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Um pianista de jazz acaba se apaixonando por uma atriz aspirante e sonhadora.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 21h45|Messejana 05: 18h45|Via Sul 02: 15h15, 19h45 e 22h|Benfica 04: 13h20, 15h10, 17h45 e 19h50|North Jóquei 02: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h40|RioMar Kennedy 03: 14h30, 17h, 19h15 e 22h20|North Shopping 03? 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|Iguatemi 03: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h|Iguatemi 11: 19h10 e 21h10|Parangaba 01: 17h35|Parangaba 02: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h|North Maracanaú 03: 15h|North Maracanaú 04: 17h e 21h30|Caucaia 01: 17h10, 19h e 20h50

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Messejana 03: 14h15 e 16h45|Via Sul 02: 12h45 e 17h30|RioMar 10: 14h30 e 17h|North Shopping 01: 17h10|North Shopping 05: 15h50|Iguatemi 07: 13h, 15h10 e 17h20|Parangaba 04: 13h10, 15h20 e 17h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 17h e 20h50

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em crise após a proibição de animais em espetáculos. Didi e Karina decidem montar um novo número para atrair o público.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30|Messejana 03 - DUB: 19h e 21h30|Via Sul 01 - DUB: 19h20|Via Sul 01: 21h45|Via Sul 03 - 3D: 16h|Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55|Benfica 02 - 3D: 20h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h|Cinépolis RioMar 01 - 3D - DUB: 16h30|Cinépolis RioMar 01 - 3D: 22h15|RioMar 02 - VIP - 3D: 19h|RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 18h30|RioMar 05 - MACROXE - 3D: 15h30 e 21h20|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h50 e 19h30|RioMar Kennedy 01 - 3D: 22h|North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10|North Shopping 05 - 3D - DUB: 18h e 20h30|Iguatemi 06: 19h30|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50|Parangaba 03 - 3D: 15h25|Parangaba 03 - 3D - DUB: 13h, 17h50, 20h15 e 22h35|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30|North Maracanaú 04 - DUB: 19h|Caucaia 03 - 3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40|Cine Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora".

EM CARTAZ

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h|Messejana 05 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15|Via Sul 01 - DUB: 17h|Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45|Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h e 18h|Benfica 01 - DUB: 13h10 e 17h35|Benfica 01: 20h|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 19h30|RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10 e 19h|RioMar 07 - 3D: 16h e 21h40|RioMar Kennedy 02 - 3D: 20h50|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h|RioMar Kennedy 05 - 3D: 21h50|North Shopping 06 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h|Iguatemi 02 - 3D: 16h15 e 21h05|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h50 e 18h40|UCI Ribeiro Parangaba 01 - 3D: 19h50 e 22h15|Parangaba 01 - 3D - DUB: 13h|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h e 18h|Caucaia 04 - DUB: 16h25, 18h35 e 20h45|Cine Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 18h e 20h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Dominação

(EUA - 2016)Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele tem um desafio quando conhece um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 02: 21h|Messejana 02: 17h30|Via Sul 04 - DUB: 12h30 e 16h45|North Jóquei 04: 15h20|RioMar 08: 17h40|RioMar Kennedy 06: 12h50|North Shopping 05: 13h40|Iguatemi 11: 13h e 15h05|Parangaba 04: 19h40, 21h45 e 23h50|Caucaia 02: 15h40 e 19h05|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 15h e 19h

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e conquistar uma garota.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h50, 19h40 e 21h30|Messejana 01: 22h|Messejana 02 - DUB: 13h30, 15h30 e 19h45|Via Sul 04 - DUB: 14h45, 19h e 21h15|North Jóquei 04: 13h20, 17h40, 20h e 22h10|RioMar 04 - VIP: 14h e 17h|RioMar 08: 13h20, 15h20, 20h10 e 22h20|RioMar Kennedy 06: 15h, 17h30, 20h e 22h10|North Shopping 01: 13h10, 15h10, 19h20 e 21h20|Iguatemi 05: 22h05|Iguatemi 11: 17h10|Parangaba 05: 13h05, 17h40 e 19h35|Parangaba 06: 15h25 e 22h10|North Maracanaú 03 - DUB: 17h15, 19h30 e 21h45|Caucaia 02: 14h, 17h25 e 20h55

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia virou apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. O problema é que ela não se sente preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois só se importa com os filhos.

Moana

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20|Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40|Messejana 01 - 3D - DUB: 17h e 19h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 13h30|Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h30|Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30|Benfica 03 - DUB: 13h, 17h30 e 19h50|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h20|RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h|RioMar 09 - DUB: 14h, 16h40 e 19h30|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h15|Kinoplex North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50|UCI Kinoplex Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h35, 16h, 18h25 e 20h50|UCI Kinoplex Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50|Parangaba 06 - DUB: 17h20|Parangaba 06 - 3D - DUB: 19h45|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30|

North Maracanaú 04 - DUB: 14h30|Caucaia 01 - DUB: 15h05|Caucaia 04 - DUB: 14h15|Cine Aracati 01 - DUB: 15h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 15h|Cine Quixadá 01 - DUB: 15h|Cine Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 15h|

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá de ter coragem e embarcar em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Dom Luís 01: 13h30 e 15h40|Via Sul 03 - 3D - DUB: 18h20|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 21h|RioMar 02 - VIP - 3D: 22h|RioMar 04 - VIP: 20h|Iguatemi 09 - 3D: 16h e 20h40|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. No trajeto,um casal acorda antes do tempo programado e acaba se envolvendo emocionalmente.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Cinema Benfica 03 - DUB: 15h15|Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. Com o teatro entregue às moscas, o coala Buster decide revitalizar o lugar, com a ajuda dos amigos, e cria uma divertida competição de canto, que atrai a bicharada.

SEMANA CULTURAL

Especial

Feira de Livros Giroler

De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 15h às 21h, no térreo do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.100)

Para despertar o interesse das crianças pelo mundo literário, a editora Giroler apresenta mais de 1.000 títulos, todos com preços populares, como gibis a partir de R$ 1,95 e livros por R$5. O evento tem clássicos da literatura, livros de colorir, revistas em quadrinhos, obras educativas e muito mais. Para a leitura ficar ainda mais divertida, a Feira tem também livros com figurinhas que são quebra-cabeças para as crianças montarem.

Expo Aqua

Até dia 9 de fevereiro no 3º Piso no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Funcionamento: e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h. Grátis. (3048.1300)

A Exposição de peixes ornamentais apresenta aos visitantes a arte de aquarismo e seus benefícios, com foco no universo dos peixes ornamentais de água doce e salgada, além de oferecer um seminário que explica as plantas ideias para o aquário.

FitDance

Todas as segundas e quartas-feiras até o fim de fevereiro, às 19h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz), estacionamento L5 da Expansão (área aberta). Grátis. (3477.3560)

Nova febre das academias de todo o Brasil, o FitDance é uma modalidade que mistura diversão, bem-estar e saúde. Por meio de um programa de aulas com as músicas do momento e coreografias únicas, o Shopping Iguatemi quer incentivar a prática promovendo aulas gratuitas de FitDance, a partir de hoje.

Casa 106

Até 31 de janeiro. Das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Mar de Bolinhas

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h30, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3308.3590)

Sucesso entre crianças e adultos, o Mar de Bolinhas é um espaço convidativo para altas aventuras em meio às mais de 200 mil bolas coloridas.

Lemonade Experience

Até 9 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriadosd, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 (preço único). (3066.2000)

Inédito em Fortaleza, o projeto Lemonade Experience traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público, que vivencia novas sensações e tem a oportunidade de conhecer várias novidades tecnológicas. O evento reúne em um mesmo espaço diversão e informação com muita interatividade com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Exposição

Caminho das Abelhas

Até o dia 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 15h às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A sensibilidade dos renomados fotógrafos Iana Soares, Markos Montenegro, Paulo Gutemberg, Sérgio Carvalho, Silas de Paula, Vanessa Andion está disposta em 48 imagens. A exposição traz documentações visuais em torno da região do Sertão de Irauçuba. Os fotógrafos retratam o cotidiano, a força e a resistência do sertanejo.

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

A exposição Labirinto Selvagem é uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas, réplicas de Velociraptors, Triceraptors, um crânio de Tiranossauro Rex, além de uma cabeça de King Kong com 1,70m de altura. A proposta do Labirinto Selvagem é que o público entre em um labirinto, cheio de mistério e suspense, uma experiência que mistura medo e curiosidade, causando ainda mais emoção aos curiosos.