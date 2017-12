Confira a programação cultural desta segunda-feira (18)

00:00 · 18.12.2017

Semana Cultural

Especial

Corrida de Kart

Diariamente, das 14h às 22h, no subsolo do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: de segunda a sexta, oito voltas por R$ 30,00 e 20 voltas por R$ 50,00. Aos finais de semana os valores, também por pessoa, são: 30 minutos por R$ 79,99, 20 minutos por R$ 64,99 e 15 minutos por R$ 54,99. (3403.7042)

Viva a emoção de pilotar um kart em um circuito preparado especialmente para a sua diversão. Aberto para crianças acima de 1,27cm de altura, adolescentes e adultos.

Parque do Gelo

Até 08 de fevereiro. De segunda a sexta, 14h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h, aos domingos e feriados, 12h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Patinação na pista de gelo: R$40,00 para 30 minutos e também: R$ 60,00 para 60min; trenó kids na pista de gelo: R$20,00 para 5 minutos; escultura de gelo: R$30,00 para 10 minutos; globo de neve: R$15,00 para 3 minutos + foto 20x15; play ball: R$15,00 para 6 minutos. (3066.2000).

Até 2018, o RioMar Fortaleza está com uma divertida atração para todas as idades: O Parque do Gelo. Com quatro espaços, o Parque, conta com Pista de Patinação no Gelo, Esculturas de Gelo com temperaturas negativas até -13° graus, Play Ball e um Globo de Neve. Entre os grandes destaques do Parque está a pista de patinação no gelo. Outro grande sucesso entre o público são as esculturas geladas.

Super Ar da Turma da Mônica

Até 31 de dezembro. De segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$15,00 (15 minutos). (3089.0909).

O shopping RioMar Kennedy recebe o SuperAr da Turma da Mônica. Atração inédita em Fortaleza traz brinquedos infláveis, circuito de obstáculos e três ambientes de brincadeiras.

Arvorismo In Door

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$20 por uma volta no circuito (Combo Xtreme). (3048.1300)

Um circuito radical que vai desafiar crianças e adultos a completar todo o caminho. É o Arvorismo In Door, que oferece ao público tirolesa, parede de escalada e arvorismo em um só lugar. O brinquedo é recomendado para idade a partir de 3 anos e peso de até 100kg. Crianças menores de 14 anos devem ser acompanhadas por um responsável.

Biblioteca do Papai Noel

Até 24 de dezembro. Visitação de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 15h às 18h, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Grátis. (3404.3000)

O Bom Velhinho recebe as crianças na Biblioteca do Noel, um espaço para conversar, tirar fotos e receber aquele abraço aconchegante.

Ligue para o Papai Noel

Até 24 de dezembro. De segunda a sexta, das 10h às 14h e das 16h às 17h; sábado das 12h às 14h e das 16h às 17h; e aos domingos, das 13h às 14h e das 16h às 17h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). (3066.2000)

O público pode aproveitar a cabine de Londres e falar em tempo real com o Bom Velhinho neste Natal.

Feira Internacional de Artesanato e Decoração - Feira das Nações

Até 31 de janeiro de 2018, na Praça da pirâmide do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85). (3477.3560)

A Feira das Nações oferece produtos - moda, cultura, decoração e gastronomia- de todos os cantos do mundo, como Turquia, Índia, França, Peru e Egito, e apresentações de dança culturais.

Lançamento da Agenda Ciência e Cultura do Ceará do Conhecimento

Às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

O Dragão do Mar, em parceria com a UFC e apoio da Funcap e do Ipece, realiza conferência com o Prof. Dr. Dirk Helbing, do Departamento de Sociologia do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, um dos mais gabaritados nomes internacionais com expertise em tecnologia computacional aplicada a questões sociais.

Exposição

Exposição TransformAluno

Até 9 de janeiro, de segunda-feira a sábado, 0h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h, na Galeria BenficArte do Shopping Benfica (Avenida Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A I Exposição do Projeto TransformAluno tem o objetivo de apresentar a população por meio de técnicas de design e sustentabilidade é possível renovar ou decorar a casa com móveis antigos, quebrados e até mesmo sucata, contribuindo assim para a redução do descarte de resíduos sólidos.

Roteiro de Cinema

Especial

Com Amor, Van Gogh (RU/POL - 2017)

Cinépolis RioMar: 19h30

Drama - 12 anos - 95 min. De Dorota Kobiela, Hugh Welchman. Com Douglas Booth, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan. Cinebiografia conta a história do pintor holandês Vincent Van Gogh por meio e suas obras de arte. O fim de sua vida é cercado de mistério. Ele morreu aos 37 anos após se suicidar com tiros na barriga. Mas muitos questionam se de fato Van Gogh se matou.

Corpo Delito (BRA - 2016)

Aracati: 14h30 e 20h30 | Limoeiro do Norte: 14h30 e 18h30 | Quixadá: 14h30 e 18h30

Documentário - 16 anos - 74 min. De Pedro Rocha. Com Ivan Silva. O prisioneiro Ivan ganha o direito de sair em liberdade. No entanto, a condição para isso é usar uma tornozeleira eletrônica. Ivan não se conforma com a situação, pois não se sente livre justamente por causa da tornozeleira.

Estreia

O Poder e o Impossível (EUA - 2017)

Iguatemi: 18h10 | Iguatemi (DUB): 13h

Drama - 14 anos - 98 min. De Scott Waugh. Com Josh Hartnett. Eric LeMarque vai em busca de aventura na região das montanhas para praticar snowboard. No entanto, ele acaba se perdendo e agora precisa lutar para sobreviver às condições extremas e começa a reavaliar tudo o que aconteceu em sua vida.

Star Wars: Os Últimos Jedi (EUA - 2017)

Aldeota (3D): 15h, 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h30, 18h30 e 21h30 | Messejana (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 12h30, 15h30 e18h30 | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h e 21h | Benfica (3D - DUB): 14h e 17h | Benfica (3D): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h e 20h40 | North Jóquei (3D): 17h20 | North Jóquei (3D - DUB): 15h40, 19h e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 15h e 18h15 | RioMar (3D): 21h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 19h | RioMar (MACROXE - 3D): 15h45 e 22h15 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h45 | RioMar Kennedy (3D): 14h, 17h15 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h30 e 19h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h | Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40| Iguatemi (3D - DUB): 15h40 e 18h40 | Iguatemi (3D): 15h10 e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h, 16h, 19h e 22h | Iguatemi (3D): 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h20 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h25, 19h30 e 22h35 | Parangaba (3D): 16h | Parangaba (3D - DUB): 13h, 19h e 22h | Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 15h20 e 20h40

Ficção científica - 12 anos - 150 min. De Rian Johnson. Com Daisy Ridley. A destemida Rey segue numa saga e passa por um treinamento conduzido por Luke Skywalker. Mas ele está muito pessimista e acredita que chegou a hora da ordem dos jedi acabar. Porém, Rey é otimista e acha que ainda é possível fazer o equilíbrio das forças.

Em cartaz

A Estrela de Belém (EUA - 2017)

Messejana (DUB): 12h15 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 13h | RioMar (DUB): 14h e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 13h e 17h05 | Parangaba (DUB): 13h

Animação - Livre - 86 min. De Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues. Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar e, na fuga, se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

Boneco de Neve (EUA -2017)

Via Sul: 16h15 | Iguatemi: 13h10

Suspense - 16 anos - 119 min. De Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender. Harry Hole é um policial reconhecido pelos casos resolvidos no passado, mas que sofre com problemas de alcoolismo. Após encontrar por acaso com a agente novata Katrine Braft, ele passa a investigar o desaparecimento de uma série de mulheres. A peculiaridade é que o responsável enviou ao próprio Harry um cartão enigmático, com a imagem de um boneco de neve, que está sempre presente nos locais onde as vítimas são atacadas.

Extraordinário (EUA - 2017)

Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | Via Sul (DUB): 14h20, 16h45 e 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica (DUB): 13h10, 15h30 e 17h50 | Benfica: 20h10 | North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (DUB): 13h45 e 16h40 | RioMar: 19h40 e 22h30 | RioMar Kennedy (DUB): 13h50, 16h30, 19h15 e 22h | North Shopping (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 13h25, 15h50, 18h15 e 20h40 | Iguatemi: 14h45, 17h10, 19h35 e 22h | Parangaba: 14h50 | Parangaba (DUB): 17h20, 19h45 e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h15 e 19h | North Maracanaú (DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h05, 16h15, 18h25

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Jogos Mortais: Jigsaw (EUA -2017)

Benfica (DUB): 19h40 | RioMar Kennedy (DUB): 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40 | Iguatemi: 21h40

Terror - 18 anos - 91 min. De Michael Spierig. Com Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie. Um grupo de pessoas é capturada para um novo jogo mortal. Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. No entanto, à medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

Liga da Justiça (EUA -2017)

Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 13h45 e 18h45 | Messejana (3D - DUB): 16h15 e 21h15 | Via Sul (DUB): 13h45, 18h45 e 21h15 | Benfica (DUB): 15h15 | North Jóquei (3D - DUB): 17h30 e 22h30 | RioMar (3D - DUB): 15h15 | RioMar (3D): 18h e 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h15 | North Shopping (DUB): 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | Iguatemi: 17h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h40 | Parangaba (DUB): 16h10 e 18h40 | North Maracanaú (DUB): 13h45 | Iandê Caucaia (DUB): 20h35 | Iandê Caucaia (DUB): 18h20

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Ben Aflleck. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash - poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Os Parças (BRA - 2017)

Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Benfica: 13h10, 15h20, 17h35 e 19h50 | North Jóquei: 15h e 20h10 | North Jóquei: 13h40, 16h20, 19h20 e 21h40 | RioMar: 13h30, 16h, 18h30 e 21h20 | RioMar: 14h20, 17h e 20h | RioMar Kennedy: 14h15, 16h45, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy: 17h30 e 20h |North Shopping: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 | North Shopping: 13h e 15h | Iguatemi: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Iguatemi: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 |Iguatemi: 14h50, 18h55 e 21h05 | Parangaba: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Parangaba: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 | Maranguape: 16h45 e 21h30 | North Maracanaú: 12h30, 14h45, 17h15, 19h30 e 21h45 | Aracati: 16h15 e 18h30 | Limoeiro do Norte: 16h15 e 20h30 | Quixadá: 16h15 e 20h30 | Sobral: 15h e 20h30 | Iandê Caucaia: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Bruno de Lucca. Chantageados e enganados por um trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão que lidar com o maior contrabandista da famosa rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Assassinato no Expresso do Oriente (EUA - 2017)

Aldeota: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 (somente dia 16/12) e 14h00, 16h20, 18h40 e 21h (somente dia 17/12) | RioMar (VIP): 14h30, 17h45 e 21h | RioMar: 19h20 e 22h | Iguatemi: 15h30 (somente dia 17/12) e 20h40| Iguatemi (DUB): 18h15 | Parangaba (DUB): 21h10 | Sobral (DUB): 18h

Suspense - 10 anos - 114 min. De Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente. Já a bordo, ele resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas para desvendar o crime.

Pai em dose dupla 2 (EUA - 2017)

Parangaba (DUB): 14h

Comédia - 12 anos - 102 min. De Sean Anders. Com Will Ferrel, Mark Wahlberg e Mel Gibsonl. Dusty teve de aceitar o fato de ver sua ex-mulher se casar com Brad. Agora, Dusty e Brad ficaram amigos. Mas essa amizade será testada quando eles decidem chamar seus pais para festejar o Natal com a família.