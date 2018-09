Confira a programação cultural desta segunda-feira (17/09)

00:00 · 17.09.2018

O PLayground da Peppa Pig é um parque temático voltado para crianças a apartir dos dois anos de idade, que fica disponível até o dia 14 de outubro no Shopping RioMar Fortaleza

Semana cultural

Teatro

Brasileira Profissão Esperança

Às 18h, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

O espetáculo discute, além da trajetória da cantora, a liberdade de expressão e religiosa e a participação da mulher dentro da cultura brasileira. A história ganha ritmo e alegria ao som de batuques e de grandes composições de Clara e dos que atravessaram sua existência. As apresentações acontecem nos dias: 09 ás 19h e no dia 17 às 18h na Sala Nadir Papi Sabóia do Theatro José de Alencar.

Especial

Playground Peppa Pig

Das 13h às 21h, no RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$15,00 para 15min - Minuto adicional: R$1,00 + simulador R$10,00. (3066.2000)

A partir do dia 1º de setembro, a porquinha Peppa Pig ganhou um novo parque temático em Fortaleza. O Playgroung da Peppa Pig ficará no RioMar Fortaleza, onde as crianças irão divertir-se no cenário do desenho animado, que contará com o Carro do Vovô Pig, Cineminha, espaço Pedra dos Dragões, Viagem de Trem com vagões coloridos e a linda Casa da Peppa Pig, decorada para receber os pequenos e toda família. O parque infantil receberá crianças a partir de dois anos de idade e permanecerá no shopping até o dia 14 de outubro deste ano.

Pirata

A partir das 20h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). (4011.6161)

A tradicional casa noturna de Fortaleza que agita as noites de segunda-feira anima o início da semana com muita música e cultura cearense. Entre as apresentações da noite está uma banda de forró pé de serra ou mais atual, além de versão bem animada. Durante sua apresentação dançarinos ficam à disposição do público para ensinar passos de forró.

Slime Mania

Até dia 31 de outubro. De segunda a sexta, das 15h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$25 para 30 min (Oficina + Slime + Acessório). (3089.0909)

O slime está chamando atenção da garotada. Também chamado de "amoeba ou geleca", a novidade é uma substância à base de cola líquida, com a forma multicolorida, semelhante a uma massinha. Para garantir a diversão de crianças e adultos, o RioMar Kennedy traz o Slime Mania, um espaço especial para produção da geleca. O público pode soltar a imaginação e produzir seu próprio slime e utilizar acessórios, glitter, neon e outros produtos.

Semana Frei Tito

A partir das 18h, na Casa Frei Tito (R. Rodrigues Júnior, 362,- Centro). Gratuito.

Nessa semana celebramos o aniversário de Frei Tito de Alencar Lima, por esse motivo convidamos artistas, amigos e familiares a participar desse momento de comemoração e de resistência para fazer memória da luta do nosso povo. Ocupação da Casa em que Frei Tito de Alencar Lima nasceu e viveu em sua infância e adolescência, localizada na Rua Rodrigues Junior, 364 - Centro de Fortaleza. A casa que marca esta fase de sua história foi tombada pelo Decreto Municipal 12843 de 22 de junho de 2011 - Processo 90594/2011, portanto não pode ser demolida e nem vendida, por ser atualmente patrimônio histórico da Cidade

Exposição

Exposição Natureza Gigante

Até dia 30 de setembro. De segunda a domingo, de 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

Joaninha, vagalume, besouro-rinoceronte, gafanhoto, borboleta azul e aranha caranguejeira-brasileira. Todos estes insetos poderão ser vistos em réplicas hiper-realistas na exposição "Natureza Gigante". A mostra, que fica no Shopping Iguatemi, conta com placas informativas sobre cada uma das espécies, retratando além de suas características e curiosidades, os diversos efeitos positivos que estes animais proporcionam aos seres humanos, como o fornecimento de alimentos ao consumir materiais em decomposição e melhorar o solo.

Agenda de cinema

Especial

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018) RioMar: 19h30

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018) RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora em busca de emprego e recebe uma proposta de fazer um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Ela aceita o trabalho e as imagens que encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre.

O Banquete

(BRA - 2018) Del Paseo: 19h30 e 21h10 | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes, Mariana Lima. Fim da década de 80, Brasil. Apesar de ter retornado à democracia, o país ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

Yonlu

(BRA - 2018) Del Paseo: 14h10 e 16h

Drama - 14 anos - 90 min. De Hique Montanari. Com Thalles Cabral. Vinícius Gageiro, mais conhecido como Yonlu, é um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018) RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 13h, 17h30 e 22h

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

O Predador

(EUA - 2018) Aldeota (3D): 16h20, 18h40 e 21h | Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 13h40, 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 22h30| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30 | Maranguape (3D - DUB): 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 15h| Aldeota: 17h, 19h e 21h | Del Paseo: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 13h, 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 16h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 16h50, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

A Outra Mulher

(FRA - 2018)

Del Paseo: 17h45

Romance - 12 anos - 86 min. De Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil. Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Alfa

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 19h e 21h | Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| North Shopping (DUB): 18h45 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma amizade.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018)

Iguatemi: 19h25 | Iguatemi (DUB): 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele divertido menino ainda existe em algum lugar.

Crô em Família

(BRA - 2018)

Aldeota: 15h20 e 17h10 | Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018)

Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 14h, 17h e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Victor Leal. Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições.

O Protetor 2

(EUA - 2018)

Iguatemi (DUB): 17h05| Iguatemi: 21h40|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, um dia ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 15h15| North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Megatubarão

(EUA - 2018)

Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 15h05 e 19h35 | Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica gigante de mais de 20 metros.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h30 | Del Paseo (DUB): 15h | Messejana (DUB): 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20 e 17h20| North Maracanaú (DUB): 18h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.