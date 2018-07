Confira a programação Cultural desta segunda-feira (16)

00:00 · 16.07.2018

Agenda de Cinema

Especial

Vingança (FRA - 2018)

RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz, Kevin Janssens e Vincent Colombe. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos, eles terão que lidar com as consequências de uma mulher que busca vingança.

Estreia

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (EUA - 2018)

Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h | Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45| Messejana (DUB): 12h30 e 17h30| Messejana (DUB): 18h30 | Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15| Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (3D): 21h45| Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50| Benfica: 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 21h30| RioMar: 22h20| RioMar: 15h30 e 20h30 | RioMar (DUB): 13h e 18h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45| North Shopping (DUB): 21h15| North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20| Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h| Parangaba (3XPLUS): 18h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15| Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30 | Maranguape (DUB): 19h | Maranguape (3D - DUB): 21h30|North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 13h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Iandê Caucaia (DUB): 18h20| Iandê Caucaia (DUB): 20h40|Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10|Limoeiro do Norte (3D - DUB): 19h e 21h10|Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10| Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 102 min. De Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell. Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05| Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20| Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30| Messejana (DUB): 16h | Messejana (DUB): 20h45| Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15| Via Sul (DUB): 14h e 16h15| Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h | Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30| North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20| North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h | RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h | RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h | RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45| North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50| North Shopping (3D - DUB): 15h40| North Shopping (DUB): 13h40| Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h | Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40| Parangaba (3D - DUB): 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h50 e 17h | Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20| North Maracanaú (3D - DUB): 16h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30| North Maracanaú (DUB): 15h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35

Animação - Livre - 98 min. De Genndy Tartakovsky. Com Alexandre Moreno. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Todo Dia (EUA - 2018)

RioMar: 22h | Iguatemi: 21h40

Drama - Livre - 98 min. De Michael Sucsy. Com Angourie Rice. A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Em cartaz

Hereditário (EUA - 2018)

Iguatemi: 22h20

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Homem-Formiga e a Vespa (EUA - 2018)

Aldeota: 18h40 e 21h | Del Paseo: 19h e 21h20| Messejana (DUB): 13h e 15h45| Messejana (3D - DUB): 19h e 21h30| Via Sul (DUB): 13h30, 16h, 18h45 e 21h30| Benfica (DUB): 13h, 15h20, 17h45 e 20h10|North Jóquei (3D - DUB): 13h40, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 22h | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h15 e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h45 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 22h| RioMar Kennedy: 21h30 | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | North Shopping (3D - DUB): 17h50| Iguatemi (DUB): 22h | Iguatemi: 14h50| Iguatemi (DUB): 17h20, 19h50 e 22h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba: 17h10 | Parangaba (DUB): 14h40, 19h40 e 22h10 | Maranguape (DUB): 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h50| Iandê Caucaia (DUB): 14h e 18h40| Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Jurassic World: Reino Ameaçado (EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 21h | Via Sul (DUB): 18h20 e 21h | Benfica (DUB): 15h15| North Jóquei (3D - DUB): 17h20 e 20h20| RioMar: 22h20| RioMar (DUB): 13h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 21h15| North Shopping (DUB): 15h50, 18h30 e 21h10| Iguatemi (3D): 16h30 e 21h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h10|Parangaba (DUB): 21h50| North Maracanaú (DUB): 21h15| Iandê Caucaia (DUB): 20h30| Sobral (DUB): 20h30

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Mulheres Alteradas (BRA - 2018)

RioMar Kennedy: 22h10 | Iguatemi: 22h10

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco, Monica Iozzi. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu, Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian, Leandra sente-se insegura pelo fato de ainda não ter constituído família e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a solteirice.

Oito Mulheres e Um Segredo (EUA - 2018)

Iguatemi: 15h20 e 20h| Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett e Rihanna. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela também contará com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Os Incríveis 2 (EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h40 e 16h10| Del Paseo (DUB): 14h e 16h30| Messejana (3D - DUB): 12h15| Messejana (DUB): 14h45 e 20h| Messejana (DUB): 13h15 e 18h15| Messejana (3D - DUB): 16h20| Via Sul (DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30| Via Sul (3D - DUB): 14h15 e 19h | Benfica (DUB): 13h e 17h50| Benfica (3D - DUB): 15h25 e 20h20| North Jóquei (DUB): 14h15 e 17h | North Jóquei (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 21h50| RioMar (4DX - 3D - DUB): 18h30| RioMar (VIP - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (3D - DUB): 14h30, 17h20 e 20h30| RioMar (DUB): 13h, 15h45 e 19h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| RioMar Kennedy (DUB): 13h, 15h45 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 13h, 15h35, 18h10 e 20h45| North Shopping (DUB): 13h30, 16h05 e 18h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 14h, 16h40 e 19h20| Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40 | Parangaba (DUB): 13h50, 16h30 e 19h10 | Parangaba (3D): 13h20 | Parangaba (3D - DUB): 16h, 18h40 e 21h20| Maranguape (DUB): 12h15| Maranguape (3D - DUB): 14h e 16h40| North Maracanaú (3D - DUB): 18h45| North Maracanaú (3D - DUB): 14h40 | North Maracanaú (DUB): 20h30| North Maracanaú (DUB): 13h15 e 16h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h10 e 18h25| Iandê Caucaia (DUB): 16h15 e 20h55| Aracati (3D - DUB): 14h e 16h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 14h e 16h30| Quixadá (3D - DUB): 14h e 16h30| Sobral (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família tivesse superpoderes, que surgem sem controle.

Semana Cultural

Exposição

Salão de Fotografia 2018

Até dia 10 de agosto. Segunda-feira, de 8h às 18h, de terça a quinta, de 8h às 21h, sexta, de 8h às 14h e sábado, de 8h às 11h, no Sobrado da Abolição (Rua Major Crisanto de Almeida, 1926, Centro- Pacatuba). Grátis. (99133.8183)

O Sobrado da Abolição – Centro Cultural Eduardo Campos sedia o Salão de Fotografia 2018. Com registros que exercitam olhares para a cidade, o salão reúne 24 fotografias selecionadas e quatro premiadas na segunda edição do Concurso de Fotografia. Lançado em 2017, o Concurso de Fotografia propôs em sua segunda edição uma temática livre, estabelecendo quatro categorias concorrentes com uma foto de cada: Moradores; Visitantes; Escola Pública Municipal e Fotos Tiradas com Câmera Celular.

Design por mulheres

Até dia 17 de agosto. De segunda a sexta, das 08 às 12h e das 13h às 17h, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará -MAUC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Grátis. (3366.7482)

A exposição, coordenada pela professora Tania Vasconcelos, nasce de uma ação de extensão da Universidade Federal do Ceará, que almeja essencialmente dar visibilidade à mulher designer. O desejo coletivo de investigar e desbravar a produção feminina em contrafluxo à história do Design partiu da pesquisa realizada por estudantes do curso de graduação em Design e agora ganha forma em contexto expositivo, tendo nessa mostra sua primeira edição. A curadoria apresenta um panorama da trajetória de nove mulheres designers: Bea Feitler, Emilie Chamie, Lina Bo Bardi, Lygia Pape, Bebel Abreu, Cyla Costa, Fátima Finizola, Joana Lira e Paula Dib.

Mostra 100% Design

Até dia 12 de agosto. Das 12h às 22h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito. (3066.2000)

A Mostra 100% Design chega a mais uma edição. O evento, que estreia hoje e segue até 13 de agosto, vem se destacando no cenário de decoração e design do Ceará trazendo novidades e inovação para o mercado. Além dos lançamentos no segmento, a Mostra tem como objetivo apresentar novos talentos na área de arquitetura e design.

Especial

XX Festival Eleazar de Carvalho

Até dia 22 de julho. Hoje, às 20h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3000)

A capital cearense será mais uma vez palco da música erudita com o tradicional Festival Eleazar de Carvalho, que acontece na Universidade de Fortaleza. São 14 dias destinados ao ensino da música, oferecendo aperfeiçoamento com renomados mestres da música nacional e internacional. Hoje, a programação conta com Recital de Música de Câmara.

Mundo Mágico da Criança

Até dia 30 de julho. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$10 para 10 min e R$20 para 30 min. (3089.0909)

A atração das férias no RioMar Kennedy é o “Mundo Mágico da Criança”, parque temático com quatro brinquedos infláveis gigantes, tobogãs, escorregadores, cama elástica e piscina de bolinhas. A diversão é indicada para crianças de 2 até 12 anos de idade com peso até 90 Kg.

Pirata

A partir das 20h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). (4011.6161)

A tradicional casa noturna de Fortaleza que agita as noites de segunda-feira anima o início da semana com muita música e cultura cearense. Entre as apresentações da noite a banda Pé de Chile que vai do forró pé de serra ou mais atual, além de versão bem animada. Durante sua apresentação dançarinos ficam à disposição do público para ensinar passos de forró. A Quadrilha do Zé Pestinha conta a história do cangaço e também permite a participação dos frequentadores da casa. O ponto alto da noite fica com o show da Banda do Pirata que encanta com diferentes estilos musicais para agradar a todos os gostos. Ela vai do forró ao carimbo, passeia pelo axé e sertanejo, além do rock.

Mar de Bolinhas

De segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos das 13h às 21h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 2300, Parangaba). Ingresso: R$20 por 20 min. (3308.3555)

A criançada tem diversão garantida no Shopping Parangaba durante todo esse mês de férias na Capital. O empreendimento agora conta com uma nova atração, um Mar de Bolinhas gigante. O espaço é indicado para crianças e também para pais.