Confira a programação cultural desta segunda-feira (16/01)

00:00 · 16.01.2017

AGENDA DE CINEMA

Especial

As Mil e Uma Noites - Volume 1, O Inquieto

(PT/FR/AL - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h30

Drama - 14 anos - 130min. De Miguel Gomes. Com Crista Alfaiate. Um cineasta foge durante o processo de realização de seu novo filme e, ao ser capturado, não tem outra saída a não ser repetir o que fez Xerazade em "As Mil e Uma Noites", onde precisava contar uma história diferente a cada noite para não ser degolada pelo rei.

As Mil e Uma Noites -Volume 2, O Desolado

(PT/FR/AL - 2016)Cinema do Dragão 01: 17h

Drama - 12 anos - 130min. De Miguel Gomes. Com Crista Alfaiate. Aprisionado por sua própria equipe de filmagens, o diretor Miguel Gomes segue contando histórias fantasiosas e pitorescas inspiradas na crise econômica vivida por Portugal entre os anos de 2013 e 2014.

As Mil e Uma Noites - Volume 3, O Encantado

(PT/FR/AL - 2016)Cinema do Dragão 01: 19h30 Drama - 12 anos - 125min. De Miguel Gomes. Com Crista Alfaiate. Após tantas histórias, Xerazade não sabe se ainda conseguirá agradar ao Rei por outras noites. Ela deixa o palácio disposta a conhecer o mundo exterior e, ao retornar, conta a história de uma comunidade de homens em Lisboa que ensinavam os pássaros a cantar.

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois (BRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 19h30 Drama - 16 anos - 84min. De Petrus Cariry. Com Sabrina Greve. Clarisse mora em Fortaleza, longe do pai, mas decide ir até sua casa para visitá-lo. Na casa do pai moribundo, ela descobre segredos da sua infância que envolve um irmão que morreu.

Como Você É ( EUA - 2016)

Cinema do Dragão 02: 13h20

Drama - 16 anos - 110min. De Miles Joris-Peyrafitte. Com Owen Campbell. Nos anos 90, três adolescentes vivem uma intensa amizade, gerando conflitos entre outros jovens, que culmina numa agressão. A polícia investiga o caso e na fase de depoimentos é recontada a história dessa amizade.

Mate-me Por Favor (BRA - 2016)

Cinema do Dragão 02: 15h15

Drama - 14 anos - 107min. De Anita Rocha da Silveira. Com Valentina Herszage. Na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a rotina de Bia, uma jovem de quinze anos, e de João, seu irmão de 25 anos de idade, é alterada por uma série de assassinatos sombrios. Este caso acaba ilustrando alguns dos principais problemas enfrentados pela juventude atual.

Demônio de Neon (EUA/FR)

Cinema do Dragão 02: 17h15 Terror - 16 anos - 117min. De Nicolas Winding Refn. Com Elle Fanning. Jesse é uma jovem de 18 anos que acaba de chegar a Los Angeles. Bastante ingênua, ela passa a lidar com o ego sempre inflado das demais modelos e também com a maquiadora Ruby (Jena Malone), que possui intenções ocultas com a jovem.

Pré-estreia

La La Land - Cantando Estações (EUA - 2017)

RioMar 04 - VIP: 22h | RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35 | Iguatemi 02: 18h20 e 21h | Parangaba 04 - DUB: 21h

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Estreia

Assassin's Creed

( EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h | Aldeota 03 - 3D: 16h20 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 16h40, 19h e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 | Messejana 02 - DUB: 16h | Messejana 05 - 3D - DUB: 19h | Messejana 05 - 3D: 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 12h30 e 15h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 21h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul 05 - 3D: 21h30 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h | RioMar 01 - 4DX - 3D: 18h30 e 21h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 14h e 19h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h45 e 22h15 | RioMar 09: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h e 19h20 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 16h40 e 22h | North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30, 21h | North Shopping 02 - DUB: 13h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25, 21h15| Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50 | Iguatemi 12: 13h05 | Iguatemi 12 - DUB: 22h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25, 20h15 e 22h35 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h e 17h50 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30 | Maracanaú 04- DUB: 16h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h20, 18h30 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 18h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos e revive as memórias de seus parentes.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 01: 16h10, 18h, 19h50 e 21h40 | Messejana 02: 13h45 e 21h | Messejana 03: 18h | Via Sul 01: 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul 04: 15h20 | RioMar 08: 13h45, 16h, 18h20 e 20h40 | RioMar 10: 17h e 22h | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h30, 19h40 e 21h50 | North Jóquei 04: 13h20, 15h50, 18h, 20h20 e 22h30 | North Shopping 03: 13h10, 15h10, 17h15, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h | Iguatemi 07: 13h20, 15h20, 17h20, 19h20 e 21h20 | Parangaba 01: 13h10, 15h15, 17h20, 19h25 e 21h30 | Maracanaú 04: 14h15, 18h45 e 21h15 | Caucaia 04: 15h50, 17h35, 19h20 e 21h05 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Desde criança, Christian teve o sonho de ser famoso. Ele ainda quer muito conquistar uma linda garota. Seus amigos de escola tentam dar uma força, mas no fim, Christian sempre se dá mal.

Em cartaz

Dominação (EUA - 2016)

Via Sul 04 - DUB: 14h10 e 16h15 | Iguatemi 04 - DUB: 22h

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h40 e 16h30 | Messejana 02: 18h30 | Messejana 04: 13h, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | North Jóquei 02: 14h40, 17h, 19h40 e 22h20 | RioMar 03 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h20 | RioMar 10: 14h40 | RioMar Kennedy 03: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 01: 13h, 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | North Shopping 06: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 03: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40 | Iguatemi 06: 13h10, 15h15, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 10: 20h20 | Parangaba 02: 13h25, 15h20, 17h15, 19h10 e 21h05 | Parangaba 05: 16h e 20h20 | Maracanaú 03: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 01: 20h45 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 21h | Limoeiro do Norte 01: 21h | Quixadá 01: 21h | Sobral 01: 21h

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 02 - DUB: 14 e 16h20 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 19h e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h30 e 18h45 | Messejana 03 - DUB: 12h45, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 02 - DUB: 17h45 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30, 18h20 e 21h00 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 13h20, 16h e 19h | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13, 15h45, 18h30 e 21h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h30 e 16h15 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 14h05, 16h30, 18h55 e 21h20 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h35 | Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Parangaba 04 - DUB: 13h45, 16h10 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h e 17h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30 e 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h30, 16h35 e 18h40 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10 | Aracati 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Quixadá 01: 14h30, 16h30 e 19h | Sobral 02 - DUB: 14h30, 16h30 e 19h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

O Vendedor de Sonhos (BRA - 2016)

Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Passageiros ( EUA - 2016)

Pátio Dom Luís 01: 18h40 e 21h | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 20h45 | Via Sul 06 :18h20 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 16h20, 19h e 21h40 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h, 18h e 21h | Rio Mar 07 - 3D: 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15, 17h e 22h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 20h | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 16h | Iguatemi 09 - 3D: 15h30 e 20h10 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h10 e 17h50 | Parangaba 05 - DUB: 13h40, 18h e 22h15 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h10 e 22h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 16h e 21h

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado.

Rogue One - Uma História Star Wars (EUA - 2016)

Iguatemi 11: 18h30 e 21h15 | Iguatemi 11 - DUB: 13h e 15h45

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para roubar os planos da Estrela da Morte.

Sete Minutos Depois da Meia Noite (EUA/ESP)

Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme encontra numa árvore uma forma de superar o sofrimento.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (EUA - 2016)

Del Paseo 01 - DUB: 14h | North Jóquei 04 - DUB: 13h40 | RioMar 09 - DUB: 14h30 e 17h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h25 | Iandê Caucaia 04 - DUB: 13h50

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson (EUA - 2016)

Del Paseo 02: 21h | Sobral 01 - DUB: 15h e 19h

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger, que ficou famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.

O Labirinto Selvagem é a nova atração do North Shopping Jóquei. O espaço oferece uma aventura interativa com esculturas de animais em tamanho real

SEMANA CULTURAL

Teatro

Na Colônia Penal

Às 19h, no Café Teatro das Marias (Rua Senador Almino, 223 A, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3037.9437)

O Cangaias Coletivo Teatral estará em cartaz com o espetáculo "Na Colônia Penal". A peça retrata o embate entre um oficial de justiça e um estrangeiro que chega à colônia para avaliar o sistema judiciário local. Kafka, neste texto e em toda sua obra, retrata a impactante e dolorosa subordinação do homem perante às instituições burocráticas de ordem e poder.

Especial

Casa 106

Até 31 de janeiro. Das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Mar de Bolinhas

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h30, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3308.3590)

Sucesso entre crianças e adultos, o Mar de Bolinhas é um espaço convidativo para altas aventuras em meio às mais de 200 mil bolas coloridas.

Lemonade Experience

Até 9 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriadosd, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 (preço único). (3066.2000)

Inédito em Fortaleza, o projeto Lemonade Experience traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público, que vivencia novas sensações e tem a oportunidade de conhecer várias novidades tecnológicas. O evento reúne em um mesmo espaço diversão e informação com muita interatividade com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Exposição

Caminho das Abelhas

Até o dia 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 15h às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A sensibilidade dos renomados fotógrafos Iana Soares, Markos Montenegro, Paulo Gutemberg, Sérgio Carvalho, Silas de Paula, Vanessa Andion sob curadoria do diretor de arte Ademar Assaoka está disposta em 48 imagens. A exposição traz documentações visuais em torno da região do Sertão de Irauçuba. Os fotógrafos retratam o cotidiano, a força e a resistência do sertanejo frente à seca e ao processo de desertificação no município cearense.

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

A exposição Labirinto Selvagem é uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas, réplicas de Velociraptors, Triceraptors, um crânio de Tiranossauro Rex, além de uma cabeça de King Kong com 1,70m de altura. A proposta do Labirinto Selvagem é que o público entre em um labirinto, cheio de mistério e suspense, uma experiência que mistura medo e curiosidade, causando ainda mais emoção aos curiosos que visitam o espaço.