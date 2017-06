Confira a programação cultural desta segunda-feira (12)

00:00 · 12.06.2017

O Escape 60 é um jogo de lógica e raciocínio onde os jogadores precisam desvendar os mistérios propostos pela narrativa de cada história

Cinema - Especiais

A Vida de Uma Mulher

(FRA - 2017)RioMar 10: 19h

Drama - 12 anos - 119 min. De Stéphane Brizé. Com Judith Chemla. Jeanne volta para casa após completar os estudos e passa a ajudar os pais nas tarefas do campo. Certo dia, o visconde Julien de Lamare aparece e logo conquista o coração da jovem.

Na Cama com Victoria

(FRA - 2017)Pátio Dom Luis 01: 13h30

Comédia - 14 anos - 97 min. De Justine Triet. Com Vincent Lacoste. Victoria Spick, advogada, em pleno vazio sentimental, é convidada para um casamento, e lá encontra seu velho amigo Vincent, e Sam, ex-traficante, que ela conseguiu inocentar.

Na vertical

(FRA - 2017)Pátio Dom Luís 01: 19h30

Drama - 18 anos - 100 min. De Alain Guiraudie. Com Damien Bonnard. Leo está à procura de um lobo. Durante uma caminhada no sul da França conhece Marie, uma pastora de espírito livre e dinâmico. Nove meses depois, nasce o filho dos dois. Sofrendo de depressão pós-parto e sem fé em Leo, que vai e vem sem aviso, Marie os abandona. Leo encontra-se sozinho, com um bebê para cuidar.

O Reencontro

(FRA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 17h15

Drama - 10 anos - 117 min. De Martin Provost. Com Catherine Frot. Claire exerce a profissão de parteira com muita paixão. Preocupada com sua maternidade, vê sua vida virada de cabeça para baixo pelo retorno de Beatrice, a ex-mulher de seu falecido pai.

Perdidos em Paris

(FRA - 2017)Pátio Dom Luis 01: 21h25

Comédia - 12 anos - 83 min. De Fiona Gordon e Dominique Abel. Com Fiona Gordon. Fiona recebe uma aflita e angustiada carta de sua tia Marta, uma senhora de 93 anos, que vive sozinha em Paris. Fiona embarca no primeiro avião rumo à capital francesa para descobrir que Martha desapareceu.

Tal Mãe, Tal Filha

(FRA - 2017)Pátio Dom Luis 01: 15h25

Comédia - 12 anos - 94 min. De Noémie Saglio. Com Juliette Binoche. Inseparáveis, Avril e sua mãe Mado não podiam ser mais diferentes. Mas quando as duas se veem grávidas ao mesmo tempo, o embate é inevitável.

Um Perfil Para Dois

(FRA - 2017)RioMar 10: 21h30

Comédia Romântica - ND - 99 min. De Stéphane Robelin. Com Pierre Richard. Pierre, viúvo e aposentado, não sai de casa há dois anos. Ele descobre as alegrias da internet graças a Alex, um jovem contratado por sua filha para lhe ensinar o básico da informática. Em um site de encontros, uma bela jovem, flora63, seduzida pelo romantismo de Pierre, lhe propõe um primeiro encontro.

Estreia

A Múmia

(EUA - 2017)Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 19h e 21h30 | Del Paseo 01: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 06: 18h40 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Benfica 02 - 3D: 20h15 | North Jóquei 02 - DUB: 19h45 e 22h20 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20, 18h45 e 21h15 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30, 18h20 e 22h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h e 20h | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h e 22h | RioMar 06 - DUB: 13h40 | RioMar 06: 19h45 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy 03: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy 06 - DUB: 17h30 e 20h | North Shopping 02 - DUB: 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping 03 - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi 01 - 3D: 13h40 e 18h20 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 16h e 20h40 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30, 21h10 e 23h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10 e 18h50 | Iguatemi 10: 19h30 e 21h50 | Iguatemi 10 - DUB: 14h50 e 17h10 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 14h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 04 - DUB: 15h45 | Caucaia 01 - DUB: 16h30, 18h40 e 20h50 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h15, 16h20 e 18h25 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 110 min. De Alex Kurtzman. Com Tom Cruise. Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi injustamente tirado está mumificada, mas ela desperta.

Paris Pode Esperar

(EUA - 2017)Iguatemi 04: 17h05, 19h10 e 21h15

Romance - 12 anos - 93 min. De Eleanor Coppola. Com Diane Lane. Anne está casada com o produtor de cinema Michael. Ele a ama muito, mas não tem tempo para dedicar à esposa. No trajeto de Cannes até Paris, Anne é acompanhada pelo sócio de seu marido.

Em Cartaz

A Cabana

(EUA - 2017)Iguatemi 03: 21h10 | Iguatemi 03 - DUB: 15h50 e 18h30

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado.

Amor.Com

(BRA - 2017)Messejana 03: 19h | Via Sul 06: 21h | Benfica 03: 15h35 e 20h05 | North Jóquei 04: 14h e 16h30 | RioMar 10: 14h30 e 16h45 | RioMar Kennedy 03: 14h e 16h15 | North Shopping 06: 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 12: 13h e 20h40 | Parangaba 04: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h40 | Maracanaú 04: 18h45 | Caucaia 01: 14h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Anita Barbosa. Com Isis Valverde. A vlogueira de moda Katrina é uma das queridinhas da internet. Já o vlogueiro de game Fernando ainda não alcançou o sucesso. Os dois se conhecem, se apaixonam e o romance deles vira sensação.

As Aventuras de Ozzy

(ESP - 2017)North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h15 | RioMar 09 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h15 | North Shopping 06 - DUB: 16h10 | Iguatemi 04 - DUB: 13h05 e 15h05 | Parangaba 05 - DUB: 16h

Animação - Livre - 90 min. De Alberto Rodríguez e Nacho la Casa. Com Guillermo Romero. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa para cães.

Corra!

(EUA - 2017)Iguatemi 07 - DUB: 20h20

Terror - 14 anos - 104 min. De Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. O comportamento amoroso dos pais dela pode esconde algo muito mais perturbador.

Guardiões da Galáxia Vol. 2

(EUA - 2017)North Shopping 06 - DUB: 18h10

Ação - 12 anos - 133 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida.

Mulher-Maravilha

(EUA - 2017)Aldeota 01: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Del Paseo 02: 16h10 e 18h50 e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Messejana 03 - DUB: 16h | Via Sul 02: 17h40 | Via Sul 04 - DUB: 19h50 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h20, 18h30 e 21h20 | Via Sul 06 - DUB: 15h50 | Benfica 01 - 3D - DUB: 14h25, 17h10 e 19h55 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h30, 17h45 e 20h50 | North Jóquei 03 - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h30 e 19h30 | RioMar 03 - 3D: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 06 - DUB: 16h30 | RioMar 06: 22h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h e 20h | RioMar 07 - 3D: 17h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 12h50, 15h45, 18h45 e 21h45 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h45 e 20h45 | North Shopping 04 - DUB: 14h, 17h e 20h | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h40, 17h40 e 20h40 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi 05: 13h30 e 19h10 | Iguatemi 05 - DUB: 16h20 e 22h | Iguatemi 09 - 3D: 14h30, 17h20 e 20h10 | Iguatemi 12: 17h50 | Iguatemi 12 - DUB: 15h | Parangaba 01 - DUB: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 16h20 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h30, 19h10 e 22h | Maranguape 01 - DUB: 15h, 18h e 21h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h20 | Maracanaú 04 - DUB: 20h45 | Caucaia 02 - DUB: 15h10, 17h50 e 20h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h40

Ação - 10 anos - 141 min. De Patty Jenkins. Com Gal Gadot. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia, Diana descobre que uma guerra está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar para impedir o conflito.

O Poderoso Chefinho

(EUA - 2017)Iguatemi 07 - DUB: 13h20 e 15h30

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante une forças com seu irmão para impedir que um CEO acabe com o amor no mundo.

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar

(EUA - 2017)Aldeota 02: 13h40, 16h10 e 18h40 | Del Paseo 02: 13h40 | Pátio Dom Luís | Messejana 03 - DUB: 21h15 | Messejana 04 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 01 - DUB: 15h50, 18h45 e 21h45 | Via Sul 04 - DUB: 13h30 | Via Sul 04: 16h15 | Benfica 03 - DUB: 13h e 17h30 | North Jóquei 04 - DUB: 18h30 e 21h30 | RioMar 04 - VIP: 21h | RioMar 08 - DUB: 12h50 e 15h40 | RioMar 08: 18h30 e 21h40 | RioMar 09 - DUB: 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 15h, 18h e 21h15 | North Shopping 01 - DUB: 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi 06 - 3D: 16h05 e 21h25 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h25 e 18h45 | Iguatemi 11: 19h20 | Iguatemi 11 - DUB: 14h35 | Parangaba 05: 20h40 | Parangaba 05 - DUB: 13h20 e 18h | Maracanaú 03 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Caucaia 04 - DUB: 15h25, 17:50 e 20h40 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 01 - DUB: 15h e 20h30

Aventura - 12 anos - 129 min. De Joachim Rønning, Espen Sandberg. Com Johnny Depp. O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas.

Neve Negra

(ARG/ESP - 2017)Pátio Dom Luís 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Iguatemi 11: 17h15 e 22h

Drama - 12 anos - 92 min. De Martin Hodara. Com Ricardo Darín. Salvador vive isolado do mundo nas colinas geladas da Patagônia. Sozinho há décadas, ele recebe a inesperada visita do irmão Marcos e da cunhada Laura.

Rei Arthur - A Lenda da Espada

(EUA/RU - 2017)Aldeota 02: 21h20 | RioMar 04 - VIP: 15h e 18h | Iguatemi 07 - DUB: 17h40| Sobral 01 - DUB: 18h

Aventura - 14 anos - 126 min. De Guy Ritchie. Com Charlie Hunnam. O jovem Arthur desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur.

Z - A Cidade Perdida

(EUA - 2017) Cinema do Dragão 01: 15h e 17h35

Aventura - 14 anos - 141 min. De James Gray. Com Robert Pattinson. Nos anos 1920, o lendário explorador britânico Percy Fawcett parte numa viagem até a selva amazônica em busca de uma cidade que ele acredita existir: Z.

Semana Cultural - Especiais

Benfica Music Studio

Das 12h às 20h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

O cliente poderá gravar um CD personalizado com trilha sonora, mais uma declaração especial para o seu amor. Para participar, basta presentear um cupom fiscal emitido por loja do shopping, em qualquer valor.

Escape 60

Aberto diariamente, de 10h às 22h, na Av. Desembargador Moreira, 530. Dionísio Torres. Ingressos: de R$59 a R$69. Mínimo de quatro e máximo de oito pessoas por sala. (3032.0014)

Primeiro estabelecimento destinado a jogos de fuga no Nordeste. O desafio dos participantes é desvendar os mistérios e sair de salas, em 60 minutos, que têm como temas prisão, quatro de hotel e sala de jantar.

Infinity 9D Simulador Dinâmico

Diariamente, das 10h às 22h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$15. (3403.7042)

Equipamento de realidade virtual, o Infinity 9D traz mais de 90 cenários diversos, ideais para uma aventura cheias de emoção. Aberto para crianças a partir de cinco anos, com autorização dos pais ou responsáveis, até crianças de oito anos, além de adolescentes e adultos.

Aventura nas Árvores

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h30 às 20h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15 (por 15 minutos e R$1 por minuto adicional). (3477.3560)

A Aventura nas Árvores é um espaço onde os pequenos têm várias opções de brincadeiras, como arvorismo, tobogãs, casa de troncos, escorregadores gigantes, escaladas, cama elástica, pontes de cordas e piscina de bolinhas. . Com área total superior a 200m², a Aventura nas Árvores é direcionada para crianças até 12 anos e menores de 4 anos precisam estar obrigatoriamente acompanhadas por um maior responsável.

Parks & Games

Aberto diariamente, de 10h ás 22h, no Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota). Atrações: R$ 5 a R$ 8.

(3456.5500)

A rede de parques indoor Parks & Games inaugurou no dia 3 de junho seu primeiro parque em Fortaleza. O espaço oferece cerca de 90 atrações com diversas experiências, entre elas games, simuladores, jogos coletivos e o "brinquedão" com circuito de obstáculos e tobogãs. Os pequenos também podem se divertir no circuito de atrações kids com piscina de bolinhas que promete agradar a turminha. O parque conta com quatro espaços exclusivos para festas.

Exposição

Arte em Pneus

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga). Grátis. (4062.9704)

Em parceria com o artesão cearense Pedro Paulino, o Via Sul Shopping apresenta a exposição Arte em Pneus, que apresenta uma série de produtos reciclados com pneus. A mostra traz itens como brinquedos, cadeiras rústicas, vasos ornamentais e playgrounds para crianças.

Show

Stefano Marques

Às 12h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

Um dia inteiro de programação para que os casais possam desfrutar juntos a data mais romântica do ano.Haverá ações surpresas com entrega de mimos aos namorados e prestação de serviços gratuitos. A trilha sonora será com o músico Steano Marques, que se apresentará às 12h, na Praça de Alimentação do shopping.