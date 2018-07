Confira a programação cultural desta segunda-feira (09/07)

00:00 · 09.07.2018

Especial

Parque dos tac tacs

Até 29 de julho, das 10h às 22h, no RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: R$15,00 para 15min e o minuto adicional: R$1,00. (3066.2000)

As férias escolares chegaram e a criançada vai divertir-se muito no RioMar Fortaleza. O shopping recebe o Parque Tac Tacs, um espaço lúdico voltado especialmente para os pequenos. A estrutura é inédita e será montada na Praça de Eventos, no Piso L1, e contará com tobogãs, piscina de bolinha, espaço para teatro de fantoches, escorregadores e muito mais.

Hoverplay

Das 10h às 22h, no RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: R$ 20,00 (por 15 minutos) e R$ 30,00 (por 30 minutos). (3066.2000)

O skate futurista que conquistou a criançada – e os adultos também – tem espaço no RioMar Fortaleza. Com design inovador e futurista, o Hoverboard elétrico é controlado através de movimentos do próprio corpo, por meio de um sistema de tração inteligente, o brinquedo realiza movimentos em 360 graus e convida o pública a se divertir em um espaço com pista e obstáculos.

Mundo Mágico da Criança

Das 10h às 22h, no RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingressos: R$ 10,00 para 10 min e R$ 20,00 para 30 min. (3089.0909)

A atração das férias no RioMar Kennedy é o “Mundo Mágico da Criança”, parque temático com quatro brinquedos infláveis gigantes, tobogãs, escorregadores, cama elástica e piscina de bolinhas. O parque infantil fica no Piso L1, na Praça Central de Eventos. A diversão é indicada para crianças de 2 até 12 anos de idade com peso até 90 Kg. Os menorzinhos podem brincar acompanhados de um responsável.</CS>

Exposição

Exposição Design por Mulheres

Até 17 de agosto, das 08 às 12h e das 13h às 17h, no MAUC (Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição, coordenada por Tania Vasconcelos, nasce de uma ação de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), que almeja dar visibilidade à mulher designer. O desejo coletivo de investigar e desbravar a produção feminina em contrafluxo à história do Design partiu da pesquisa realizada por estudantes do curso de graduação em Design e agora ganha forma em contexto expositivo, tendo nessa mostra sua primeira edição. A curadoria de Luciana Eloy e Cláudia Marinho apresenta um panorama da trajetória de nove mulheres designers Bea Feitler, Emilie Chamie, Lina Bo Bardi, Lygia Pape, Bebel Abreu, Cyla Costa, Fátima Finizola, Joana Lira e Paula Dib.

Show

Tiago Araripe



Tiago Araripe sobe ao palco do Cineteatro São Luiz para apresentar suas composições e parte do novo EP: “Na Mala, Só a Viagem”

Às 20h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: de R$ 10 (meia) a R$ 20 (inteira). (3252.4138)

Um dos grandes nomes da música do Ceará e do Brasil, o cantor e compositor Tiago Araripe realiza show especial na segunda-feira, 9 de julho, às 20h, no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). A apresentação inaugura uma nova faixa de programação no cineteatro, com músicos e público ao mesmo tempo no palco, em uma apresentação intimista, para 80 pessoas, com grande interação entre artistas e plateia. O show também reforça o lançamento, no Ceará, do novo EP de Tiago Araripe, “Na Mala, Só a Viagem”, gravado em Recife, com produção do aclamado guitarrista pernambucano Juliano Holanda.

Cinema

Especial

Vingança

(FRA - 2018) RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos, eles terão que lidar com as consequências de uma mulher que busca vingança.

Estreia

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h30 | Aldeota: 16h |Aldeota (3D): 18h30 e 21h | Aldeota (3D - DUB): 13h30 e 16h | Del Paseo (DUB): 14h20 | Del Paseo: 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h, 21h45 e 0h05 | Messejana (DUB): 20h | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h45 | Via Sul (DUB): 12h45, 15h30 e 20h30 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 20h40 | North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 15h30, 18h30 e 21h30 | RioMar (VIP - 3D):14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15 | RioMar Kennedy: 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h|North Shopping (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05, 19h35 e 22h05 | Iguatemi (3D): 14h35 | Iguatemi: 14h | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h30, 18h e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h30 | Parangaba (3D - DUB): 14h50, 19h50 e 22h20 | Parangaba (3D): 17h20 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h40, 16h10 e 18h40 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 21h10 | Maranguape (3D - DUB): 18h45 e 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h20 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h05, 16h20, 18h35 e 20h50 |Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018) RioMar: 16h30 e 22h | RioMar Kennedy: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h15 | North Shopping: 15h50| North Shopping: 14h10 e 21h30 | Iguatemi: 13h50, 15h55, 18h, 20h05 e 22h10 | Parangaba: 14h, 16h, 18h e 20h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu, Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian, Leandra sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira.

Em cartaz

Eu Só Posso Imaginar

(EUA - 2018)Benfica (DUB): 17h50

Drama - 12 anos - 110 min. De Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley. Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Hereditário

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 14h, 17h e 19h50 | Iguatemi: 22h

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)Aldeota: 18h30 e 21h | Del Paseo: 21h30 | Messejana (DUB): 12h45, 15h30, 18h15 e 21h | Via Sul (DUB): 13h, 15h45, 18h30 e 21h15| Benfica (DUB): 14h20 e 17h05 | Benfica (3D - DUB): 19h40 | North Jóquei (DUB): 13h20, 16h20, 19h20 e 22h15 | RioMar (VIP): 15h, 18h e 21h | RioMar (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | North Shopping (DUB):13h10, 15h50, 18h30 e 21h10 | Iguatemi: 13h50| Iguatemi (DUB): 16h30 e 19h10 | Iguatemi (3D): 15h55 e 21h15 |Iguatemi (3D - DUB): 13h15 e 18h35 | Parangaba: 16h40 e 22h| Parangaba (DUB): 13h50 e 19h20 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 14h20, 17h15 e 20h | Iandê Caucaia (DUB): 18h10 e 20h40 | Aracati (DUB): 20h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 | Quixadá (DUB): 20h30 | Sobral (DUB): 18h

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Não Se Aceitam Devoluções

(BRA - 2018) North Shopping: 13h30

Comédia - 12 anos - 99 min. De André Moraes. Com Leandro Hassum. Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h | Benfica (DUB): 20h10 | Iguatemi: 15h20, 20h e 22h20 | Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Del Paseo (DUB): 14h, 16h30 e 19h | Messejana (DUB): 13h15, 16h e 18h45 | Messejana (DUB): 14h30 e 17h15 | Messejana (3D - DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30 | Via Sul (DUB): 12h30, 15h15, 18h15 e 21h | Via Sul (3D - DUB): 13h15, 16h e 17h45 | Via Sul (DUB): 12h, 14h45, 17h30 e 20h15 | Benfica (3D - DUB): 13h, 17h40 e 20h | Benfica (DUB): 15h20 | North Jóquei (DUB): 15h40, 18h30 e 21h20 | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h, 16h e19h | RioMar (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | RioMar (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (DUB): 15h40, 18h30 e 21h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 16h15 e 19h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h10 e 18h50 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 16h40 e 19h20 | Iguatemi (DUB): 17h05 e 19h45 | Iguatemi (DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40 | Parangaba (DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Parangaba (3D): 13h40 | Parangaba (3D - DUB): 16h20, 19h e 21h40 | Maranguape (DUB): 14h30 e 17h30 | Maranguape (3D - DUB): 13h15 e 16h | North Maracanaú (3D - DUB): 12h15, 15h, 17h45e 20h30 | North Maracanaú (DUB): 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h30, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h e 18h35 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Sexy Por Acidente

(EUA/CHI - 2018) RioMar Kennedy (DUB): 22h10 | Iguatemi: 22h25 | Iguatemi (DUB): 14h40 | Sobral (DUB): 15h e 20h30

Comédia - 12 anos - 110 min. De Abby Kohn, Marc Silverstein. Com Amy Schumer. Renee, uma mulher comum, luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher mais capaz e bonita do mundo. E com isso Renee começa a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas.

Sicario: Dia do Soldado

(EUA - 2018) RioMar (VIP): 22h | RioMar: 13h| Iguatemi: 21h50 | Parangaba: 22h10

Suspense - 16 anos - 122 min. De Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro. Depois de Scicario - Terra de Ninguém, acompanhe o misterioso Alejandro Gillick e o oficial da CIA, Matt Graver, trabalhando juntos em uma audaciosa ação secreta. Na missão que envolve a filha de um chefão das drogas, Isabelle, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas escolhas podem acabar desencadeando uma sangrenta guerra de cartéis.

Talvez Uma História de Amor

(BRA - 2018) Benfica: 13h30 e 15h40

Romance - 12 anos - 103 min. De Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano. Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara. Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.