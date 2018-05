Confira a programação cultural desta segunda-feira (07/05)

00:00 · 07.05.2018

Semana Cultural

Especial

O mundo do Cupcake

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$20 por 20 minutos. (3308.3555)

A nova atração do Shopping Parangaba, "O Mundo do Cupcake", é um espaço lúdico, onde as crianças podem montar seu próprio cupcake, divertindo-se junto com os pais na produção desse delicioso doce.

Arena Games VR

Das 12h às 22h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$15,00 por 15 minutos. (3089.0909)

A Arena Games VR é um espaço especial para quem curte tecnologia e reúne muitos jogos de consoles modernos. A atração fica no piso L2, ao lado da Lojas Americanas, e funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. O espaço é composto por estações com consoles de Playstation 4, Xbox One, PS Move e Playstation VR Aim Controlles. Além de uma estação de dança completa com tv, som, kinnect e o jogo Just Dance.

Trenzinho da Alegria

Das 10h às 22h, no Shopping Iguatemi (Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 15.

O Trenzinho da Alegria desembarcou nesta terça-feira (3) no Shopping Iguatemi Fortaleza. Visitantes, clientes, lojistas e público em geral poderão fazer um passeio todo especial no hall do shopping. O embarque é realizado em frente à Zara Home e o passeio tem duração média de 10 minutos.

Hoverplay

De segunda-feira a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, no RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$ 20 (por 15 minutos) e R$ 30 (por 30 minutos). (3066.2000)

Com design inovador e futurista, o Hoverboard elétrico é controlado através de movimentos do próprio corpo, por meio de um sistema de tração inteligente, o brinquedo realiza movimentos em 360 graus.

Pirata

A partir das 20h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (4011.6161)

A tradicional casa noturna de Fortaleza, que agita as noites de segunda-feira, anima o início da semana com muita música e cultura cearense. Entre as apresentações da noite a banda Pé de Chile que vai do forró pé de serra ao mais atual, além de versão bem animada. Durante sua apresentação, dançarinos ficam à disposição do público para ensinar passos de forró. A Quadrilha do Zé Pestinha conta a história do cangaço e também permite a participação dos frequentadores da casa. O ponto alto da noite fica com o show da Banda no Pirata que encanta com diferentes estilos musicais para agradar a todos os gostos. Ela vai do forró ao carimbó, passeia pelo axé e sertanejo, além do rock.

Diversão na Praia

Até dia 15 de maio. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingresso: R$ 12,00 para 5 minutos, (3089.0909)

O RioMar Kennedy está com uma divertida atração para as crianças: Diversão na Praia. A piscina com 8 m² é indicada para crianças a partir de 3 anos e adultos com até 90 Kg. A Play Ball, é uma imensa bolha de plástico com ar, onde é possível entrar na água sem se molhar. A ideia da brincadeira é conseguir se equilibrar dentro da bolha.

Exposição

Exposição do orquidário da UFC

Até dia 13 de maio. De segunda a domingo, das 10h às 22h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

O mundo colorido e perfumado das orquídeas estará em exibição no Shopping Benfica, que terá exposição do Orquidário da UFC. O projeto de pesquisa e extensão da UFC oferece aos alunos da instituição o aprendizado sobre a cadeia produtiva do setor de plantas ornamentais. O público terá a chance de conhecer e aprimorar os seus conhecimentos sobre as flores, além de adquirir os arranjos.

Exposição Retratos de Mãe

Até dia 13 de maio. De segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos de 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

Entre os dias 13 de abril e 13 de maio, acontece a exposição Retratos de Mãe. Idealizado pelo Estúdio Nós, das fotógrafas Vane de Paula e Camila Ávila, a exibição tem como objetivo homenagear mães e sensibilizar o público sobre as sutilezas das distintas fases maternidade. Este ano, a exposição traz uma curadoria das melhores imagens das edições passadas do projeto Retratos de Mãe, realizado pelas artistas desde 2016.

Agenda de Cinema

Especial

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(RU/IRL - 2018) Rio Mar: 19h30

Drama - 16 anos - 121 min. De Yórgos Lánthimos. Com Colin Farrell. Steven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem dois filhos. Já há algum tempo ele mantém contato frequente com Martin, um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação, justamente quando era operado por Steven. Ele gosta bastante do garoto, tanto que lhe dá presentes e decide apresentá-lo à família. Entretanto, quando o jovem não recebe mais a atenção de antigamente, decide elaborar um plano de vingança.

Estreia

Gringo - Vivo ou Morto

(EUA/AUS - 2018) Rio Mar (VIP): 13h30, 16h e 19h | Iguatemi: 15h, 19h30 e 21h45| Iguatemi: 14h | Parangaba: 13h05, 17h30 e 21h45

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago. Enfrentando problemas financeiros, ele descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão, que pode resultar em sua demissão. Quando Richard e sua sócia Elaine resolvem acompanhá-lo em uma viagem de trabalho corriqueira ao México, David vê a situação como a oportunidade ideal para fingir ter sido sequestrado e, desta forma, pedir um polpudo sequestro.

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018) Del Paseo (DUB): 14h20 | Del Paseo: 16h30 e 18h40| Via Sul (DUB): 14h e 19h | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (DUB): 13h45, 16h20 e 19h | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30, 17h15, 20h e 22h20 | North Shopping (DUB): 18h30 | Iguatemi (DUB): 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba: 20h10 | Parangaba (DUB): 17h50 e 22h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(BRA - 2018) Rio Mar: 16h40 e 14h | Iguatemi: 17h20

Drama - Livre - 94 min. De Paulo Nascimento. Com Edson Celulari Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo, e é considerado famoso por oferecer a melhor pizza dos arredores. Vivendo uma vida feliz com a mulher Clarice e a filha Alícia, ele sente que superou todas as dificuldades da cegueira e que deu a volta por cima. Mas, ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório inicia um conflito consigo mesmo e precisa tomar uma grande decisão.

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h40 e 22h20 | Rio Mar (VIP): 22h | Rio Mar (DUB): 13h e 15h30 | Rio Mar: 18h20 | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h15, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping (DUB): 16h10 e 20h50 | North Shopping (DUB): 16h10 | Iguatemi: 13h29 e 22h20, 17h40 | Iguatemi (DUB): 15h30 e 19h50 | Iguatemi: 16h30 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20 e 18h40 | Parangaba: 15h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h20 e 19h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale. Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a assombrado por uma presença sobrenatural.

Em cartaz

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h35 | Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 21h30 | Iguatemi (DUB): 13h30 e 15h30 | Parangaba (DUB): 15h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos

(BRA - 2017) Benfica: 13h e 17h30| Rio Mar Kennedy: 13h e 16h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018) Iguatemi (DUB): 15h05

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque, Maisie Williams. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Os Farofeiros

(BRA - 2017) Iguatemi: 13h

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Pantera Negra

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 15h45

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Pedro Coelho

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 13h Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total

( EUA - 2018) Benfica (DUB): 20h05| Rio Mar Kennedy (DUB): 19h | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 e 15h40 | Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h e 18h

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson. Davis Okoye é um primatologista que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho.

Tudo que Quero

(EUA - 2018) Del Paseo: 21h | Iguatemi: 13h20

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 17h30| Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h |Centerplex Messejana (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Messejana (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Messejana (DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h45 e 19h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Via Sul (DUB): 12h30, 15h30, 18h45 e 22h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 13h, 16h e 19h15| Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10 | Benfica (DUB): 13h05 e 16h10 |Benfica: 19h15 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30e 20h |Rio Mar (VIP): 14h30, 18h e 21h30 | Rio Mar (MACROXE - 3D): 15h15 | Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15 |Rio Mar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h30, 18h e 21h30| Rio Mar: 21h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h | Rio Mar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 12h30, 15h45, 19h15 e 22h30 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h| North Shopping (DUB): 13h30, 16h30 e 19h30 | North Shopping (DUB): 13h, 16h e 19h| North Shopping (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iguatemi: 17h30 | Iguatemi (DUB): 14h30 e 20h30 | Iguatemi (3D): 18h e 21h | Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30 | Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 20h05 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05 | Iguatemi: 21h30| Iguatemi (DUB): 18h30 | Parangaba (DUB): 21h40 | Parangaba (3D): 16h e 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h e 19h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30, 16h30 e 22h30 | Parangaba (3D): 13h15 e 16h15| Parangaba (3D - DUB): 19h15 e 22h15| Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h15 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Aracati (DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h e 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 18h |Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h e 18h | Quixadá (3D): 21h | Sobral (DUB): 20h30| Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Pratt. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018) Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Iguatemi: 18h15 e 22h15 | Iguatemi (DUB): 16h15 e 20h15 | Parangaba (DUB): 19h45

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.