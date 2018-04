Confira a programação cultural desta quinta-feira (26)

00:00 · 26.04.2018

Agenda

Salão de Abril

O 69º Salão de Abril, que teve início no dia do aniversário de Fortaleza, celebra os 75 anos de história da mostra e homenageia os 100 anos de nascimento de Zenon Barreto. Foram submetidas 482 obras de 304 artistas à equipe de curadoria composta por Antonio Paulo Klein, Carlos Macêdo, Paloma Santa Rosa e Paulo Amoreira. Às 18h, na Casa Barão de Camocim (Rua General Sampaio, Nº 1632, Centro). Gratuito. (3105.1339)

Meditação Sahaja Yoga

Das 15h30 às 16h30, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará´ - Espaço Estação (Rua 24 de Maio, 60, Centro). Gratuito. (3101.6799)

O método de meditação Sahaja Yoga trabalha o equilíbrio pessoal que precisamos ter diante de todos os mais diversos desafios apresentados pela vida. O curso acontece na Biblioteca Pública do Estado do Ceará/Espaço Estação todas as quintas-feiras, com uma hora de duração para os participantes que chegarem no local.

Maloca Apresenta

Às 20h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O Cinema do Dragão exibe 9 filmes, divididos entre 3 pequenas mostras. Nesta terça será apresentado o 'ABC da Greve', que cobre os acontecimentos na região do ABC paulista, acompanhando a trajetória do movimento de 150 mil metalúrgicos em luta por melhores salários e condições. Sem obter êxito em suas reivindicações, decidem-se pela greve.

Todxs na Praça

Às 18h, na Praça José Bonifácio (R. Antônio Pompeu, s/n, Centro). Gratuito.

Para comemorar o aniversário de 13 anos, o grupo teatral Pavilhão da Magnólia realiza a "Mostra Pavilhão da Magnólia", em Fortaleza, entre os dias 23 e 28 de abril. Com uma série de espetáculos, apresentações, eventos e palestras gratuitas, a mostra acontece em diversos locais da cidade. No Todxs na Praça, feira e bazar reúnem vários expositores cearenses, música e teatro.

A rua é noiz

Às 18h30, no Centro Cultural Grande Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Bom Jardim). Gratuito. (3497.5991)

Nossa periferia é nosso cenário real e simbólico e nosso enredo é nossa gente e nossos lugares de cada dia. Queremos dar conta de nós mesmos, nos revelar e desvelar aquilo que nos define em cada relação com as comunidades. Temos uma pergunta: o que mostra a nossa cara? É esse o questionamento trazido pelo espetáculo, que faz apresentação no CCBJ. Além disso, fala sobre as muitas possibilidades que temos, desde a senhora trabalhadora, o senhor dono de casa, os "vetim" das praças, a jovem guerreira, a juventude aguerrida e o povo do ônibus lotado a caminho do trabalho.

Cinema

Estreia

Vingadores: Guerra Infinita (EUA - 2018)

Aldeota: 14h30, 17h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | Messejana (DUB): 19h30| Messejana (DUB): 15h15 e 18h30| Messejana (3D - DUB): 14h, 17h30, 21h e 0h05 | Via Sul (DUB): 18h30| Via Sul (3D - DUB): 14h, 17h30, 21h e 0h05| Via Sul (DUB): 13h, 16h15 e 19h30|Via Sul (3D): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h e 17h05| Benfica (3D): 20h10 | Benfica (DUB): 15h35 e 19h10| | North Shopping (DUB): 13h30, 16h40 e 19h50| North Shopping (3D - DUB): 11h30, 14h40, 17h50 e 21h| North Shopping (DUB): 13h50, 17h e 20h10 | North Shopping (3D - DUB): 14h10, 17h20 e 20h30| Iguatemi (3D): 14h, 17h10 e 20h20| Iguatemi (3D): 12h30| Iguatemi (3D - DUB): 15h40, 18h50 e 22h | Iguatemi (3D): 15h, 18h10 e 21h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h10, 19h20 e 22h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h| Iguatemi (3D): 19h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 16h40| Iguatemi: 20h40 | Parangaba: 13h20| Parangaba (DUB): 16h25, 19h30 e 22h35| Parangaba (3D): 18h e 21h10| Parangaba (3XPLUS - 3D): 22h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h, 16h05 e 19h10| Parangaba (3D - DUB): 17h10 e 20h20| Maranguape (DUB): 13h30 e 16h45 | Maranguape (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 13h30 e 16h45| North Maracanaú (3D - DUB): 20h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h30, 21h e 0h05 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 18h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 17h45 e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 17h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h

Ação - 156 min. De Joe Russo. Com Robert Downey Jr. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Tudo que Quero (EUA - 2018)

Del Paseo: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30| Iguatemi: 19h30 e 21h55

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Em cartaz

7 Dias em Entebbe (RU - 2018)

Del Paseo: 21h20|Iguatemi: 13h20 e 17h40

Suspense - 12 anos - 107 min. De José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Com Amor, Simon (EUA - 2018)

Iguatemi: 17h05

Drama - 12 anos - 109 min. De Greg Berlanti. Com Nick Robinson. Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

De Encontro Com a Vida (ALE - 2018)

Iguatemi: 14h45 e 19h35

Comédia - 14 anos - 111 min. De Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann. Quando está prestes a terminar a faculdade, Saliya começa a sofrer os efeitos de uma grave doença genética e perde 95% da visão. O rapaz sempre teve o sonho de trabalhar em um grande hotel de luxo, mas todas as candidaturas de emprego são recusadas em função de sua deficiência. Ele decide então esconder o fato de ser praticamente cego, e se candidata a um dos maiores hotéis de Munique. Contando com a ajuda do amigo Max, ele enfrenta as dificuldades diárias, enquanto conhece a bela Laura e se apaixona. Mas até quando conseguirá manter o segredo?

Exorcismos e Demônios (EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Benfica (DUB): 13h | Benfica (DUB): 18h | North Shopping (DUB): 15h35 e 19h35| Iguatemi: 20h | Iguatemi (DUB): 15h40| Parangaba: 21h50 | Parangaba (DUB): 13h40 e 17h40

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Jogador Nº1 (EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h15| Iguatemi: 21h40| Iguatemi (DUB): 16h30| Parangaba (DUB): 14h

Ficção científica - 10 anos - 140 min. De Steven Spielberg. Com Tye Sheridan. Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Nada a Perder (BRA - 2017)

Messejana: 14h40, 17h20 e 20h | Via Sul: 14h30| Benfica: 13h| Benfica: 14h55, 17h30 e 20h05 | North Shopping: 13h | North Shopping: 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Iguatemi: 14h, 16h30 e 19h | Parangaba: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| Maranguape: 20h | North Maracanaú: 15h

Cine Aracati: 21h | Limoeiro do Norte: 21h | Quixadá: 18h |Sobral: 15h e 18h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfretou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Operação Red Sparrow (EUA - 2018)

Iguatemi: 22h

Suspense - 16 anos - 141 min. De Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence. Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedudora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Um Lugar Silencioso (EUA - 2018)

Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana (DUB): 17h15| Messejana (DUB): 21h30| Via Sul (DUB): 17h15 e 21h45| North Shopping (DUB): 17h35 e 21h35| Iguatemi: 13h30 | Iguatemi (DUB): 15h30| Iguatemi: 15h50, 19h50 e 21h50| Iguatemi (DUB): 13h50 e 17h50 | Parangaba: 19h40 | Parangaba (DUB): 15h40 | North Maracanaú (DUB): 21h45| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (DUB): 18h35

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Os Farofeiros (BRA - 2017)

Iguatemi: 13h10, 15h25, 17h40, 19h55 e 22h10 | Iandê Caucaia: 14h20

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Pantera Negra (EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 17h e 20h | Iguatemi (DUB): 21h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Pedro Coelho (EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 13h30| Via Sul (DUB): 15h | Benfica (DUB): 13h15| Iguatemi (DUB): 15h30 | Aracati (DUB): 13h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 13h30| Quixadá (DUB): 13h30

Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total (EUA - 2018)

Messejana (DUB): 14h30| Via Sul (DUB): 19h15| Via Sul (DUB): 16h e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 18h | Benfica (DUB): 19h55| Iguatemi: 19h20 | Iguatemi (DUB): 14h10| Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30| North Maracanaú (DUB): 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 16h20 e 20h40| Aracati (DUB): 15h30 e 18h | Limoeiro do Norte) (DUB): 15h30 e 18h | Quixadá (DUB): 15h30 e 20h30| Sobral (DUB): 15h. 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris. Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.