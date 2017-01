Confira a programação cultural desta quinta-feira (26/01)

00:00 · 26.01.2017

CINEMA

ESPECIAIS

Deadpool

(EUA/CA - 2016) Cine São Luiz: 18h30

Ação - 16 anos - 108min. De Tim Miller. Com Ryan Reynolds. Depois de ser submetido a um experimento para ganhar fator de cura, o mercenário tagarela, armado com suas habilidades e um senso de humor negro, vai atrás do homem que quase destruiu sua vida.

Mogli, o menino lobo

(EUA - 2016) Cine São Luiz: 14h

Aventura - 10 anos - 105min. De Jon Favreau. Com Neel Sethi. O filme acompanha a aventura de Mogli, um menino criado por uma família de lobos.

Procurando Nemo

(EUA - 2003) Cine São Luiz: 10h

Animação - Livre - 100min. De Andrew Stanton e Lee Unkrich. Com Albert Brooks. A jornada de um peixe-palhaço superprotetor chamado Marlin e seu filho Nemo, que acabam separados quando Nemo é inesperadamente levado para longe do oceano e acaba dentro do aquário no consultório de um dentista.

Snoopy & Charlie Brown - O Filme

(EUA - 2016) Cine São Luiz: 16h30

Animação - Livre - 88min. De Steve Martino. Com Noah Schnapp. Próximo das férias de inverno, a vida de Charlie Brown e sua turma sofre uma mudança com a chegada na cidade de uma garotinha da cabelo vermelho.

Estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser bailarina.

Até o Último Homem

(EUA - 2017) North Jóquei 04 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 03: 20h40 | Iguatemi 04: 18h40 e 21h30

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond Doss se recusa a pegar em uma arma e matar, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado.

Beleza Oculta

(EUA - 2017) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 04 - DUB: 17h | Messejana 04: 22h | Via Sul 06: 19h30 | Rio Mar 04 - VIP: 14h, 17h e 20h | Iguatemi 07: 19h30 e 21h35 | Iguatemi 07 - DUB: 17h25 | Maracanaú 03 - DUB: 15h | Maracanaú 04 - DUB: 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017) Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30

| Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 15h50 | Messejana 03: 20h45 | Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45 | North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 | North Shopping 06 - DUB: 17h, 19h10 e 21h20 | Iguatemi 05: 17h25 e 21h45 | Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35 | Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 19h20 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017) RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10 | North Shopping 05 - DUB: 14h50 e 16h50 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05 e 21h10 | Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h | Messejana 01 - 3D: 21h30 | Messejana 03 - DUB: 13h30 | Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul - 3D: 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40 | North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Iguatemi 12: 21h05 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45 e 22h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse.

Em cartaz

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 04 - DUB: 20h30 | Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20 | RioMar 09: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20 | North Shopping 01 - DUB: 13h55 | North Shopping 04 - DUB: 20h50 | Iguatemi 09 - 3D: 16h10 e 21h | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D: 21h30 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 | Maracanaú 04 - DUB: 18h | Caucaia 02 - DUB: 18h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Sobral 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos da história mundial.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017) Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04: 19h15 | Via Sul 01 - DUB: 18h30 | Via Sul 01: 21h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h15 | RioMar Kennedy 06: 21h50 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra que se apaixona por uma atriz aspirante, Mia. Mas esse amor passa por provações, já que começam a se dedicar ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 17h30 | Messejana 02: 19h40 e 21h45 | Via Sul 02: 17h45 e 19h50 | Benfica 04: 18h30 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30 | RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50 | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h | North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45 e 21h40 | Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 | Maracanaú 03: 19h30 e 21h45 | Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Sucesso como apresentadora de um programa de TV, Dona Hermínia resolve tentar novos relacionamentos, deixando para trás o pedido de Carlos Alberto para que reatem. O problema é que cada possível namoro empaca justamente devido à preocupação dela com os filhos Marcelina e Juliano.

Moana

(EUA - 2016) Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h50 | Messejana 02 - DUB: 12h30 e 15h | Messejana 03 - DUB: 18h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 12h30 e 20h | Via Sul 04 - DUB: 18h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h45 e 16h30 | Benfica 01 - DUB: 13h e 17h40 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h e 15h40 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 08 - DUB: 13h45 e 16h20 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h20, 16h e 18h40 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10 e 18h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 20h40 | Iguatemi 02 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 01 - DUB: 13h05 e 17h35 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 19h | Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h20, 16h30 e 18h40 | Aracati 02 - 3D: 14h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D: 14h30 | Quixadá 02 - 3D: 14h30 | Sobral 03 - 3D: 14h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017) Messejana 02: 17h30 | Via Sul 02: 15h20 e 22h | Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20 | RioMar 10: 14h40 e 17h | North Shopping 03: 15h20 | Iguatemi 11: 15h50, 19h55 e 21h55 | Parangaba 05: 15h30, 19h40 e 21h40 | Maracanaú 03: 17h15 | Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo. Até que um dia ele recebe uma notícia que muda os rumos da sua vida e de seus parceiros.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 ) North Shopping 03: 13h10 | Iguatemi 11: 13h40 | Parangaba 05: 13h20 e 17h30 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos.

Passageiros

(EUA - 2016) Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Uma nave segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. Mas, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos desperta 90 anos antes do previsto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20 | Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017) Aldeota 02: 19h20 e 21h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 21h | Via Sul 01 - DUB: 16h | Via Sul 02 - DUB: 12h45 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 03 - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 03: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 08: 19h15 e 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h e 22h10 | North Shopping 01 - DUB: 16h20, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20 | Iguatemi 07 - DUB: 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 15h20 | |Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 17h40, 20h e 22h20 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h30 e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 16h35 e 20h45 | Aracati 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Sobral 03 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo.

Agenda

Ceará Show

O espetáculo musical permanente conta a história do Ceará e enaltece grandes nomes da literatura e de figuras que estão na memória e imaginário dos cearenses, como a índia Iracema, de José de Alencar, Seu Lunga, Dragão do Mar e Jovita Feitosa. De quinta a domingo, sempre às 20h30, no Teatro Ceará Show (Av. Da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos variam de R$40 a R$90 (valor de inteira) de acordo com o setor desejado. (4012.3030)

Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Até 13 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Leite Albuquerque, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

A 8ª edição da Feira Internacional de Artesanato e Decoração oferece produtos de decoração, roupas, sandálias e bijuterias de diversos países como Turquia, Senegal, Indonésia e Índia, e de estados brasileiros, mostrando um pouco da cultura de cada lugar.

Coleção Airton Queiroz

Até 19 de fevereiro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção reúne 263 obras de artistas divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contempoâneos e Presença Estrangeira. O acervo compreende obras de Monet, Renoir, Miró, Aleijadinho, entre outros

Encontro dos Destaques: 22 anos da Junina Coração Sertanejo

Às 19h, no Teatro Marcus Miranda, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua Três Corações, 400, Bom Jardim). Grátis. (3497.5981)

Representantes do São João cearense participam de encontro para a entrega de placas aos principais destaques dos 22 anos da quadrilha. Também acontecerá o lançamento do tema da "Coração Sertanejo" para 2017, apresentação humorística e pocket show.

Meire Love

Às 12h30 e às 16h, no Teatro Carlos Câmara ( Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

A peça teatral conta a história de três meninas com mais ou menos 12 anos de idade que vivem pelas ruas próximas à orla. Na saga por sobreviver, se esforçam para vender o corpo e ganhar algum trocado. As 'Meires' brincam como crianças, trocam ameaças como adultos e sonham com um gringo apaixonado que vai aparecer para tirá-las daquele lugar. A peça tem texto de Suzy Élida Lins, que compartilha a direção do trabalho com Yuri Yamamoto. Em mais de 10 anos de estrada, o espetáculo já se apresentou em cerca de 30 cidades, passando por 11 estados brasileiros.