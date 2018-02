Confira a programação cultural desta quinta-feira (22/02)

00:00 · 22.02.2018

Agenda

Exposição Luciano Carneiro

A exposição "Luciano Carneiro: o olho e o mundo" será aberta ao público a partir desta quinta-feira e pretende difundir a visão de um talento ainda pouco conhecido na história da fotografia brasileira. Serão cerca de 300 fotografias registradas nas décadas de 1940 e 1950. No Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Espetáculo Geração Trianom

Às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3101.2583)

O Instituto Teatro Público estreia o espetáculo "Geração Trianom". Com texto de Anamaria Nunes, mostra dois sócios, o Astro da Companhia e o Dono do Teatro Trianom, célebre do Rio de Janeiro, em apuros após um grande fracasso de bilheteria de um drama decidem mudar o repertório e montar uma comédia inédita.

Baile de Carnaval para Idosos

Às 15h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

Nesta quinta-feira, acontece o Baile de Máscaras do projeto social Viver Bem. A festa será animada ao som de marchinhas eternizadas por grandes compositores e intérpretes brasileiros. No local, serão distribuídas máscaras de carnaval para os brincantes. O Viver Bem é um projeto social voltado para a promoção da saúde e integração social dos idosos.

V Feira do Livro de Limoeiro do Norte

Até dia 24 de fevereiro. De 9h às 11h e de 17h às 23h, na Praça da Igreja Matriz (Praça José Osterne) de Limoeiro do Norte. Grátis. (88. 99661.0512)

Nesta edição, o público vai participar de lançamentos de livros, oficinas, palestras, rodas de conversa com autores, recitais e apresentações musicais, e terá acesso aos estandes de exposição de livros, durante os três dias de evento. Terá apresentações de teatro, música e homenagens.

Fran e Diego

Às 22h, no Complexo Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 3800, Maraponga). Couvert artístico: R$10. (3298.5252)

Nesta quinta-feira, acontece a inauguração do Complexo Maraponga e para animar a festa, os frequentadores poderão curtir a música sertaneja das duplas Fran e Diego e Stéfano e Leonardo, além de muitos convidados que vão embalar a noite no formato acústico e intimista, na parte externa do Complexo. O Complexo Maraponga chega para misturar o melhor da gastronomia e do entretenimento no mesmo espaço. Vai atender ao público desde restaurante, barzinho com área externa e sala de jogos, à balada mais dançante no pub climatizado localizado na parte interna.

Cinema

Especial

Acossado

(FRA - 1960) Cinema do Dragão: 16h15 e 20h

Drama - 14 anos - 90 min. De Jean-Luc Godard. Com Jean Seberg. Michel rouba um carro e depois mata um policial. Ele então busca refúgio nos braços de Patricia.

Blade Runner 2049

(EUA - 2017) Cineteatro São Luiz: 18h50

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade e por causa disso começam a ser caçados.

Ela

(EUA - 2013) Cineteatro São Luiz: 13h

Drama - 14 anos - 126 min. De Spike Jonze. Com Joaquin Phoenix. Theodore é um escritor, que acaba se apaixonando pela voz de um programa informático.

Me Chame Pelo Seu Nome

(FRA/ITA - 2017) Cinema do Dragão: 15h

Drama - 14 anos - 130 min. De Luca Guadagnino. Com Armie Hammer. O adolescente Elio está passando férias na Riviera Italiana. Um visitante chega, Oliver, transformando a rotina de Elio.

Paulistas

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 18h

Documentário - Livre - 89 min. De Daniel Nolasco. O documentário apresenta as transformações de Paulistas, região rural de Goiás.

Sem Amor

(RUS/FRA - 2017) Cinema do Dragão: 17h20

Drama - 14 anos - 128 min. De Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak. Boris e Zhenya estão se divorciando. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo.

Watchmen - O Filme

(EUA/RU - 2009) Cineteatro São Luiz: 15h40

Ficção científica - 18 anos - 162 min. De Zack Snyder. Com Jackie Earle Haley. O congresso norte-americano aprovou a Lei Keene, que proibia as atividades de mascarados no combate ao crime.

Estreia

A Grande Jogada

(EUA/CHI - 2017) Via Sul: 15h, 18h e 21h | RioMar: 22h30 | Iguatemi: 15h45, 18h35 e 21h25 | Parangaba: 17h40 e 20h30

Drama - 14 anos - 140 min. De Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles.

Pequena Grande Vida

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar: 14h, 17h20 e 20h20| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 17h30 | RioMar Kennedy: 20h30 | Iguatemi (DUB): 16h30, 19h15 e 22h | Parangaba: 16h20 | Parangaba (DUB): 13h45, 19h15 e 22h

Comédia - 14 anos - 136 min. De Alexander Payne. Com Matt Damon. Em Omaha, as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho, a fim de terem menos gastos. Um homem decide convencer sua esposa a adotar o novo estilo econômico de vida.

Trama Fantasma

(EUA - 2017) Aldeota: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar (VIP): 13h30, 16h45 e 20h | Iguatemi: 16h30, 19h10 e 21h50

Drama - 12 anos - 131 min. De Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis. Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Mas tudo muda quando ele conhece Alma.

Em cartaz

A Forma da Água

(EUA - 2017) Del Paseo: 19h e 21h30 | Messejana (DUB): 18h15 e 21h | Benfica (DUB): 17h50 e 20h15 | RioMar: 16h45 | Iguatemi: 19h30 e 21h55 | Iguatemi (DUB): 17h05 | Parangaba (DUB): 21h10 | North Maracanaú (DUB): 17h45 e 20h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Fantasia - 16 anos - 123 min. De Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins. Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local.

Cinquenta Tons de Liberdade

(EUA - 2018) Aldeota: 15h e 17h | Del Paseo: 14h30 e 16h40 | Messejana (DUB): 14h45, 17h, 19h15 e 21h45 | Messejana (DUB): 16h | Via Sul (DUB): 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul (DUB): 18h15 | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h30 e 22h10 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 21h45 | RioMar (DUB): 14h20 e 19h40 | RioMar: 17h e 22h20 | RioMar (DUB): 13h30, 16h e 18h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h15, 19h45 e 22h10 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h15 e 21h15 | RioMar Kennedy: 18h45 | North Shopping (DUB): 18h50 e 21h10 | North Shopping (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | North Shopping (DUB): 15h30, 17h50 e 20h10 | Iguatemi (DUB): 13h30, 15h45, 18h, 20h15 e 22h30 | Iguatemi: 14h50, 17h05, 19h20 e 21h35 | Parangaba: 22h30 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h45, 18h e 20h15 | Maranguape (DUB): 18h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h30, 16h45, 19h e 21h30 | Aracati (DUB): 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 19h e 21h | Quixadá (DUB): 19h e 21h | Sobral (DUB): 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 16h25 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Romance - 16 anos - 106 min. De James Foley. Com Dakota Johnson. Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor e intimidade. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Eu, Tonya

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 14h e 19h50 | RioMar: 19h30 | Iguatemi: 13h

Drama - 14 anos - 120 min. De Craig Gillespie. Com Margot Robbie. A patinadora Tonya Harding acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

Extraordinário

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 19h40 | North Shopping (DUB): 15h10 | Iguatemi (DUB): 17h10 e 19h35 | Parangaba (DUB): 16h15

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular.

Fala sério, mãe!

(BRA - 2017) North Shopping: 14h10 e 16h | Iguatemi: 13h10

Comédia - 10 anos - 95 min. De Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela. Ângela Cristina não imaginava que sua vida se transformaria quando teve a primeira filha, Malu.

Jumanji: Bem Vindo À Selva

(EUA - 2017) North Jóquei (DUB): 21h50 | RioMar Kennedy (DUB): 18h15 | Parangaba (DUB): 18h40

Aventura - 12 anos - 119 min. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson. Quatro estudantes são transportados para o universo de um jogo e enfrentam grandes perigos para conseguirem voltar ao mundo real.

Lady Bird: A Hora de Voar

(EUA - 2017) Aldeota: 19h e 21h | RioMar: 13h e 18h | Iguatemi: 14h20

Drama - 153 min. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan. Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe.

Maze Runner: A Cura Mortal

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h05 | North Jóquei (DUB): 18h40 | | RioMar Kennedy (DUB): 20h45 | North Shopping (DUB): 20h10 | Iguatemi (3D): 22h | Aracati (DUB): 14h | | Limoeiro do Norte (DUB): 14h | Quixadá (DUB): 14h | Iandê Caucaia (DUB): 18h25

Aventura - 12 anos - 141 min. De Wes Ball. Com Dylan O'Brien. Thomas descobre um terrível plano elaborado pela organização CRUEL, que poderá trazer consequências desastrosas para a humanidade.

Meu Amigo Vampiro

(ALE/HOL - 2017) Parangaba (DUB): 13h25

Animação - Livre - 80 min. De Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter. Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades.

O Touro Ferdinando

(EUA - 2017) Via Sul (3D - DUB): 16h |Benfica (DUB): 13h e 17h25 | North Jóquei (DUB): 13h40 e 16h20 | RioMar (DUB): 14h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30 e 15h45 |Iguatemi (DUB): 14h10 | Parangaba (DUB): 15h20 | North Maracanaú (DUB): 15h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20

Animação - Livre - 108 min. De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto e animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Os Parças

(BRA - 2017) North Shopping: 13h20 e 21h20 | Iguatemi: 15h

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes.Um grupo de amigos trambiqueiros monta uma empresa de organização de casamentos.

Paddington 2

(RU/FRA - 2017) Benfica (DUB): 13h | Parangaba (DUB): 14h

Animação - Livre - 103 min. De Paul King. Com Bruno Gagliasso. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber.

Pantera Negra

(EUA - 2018) Aldeota (3D - DUB): 13h30 | Aldeota (3D): 16h, 18h30 e 21h | Messejana (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Messejana (DUB): 20h | Messejana (3D - DUB): 15h30, 18h30 e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 15h30 e 18h30| Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h, 17h10 e 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 21h10| North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h30 e 17h45| RioMar (4DX - 3D): 21h| RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15, 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 15h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h20 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h e 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h | North Shopping (DUB): 15h40 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 17h50 e 20h40| Iguatemi (3D - DUB): 13h50, 16h40, 19h30 e 22h20| Iguatemi (3D): 15h30, 18h20 e 21h10| Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h20, 16h10, 19h e 21h50| Parangaba: 21h50| Parangaba (DUB): 13h20, 16h10 e 19h | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h50| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h40, 19h30 e 22h20| Maranguape (DUB): 15h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 15h20, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 15h40, 18h10 e 20h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Sobrenatural: A Última Chave

(EUA - 2017) North Shopping (DUB): 17h40 | Aracati (DUB): 17h | Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h

Terror - 14 anos - 103 min. De Adam Robitel. Com Lin Shaye. A doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

The Post - A Guerra Secreta

(EUA - 2018) Iguatemi: 13h20 | RioMar: 21h20

Drama - 12 anos - 115 min. De Steven Spielberg. Com Meryl Streep. Nos anos 70, o editor do jornal The Washington Post conta com o apoio de outra editora para divulgar documento sigiloso do governo americano sobre a Guerra do Vietnã.

Todo o Dinheiro do Mundo

(EUA - 2017) Sobral (DUB): 15h

Suspense - 16 anos - 133 min. De Ridley Scott. Com Michelle Williams. O sequestro de John Paul Getty III coloca a sua mãe em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho.

Três Anúncios Para um Crime

(RU/EUA - 2017) RioMar: 15h20 e 20h40 | Iguatemi: 17h30, 19h55 e 22h20 | Iguatemi: 14h40

Drama - 16 anos - 116 min. De Martin McDonagh. Com Frances McDormand. Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado da morte de sua filha alugando três outdoors em uma estrada raramente usada.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h e 17h45 | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 15h15 | Iguatemi (DUB): 13h e 15h15

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez. Certo dia, Miguel toca uma canção e ele e seu cachorrinho vão parar na terra dos mortos.