Confira a programação cultural desta quinta-feira (21/12)

Agenda

Vamos

A La Playa Com Camila Marieta e a banda Two Folks, o projeto acontece em todas as quintas-feiras de novembro e de dezembro em formato semi acústico. A cantora e compositora atualmente trabalha no lançamento de seu segundo EP, da sua nova formação, intitulado "Tropeço no meio fio". Às 21h, no Órbita Blue (Av. Zezé Diogo, 3879, Praia do Futuro). Ingresso: R$30 e R$20 (até 23h com nome na lista). (3453.1421)

Ladeira Abaixo - Academia do Riso

Às 18h e às 20h, no Anexo Morro do Ouro do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Seguindo a onda crescente de "besteira" que vem se propagando pela cidade,o grupo apresenta a Mostra Ladeira Abaixo, o cabaret de formatura da segunda turma da Academia do Riso - Escola de Iniciação à Palhaçaria! Para todas as idades e gostos, são muitas as opções do ridículo.

The Blueberries no Hey Joe

Às 20h, no Hey Joe Food'n' Bar (Rua Norvinda Píres, 32, Aldeota). Grátis. (3121.3815)

Esta quinta-feira vai ser receber o rock da banda The Blueberries. O projeto, que teve início em 2013, conta com atual formação de Jael Lia (Voz/Violão), Jan Ariel (Bateria/Voz), Stan Marks (Guitarra) e Ed Romat (Baixo). Passeando por várias vertentes musicais e com muitas influências do rock internacional, cada integrante traz uma delas para o som que é produzido pela banda.

Orquestra do Maestro Poty

Às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.4138)

Nesta quinta, é a vez da Orquestra de Câmara Cearense, formada por 45 músicos dos mais diversos grupos musicais de Fortaleza e regida pelo Maestro Poty Fontenelle. No concerto, a orquestra terá sua formação de câmara com dezesseis músicos, o Grupo Vocal Porta Voz e os cantores Franklin Dantas, Samira Denoá, Adrianne Moreno e Esther Fontenelle.

Humor de primeira na Lupus Bier

Às 20h, na Lupus Bier (Rua dos Tabajaras, 340, Praia de Iracema). Ingresso: R$45,90. (3219.2829)

Quinta-feira de humor é na Lupus Bier. Nesta quinta, a diversão fica por conta de Rossicléa, Moisés Loureiro e Titela. A Lupus Bier é considerada hoje a maior referência em casa de shows de humor do Ceará. Desde 2001, vem mostrando ao grande público o que o estado tem de mais representativo: o bom humor, produzido e encabeçado pela famosa Rossicléia - personagem da atriz Valéria Vitoriano. Vá rir com Humor de Primeira e o melhor do Forró Pé de Serra, além de massas, pizzas e comida regional, tudo incluído no valor de R$ 45,90.

Cinema

Especial

A Bela da Tarde

(FRA/ITA - 1967) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 14 anos - 101 min. De Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve. Séverine é uma jovem casada e rica, mas muito frustrada. Seu marido não consegue lhe dar prazer e ela, então, encontra na prostituição a saída para realizar suas fantasias sexuais, passando a ter uma vida dupla.

Corpo Delito

(BRA - 2016) Cinema do Dragão: 14h

Documentário - 16 anos - 74 min. De Pedro Rocha. Com Ivan Silva. O prisioneiro Ivan ganha o direito de sair em liberdade. No entanto, a condição para isso é usar uma tornozeleira eletrônica. Ivan não se conforma com a situação, pois não se sente livre justamente por causa da tornozeleira.

Corpo e Alma

(HUN - 2017) Cinema do Dragão: 15h30 e 20h

Drama - 18 anos - 116 min. De Ildiko Enyedi. Com Alexandra Borbély. Uma história de amor que começou em sonho, literalmente. Numa dualidade entre o dormir e o acordar, dois jovens que não se conhecem têm sonhos exatamente iguais, e acabam se encontrando diariamente todas as noites nesse mundo paralelo de fantasia. Quando chega a hora de se encontrarem de verdade, a situação se mostra ainda mais complexa.

Jovem Mulher

(FRA - 2017) Cinema do Dragão: 18h e 20h

Comédia - 14 anos - 97 min. De Léonor Serraille. Com Laetitia Dosch. Paula decidiu seguir seu companheiro até Paris, após longa ausência. No local, ela acaba sendo deixada por ele após 10 anos de relacionamento. Apesar de tudo, ela não é uma mulher melancólica e nostálgica. Ela decide permanecer nesta cidade desconhecida e ser engolida por ela, aproveitar tudo que for possível. Mas sua solidão e encontros fugazes acaba fazendo ela repensar as certezas que possuía.

Lucky

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 16h

Drama - 16 anos - 89 min. De John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton. Lucky tem 90 anos e é um fumante inveterado. Ele está doente e só quer saber de passar seus últimos dias de vida andando pelas ruas da cidade onde mora e conversando com seus amigos.

No Intenso Agora

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 17h45

Documentário - 12 anos - 85 min. De João Moreira Salles. Documentário político que justapõe, através de imagens de arquivo, uma série de acontecimentos diferentes da década de 1960, como: a revolta estudantil em Paris, a Primavera de Praga em meio a dominação da União Soviética e a China de 1966 sob o regime de Mao, experienciado pela mãe do diretor na época.

On Yoga: A Arquitetura da Paz

(BRA/IND/CHI - 2017) RioMar: 19h30

Documentário - 12 anos - 97 min. De Heitor Dhalia. Heitor Dhalia registra a busca de uma década do fotógrafo Michael O'Neill por conhecer melhor os principais gurus e mestres de yoga em atividade, incluindo encontros com pensadores, médicos e iogues e passagens pelo Festival Internacional de Yoga, em Rishikesh, e o Mela Festival Kumbha, em Haridwar.

Pré-estreia

A Origem do Dragão

(CHI/EUA - 2017) RioMar: 22h20 | North Shopping (DUB): 19h e 21h15 | Iguatemi: 21h10

Ação - 12 anos - 103 min. De George Nolfi. Com Philip Ng. O lutador de artes marciais Bruce Lee sempre teve grande rivalidade com o mestre do kung fu Wong Jack Man. Eles então decidem se enfrentar numa luta épica, sem regras e limites para provar quem é o melhor.

Estreia

Star Wars: Os Últimos Jedi

(EUA - 2017)

Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (DUB): 20h | Messejana (DUB): 13h45 | Messejana (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h15 e 20h15 | Via Sul (3D - DUB): 16h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Benfica (3D - DUB): 14h e 17h | Benfica (3D): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 20h40 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h40 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 15h e 18h15 | RioMar (4DX - 3D): 21h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15 e 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 19h | RioMar (MACROXE - 3D): 15h45 e 22h15 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | RioMar Kennedy (3D): 14h, 17h15 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 13h50, 16h50 e 19h50 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h | Iguatemi (3D): 15h, 18h e 21h | Iguatemi (3D - DUB): 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 |Iguatemi (3D - DUB): 14h40, 17h40 e 20h40 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h, 16h, 19h e 22h | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h, 19h e 22h | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (3D - DUB): 14h40, 17h40 e 20h40 | Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 20h45 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30

Ficção científica - 12 anos - 150 min. De Rian Johnson. Com Daisy Ridley. A destemida Rey segue numa grande saga e passa por um treinamento conduzido por Luke Skywalker. Mas ele está muito pessimista e acredita que chegou a hora da ordem dos jedi acabar. Porém, Rey é otimista e acha que ainda é possível fazer o equilíbrio das forças.

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas

(ESP - 2017) Aldeota (DUB): 14h30, 16h10 e 17h50 | Messejana (DUB): 13h30, 15h40 e 17h40 | Via Sul (DUB): 13h45, 15h45 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 13h20, 15h20 e 17h40 | RioMar (3D - DUB): 14h e 16h15 | RioMar (DUB): 17h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 15h45 e 18h | North Shopping (DUB): 13h, 16h e 17h | Iguatemi (3D - DUB): 13h30, 15h25, 17h20 e 19h25 | Parangaba (DUB): 13h20, 15h15, 17h10, 19h05 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h25 e 16h25

Animação - Livre - 85 min. De Enrique Gato. Com Oscar Barberán. Tad tem espírito aventureiro e depois de ser confundido com um arqueólogo, ele tem levado isso super a sério, tanto que usa o nome Tadeo Jones, bem parecido com o do tal Indiana Jones. Ele parte numa nova aventura, agora para impedir que um caçador encontre o Livro Secreto.

O Rei do Show

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 19h30 e 21h45 | Via Sul (DUB): 19h20 | Via Sul: 21h30 | Benfica: 20h10 | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 19h e 22h | RioMar: 21h | RioMar Kennedy (DUB): 20h | RioMar Kennedy: 22h15 | Iguatemi: 19h45 e 22h | Parangaba: 21h20 | Parangaba (DUB): 19h05 | North Maracanaú (DUB): 18h45 | Sobral (DUB): 18h

Musical - 12 anos - 105 min. De Michael Gracey. Com Hugh Jackman. A história de P.T. Barnum, showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas". Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou "O Maior Espetáculo da Terra", em cartaz até hoje no Ringling Bros. And Barnum & Bailey Circus.

Em cartaz

A estrela de Belém

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 15h30 | Benfica (DUB): 18h | Benfica (DUB): 13h30 | RioMar (DUB): 14h20 | Iguatemi (DUB): 13h10 | Iguatemi (DUB): 13h50, 15h40 e 17h30 | Parangaba (DUB): 13h05

Animação - Livre - 86 min. De Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues. Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar e, na fuga, se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

Assassinato no Expresso do Oriente

(EUA - 2017) Aldeota: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | RioMar (VIP): 14h30 | RioMar: 19h30 | Iguatemi: 16h35 e 21h30 | Iguatemi (DUB): 14h10

Suspense - 10 anos - 114 min. De Kenneth Branagh. Com Michelle Pfeiffer. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente. Já a bordo, ele resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas para desvendar o crime cometido.

Liga da Justiça

(EUA -2017) Messejana (DUB): 14h | Messejana (DUB): 17h | Via Sul (DUB): 20h | RioMar (3D): 18h20 | North Shopping (DUB): 14h e 16h30 | Iguatemi: 21h30 | Iguatemi (DUB): 14h, 16h30 e 19h | North Maracanaú (DUB): 16h15 e 21h15 | Iandê Caucaia (DUB): 18h25

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Ben Aflleck. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash - poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Os Parças

(BRA - 2017) Aldeota: 19h30 e 21h30 | Messejana: 14h30, 16h40, 19h10 e 21h15 | Via Sul: 14h30, 16h45, 19h e 21h15 | Benfica: 13h20, 17h30 e 19h40 | Benfica: 15h40 | North Jóquei: 13h, 15h40, 18h e 21h | RioMar (VIP): 13h30 | RioMar: 13h, 15h20, 17h45 e 20h20 | RioMar: 14h10 | RioMar Kennedy: 14h30 e 16h45, 19h15 e 21h45 | RioMar Kennedy: 13h45, 16h15 e 21h15 e 18h45 |North Shopping: 19h e 21h10 | North Shopping: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 |Iguatemi: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Iguatemi: 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 |Parangaba: 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20 | Parangaba: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50 | Maranguape: 17h e 21h30 | North Maracanaú: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Aracati: 14h30 e 18h45 | Limoeiro do Norte: 14h30 e 18h45 | Quixadá: 14h30 e 18h45 | Sobral: 15h e 20h30 | Iandê Caucaia: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão que lidar com o maior contrabandista da famosa rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Extraordinário

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h20 e 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 16h20, 18h50 e 21h30 | Via Sul (DUB): 14h, 16h30, 19h10 e 21h45 | Benfica (DUB): 13h15, 15h40 e 19h50 | Benfica (DUB): 17h50 | North Jóquei (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40 | RioMar (VIP): 17h45 e 21h | RioMar (DUB): 13h20 e 16h | RioMar: 18h40 e 21h40 | RioMar Kennedy: 14h15, 17h, 19h30 e 22h | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h30, 15h55, 18h20 e 20h45 | Iguatemi: 14h10 e 16h35, 19h e 21h25 | Parangaba: 14h55 | Parangaba (DUB): 17h20, 19h45 e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h45 e 19h10 | North Maracanaú (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Aracati (DUB): 16h30 e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 16h30 e 21h | Quixadá (DUB): 16h30 e 21h | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h15, 16h25, 18h35 e 20h50

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.