Confira a programação cultural desta quinta-feira (20)

Mostra Santos-Dumont - Coleção Brasiliana Itaú

Fernandes - Bonanza

Cantor, guitarrista e recifense, Fernandes de modo denso e poético traz todo o seu groove para somar na música autoral brasileira. Fazendo um som que traz uma mistura de timbres, texturas e paisagens sonoras até o groove brazuca influenciado pela tropicália. O música apresenta as músicas do seu primeiro disco: Bonanza. Às 20h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Centro). Ingresso: R$10. (3109.5390)

Exposição Pinturação

Hoje, às 19h, no Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

O Museu da Cultura Cearense homenageia os 50 anos de pintura do artista cearense Sérgio Pinheiro com a exposição "Pinturação". A mostra com abertura hoje traz cinco coleções representativas da trajetória do artista nascido em Jaguaribe. "Pinturação" fica em cartaz até o dia 4 de novembro. Sérgio Pinheiro é figura emblemática no campo das artes.

Espetáculo "da Silva el Hijo de Las Américas"

Às 17h30, na Calçada do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Grátis. (3101.2583)

Dona Zefinha aposta numa pegada envolvente e divertida, quente. Baseado na vida do povo latino com arranjos inspirados nas expressões artísticas populares e fusões de ritmos como a cumbia, tango, bolero, arrocha, samba, milonga, somado aos sons da rabeca, piano, violão, e sopros, trazendo um clima tropical.

Oficinas "Dançar a Qualquer Tempo"

Hoje (20), das 8h às 9h30, e amanhã (21), das 14h às 15h30 e das 17h às 19h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Grátis. (3252.1444)

Aulas práticas de dança com ênfase na consciência corporal, ritmo e dinâmicas de movimento mediadas pelos estagiários do curso de dança Letícia Vasconcelos e Rubéns Lopes. As aulas são abertas e voltadas aos familiares dos alunos do Curso de Formação Básica em Dança.

Até dia 9 de dezembro. De terça a sexta-feira, de 9h às 19h e aos sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

Aspectos da personalidade de Alberto Santos-Dumont, praticamente esquecidos pela repercussão do aeroplano 14 Bis - cujo primeiro voo acaba de completar 110 anos - serão exibidos ao público cearense na Mostra Santos-Dumont. Entrando no espaço expositivo, o público encontra documentos, objetos e imagens conservadas por ele próprio e herdadas por membros de sua família. Além de peças originais e pessoais, a exposição resgata fotografias.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita, herdeiras de famílias abastadas do Paraguai, vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita acaba presa por dívidas jamais acertadas, a até então submissa e reclusa Chela precisa se virar e começa a prestar serviço para um grupo de senhoras ricas como motorista.

Benzinho

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h e 16h

Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Camocim

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h30

Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes, César Luceno. A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César. A cada quatro anos, a cidade no interior de Pernambuco tem sua tranquilidade interrompida pela euforia política do evento. Durante o processo, Mayara toma consciência da dificuldade em participar de uma disputa marcada por hierarquias, compras de votos e clientelismo.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018) Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita o trabalho e as imagens que encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre.

O Banquete

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h e 29h | RioMar (VIP): 14h30 e 19h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Apesar de ter retornado à democracia, o Brasil ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

O Homem Que Sabia Demais

(EUA/RU - 1934) Cineteatro São Luiz: 16h

Suspense - 14 anos - 109 min. De Alfred Hitchcock. Com Anthony Perkins. Marion Crane é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga à carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho hotel. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso chamado Norman Bates, que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca.

Uma Questão Pessoal

(ITA - 2018) Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar: 19h30

Drama - 85 min. De Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Com Luca Marinelli. Milton é um jovem membro da Resistência Italiana que decide cruzar a região de Langhe, durante a Segunda Guerra Mundial, para investigar o paradeiro de uma antiga namorada, Fulvia. Ao descobrir que ela possivelmente se envolveu com seu melhor amigo, Giorgio, Milton se vê envolvido com marcas do passado e tenta reencontrá-lo.

22 Milhas

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h, 17h, 19h15 e 21h30| Via Sul (DUB): 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30| RioMar (VIP): 14h, 16h30, 19h e 21h30| North Shopping (DUB): 18h50 e 20h55| Iguatemi: 17h15 e 21h15| Iguatemi (DUB): 13h e 19h15| Parangaba (3XPLUS): 13h20 e 17h20| Parangaba (3XPLUS - DUB): 15h20, 19h20 e 21h20| North Maracanaú (DUB): 16h30, 18h45 e 21h

Ação - 14 anos - 95 min. De Peter Berg. Com Mark Wahlberg. Depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultrassecreta, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância.

Buscando...

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 13h40, 15h50, 18h e 20h10| RioMar (DUB): 14h10 e 19h15| RioMar: 16h30 e 21h30| RioMar Kennedy (DUB): 15h, 17h45 e 20h15| Iguatemi: 15h25, 20h e 22h15| Iguatemi (DUB): 13h10 e 17h40

Suspense - 14 anos - 102 min. De Aneesh Chaganty. Com John Cho. Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

O Mistério do Relógio na Parede

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 16h, 18h15 e 20h30 | North Jóquei (DUB): 14h30, 17h, 19h30 e 22h | RioMar (4DX - DUB): 14h30 e 17h | RioMar (DUB): 13h15| RioMar: 18h| RioMar Kennedy (DUB): 15h30, 18h e 20h30| North Shopping (DUB): 14h30, 16h45 e 19| Iguatemi (DUB): 13h05, 15h20 e 17h35| Iguatemi: 22h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h45, 18h05 e 20h20| Parangaba: 15h10| Parangaba (DUB): 17h35, 19h50 e 22h05

Fantasia - 10 anos - 106 min. De Eli Roth. Com Jack Black. Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Traffik - Liberdade Roubada

(EUA - 2018) RioMar (VIP): 17h30 e 20h30 | Iguatemi: 19h50 e 21h55

Suspense - 12 anos - 89 min. De Deon Taylor. Com Paula Patton. Brea e John estão nas montanhas com uns amigos para um fim de semana romântico, quando acabam se deparando com uma gangue de motoqueiros. Sozinhos, eles precisam se defender do grupo, que não mede esforços para esconder seus segredos.

A Freira

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 20h30| Messejana (DUB): 14h45, 17h15, 19h30 e 21h45| Via Sul (DUB): 17h e 21h45 | Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 |Benfica (DUB): 13h15, 15h20, 17h25 e 19h40 | Benfica (DUB): 13h20, 17h50 e 20h | North Jóquei (DUB): 14h, 16h15, 18h45 e 21h | North Jóquei (DUB): 15h15, 17h45, 20h e 22h15|RioMar (4DX - DUB): 19h30| RioMar (4DX): 22h | RioMar (MACROXE - DUB): 16h e 21h | RioMar (MACROXE): 16h e 21h| RioMar: 15h45 e 20h30|RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h15, 18h30 e 21h | North Shopping (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| North Shopping (DUB): 15h, 17h10. 19h20 e 21h30| Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi (IMAX): 13h30 e 22h30| Iguatemi (IMAX - DUB): 18h | Iguatemi: 16h10, 20h30 e 22h40| Parangaba (DUB): 14h, 16h05, 18h10, 20h15 e 22h20| Parangaba: 15h30, 19h40 e 21h45| Maranguape (DUB): 19h20 e 21h30| North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h | Aracati (DUB): 17h10 e 21h10| Limoeiro do Norte (DUB): 17h10 e 21h10| Quixadá (DUB): 17h10 e 21h10| Sobral (DUB): 17h10 e 21h10

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir.Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal.

Alfa

(EUA - 2018) RioMar (VIP - 3D - DUB): 13h30 e 18h30| North Shopping (DUB): 20h50| Iguatemi (DUB): 13h25 e 15h35| Iguatemi (3D - DUB): 17h45 e 19h55 | Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 15h

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando era criança.

Crô em Família

(BRA - 2018) Messejana: 17h45 e 22h | North Jóquei: 16h45 e 21h30|RioMar: 17h e21h45 | RioMar Kennedy: 17h e 21h30| North Shopping: 14h30, 16h30 e18h30 | Iguatemi: 13h05, 15h05, 17h05, 19h05e 21h05 | Parangaba: 13h10| Parangaba: 13h30 e 17h35| Iandê Caucaia: 15h e 18h40| Aracati: 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte: 15h, 18h e 20h30| Quixadá: 15h, 18h e 20h30| Sobral: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 18h e 21h | Iguatemi (DUB): 20h15

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave.

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018) RioMar (VIP): 16h e 21h | Iguatemi: 22h05

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

Megatubarão

(EUA - 2018) Messejana (3D - DUB): 18h|Via Sul (3D - DUB): 18h45| Iguatemi (DUB): 22h35

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018) Messejana: 15h30 e 19h45| Benfica: 15h30| North Jóquei: 14h15 e 18h55| RioMar: 14h e 22h | RioMar Kennedy: 14h30 e 19h | North Shopping: 14h10 e 16h30| Iguatemi: 13h20, 15h35, 17h50, 20h05 e 22h20| Parangaba: 13h45, 16h30, 18h45 e 21h | North Maracanaú: 19h e 21h30

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Predador

(EUA - 2018) Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15| Via Sul (3D - DUB): 14h45 e 19h15|Via Sul (3D - DUB): 21h15| Benfica (3D - DUB): 13h25, 17h35 e 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h45, 17h15, 19h45 e 22h10 | RioMar (3D - DUB): 13h30 e 18h40 | RioMar: 16h15 e 21h15 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| North Shopping (3D - DUB): 18h40 e 21h | North Shopping (DUB): 16h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 20h10| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 15h40 | Iguatemi: 13h| Iguatemi (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba (3D): 15h e 22h25| Parangaba (3D - DUB): 17h45 e 20h05| Maranguape (3D - DUB): 18h30 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30, 18h35 e 20h40| Aracati (DUB): 15h e 19h10 | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 19h10| Quixadá (3D - DUB): 15h e 19h10| Sobral (3D - DUB): 15h e 19h10

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 15h | Maranguape (DUB): 16h45| North Maracanaú (DUB): 15h15

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h45 | Via Sul (DUB): 16h45 | Benfica (DUB): 15h40| RioMar (VIP - DUB): 13h e 15h15| Iguatemi (DUB): 14h15, 16h15 e 18h15| Parangaba (DUB): 13h | Maranguape (DUB): 16h30|North Maracanaú (DUB): 14h45 e 17h | Iandê Caucaia (DUB): 17h0

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.

Uma Quase Dupla

(BRA - 2018) North Shopping: 21h15

Comédia - 12 anos - 90 min. De Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações.