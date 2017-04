Confira a programação cultural desta quinta-feira (19/01)

00:00 · 19.01.2017

Cinema

Especiais

A Vizinhança do Tigre

(BRA - 2014)Cinema do Dragão 01: 16h

Documentário - 16 anos - 95 min. De Affonso Uchoa. Os adolescentes Eldo, Adilson, Juninho, Menor e Neguinho vivem na periferia de Contagem (MG). Cada um tenta domar o tigre dentro de si frente aos desafios, em meio a diversão, trabalho e criminalidade.

É apenas o fim do mundo

(FRA/CAN - 2016)Cinema do Dragão 02: 17h50

Drama - 14 anos - 97 min. De Xavier Dolan. Com Marion Cotillard. O escritor Louis passou 12 anos longe de casa e retorna para um almoço em família. Mas para ele não é nada fácil, pois feridas reabrem. Ele terá de rever o irmão, com quem nunca se deu bem.

Ela Volta na Quinta

(BRA - 2014)Cinema do Dragão 01: 14h

Drama - 107 min - 12 anos. De André Novais Oliveira. Com: Elida Silpe. O cineasta André Novais Oliveira transforma sua casa em Contagem (MG) em cenário para contar a história de sua família. Seus pais estão juntos há 35 anos, mas em crise. Ela faz uma viagem para Aparecida do Norte para refletir se o divórcio é a solução.

Elon Não acredita na Morte

(BRA - 2017)Cinema do Dragão 02: 19h40

Drama - 14 anos - 74 min. De Ricardo Alves Jr. Com Clara Choveaux. O calado Elon fica preocupado quando certo dia sua esposa não volta para casa após o trabalho. Elon, então, sai pelas ruas de São Paulo em busca dela e também de respostas para a vida que está levando.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h

Drama - 12 anos - 101 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco no trabalho. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando ele conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

Incompreendida

(ITA/FRA - 2014)Cinema do Dragão 02: 15h55

Drama - 16 anos - 103 min. De Asia Argento. Com Giulia Salerno. A menina Aria cria um mundo só dela na companhia de um gato preto, usando roupas e maquiagens da mãe. Tudo para tentar compensar a falta de afeto de seus pais boêmios, Yvonne e Padre.

Lua em Sagitário

(BRA/ARG - 2016)Cinema do Dragão 01: 17h50

Drama - 14 anos - 100 min. De Marcia Paraiso. Com Manuela Campagna. Ana é uma jovem de 17 anos que vive em uma cidade fronteiriça entre o Brasil e a Argentina. Lá, ela não tem opções de lazer nem acesso à internet. Seu único refúgio é visitar um sebo conhecido como "A Caverna".

Maresia

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 20h

Drama - 14 anos - 89 min. De Marcos Guttmann. Com Júlio Andrade. O perito em arte Gaspar Dias é obcecado pelo trabalho do pintor Emilio Vega. Certo dia, ele encontra Inácio Cabrera, que diz ter conhecido o ídolo de Gaspar.

Pré-estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017)

Messejana 04 - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 16h15 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017)Iguatemi 06: 17h20 | Parangaba 01 - DUB: 15h20

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, seu maior amigo.

Estreia

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Messejana 04 - DUB: 13h e 21h | Messejana 04: 18h15 | Via Sul 06 - DUB: 13h15 e 18h10 | Via Sul 06: 21h | RioMar 03: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h10 e 18h40 | RioMar Kennedy 04: 15h50 e 21h30 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 05 - DUB: 15h e 21h30

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 21h45 | Messejana 05: 18h45 | Via Sul 02: 15h15, 19h45 e 22h | Benfica 04: 13h20, 15h10, 17h45 e 19h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 03: 14h30, 17h, 19h15 e 22h20 | North Shopping 03? 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Iguatemi 11: 19h10 e 21h10 | Parangaba 01: 17h35 | Parangaba 02: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Maracanaú 03: 15h | Maracanaú 04: 17h e 21h30 | Caucaia 01: 17h10, 19h e 20h50

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro na pele de amigo.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Messejana 03: 14h15 e 16h45 | Via Sul 02: 12h45 e 17h30 | RioMar 10: 14h30 e 17h | North Shopping 01: 17h10 | North Shopping 05: 15h50 | Iguatemi 07: 13h, 15h10 e 17h20 | Parangaba 04: 13h10, 15h20 e 17h30 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma crise desde a proibição de animais em espetáculos. Barão, dono do circo, acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos no circo. Didi e Karina estão infelizes com a situação e decidem montar um novo número para atrair o público.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30 | Messejana 03 - DUB: 19h e 21h30 | Via Sul 01 - DUB: 19h20 | Via Sul 01: 21h45 | Via Sul 03 - 3D: 16h | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar 01 - 3D - DUB: 16h30 | RioMar 01 - 3D: 22h15 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 18h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 15h30 e 21h20 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h50 e 19h30 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 22h | North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Iguatemi 06: 19h30 | Iguatemi 07 - DUB: 21h35 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50 | Parangaba 03 - 3D: 15h25 | Parangaba 03 - 3D - DUB: 13h, 17h50, 20h15 e 22h35 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Maracanaú 04 - DUB: 19h | Caucaia 03 - 3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a caixa de Pandora. Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão.

Em cartaz

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h | Messejana 05 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 01 - DUB: 17h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h e 18h | Benfica 01 - DUB: 13h10 e 17h35 | Benfica 01: 20h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 19h30 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10 e 19h | RioMar 07 - 3D: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D: 20h50 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h | RioMar Kennedy 05 - 3D: 21h50 | North Shopping 06 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h | Iguatemi 02 - 3D: 16h15 e 21h05 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h50 e 18h40 | Parangaba 01 - 3D: 19h50 e 22h15 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h e 18h | Caucaia 04 - DUB: 16h25, 18h35 e 20h45 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 - DUB: 18h e 20h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Dominação

(IEUA - 2016)Cinema Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele tem um desafio quando conhece um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Messejana 02: 17h30 | Via Sul 04 - DUB: 12h30 e 16h45 | North Jóquei 04: 15h20 | RioMar 08: 17h40 | RioMar Kennedy 06: 12h50 | North Shopping 05: 13h40 | Iguatemi 11: 13h e 15h05 | Parangaba 04: 19h40, 21h45 e 23h50 | Caucaia 02: 15h40 e 19h05 | Sobral 01: 15h e 19h

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e quer conquistar uma garota, mas no fim, ele se dá mal.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h50, 19h40 e 21h30 | Messejana 01: 22h | Messejana 02 - DUB: 13h30, 15h30 e 19h45 | Via Sul 04 - DUB: 14h45, 19h e 21h15 | North Jóquei 04: 13h20, 17h40, 20h e 22h10 | RioMar 04 - VIP: 14h e 17h | RioMar 08: 13h20, 15h20, 20h10 e 22h20 | RioMar Kennedy 06: 15h, 17h30, 20h e 22h10 | North Shopping 01: 13h10, 15h10, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 22h05 | Iguatemi 11: 17h10 | Parangaba 05: 13h05, 17h40 e 19h35 | Parangaba 06: 15h25 e 22h10 | Maracanaú 03 - DUB: 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 02: 14h, 17h25 e 20h55

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia faz sucesso como apresentadora de TV. Ela não se sente preparada para namorar, pois só se importa com os filhos.

Moana - um mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 17h e 19h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Benfica 03 - DUB: 13h, 17h30 e 19h50 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h20 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 09 - DUB: 14h, 16h40 e 19h30 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h15 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h35, 16h, 18h25 e 20h50 | Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50 | Parangaba 06 - DUB: 13h e 17h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 19h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 01 - DUB: 15h05 | Caucaia 04 - DUB: 14h15 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 02 - DUB: 15h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana adora viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela embarcará em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 13h30 e 15h40 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 18h20 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 04 - VIP: 20h | Iguatemi 09 - 3D: 16h e 20h40 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, um casal acorda antes do tempo programado e acaba se envolvendo emocionalmente.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para uma difícil missão: roubar umos planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Benfica 03 - DUB: 15h15 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 01 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Com ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Agenda do dia

Margareth em "Rebeldia"

Margareth Menezes inicia, nesta quinta, uma série de quatro apresentações em Fortaleza. O show "Rebeldia Nordestina" mergulha nas referências da música nordestina, como Fagner, Belchior, Ednardo, entre outros que influenciaram a cantora. De hoje a sábado, às 20h, domingo, às 19h, na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia). (3453.2770)

Sami Tarik e Khrystal

Hoje, às 22h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10. (3048.6060)

Sami Tarik é percussionista, multinstrumentista e compositor. Khrystal é intérprete, violonista e compositora. Os dois são parceiros de longa data e agora se encontram no palco em duo com o show "Baião de Dois", que promete celebrar os ritmos brasileiros, dos clássicos aos temas autorais. O espetáculo já rodou por Natal, São Paulo, Florianópolis, Rio e aporta pela primeira vez em Fortaleza, onde o duo mostra os frutos das parcerias com Tatiana Cobbett e Chico César.

Zéis - "De preto em Blue"

Hoje, às 12h30, na área de convivência do Sesc Fortaleza (R. Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Grátis. (3452.9090)

Vocalista da banda "Capotes Pretos na Terra de Marfim", o cantor e compositor Zéis faz apresentação gratuita, na hora do almoço, dentro do projeto DegustaSom do Sesc. Ele, que lançou o single "Armadilha Social", se dedica à produção de seu primeiro álbum solo "De preto em blue". No repertório do artista, que já participou dos principais festivais de música independente de Fortaleza, estão canções dos dois discos lançados pela banda, além do álbum solo.