Confira a programação cultural desta quinta-feira (13/09)

00:00 · 13.09.2018

Agenda cultural

Todo Cearense Fala Cantando

Difundir a cultura brasileira com um diálogo amistoso com as tendências da música regional, brasileira e mundial. Esta é a proposta em cada acorde entoado pelos músicos da banda Eletrocactus, cujas canções trilham caminhos em busca da afirmação um povo e experimentam ao lado do público o conceito de ritualidade e natureza cíclica do som. Às 20h30, no Palco Porto Dragão (Rua Boris, 90, Praia de Iracema). Gratuito.

15º Encontro de Multicolecionismo de Fortaleza

Das 9h às 18h, no Hotel Praia Centro (Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema). Gratuito. (3083.1100)

Em mais uma edição na Capital, o evento reúne uma série de colecionadores e de objetos que podem ser colecionáveis. Com entrada gratuita, os visitantes podem encontrar objetos para compra ou troca no local e, além disso, podem reservar mesas para expor os produtos que possuem aos visitantes que passarem no evento.

O Ordinário Rafael Sica

Das 10h às 20h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Rafael Sica é dono de um traço único que preza a riqueza de detalhes em uma narrativa silenciosa, mas contundente. Grande parte de sua obra é composta por quadrinhos sem textos, característica encarada por muitos críticos como um dos grandes diferenciais. A produção de Rafael Sica traz questionamentos sobre o modo de vida do indivíduo urbano.

Museu do Videogame Itinerante

Das 12 às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

O Museu do Videogame Itinerante está chegando ao RioMar Kennedy, com entrada gratuita, trazendo torneios relâmpagos, concurso de Just Dance, simuladores de corrida, controles gigantes e um Meet&Greet com André ManaJJ, primeiro campeão brasileiro de League of Legends e atuante na área de streaming.

Sodade

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). (3488.8600)

Sodade traz combinações de cinco corpos-arquétipos gerados a partir de uma perspectiva crua do mundo, trazendo caos, confusões e ruídos à obra. Sodade traz corpos reflexíveis em cena sobre o que fica, o que vai e o que já se foi de seus próprios mundos, inundados pelo prazer e pela dor do questionamento: “o que há de interessante nessas pessoas?”. Partindo de um ponto comum, do zero, do peso da gravidade que não distingue nomes e nem histórias, desdobramos cinco caminhos. O que se constrói já vira, simultaneamente, passado e lembrança.

Cinema

Especial

A Destruição de Bernardet

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 12 anos - 72 min. De Claudia Priscilla, Pedro Marques. Com Jean-Claude Bernardet. Bernardet reflete sobre as críticas recebidas como ator.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h30

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita é presa, Chela se torna motorista.

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018)

RioMar: 19h30

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Na guerra, Sergey, descobre que um dos oficiais feridos no hospital é Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe.

Benzinho

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família é convidado para jogar na Alemanha e sua mãe tem que lidar com isso.

Camocim

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h30 e 20h

Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes. Mayara organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018) RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica recebe proposta de fazer um documentário sobre as aparições de N. Sra de Fátima.

Nico, 1988

(ITA/BEL - 2017) Cinema do Dragão: 14h30

Drama - 16 anos - 94 min. De Susanna Nicchiarelli. Com Trine Dyrholm. Retrata os dois últimos anos de vida da cantora Nico.

O Banquete

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Uma jornalista descobre segredos do presidente do Brasil, que ameaçarão o equilíbrio da nação, após a volta da democracia.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 9h

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich. Com Benjamin Bratt. Miguel precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho de ser músico.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018)

RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 15h25, 19h55 e 22h05

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. No subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos da cidade recebem cuidados especiais.

O Predador

(EUA - 2018)

Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30| Maranguape (3D - DUB): 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores para a Terra.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 16h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 16h50, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Uma freira comete suicídio. Um padre e uma noviça vão investigar.

Alfa

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40, 19h50 e 22h | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018) Iguatemi: 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando era criança.

Crô em Família

(BRA - 2018) Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50,18h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018) Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 14h, 17h e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Protetor 2

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 19h10| Iguatemi: 21h30|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 15h15| North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20 e 17h20| Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.

Wheely - Velozes e Divertidos

(MAL - 2018) Iguatemi (DUB): 17h05

Animação - Livre - 90 min. De Yusry Abdul. Com Ogie Banks. Wheely, um pequeno táxi, sonha em se tornar o Rei da estrada.

Megatubarão

(EUA - 2018) Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 13h e 17h30| Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018)

North Maracanaú (DUB): 9h

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Depois de sair da prisão, Scott é cooptado para uma nova missão.