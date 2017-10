Confira a programação cultural desta quinta-feira (12/10)

00:00 · 12.10.2017

Agenda

Bloco

Sandijunio O Bloco SandiJunio, que surgiu no Carnaval de 2017, realiza sua festa Sunset nesse feriado. Na festa de hoje, a ideia é lembrar as melhores coisas da infância e se divertir com os sucessos da maior dupla pop do Brasil. Além da banda, a festa conta com os DJs Adrian Brasil e Gabby Costa. Às 17h, no Ritmo Urbano Bar & Pub (Rua Dos Tabajaras, 374, Praia de Iracema). Ingressos: R$15 até 19h e R$20 após 19h. (99672.3404)

Vamos a la playa!

A partir das 19h, no Órbita Blue (Av. Zezé Diogo, 3879, Praia do Futuro). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

A tradicional "quinta surf" do Órbita Bar mudou de endereço e agora acontece na Órbita Blue, ambiente da casa de shows na Praia do Futuro. A mudança marca os 18 anos de casa, reforçando a proposta de não se acomodar em fórmulas já conhecidas e investir no novo. A noite na praia é animada pela banda Two Folks e pelo DJ Marcios Maahs.

Revoada de pipas

A partir das 16h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85. Estacionamento Laranja - próximo à Avenida Sebastião de Abreu). Gratuito. (3258.1001)

Para tornar o Dia da Criança ainda mais divertido, o Iguatemi repete a fórmula de sucesso. Na 6ª edição da Revoada de Pipas, serão distribuídas 5 mil pipas, a fim de que os pequenos possam ajudar a colorir parte do céu de Fortaleza, numa tarde inesquecível para quem participa.

O mundo de Bita e os animais

A partir das 20h, no Complexo Food and Music (Rua Marvin, 460, Parque Manibura). Gratuito.

A alegria e encanto do Mundo Bita, febre entre a criançada na atualidade, farão a festa dos pequeninos, nesta quinta-feira, a partir das 20h, no complexo gastronômico, que fica localizado no bairro Parque Manibura. Bita é um personagem genuinamente brasileiro e que fez sucesso entre as crianças abordando temas lúdicos, como igualdade entre as pessoas, boas maneiras, dentre outros assuntos.

Doidice que dá

Às 17h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

Quem sobe ao palco do Cineteatro é Natasha Faria e Paula Tesser com o espetáculo infantil "Doidice que Dá". No repertório dedicado ao pequenos, um universo que remete à identidade cearense, com música, poesia, folclore, dança e artes visuais. Fausto Nilo, Valdo Aderaldo, Chico Anysio e clássicos do repertório infantil da MPB também são interpretados pelas cantoras. A temática do show remete a bichos extraordinários, criaturas lendárias que permeiam o folclore cearense e o imaginário infantil, assim como os animais de estimação - que fazem parte do dia a dia das crianças. Figurino enfatiza o universo lúdico.

Cinema

Especial

A bela e a fera

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 16h10 | Via Sul (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 17h15

Fantasia - 10 anos - 123 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Bela se oferece para ser prisioneira da Fera no lugar do pai.

A gente

(BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 18h

Documentário - 12 anos - 99 min. De Aly Muritiba. Documentário sobre a Equipe Alfa, que faz a guarda e a custódia de cerca de mil criminosos numa penitenciária.

Churchill

(RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h e 16h | RioMar: 19h30

Drama - 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. Winston Churchill luta para impor sua autoridade e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

De volta pra casa

(EUA - 2015)

Iguatemi: 22h

Drama - 14 anos - 101 min. De Jonathan Demme. Com Meryl Streep. Na juventude, uma mulher deixou sua família para seguir o sonho de ser rockeira.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2017)

São Luiz (3D - DUB): 10h

Animação - Livre - 107 min. De John Musker, Ron Clements. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki é uma grande entusiasta das viagens pelo mar.

Na Praia à Noite Sozinha

(KOR - 2017)

Cinema do Dragão: 20h

Drama - 14 anos - 101 min. De Hong Sang-soo. Com Kim Min-Hee. Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida exposta após um caso extraconjugal.

Velozes e furiosos 8

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 18h45 | Via Sul (DUB): 16h45 | North Maracanaú (DUB): 20h

Ação - 14 anos - 136 min. De F. Gary Gray. Com Vin Diesel. Dom e sua equipe continuam barbarizando em seus carros tunados.

Estreia

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme

(EUA - 2017)Messejana (3D - DUB): 13h, 15h, 17h e 19h | Via Sul (3D - DUB): 12h45, 14h45, 17h e 19h | Benfica (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20 e 17h40 | North Jóquei (3D - DUB): 15h20 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h e 15h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h15, 16h30 e 19h | RioMar Kennedy (DUB): 13h50 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 16h e 18h15 | RioMar Kennedy (DUB): 13h40 e 15h45 | North Shopping (DUB): 14h30 | North Shopping (DUB): 13h50 e 15h50 | Iguatemi (3D - DUB): 14h, 16h, 18h e 20h | Parangaba (3D - DUB): 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h30, 16h30 e 18h30

Animação - Livre - 89 min. De David Soren. Com Kevin Hart. Duas crianças conseguem hipnotizar o diretor da escola que se transforma em um personagem de HQ.

A Menina Índigo

(BRA - 2017)

Iguatemi: 13h05

Drama - Livre - 99 min. De Wagner de Assis. Com Murilo Rosa. Sofia descobre em meio as suas habilidades de pintar o dom de conseguir curar doenças.

A Morte te Dá Parabéns

(EUA - 2017)Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana (DUB): 17h30, 19h45 e 22h | Via Sul (DUB): 17h40 e 19h50| Via Sul: 22h | North Jóquei (DUB): 14h40, 17h20. 19h40 e 22h15 | RioMar (DUB): 13h20 e 15h40 | RioMar: 18h e 20h40| RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30 e 19h45| RioMar Kennedy: 22h10 | North Shopping (DUB): 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 18h, 20h05 e 22h10 | Iguatemi (DUB): 13h50 e 15h55 | Parangaba: 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20 | Maranguape (DUB): 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 19h30 e 21h40 | North Maracanaú (DUB): 14h15 e 16h45 | Aracati: 15h30, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro ): 15h30, 18h e 20h30| Quixadá: 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral): 15h30, 18h e 20h30 | Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Terror - 14 anos - 96 min. De Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morreu. Desde então, ela está numa espécie de limbo em que revive o mesmo dia continuamente.

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

(BRA - 2017)

Aldeota: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Via Sul: 19h15 | Via Sul: 21h45 | Benfica: 13h20, 15h35, 17h50 e 20h10 | North Jóquei: 14h20, 16h40, 19h10 e 21h40 | RioMar: 13h40, 16h15, 18h40 e 21h | RioMar Kennedy:14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| North Shopping: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h | Iguatemi: 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h

Comédia - 14 anos - 103 min. De Fabrício Bittar. Com Bruno Munhoz. Bernardo e Pedro não têm uma vida fácil na escola, com uma agenda cheia de obrigações.

Detroit em Rebelião

(EUA - 2017)Del Paseo: 18h20 e 21h |Cinema do Dragão:14h10, 17h e 19h40 | RioMar (VIP): 18h e 21h20 | Iguatemi: 18h25 e 21h20

Drama - 12 anos - 143 min. De Kathryn Bigelow. Com John Boyega. Em 25 de julho de 1967, a cidade de Detroit vive um dia tenso. Policiais invadem um bar clandestino e a ação foge do controle.

Entre Irmãs

(BRA - 2017)Pátio Dom Luís: 18h e 21h | Messejana: 14h45, 18h e 21h15| Via Sul: 14h15, 17h30 e 20h45 | RioMar: 15h, 18h20 e 21h40| Iguatemi: 15h10 e 18h25

Drama - 14 anos - 135 min. De Breno Silveira. Com Nanda Costa. As irmãs Emília e Luzia trabalham como costureiras, ofício ensinado pela tia. A primeira só quer saber de deixar aquele lugar. Já Luzia abandona tudo para acompanhar um grupo de cangaceiros.

Logan Lucky - Roubo em Família

(EUA - 2017)RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 15h30 e 22h

Comédia - 14 anos - 119 min. De Steven Soderbergh. Com Channing Tatum. Os irmãos Jimmy e Clyde não têm dinheiro algum e planejam um roubo audacioso.

Em cartaz

Blade Runner 2049

(EUA - 2017)

Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 21h | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 17h e 20h40 | RioMar (4DX - 3D - DUB): 16h30 e 20h | RioMar (VIP - 3D): 17h e 20h40 | RioMar (MACROXE - 3D): 21h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 17h e 20h15 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h45 | Iguatemi (IMAX - 3D): 18h e 21h15 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h10 |Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h25 e 21h40 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Caucaia (DUB): 14h20, 17h20 e 20h20

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade.

Chocante

(BRA - 2017)

Del Paseo: 14h 20 e 16h20| North Jóquei: 16h20 e 21h | RioMar: 14h40, 17h e 22h15 | RioMar Kennedy: 20h e 22h | North Shopping: 13h | Iguatemi: 13h05 e 21h40 | Parangaba: 16h e 20h | Iandê Caucaia: 16h

Comédia - 12 anos - 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 90, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra para o funeral de um dos integrantes.

Divórcio

(BRA - 2017)

Benfica: 14h50

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento.

Duas de mim

(BRA - 2017)

Benfica: 13h | North Shopping: 15h | Parangaba: 14h e 18h05

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Emoji - O Filme

(EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O emoji Gene queria ser normal, mas não consegue controlar suas expressões.

It - A Coisa

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 21h30 | Via Sul (DUB): 18h15 e 21h30 | Benfica (DUB): 19h50 | North Shopping (DUB): 15h10, 18h05 e 20h50 | Iguatemi: 20h45 | Iguatemi (DUB): 13h35 e 18h | Parangaba (DUB): 21h10 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura que costuma aparecer encarnando um assassino de crianças.

Feito na América

(EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Kingsman: O Círculo Dourado

(EUA - 2017)

Messejana (3D - DUB): 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 21h15 | Benfica (DUB): 17h | North Jóquei (3D - DUB): 22h | RioMar (3D): 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 18h20 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h50 e 20h40 | Iguatemi (3D): 22h | Iguatemi (3D - DUB): 16h20 e 19h10 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (DUB): 21h50 | Maranguape (DUB): 20h30 | North Maracanaú (DUB): 21h | Aracati (3D - DUB): 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (3D - DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 18h e 20h45

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e o agente Egsy precisa unir forças com a agência de inteligência americana Statesman para impedir a ação da malfeitora Poppy.

Lego Ninjago - O Filme

(EUA - 2017)

Del Paseo (DUB): 16h | Messejana (DUB): 14h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 16h05 | Maranguape (DUB): 14h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. À noite, um grupo de adolescentes se transforma em ninjas. Eles recebem a missão de defender a ilha onde vivem, Ninjago.

Mãe!

(EUA - 2017)

Aldeota: 21h30 | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

My Little Pony - o Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h15 | Via Sul (DUB): 15h30 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 15h30 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 13h45 | North Maracanaú (DUB): 15h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem para salvar o mundo.

Pica-Pau: O Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h30 e 16h20 | Messejana (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30 | Via Sul (DUB): 13h15, 15h15 e 17h15 | Via Sul (DUB): 19h30 | Benfica (DUB): 13h, 16h40, 18h30 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 13h e 15h | North Jóquei (DUB): 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 14h30 | RioMar (DUB): 13h10, 15h20, 17h30 e 19h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 17h45 | North Shopping (DUB): 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 14h10, 16h05, 18h e 19h55 | Iguatemi (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h25,17h20 e 19h15 | Maranguape (DUB): 14h45 | Maranguape (DUB): 16h15 e 18h30 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Aracati (DUB): 15h e 18h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte)(DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Renato Aragão (Sobral): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa porque eles querem derrubar a árvore em que ele mora.

O que será de Nozes 2

(EUA - 2017)

Benfica (DUB): 14h45

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deter o malvado prefeito de Oakton.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos

(BRA - 2017) RioMar (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50 | Parangaba: 22h10

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção no Brasil.