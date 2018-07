Confira a programação cultural desta quinta-feira (12/07)

00:00 · 12.07.2018

Agenda

Espetáculo "A Rua é Noiz!" O espetáculo "A Rua É NOIZ" é a periferia em cena. É a gente guerreira dos bairros e favelas sob os refletores da luz do sol e da luz da lua, que iluminam a luta diária e rotineira do nosso povo forte. É uma peça tratada como coisa séria e que fala de problemas sociais que existem e estão latentes. Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3488.8600)

Espetáculo O Galinheiro de Bragança

Às 18h30, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Avenida da Universidade, 2210, Benfica). Ingresso: R$8 (inteira) e R$4 (meia). (3366.7832)

O Galinheiro de Bragança é o melhor galinheiro da região. Qual região? Todas é claro! É o melhor galinheiro do mundo! Mas uma galinha diferente está se mudando para lá. E como fica a reputação das outras galinhas. Só assistindo para descobrir. O espetáculo é baseado no conto "A Galinha Preta".

Semana do Rock: uma história cultural

A partir de 10h30, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560, Centro). Grátis. (3209.3500)

De 12 a 14 o evento promove diversas atrações, entre elas mostra de filmes, debates, shows e oficinas. Hoje, o público confere um musical acústico com Marcelo Justa, show musical com Gerard Presley e Banda, vivência teatral com "Como o rock lhe toca?" e debate sobre o rock e os seus significados sociais/culturais.

Exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global

Até dia 24 de março de 2019. De terça a sexta-feira, de 9h às 19h e aos sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Fundação Edson Queiroz realiza "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" que reune obras dos principais artistas brasileiros e de estrangeiros que retrataram o Brasil do século XVI ao século XXI e finaliza com obras contemporâneas.

Baladinha na Sunrise

Às 22h, na Barraca Sunrise Beach (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987, Antonio Diogo). Ingresso: R$30. (99699.6303)

A Baladinha volta para relembrar a magia das melhores noites de quinta-feira na Praia do Futuro. O público seleto e o local à beira do mar transformaram o evento numa das festas mais requisitadas da cidade. O som fica por conta de NOG, SlimFat, Joy Corporation e Savio Machado. Felipe da Joy tem várias tracks de sucesso, desde collabs, remixes e tracks autorais. Uma das mais famosas é "Do You Remember". E ainda inclui outros de seus sucessos como "City Lights" pela Só Track Boa; "With Me" com Chemical Surf pela Bunny Tiger, "Bleed" pela Sublime entre outros.

Cinema

Especial

O Incrível Monstro Trapalhão

(BRA - 1981) Cineteatro São Luiz: 16h30

Comédia - Livre - 91 min. De Adriano Stuart. Com Alcione Mazzeo. Os Trapalhões trabalham como mecânicos em um autódromo. Jegue também faz pesquisas em um laboratório, visando desenvolver um combustível mais eficiente. Destas misturas, ele obtém uma poção que o transforma em um homem monstruoso, com uma força descomunal. Graças a este artifício, Jegue vence os golpes baixos de um concorrente nas pistas de corrida. Afinal, ele inventa um combustível que substitui o petróleo, o que faz com que receba ofertas de vários governos estrangeiros. Jegue não aceita as propostas e escolhe manter a fórmula no Brasil. Contrariados, árabes tentam roubar a invenção sequestrando Ritinha, a namorada de Jegue.

O Trapalhão Nas Minas do Rei Salomão

(BRA - 1977)

Cineteatro São Luiz: 10h

Comédia - Livre - 82 min. De J.B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé Santana. Os amigos Pilo e Duka ganham a vida em brigas simuladas nas praças públicas, enquanto Fumaça recolhe apostas. Pensando que são homens corajosos, a jovem Glória contrata os três para uma expedição às minas do Rei Salomão, onde o pai dela, o arqueólogo Aristóbulo, é prisioneiro. Oferece como prêmio um fabuloso tesouro desconhecido do qual ela tem a única pista existente. Pilo logo se apaixona por ela que, no entanto, está interessada em Alberto, também integrado à expedição. Durante a jornada, enfrentam uma bruxa malvada disposta a tudo para impedir que eles cheguem até o tesouro.

Thor: Ragnarok

(EUA - 2017)

Cineteatro São Luiz (DUB): 19h

Ação - 12 anos - 130 min. De Taika Waititi. Com Chris Hemsworth. Thor está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela.

Vingança

(FRA - 2018)

RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide trazer sua amante. Quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos, eles terão que lidar com as consequências de uma mulher que busca vingança.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018)

Cineteatro São Luiz (DUB): 14h

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez. Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Estreia

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(EUA - 2018) Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h | Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45| Messejana (DUB): 12h30 e 17h30| Messejana (DUB): 18h30| Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15| Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (3D): 21h45| Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50| Benfica: 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 21h30| RioMar: 22h20| RioMar: 15h30 | RioMar (DUB): 13h e 18h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45| North Shopping (DUB): 21h15| North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20| Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h| Parangaba (3XPLUS): 18h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15| Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30 | Maranguape (DUB): 19h | Maranguape (3D - DUB): 21h30|North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 13h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Iandê Caucaia (DUB): 18h20| Iandê Caucaia (DUB): 20h40|Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10|Limoeiro do Norte (3D - DUB): 19h e 21h10|Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10| Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 102 min. De Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson. Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05| Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20| Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30| Messejana (DUB): 16h | Messejana (DUB): 20h45| Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15| Via Sul (DUB): 14h e 16h15| Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h | Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30| North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20| North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h | RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h | RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h | RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45| North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50| North Shopping (3D - DUB): 15h40| North Shopping (DUB): 13h40| Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h | Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40| Parangaba (3D - DUB): 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h50 e 17h | Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20| North Maracanaú (3D - DUB): 16h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30| North Maracanaú (DUB): 15h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35

Animação - Livre - 98 min. De Genndy Tartakovsky. Com Alexandre Moreno. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Todo Dia

(EUA - 2018)

RioMar: 22h | Iguatemi: 21h40

Drama - Livre - 98 min. De Michael Sucsy. Com Angourie Rice. A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Em cartaz

Hereditário

(EUA - 2018) Iguatemi: 22h20

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Del Paseo: 19h e 21h20| Messejana (DUB): 13h e 15h45| Messejana (3D - DUB): 19h e 21h30| Via Sul (DUB): 13h30, 16h, 18h45 e 21h30| Benfica (DUB): 13h, 15h20, 17h45 e 20h10|North Jóquei (3D - DUB): 13h40, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 22h | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h15 e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h45 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 22h| RioMar Kennedy: 21h30 | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | North Shopping (3D - DUB): 17h50| Iguatemi: 14h50| Iguatemi (DUB): 17h20, 19h50 e 22h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba: 17h10| Parangaba (DUB): 14h40 | Maranguape (DUB): 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h50| Iandê Caucaia (DUB): 14h e 18h40| Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 21h | Via Sul (DUB): 18h20 e 21h | Benfica (DUB): 15h15| North Jóquei (3D - DUB): 17h20 e 20h20| RioMar: 22h20| RioMar (DUB): 13h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 21h15| North Shopping (DUB): 15h50, 18h30 e 21h10| Iguatemi (3D): 16h30 e 21h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h10|Parangaba (DUB): 21h50| North Maracanaú (DUB): 21h15| Iandê Caucaia (DUB): 20h30| Sobral (DUB): 20h30

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018)

RioMar Kennedy: 22h10 | Iguatemi: 22h10

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco.O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu, Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian, Leandra sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018)

Iguatemi: 15h20 e 20h| Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h40 e 16h10| Del Paseo (DUB): 14h e 16h30| Messejana (3D - DUB): 12h15| Messejana (DUB): 14h45 e 20h| Messejana (DUB): 13h15 e 18h15| Messejana (3D - DUB): 16h20| Via Sul (DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30| Via Sul (3D - DUB): 14h15 e 19h | Benfica (DUB): 13h e 17h50| Benfica (3D - DUB): 15h25 e 20h20| North Jóquei (DUB): 14h15 e 17h | North Jóquei (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 21h50| RioMar (4DX - 3D - DUB): 18h30| RioMar (VIP - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (3D - DUB): 14h30, 17h20 e 20h30| RioMar (DUB): 13h, 15h45 e 19h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| RioMar Kennedy (DUB): 13h, 15h45 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 13h, 15h35, 18h10 e 20h45| North Shopping (DUB): 13h30, 16h05 e 18h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 14h e 16h40| Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40| Parangaba (DUB): 13h50, 16h30 e 19h10| Parangaba (3D): 13h20| Parangaba (3D - DUB): 16h, 18h40 e 21h20| Maranguape (DUB): 12h15| Maranguape (3D - DUB): 14h e 16h40| North Maracanaú (3D - DUB): 18h45| North Maracanaú (3D - DUB): 14h40 | North Maracanaú (DUB): 20h30| North Maracanaú (DUB): 13h15 e 16h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h10 e 18h25| Iandê Caucaia (DUB): 16h15 e 20h55| Aracati (3D - DUB): 14h e 16h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 14h e 16h30| Quixadá (3D - DUB): 14h e 16h30| Sobral (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.