Confira a programação cultural desta quinta-feira (12/01)

A Espera

(FRA/ITA - 2017)Cinema do Dragão 01: 19h40

Drama - 14 anos - 100min. De Piero Messina. Com Juliette Binoche. Num momento de profunda dor e luto, Anna é surpreendida pela visita da namorada francesa do filho, Jeanne. Isoladas num casarão na Sicília, Itália, elas escondem segredos enquanto aguardam ansiosamente o rapaz.

A Vida Após a Vida

(CHI - 2017)Cinema do Dragão 02: 18h

Drama - 14 anos - 80min. De Hanyi Zhang. Com Zhang Li. Um grupo de fazendeiros chineses experimenta um evento estranho e peculiar quando um dos bois de seu rebanho foge para dentro dos confins de uma floresta. Após o cachorro de guarda correr atrás do animal e também desaparecer na selva, o filho do fazendeiro vai em busca dos dois bichos.

Coração de Cachorro

(FRA/EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h30

Documentário - 10 anos - 75min. De Laurie Anderson. Com Laurie Anderson. A diretora Laurie Anderson reflete sobre a morte a partir de temas pessoais, como o falecimento de sua cadela, e temas mais amplos, como os atentados de 11 de setembro nos EUA.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 17h40

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito.

Morangos Silvestres

(Suécia - 1957)Cinema do Dragão 02: 16h

Drama - 10 anos - 90min. De Ingmar Bergman. Com Victor Sjöstrom. Isak Borg é um professor de medicina que revisita vários momentos marcantes de seu passado durante uma viagem.

O Ornitólogo

(PT/FR/BR - 2017)Cinema do Dragão 02: 20h

Drama - 16 anos - 117min. De João Pedro Rodrigues. Com Paul Hamy. Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta.

Procurando Dory

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 16h

Animação - Livre - 103min. De Andrew Stanton e Angus MacLane. Com Ellen DeGeneres. Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua família.

Procurando Nemo

(EUA - 2003)Cine São Luiz: 14h

Animação - Livre - 100min. De Andrew Stanton e Lee Unkrich. Com Albert Brooks. O filme segue a jornada de um peixe-palhaço superprotetor chamado Marlin e seu filho Nemo, que é inesperadamente levado para longe de sua casa no oceano e acaba dentro do aquário no consultório de um dentista.

Sieranevada

(RO/FR/CR - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h30

Drama - 14 anos - 173min. De Cristi Puiu. Com Mimi Branescu. Lary vai com a esposa à casa da família, para a comemoração de um ano desde a morte do pai. Lá eles encontram outros familiares, das mais diversas gerações. As conversas revelam desde banalidades da vida cotidiana até conflitos entre alguns integrantes.

Superman - O Filme

(EUA/RU - 1978)Cine São Luiz: 18h

Ação - Livre - 143 min. De Richard Donner. Com Christopher Reeve. Um renomado cientista prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá credito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes.

Zootopia: Essa Cidade é O Bicho

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 10h

Animação - Livre - 108min. De Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goodwin. Na cidade de animais de Zootopia, uma raposa é condenada à morte por um crime que não cometeu.

Pré-estreia

La La Land - Cantando Estações

( EUA - 2017)RioMar 04 - VIP: 22h | RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35 | Iguatemi 02: 18h20 e 21h | Parangaba 04 - DUB: 21h

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Estreia

Assassin's Creed

Assassin's Creed

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos e revive as memórias de seus parentes.

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos e revive as memórias de seus parentes.

Eu Fico Loko

Eu Fico Loko

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Desde criança, Christian teve o sonho de ser famoso. Ele ainda quer muito conquistar uma linda garota. Seus amigos de escola tentam dar uma força, mas no fim, Christian sempre se dá mal.

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Desde criança, Christian teve o sonho de ser famoso. Ele ainda quer muito conquistar uma linda garota. Seus amigos de escola tentam dar uma força, mas no fim, Christian sempre se dá mal.

Em cartaz

Dominação

(EUA - 2016)Via Sul 04 - DUB: 14h10 e 16h15 | Iguatemi 04 - DUB: 22h

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

Minha Mãe é uma Peça 2

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana - Um Mar de Aventuras

Moana - Um Mar de Aventuras

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Passageiros

Passageiros

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado.

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 11: 18h30 e 21h15 | Iguatemi 11 - DUB: 13h e 15h45

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para roubar os planos da Estrela da Morte.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme encontra numa árvore uma forma de superar o sofrimento.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Sobral 01 - DUB: 15h e 19h

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger, que ficou famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.

Agenda

Meire Love

O Grupo Bagaceira apresenta nova temporada do espetáculo "Meire Love", que conta a história de três meninas com mais ou menos 12 anos de idade. Na saga por sobreviver, se esforçam para vender o corpo e ganhar algum trocado. As 'Meires' brincam como crianças, trocam ameaças como adultos e sonham com um gringo apaixonado para tirá-las daquele lugar. Às 12h30 e às 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Lemonade Experience

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$15. (3066.2000)

O projeto traz inovações tecnológicas que podem ser experimentadas pelo público. O Lemonade Experience reúne em um mesmo espaço diversão e informação com drones terrestres, óculos de realidade virtual, Cubelets e Moss Robotics, Memory Games e Osmo Tangram.

Aulão de Zumba

Às 19h, no estacionamento do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

A nova temporada de zumba está aberta no Iguatemi. As aulas trazem benefícios físicos aos participantes e ainda proporcionam diversão e alívio do estresse. Durante a atividade, os alunos ouvem muita música e dançam em um ritmo mais forte, melhorando, também, a autoestima. Os exercícios têm nível moderado, ideais para iniciantes e intermediários.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz é uma aula sobre os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras internacionais de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Miró, entre outros.

Tributo a Messias Holanda

Às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$10. (3101.2583)

Show beneficente em homenagem ao cantor Messias Holanda, um dos grandes intérpretes musicais do Ceará, famoso por músicas como "Pra Tirar Coco". O "Tributo a Messias Holanda" reunirá expoentes da música do Ceará, como Waldonys, Sirano, Adelson Viana, Estrela do Norte, Cacimba de Alúa, Os Moringas, Juruviara e Trio Murici, Freitas Filho e Maestro Sardinha, Eugênio Leandro e Guidomar. Toda a bilheteria será destinada para contribuir para o tratamento de Messias Holanda, que sofreu um acidente doméstico que comprometeu sua saúde, em 2016.