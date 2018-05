Confira a programação cultural desta quinta-feira (10/05)

00:00 · 10.05.2018

Agenda

DFB Festival 2018

Segundo dia de DFB Festival segue reunindo cultura, música, moda, dança, gastronomia, empreendedorismo e formação. Além dos desfiles, a programação hoje inclui show da banda "As Bahias e a Cozinha Mineira" (foto), Camila Marieta e apresentação dos DJs do projeto Tome Batom Vermelho. A partir das 17h, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. Programação gratuita sujeita à lotação do público.

Maneva em Fortaleza

Às 20h, no Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3879, Vicente Pinzon). Ingresso: R$50 + 2kg de alimento (inteira social) e R$40 (meia); R$55 + 2kg de alimento (inteira social no cartão) e R$44 (meia no cartão). (99985.0257)

Em maio, junte-se numa noite de paz, harmonia e energias positivas para receber uma das bandas de reggae mais cultuadas da atualidade. Prepara o biquíni e chama os amigos mais vibes. Relaxe e seja feliz ao som do dessa banda alto astral na brisa do mar.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta-feira a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.

Espetáculo "Abatidos na Saída de incêndio"

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Em um restaurante surreal, todos os fregueses e funcionários são frangos em processo de humanização; a origem desse comportamento é obscura. Em um dia, uma situação foge do controle, desencadeando uma histeria coletiva. Apesar dos esforços dos funcionários do lugar em abafar o acontecimento, os frangos nunca mais serão os mesmos.

A Visita da Velha Senhora

Hoje, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia) na plateia; R$60 (inteira) e R$30 (meia) na frisa; R$70 (inteira) e R$35 (meia) no camarote e R$40 (inteira) e R$20 (meia) na torrinha. (3101.2583)

A comédia trágica discute a fragilidade dos valores morais, da ética, da justiça e da esperança quando a palavra é dinheiro. Na trama, Denise Fraga vive a milionária Claire Zachanassian que retorna à pobre cidadezinha da sua infância com desejo de vingança. Claire promete salvar os cidadãos da cidade de Güllen da falência. Em troca, porém, eles devem matar Alfred (Tuca Andrada).

Cinema

Especial

Construindo Pontes

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h

Documentário - 10 anos - 72 min. De Heloisa Passos. Com Heloisa Passos. Heloisa Passos, a cineasta, é filha de Álvaro, um engenheiro civil que viveu seu auge na carreira durante a ditatura militar no Brasil. No entanto, o momento que para ele foi uma oportunidade de mostrar seu trabalho, para outros, como para sua própria filha, foi um tempo marcado pelo autoritarismo. Agora, entre memórias do passado e um futuro incerto diante da atual instabilidade política no País, pai e filha procuram outras formas de enxergar o mundo.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França. Dessa vez, ela deseja vivenciar um amor verdadeiro.

Esplendor

(JAP/FRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h

Documentário - Livre - 81 min. De Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos que julgam sua religião como demoníaca. No entanto, a missão evangelizadora comandada por pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável.

O Renascimento do Parto 2

(BRA - 2018) Via Sul: 15h | Rio Mar: 19h30

Documentário - 12 anos - 91 min. De Eduardo Chauvet. O Brasil é o país com o maior número de cesáreas no mundo. O documentário busca elucidar os mitos e torno do parto normal e divulgar os cuidados para a realização dele.

Rogério Duarte, o Tropikaolista

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h

Documentário - 12 anos - 90 min. De José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil. Rogério Duarte é um dos nomes mais importantes da Tropicália, lendário movimento cultural brasileiro da década de 60. O artista plástico foi um dos primeiros a denunciar publicamente as torturas cometidas no regime militar. Durante a ditadura, sua atuação política e seus feitos culturais mobilizaram muitos artistas e inspiraram toda uma geração.

Severina

(BRA/URU - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos. Inicialmente ele não reage, mas numa das vezes, mais interessado em puxar conversa do que recuperar o prejuízo, ele a encurrala. Ela passa então a pegar livros em outros estabelecimentos, porém ele não está disposto a se libertar da misteriosa obsessão.

Terra em Transe

(BRA - 1967) Cineteatro São Luiz: 16h

Drama - 14 anos - 115 min. De Glauber Rocha. Com Jardel Filho. O senador Porfírio Diaz detesta seu povo e pretende tornar-se imperador de Eldorado, um país localizado na América do Sul. Porém existem diversos homens que querem este poder, que resolvem enfrentá-lo. Enquanto isso, o poeta e jornalista Paulo Martins, ao perceber as reais intenções de Diaz, muda de lado, abandonando seu antigo protetor.

Todos Os Paulos do Mundo

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 20h

Documentário - 14 anos - 80 min. De Gustavo Ribeiro, Rodrigo de Oliveira. Com Paulo José. A carreira de Paulo José como ator é revista a partir de seus filmes, dos icônicos "Todas as Mulheres do Mundo" a "Macunaíma", passando ainda por "O Padre e a Moça", "Juventude" e "O Palhaço". Ícone do cinema brasileiro, a trajetória de Paulo José serve também como retrato de uma era no audiovisual do país.

Torquato Neto: Todas as Horas do Fim

(BRA - 2018) Cineteatro São Luiz: 19h

Documentário - 12 anos - 88 min. De Eduardo Ades, Marcus Fernando. Com Torquato Neto. Documentário sobre a trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto. O longa-metragem acompanha da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália. O ator Jesuíta Barbosa dá vida a poemas e outros escritos de Torquato.

Estreia

A Noite do Jogo

(EUA - 2018) Del Paseo: 15h, 17h, 19h e 21h | Via Sul (DUB): 17h15, 19h30 e 21h45 | North Jóquei (DUB): 13h40, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (VIP): 13h30 e 19h | Rio Mar (DUB): 16h20| Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h15, 16h45, 19h e 21h30 | North Shopping (DUB): 14h25 e 18h5 | Iguatemi: 17h10 e 21h30 | Iguatemi (DUB): 15h e 19h20| Parangaba: 20h20| Parangaba (DUB): 13h50, 16h, 18h10 e 22h30

Comédia - 14 anos - 99 min. De Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Com Jason Bateman, Rachel McAdams. Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. O irmão de Max, Brooks, chega decidido a organizar uma festa de assassinato e mistério e acaba sequestrado, levando todos a acreditarem que o sumiço faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam então resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.

Acertando o Passo

(RU - 2018) Iguatemi: 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30

Comédia - 14 anos - 111 min. De Richard Loncraine. Com Imelda Staunton. Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.

Desejo de Matar

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 14h e 16h20|Aldeota: 18h40 e 21h | Rio Mar (VIP): 16h e 22h |Rio Mar (DUB): 13h40 e 19h | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h30, 15h45, 18h15 e 20h45| North Shopping (DUB): 16h35 | North Shopping: 21h | Iguatemi: 13h, 17h40 e 22h20 | Iguatemi (DUB): 15h20 e 20h | Parangaba: 15h20 e 20h05 | Parangaba (DUB): 13h,17h45 e 22h25

Ação - 18 anos - 109 min. De Eli Roth. Com Bruce Willis. Um homem gentil tem sua vida transformada quando sua família é abalada por um ato de violência que machuca a todos. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera, para conseguir fazer justiça com as próprias mãos.

Em cartaz

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 13h45 e 15h40 | Parangaba (DUB): 19h15 e 21h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Gringo - Vivo ou Morto

(EUA/AUS - 2018) Iguatemi: 13h15

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago. Enfrentando problemas financeiros, ele descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão, que pode resultar em sua demissão. Aos poucos David passa a acreditar nesta possibilidade, devido a atos suspeitos de seu chefe e "melhor amigo" Richard Rusk. Quando Richard e sua sócia Elaine Markinson resolvem acompanhá-lo em uma viagem de trabalho corriqueira ao México, David vê a situação como a oportunidade ideal para fingir ter sido sequestrado e, desta forma, pedir um polpudo sequestro. O que ele não imaginava era que Pantera Negra, o chefão do crime organizado local, está também atrás dele.

Os Farofeiros

(BRA - 2017) Iguatemi: 13h

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia.

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018) Del Paseo: 13h40 e 15h50| Via Sul (DUB): 14h15 e 18h45| Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 16h40| Rio Mar (DUB): 13h e 15h | Rio Mar: 21h |Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30 e 19h30| North Shopping (DUB): 13h10 e 17h50 | Iguatemi (DUB): 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Parangaba: 22h10 | Parangaba (DUB): 13h10 e 19h50 | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Olivier Martinez. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo.

Rampage - Destruição Total

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 17h35 e 19h50 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 | Aracati (3D - DUB): 15h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h | Quixadá (3D - DUB): 15h | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman . Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018) Iguatemi: 14h, 18h e 22h | Iguatemi (DUB): 16h e 20h | Parangaba (DUB): 13h15, 15h15 e 17h15

Suspense - 12 anos - 95 min

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora.

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15| North Jóquei (DUB): 14h20| Rio Mar (DUB): 14h e 16h40 | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 17h e 22h10|North Shopping (DUB): 15h40 e 20h10 | Iguatemi: 17h10 e 21h30| Iguatemi (DUB): 15h e 19h20 | Parangaba: 17h40| Parangaba (DUB): 15h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. Um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a assombrado pelo sobrenatural.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 17h30 | Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h e 18h | Aldeota (3D): 21h | Del Paseo: 18h e 21h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e20h30| Via Sul (3D - DUB): 15h15, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45|Via Sul (3D): 21h | Messejana (3D - DUB): 13h45, 17h e 20h | Messejana (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Messejana (DUB): 16h15 e 19h30 | Messejana (DUB): 15h, 18h15 e21h30 | Messejana (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10| Benfica (DUB): 13h05 e 16h10| Benfica: 19h15| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h10, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30 e 20h| Rio Mar (VIP): 14h30, 18h e21h30| Rio Mar (MACROXE - 3D): 15h15| Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15| Rio Mar (3D - DUB): 13h20, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h15, 17h45 e 21h15| Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar Kennedy (3D): 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h, 16h30 e 20h | North Shopping (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h | North Shopping (DUB): 13h30, 16h30 e 19h30 | North Shopping (3D - DUB): 14h e 17h50, 20h50 | Iguatemi (3D): 15h40, 18h40 e 21h40| Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30| Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30| Iguatemi: 17h05| Iguatemi (DUB): 14h05 e 20h05| Iguatemi (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 15h15 e 18h15| Parangaba (3D): 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h, 16h e 19h | Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30 e 16h30 22h30 | Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h e 17h e 20h| North Maracanaú (DUB): 15h30 e 18h30e 21h30| Aracati (3D - DUB): 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (3D - DUB): 18h| (Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (3D - DUB): 18h| Quixadá (3D): 21h | Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Pratt. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.